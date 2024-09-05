Памятка HR-у: как быстро и законно набирать нужное количество внештатников даже перед праздниками

Как сотрудничать с линейным персоналом
Линейный внештатный персонал — это группа специалистов, которые непосредственно заняты в оказании услуг или выполнении работ. Например, это комплектовщики, упаковщики, курьеры, водители-экспедиторы, разнорабочие, уборщики и т. д.
Высококвалифицированные специалисты, которые не относятся к управленцам, тоже считаются линейным персоналом. К примеру, это преподаватели и репетиторы, которых образовательные учреждения нередко привлекают к сотрудничеству как внештатных специалистов.
Линейный персонал обеспечивает выполнение операций, от которых зависит производительность, качество услуг и удовлетворенность клиентов.
Внештатники могут быть:
самозанятыми — то есть физическими лицами–плательщиками налога на профдоход в соответствии с законом № 422-ФЗ;
физическими лицами, которые не открыли самозанятость и у них нет специального статуса;
ИП — могут применять любой доступный предпринимателям налоговый режим. Они могут использовать тот же налоговый режим, что и самозанятые, — НПД.
Внештатных специалистов не оформляют в штат, значит, с ними можно заключать гражданско-правовые договоры. Эти договоры регулирует Гражданский кодекс.
ФНС и ГИТ контролируют, чтобы фирмы не подменяли сотрудничеством со внештатниками трудовые отношения:
Налоговой инспекции важно, чтобы компании не получали необоснованную налоговую выгоду. Например, за самозанятых и ИП, в отличие от штатных сотрудников, компания не платит НДФЛ и страховые взносы.
ГИТ защищает права работников. Штатные сотрудники обладают социальными гарантиями, которых нет у внештатных исполнителей: их нельзя уволить без причины, им платят зарплату два раза в месяц и предоставляют отпуска, больничные и декретные.
Если ФНС или ГИТ увидят, что фактически внештатники не оказывают услуги, а работают в компании — правоотношения переквалифицируют в трудовые. Если отношения со внештатником признают трудовыми, фирме-заказчику придется доплатить страховые взносы, НДФЛ, пени на сумму задолженности, штрафы за неуплату налогов и взносов.
При поиске линейных внештатных специалистов нужно обращать внимание на то, чтобы сотрудничество с ними носило сдельный характер. Штатные специалисты выполняют трудовую функцию. Внештатные сотрудники реализуют конкретные задачи — то есть в гражданско-правовых отношениях важен именно результат оказания услуги.
Особенности подбора линейного персонала
Подбор линейного персонала имеет ряд особенностей.
Сжатые сроки, когда требуется набрать специалистов под определенный проект — например, открытие магазина, склада, развитие продаж в новом регионе.
Сложный документооборот из-за большого числа исполнителей. Если документы не подписаны, у заказчика возникнут проблемы при налоговой проверке: придется доказывать, что сотрудничество с внештатниками законно.
Необходимость проводить проверку большого числа исполнителей одномоментно. Например, у каждого самозанятого нужно контролировать актуальность статуса перед заключением договора и перед оплатой.
Большой поток откликов. На сбор откликов, подготовку ответов и собеседования (если таковые есть) тратится много времени, поэтому велика вероятность упустить ценных претендентов.
Отсутствие аналитики. Используя различные источники поиска, HR-специалист не подсчитывает, насколько эффективен каждый из каналов и в какую сумму обходится компании каждый исполнитель.
В результате компания сталкивается с проблемами.
Во-первых, увеличивается нагрузка на рекрутера, особенно в периоды пиковой загрузки. Он может не успеть вовремя привлечь необходимое количество специалистов.
Некоторые кандидаты могут в последний момент отказаться от сотрудничества — тогда придется начинать процесс подбора заново. Соискатели могут откликаться на несколько аналогичных объявлений одновременно — если компания не ответит им оперативно, велика вероятность, что конкуренты успеют предложить сотрудничество первыми.
Во-вторых, существует риск допустить ошибку в проверке кандидатов. Например, среди сотни внештатников легко пропустить, что кто-то утратил статус самозанятого или у кого-то были проблемы с законом.
В-третьих, требуется собрать и обработать документы от каждого внештатного исполнителя — в том числе обязательно получить подписанный договор. Здесь тоже могут возникнуть сложности: кто-то отправляет документы в электронном виде, подписанные электронной подписью, кто-то предпочитает использовать почту или приносить бумаги лично. Управлять этим процессом и контролировать все поступающие документы сложно, особенно в массовом подборе.
Как подбирать линейный персонал
1. Определите потребность в исполнителях, требования к специалистам и напишите объявление.
Когда контролирующие органы проверяют сотрудничество с внештатниками, они смотрят на документы, опрашивают свидетелей и принимают во внимание другие доказательства — в том числе письменные, например, объявления о поиске специалистов или переписку.
