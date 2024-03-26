Самозанятый пошел в суд. Как заказчику защитить себя и снизить риски переквалификации

Рассказываем, что делать заказчику, если все законно, а исполнитель хочет найти лазейку и признать договор трудовым.

Бывает, что сотрудничество не сложилось, и между заказчиком и исполнителем возник конфликт. Или исполнитель прочитал в интернете, что договор ГПХ можно переквалифицировать в трудовой — получить компенсацию морального вреда, неиспользованного отпуска и обязать работодателя трудоустроить его в компанию.

Когда отношения признают трудовыми в судебном порядке

Основное отличие между трудовыми и гражданско-правовыми правоотношениями в том, что при заключении трудового договора работодателю важен сам процесс выполнения работы. При сотрудничестве по ГПД заказчику важен результат оказанных услуг.

Признать отношения по договору ГПХ трудовыми может только суд (абз. 3 ч. 1 ст. 19.1 ТК):

если с иском обратился исполнитель по ГПД;

если материалы направила ГИТ, ФНС, другие уполномоченные органы и лица.

Мы уже рассказывали о том, как происходит переквалификация правоотношений по инициативе ФНС. В этой статье рассматриваем ситуацию, когда исполнитель обратился в суд самостоятельно.

Пример из арбитражной практики. Из него можно понять, какие доказательства арбитражи и их коллеги из судов общей юрисдикции принимают в качестве подтверждения наличия именно трудовых отношений.

В деле № А76-7667/2021 арбитражный суд встал на сторону налоговой и переквалифицировал отношения с исполнителями по ГПХ в трудовые. Из 38 сотрудников компании 35 были оформлены как внештатники. Кроме того, суд привел такие аргументы:

Договоры оформлены на длительный период.

В договорах указана трудовая функция, то есть заказчику важен процесс, а не результат оказания услуг. При этом конкретный объем задач не прописан.

В договорах указаны должности.

В компании установлена фиксированная оплата труда, которая не зависит от объема задач.

Если самозанятый обратился сразу в суд, а не в трудовую инспекцию или ФНС — суд выслушивает участвующих в деле лиц, допрашивает свидетелей, исследует письменные материалы дела, может запросить данные в ФНС и СФР. В ходе заседаний правоотношения между сторонами будут оценивать по признакам, описанным в п. 17 постановления Пленума ВС от 29.05.2018 № 15.

Среди признаков трудовых правоотношений:

Исполнитель обязан выполнять работы лично, под контролем работодателя.

Исполнитель подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка и графику работы.

Заказчик предоставляет инструменты и материалы для работы исполнителя, оплачивает его командировки и рабочие поездки.

Исполнитель выполняет работы на определенной должности, то есть, важен не результат сотрудничества, а трудовой процесс.

Исполнителю предоставляются социальные гарантии: больничный, декретные.

У исполнителя есть права на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск.

Пример. Самозанятый и организации подписали договор возмездного оказания услуг. Исполнитель не получил вовремя вознаграждение и обратился в суд, где потребовал признать отношения трудовыми, взыскать положенную ему зарплату и выдать трудовую книжку. Изначально районный суд принял сторону ответчика, но Мосгорсуд удовлетворил иск исполнителя. Суд признал, что хотя отношения сторон возникли на основании договора ГПХ, но были связаны с использованием личного труда истца, который выполнял установленные должностные обязанности (апелляционное определение Мосгорсуда от 04.02.2021 по делу № 33–0777).

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Как самозанятый может доказать, что отношения с заказчиком — трудовые

Если самозанятый подал в суд, скорее всего, в качестве доказательств он будет использовать не только документы, которые подписал с заказчиком. В ход пойдут переписки, показания других исполнителей и сотрудников, организационные документы. Тот же п. 18 постановления Пленума ВС № 15 указывает, что суды могут принять во внимание и отнести к доказательствам:

графики работы или отпусков, в которых фигурирует самозанятый;

договоры о материальной ответственности;

расчетные листки;

накладные, счета-фактуры, путевые листы, заявки на перевозку груза, акты выполненных работ, которые заполнял и подписывал исполнитель;

переписку сторон спора, в том числе по email и в мессенджерах;

документы по охране труда.

То есть, исполнитель будет использовать любые возможности, чтобы доказать, что компании был важен сам процесс работы, а не результат оказанных услуг. Проверьте заранее, есть ли признаки трудовых правоотношений в вашем сотрудничестве с исполнителями.

