Нидерланды не хотят идти вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом. Но Минфин не сдается

Увеличение налоговой ставки до 15% для вывода средств в иностранные юрисдикции идет своим чередом. Ясно, что процесс не быстрый, но постепенно число юрисдикций, согласных на новые условия, растет.

Соответствующие соглашения уже были заключены с Кипром, Люксембургом и Мальтой.

Напомним, что для кипрских компаний (Кипр был первый, с кем начали переговоры) льготная ставка в 5% будет доступна при соблюдении двух условий:

не менее 15% ее акций должны быть в свободном обращении;

у этой компании должна быть доля в российской компании, которая платит дивиденды, в размере не менее 15%.

Для остальных предлагают примерно такие же условия.

Нидерланды же на условия, которые были предложены перечисленным юрисдикциям, соглашаться не спешат. Налоговое соглашение с этой страной вообще собираются расторгнуть.

Само собой, Голландия для регистрации бизнеса привлекательна, поскольку действующее соглашение позволяет выводить прибыль по ставке 2-3%, тогда как повысить предлагают до 15%.

«Последнее предложение, которое мы получали от голландской стороны, не позволяло прийти к компромиссу, так как подразумевало сохранение каналов вывода доходов из России с минимальными налоговыми последствиями в отношении отдельных субъектов экономической деятельности без реального экономического присутствия в Нидерландах. В частности, любая холдинговая (инвестиционная) компания, большинство конечных бенефициаров которой не являются физическими лицами-налоговыми резидентами Нидерландов и (или) организациями, ведущими реальный бизнес в Нидерландах, по нашему мнению, не может претендовать на налоговые преференции в рамках соглашения» — пояснили в Минфине.

Однако Минфин не сдается, и уже анонсировал продолжение переговоров с голландской стороной.

Дожмут голландцев или нет — бизнесу выгоды ждать не придется. Поскольку это либо соглашаться на предлагаемые новым договором условия для льгот, либо — искать новые юрисдикции, с которыми пока не договорились по-новому. Что тоже вопрос времени.

Или — выбирать «русские оффшоры», или САР.