На этапе подготовки объявления стоит позаботиться о том, чтобы избежать формулировок, которые могут вызвать подозрения в подмене трудовых отношений гражданско-правовыми.
Подробнее о формулировках в объявлении о поиске внештатников читайте в статье.
2. Определите, где будете публиковать объявление: в соцсетях, на сайте, на агрегаторе, например, на «Авито» или бирже фриланс-специалистов.
В статье мы рассказали об основных источниках подбора внештатников. Если подбор массовый, можно использовать несколько каналов поиска, чтобы набрать исполнителей быстрее.
3. Уточните все детали сотрудничества.
Когда исполнители откликнутся на объявление, с ними нужно обговорить или обсудить в переписке все детали сотрудничества: наличие необходимого опыта для оказания услуги, требования и пожелания заказчика к результатам услуги, размер вознаграждения и порядок его выплаты.
4. Организуйте проверку внештатников.
Определите, можно ли привлекать исполнителя для нужного вида деятельности. Подробно о том, когда можно и нельзя привлекать внештатников, рассказывали в статье.
Если сотрудничаете с самозанятыми, проверьте, не утратили ли они статус плательщика налога на профдоход.
5. Заключите договор, организуйте онбординг.
После того как заказчик и исполнители договорились о сотрудничестве, нужно определить, в какой форме — электронной или на бумаге — вы будете обмениваться документами, установить порядок и условия оплаты, сроки оказания услуг и т. д. Если нужно передать внештатникам оборудование, материалы, инвентарь, можно оформить это как сдачу в аренду.
Затем можно подписывать договор ГПХ. Еще важно помнить, что исполнителей нельзя знакомить с ЛНА, но можно обговаривать порядок и условия оказания услуг.
Как подбирать линейный персонал через маркетплейс Консоль.Про
Все этапы подбора линейного персонала можно ускорить благодаря маркетплейсу Консоль.Про.
Публикация объявления. Объявление, которое заказчик публикует на маркетплейсе, проходит предварительную проверку на отсутствие трудовой терминологии. Подавая объявление на конкретную услугу, он показывает налоговикам сдельность сотрудничества с исполнителями.
Источник поиска. Заказчику не придется публиковать объявления в разных каналах и постоянно отслеживать отклики с различных площадок. На маркетплейсе исполнители с нужными навыками откликаются сами. Если кто-то откажется от выполнения заказа, можно оперативно найти специалиста на замену. Все отклики собраны в одном месте, то есть рекрутер может оперативно их обработать.
С исполнителями, отклик от которых компания получила через маркетплейс, сотрудничество будет проходить на платформе Консоль.Про только. С другими своими исполнителями компания может продолжать самостоятельное сотрудничество — или тоже перевести их на платформу.
Проверка исполнителей. В личном кабинете заказчик может посмотреть, есть ли налоговые риски сотрудничества с конкретным исполнителем.
Сотрудничество с исполнителями, найденными на маркетплейсе, происходит через платформу Консоль.Про. Платформа автоматически проверяет актуальность статусов самозанятых перед каждой выплатой вознаграждения.
Заключение договора и онбординг. Исполнители, с которыми компания сотрудничает через платформу Консоль.Про, подписывают договоры, задания и акты в электронном виде. Платформа выпускает для каждого простую электронную подпись— ей можно подписывать все документы онлайн. Также на платформе есть шаблоны документов с корректными формулировками, благодаря которым снижаются риски признания отношений трудовыми.
Заключение
Подбор линейного внештатного персонала через маркетплейс удобнее и безопаснее, чем самостоятельный подбор специалистов:
Без маркетплейса
С маркетплейсом
Как происходит поиск?
Рекрутер обычно размещает отклики на нескольких площадках. Приходится мониторить отклики на разных площадках, на каждой может быть предусмотрена своя форма отклика.
Достаточно разместить объявление только на одной площадке — маркетплейсе. Отклики приходят автоматически, их можно быстро просмотреть.
Сколько времени нужно на подбор?
Минимум несколько дней.
От нескольких часов — достаточно разместить объявление, исполнители откликаются сами.
Кто проверяет исполнителей?
Отдел персонала или бухгалтерия. При массовом подборе есть вероятность, что кого-то из исполнителей забудут или не успеют проверить.
Платформа Консоль.Про проверяет исполнителей автоматически.
Как происходит документооборот?
Может возникать путаница с документами, не у всех исполнителей есть электронная подпись — тогда они не смогут подписать документы в электронном виде и процесс документооборота затянется еще больше.
Документооборот на платформе автоматизирован, документы создаются в электронном виде. Всем исполнителям платформа Консоль.Про выпускает электронную подпись.
Находите линейный персонал под ваши задачи на маркетплейсе Консоль.Про: вы закроете потребность в период высокого спроса или в определенные временные слоты, найдете исполнителя с нужными компетенциями и сэкономите время на рекрутинг.
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