Как подготовиться к суду с исполнителем

Чтобы с большей вероятностью доказать свою правоту в суде и снизить риски переквалификации:

Соберите все документы — договоры, акты, задания, чеки. Мы уже писали о том, какие документы подписывать для того, чтобы минимизировать риск переквалификации, и как их оформлять.

Проверьте, что никаких ЛНА самозанятый не подписывал, и приложите их как доказательства в суде.

Пример. При рассмотрении апелляционного определения Костромской областной суд от 22.08.2018 по делу № 33–1699/2018 сделал вывод, что между заказчиком и исполнителем гражданско-правовые отношения законны. Исполнитель представил в суд скриншоты таблиц с перечнем имен и отметками «р» либо «РД» без дат и настаивал на том, что это рабочий график. Суд во внимание их не принял, так как оформленных графиков в материалы дела не было представлено, а скриншоты не могут считаться доказательством.

Приложите выписку с расчетного счета, из которой будет видно, что деньги не поступали исполнителю регулярно — он выполнял разовые задания и за фактически выполненный объем получал вознаграждение.

Предоставьте переписки с исполнителем по электронной почте и в мессенджерах, если они помогут доказать вашу правоту.

Будьте готовы обосновать специфику требований к услугам самозанятых.

Пример. Постановление АС МО от 10.04.2023 А40-7588/2023 свидетельствует о том, что требование к самозанятому отчитываться в какое-либо определенное время не доказывает факт трудовых отношений. Имеет значение специфика деятельности.

В этом случае самозанятые создавали сайт и должны были отчитываться каждый день до 19 часов. Налоговая сочла, что исполнители соблюдали трудовой распорядок, и переквалифицировала договор.

Суд выиграла компания, так как за каждым исполнителем был закреплен свой участок работ и ежедневно эти работы объединяли для тестирования программ. Ежедневная отчетность помогала контролировать продвижение к поставленному результату. Возможность контроля со стороны заказчиков закреплена в ст. 715 ГК. Поэтому условие об отчетности соответствует гражданско-правовым отношениям.

Приложите записи с видеокамер и из журнала посещений. По ним будет понятно, что исполнитель не находится в организации по графику, который она установила.

Проверьте, что в штатном расписании нет должности, чьи функции аналогичны функциям самозанятого.

Сотрудничайте с самозанятыми через платформы. Это поможет подтвердить временный и адаптивный характер отношений.

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Практика показывает — нужно не только правильно оформить документы, но и настроить процессы так, чтобы сотрудничество было действительно основано на гражданско-правовых принципах.

Что делать, если суд на стороне самозанятого

Если вы проиграли суд с самозанятым:

Издайте приказ. В нем укажите, с какого момента отношения считаются трудовыми. Внесите изменения в штатное расписание. Подпишите с исполнителем трудовой договор. Согласно ч. 2 ст. 67 ТК, это нужно сделать в течение трех рабочих дней с момента, как отношения признали трудовыми или в срок, который установил суд. Заполните трудовую книжку исполнителя. Дата приема на работу — это день, когда исполнитель фактически приступил к выполнению работ, то есть дата заключения ГПД. Подайте корректирующую отчетность. Уточненки нужно сдать по всем зарплатным отчетам — РСВ, 6-НДФЛ, Персонифицированные сведения о физлицах и ЕФС-1. Доплатите НДФЛ и взносы. Уплатите недоимки и штрафы, если их начислили.

Пример из апелляционного определения Хабаровского краевого суда от 30.05.2019 по делу № 33–3810/2019. Суд принял во внимание, что истицу-самозанятую по договору ГПХ обеспечили рабочим местом, где ей нужно было находиться во время выполнения задач. Самозанятая подчинялась правилам трудового распорядка и распоряжениям руководителя. Ей предоставляли оборудование и спецодежду. Оплату за выполненные работы самозанятая получала в одно и то же время, причем выплаты зависели от количества отработанных в месяц часов, а объем работ не был установлен в договоре. Договор ГПХ признали трудовым.

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Заключение

При сотрудничестве с самозанятыми грамотно оформляйте документы и выстраивайте процессы так, чтобы даже в спорных случаях суд с большей вероятностью встал на вашу сторону.

Кроме документов, которые вы подписываете с исполнителем, суд будет учитывать и другие документы — кадровые, накладные, счета-фактуры, подписанные самозанятым. Во внимание примут показания свидетелей, переписки в чатах и мессенджерах.

Помните, что главное отличие трудового договора от гражданско-правового — сдельность сотрудничества. Если органы правосудия увидят, что вы ставите перед исполнителем конкретные измеримые цели и платите за результат, а не за выполнение трудовой функции — решение будет в вашу пользу.

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