Памятка HR-у: как быстро и законно набирать нужное количество внештатников даже перед праздниками

Линейный внештатный персонал — это группа специалистов, которые непосредственно заняты в оказании услуг или выполнении работ. Например, это комплектовщики, упаковщики, курьеры, водители-экспедиторы, разнорабочие, уборщики и т. д.

Высококвалифицированные специалисты, которые не относятся к управленцам, тоже считаются линейным персоналом. К примеру, это преподаватели и репетиторы, которых образовательные учреждения нередко привлекают к сотрудничеству как внештатных специалистов.

Линейный персонал обеспечивает выполнение операций, от которых зависит производительность, качество услуг и удовлетворенность клиентов.

Внештатники могут быть:

самозанятыми — то есть физическими лицами–плательщиками налога на профдоход в соответствии с законом № 422-ФЗ;

физическими лицами, которые не открыли самозанятость и у них нет специального статуса;

ИП — могут применять любой доступный предпринимателям налоговый режим. Они могут использовать тот же налоговый режим, что и самозанятые, — НПД.

Внештатных специалистов не оформляют в штат, значит, с ними можно заключать гражданско-правовые договоры. Эти договоры регулирует Гражданский кодекс.

ФНС и ГИТ контролируют, чтобы фирмы не подменяли сотрудничеством со внештатниками трудовые отношения:

Налоговой инспекции важно, чтобы компании не получали необоснованную налоговую выгоду. Например, за самозанятых и ИП, в отличие от штатных сотрудников, компания не платит НДФЛ и страховые взносы.

ГИТ защищает права работников. Штатные сотрудники обладают социальными гарантиями, которых нет у внештатных исполнителей: их нельзя уволить без причины, им платят зарплату два раза в месяц и предоставляют отпуска, больничные и декретные.

Если ФНС или ГИТ увидят, что фактически внештатники не оказывают услуги, а работают в компании — правоотношения переквалифицируют в трудовые. Если отношения со внештатником признают трудовыми, фирме-заказчику придется доплатить страховые взносы, НДФЛ, пени на сумму задолженности, штрафы за неуплату налогов и взносов.

При поиске линейных внештатных специалистов нужно обращать внимание на то, чтобы сотрудничество с ними носило сдельный характер. Штатные специалисты выполняют трудовую функцию. Внештатные сотрудники реализуют конкретные задачи — то есть в гражданско-правовых отношениях важен именно результат оказания услуги.