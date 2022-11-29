Наследование бизнеса: когда придется заплатить НДФЛ

Общие правила

Иной раз приходится сталкиваться с уверенностью в том, что частные лица вообще не платят налог с дохода в виде наследства. Это отчасти справедливо, в большинстве случаев имущество, полученное по наследству, от НДФЛ освобождается по прямому указанию подп. 18 п. 1 ст. 217 НК. Причем это положение никак не ставится в зависимость от того, по какому основанию имущество получено: по закону, в силу завещания или по договору (ст. 1111 ГК).

Отметим в скобках, что если объектом наследства являются награда за использование:

произведения искусства;

литературного произведения;

научных открытий;

патента на изобретение;

полезной модели;

промышленного образца,

созданных автором-наследодателем, то платежи регулярного характера (авторские отчисления, лицензионные платежи), которые будет получать наследник облагаются НДФЛ (на них подп. 18 п. 1 ст. 217 НК не распространяется).

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Налоговые последствия наследования доли

Если речь идет об ООО, то внимательно изучите устав. Если в нем содержится полный запрет передачи доли ООО по наследству, то наследнику выплачивается действительная стоимость наследуемой доли.

В АО такая ситуация исключена – наследник, получив акции, становится участником АО без каких-либо исключений (п. 3 ст. 1176 ГК).

Если возникает вопрос о наследовании пая в кооперативе, то также изучаем устав. Скорее всего, и там содержится запрет на принятие наследников в члены кооператива – тогда наследник должен получить стоимость пая наследодателя, в т. ч. зарплата, премиальные и прочие доплаты (исключая неделимый фонд, ст. 1176 ГК, ст. 7 закона о производственных кооперативах).

Возникает вопрос: должно ли ООО (АО, кооператив) как налоговый агент удержать НДФЛ с действительной стоимости доли (пая)?

Ранее и суды, и финансисты утверждали, что да, ибо это уже не наследство, а деньги от реализации актива (см. письмо Минфина от 18.12.2020 № 03-04-06/111347, определение ВС от 10.10.2014 № 301-ЭС14-2972).

Однако, по счастью, в 2021 году ВС изменил свою позицию от 2014 года: выплата действительной стоимости доли в уставном капитале общества наследнику – это не операция по реализации имущества, являющегося объектом налогообложения (кассационное определение от 27.10.2021 по делу № 46-КАД21-1-К6).

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Продажа доли, полученной по наследству

Следует напомнить о налоге при продаже доли. Предположим, что устав не запрещает вхождение наследника в состав участников, они также не возражают, но наследник не имеет интереса в этом деле и принимает решение продать свою долю.

Это его право (при соблюдении преимущественного права других участников на приобретения доли). Однако, если период с даты вступления в наследство до даты продажи прошло менее пяти лет, то придется наследнику платить НДФЛ с продажной цены доли.

С 2019 года есть возможность получить налоговый вычет при продаже такого имущества. При этом учитывается сумма документально подтвержденных расходов наследодателя.

В этой связи необходимо поднять и приложить к завещанию договоры, платежки, приходные ордера и прочие документы, подтверждающие оплату уставных капиталов, их увеличение.

Завещательный отказ или возложение

Если наследодатель желает, чтобы после его смерти наследник совершил какое-то действие имущественного характера, то может оформить завещательный отказ или возложение (ст. 1137 – 1138 ГК). Будет ли в таком случае освобожден от НДФЛ доход отказополучателя – лица, которое стараниями наследника получит выгоду, – вопрос открытый.

Пока нет ни судебной практики, ни разъяснений уполномоченных органов. Отметим лишь, что дарение денежных средств между физическими лицами налогом совершенно точно не облагается (п. 18.1 ст. 217 НК).

Наследственный договор

Это относительно новый метод, полезный для того, чтобы передать имущество по наследству под определенным условием (ст. 1140.1. ГК). Причем имущество может быть передано как обычному человеку, так и юридическому лицу.

Опять-таки, будет ли применяться и тут освобождение от НДФЛ – вопрос открытый. Логично предположить, что поскольку наследственный договор по сути – одна из форм наследования, должно действовать правило подп. 18 п. 1 ст. 217 НК.

Наследство получает организация

Свобода завещания подразумевает, в том числе и право наследодателя указать в завещании (наследственном договоре), передачу имущества (и доли в обществах тоже) в собственность юридического лица, в том числе и НКО, а равно и наследственного фонда.

Если наследником выступает фирма, то коммерческий характер организации исключает освобождение от уплаты налога, и со всего полученного имущества необходимо уплатить налог (далее все зависит от применяемой системы налогообложения).

С НКО также дело обстоит просто: доходы, полученные ими по завещанию, освобождаются от налогообложения (подп. 2 п. 2 ст. 251 НК).

С наследственным фондом (ст. 123.20-1 – 123.30-3 ГК) ситуация следующая: если в завещании прямо определен состав имущества, передаваемого в наследственный фонд, то оно как целевые поступления не должно облагаться налогом (подп. 2 п. 2 ст. 251 НК).

А вот с доходов, полученных от наследственного фонда, НДФЛ удерживается и уплачивается в общем порядке. Впрочем, если речь идет об оплате образования выгодоприобретателя, то такие суммы оплаты освобождаются от НДФЛ в полном объеме (подп. 21 п. 1 ст. 217 НК). Или если сам наследственный фонд создан для благотворительности, для поощрения научной деятельности (подп. 8.2 п. 1 ст. 217 НК).

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