Налоговики просят бизнес не дарить им подарки. Зато власти сделали подарок бизнесу

Год заканчивается, многие дарят друг другу подарки, в том числе и бизнес-партнерам, друзьям, хорошим знакомым. Налоговики просят им подарки не дарить.

Собственно, сами налоговики может и не против, но УФНС по Хабаровскому краю предупредило — не нужно дарить подарки сотрудникам инспекций, их за это могут работы лишить. Имеются в виду подарки от граждан и представителей бизнеса.

Зато власти преподнесли свой новогодний подарок бизнесу — отменен обязательный аудит для большого числа организаций. Не повезло разве что акционерным обществам, в том числе небольшим — им аудит проводить все равно придется.

Министр финансов выразил надежду, что экономику в следующем году дополнительно поддерживать не придется. При этом, доложил о готовности мобилизовать все ресурсы на случай необходимости. А представители интернет-торговли просят ЦБ продлить действие однопроцентной комиссии на эквайринг до 1 апреля следующего года. К этому сроку все банки должны подключиться к Системе быстрых платежей.

В ЦБ же, в свою очередь, заявляют об «очищающем эффекте» пандемии для российской экономики. Слабый и неэффективный бизнес, по мнению регулятора, уходит с рынка, зато остается эффективный. Как-то это «Рождественскую историю» Диккенса напоминает, не находите?

Бизнес взял кредиты под 2% с условием сохранения занятости. Но, похоже, в большинстве своем ему не справиться с этими условиями. Путин собирается поручить правительству подумать над смягчением условий по сохранению занятости. Иначе такому бизнесу отдавать эти кредиты придется с немаленькими процентами, что может его просто добить. Возможно, будет бизнесу еще один подарок.

Ну а в итоге — непростой 2020 год подходит к концу, и все провожают его в надежде, что, может быть, следующий-то год будет получше.