Покупка автомобиля на ИП в 2026 году: как оформить и отразить в учете

Самое главное:
Возможность учета расходов на покупку автомобиля зависит от применяемого налогового режима.
При НПД и УСН с объектом «доходы» расходы на приобретение автомобиля не учитываются.
На ОСНО, АУСН и УСН с объектом «доходы минус расходы» затраты на автомобиль можно учесть, но при соблюдении определенных условий.
Возможность учета расходов зависит от того, используется ли автомобиль в бизнесе и подтверждена ли эта цель документально.
Когда ИП нельзя учесть расходы на покупку авто
Нельзя учесть расходы на покупку авто:
при НПД (п. 1 ст. 8 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ);
при УСН с объектом «доходы» (п. 1 ст. 346.18 НК).
Но ИП может учесть расходы на приобретение автомобиля, если применяет налоговые режимы — ОСНО, АУСН и УСН с объектом «доходы минус расходы».
Как учесть расходы на покупку авто ИП на ОСНО
ИП на ОСНО, который купил автомобиль для бизнес-целей (это должно быть подтверждено документально, условиями договора), вправе учесть его стоимость при исчислении НДФЛ через амортизацию.
Возможность амортизации
Автомобиль считается амортизируемым имуществом, если срок его полезного использования превышает 12 месяцев, а первоначальная стоимость выше 100 000 руб. (п. 1 ст. 256 НК). Амортизация включается в состав расходов в суммах, начисленных за налоговый период (подп. 4 п. 15 порядка, утв. приказом Минфина № 86н, МНС от 13.08.2002 № БГ-3-04/430).
Важно учитывать, что даже если автомобиль приобретен до регистрации в качестве ИП, но используется в предпринимательской деятельности как основное средство, предприниматель вправе начислять по нему амортизацию (письмо ФНС от 25.07.2013 № ЕД-4-3/13609@). При этом в период применения УСН с объектом «доходы» расходы на приобретение транспортного средства не учитываются (постановление АС Поволжского округа от 25.11.2024 № Ф06-9728/2024).
Профессиональный вычет
Может ли ИП на ОСНО применить профессиональный вычет? Да, при условии, что:
ИП понес реальные расходы на приобретение авто.
Расходы подтверждены документально. Если документов нет, то вычет может составить 20% от общей суммы доходов, полученной ИП от бизнес-деятельности.
Расходы связаны с бизнесом.
Для получения профвычета нужно отразить его в декларации по НДФЛ, подаваемой по окончании года, и учесть при расчете налоговой базы. ИП также может принять к вычету НДС по автомобилю, если он используется для осуществления операций, облагаемых НДС. Тогда должны быть счет-фактура, подтверждающие первичные документы.
Как учесть расходы на покупку авто ИП на УСН
Начиная с 2026 года, перечень расходов, которые можно учесть на УСН, стал открытым, так что на объекте «доходы минус расходы» можно учесть расходы на покупку автомобиля.
Расходы должны соответствовать общим требованиям, то есть быть обоснованными, документально подтвержденными и т. п. (см. п. 1 ст. 252 НК).
В договоре купли-продажи авто нужно прямо указать, что автомобиль приобретается ИП для использования в бизнесе. Расходы на приобретение автомобиля для личного пользования нельзя учесть, так как они не направлены на получение дохода (п. 1 ст. 252, п. 2 ст. 346.16 НК).
Есть разница в учете расходов в зависимости от цели приобретения.
Автомобиль приобретен как ОС
В этом случае расходы на покупку автомобиля учитывают так же, как и расходы на приобретение других основных средств — равными долями за каждый квартал в течение года (подп. 1 п. 1, п. 3 ст. 346.16, подп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК).
Как разъяснил Минфин (письмо от 22.01.2020 № 03-11-11/3287):
Доходы при УСН с объектом «доходы минус расходы» могут быть уменьшены на расходы на приобретение основных средств.
Основные средства, приобретенные в период применения УСН, принимаются к учету с момента ввода их в эксплуатацию (подп. 1 п. 3 ст. 346.16 НК).
Автомобиль признается амортизируемым имуществом для целей главы 26 НК, если срок его полезного использования превышает 12 месяцев, а первоначальная стоимость больше 100 000 руб. (п. 1 ст. 256 НК).
Для принятия автомобиля к учету в качестве основного средства, как правило, оформляют:
акт о приеме-передаче ОС (например, по форме ОС-1);
инвентарную карточку по форме ОС-6;
приказ о вводе основного средства в эксплуатацию.
Основание — п. 27 порядка, утвержденного приказом Минфина № 86н, МНС от 13.08.2002 № БГ-3-04/430, письма ФНС от 25.07.2013 № ЕД-4-3/13609@ и от 19.07.2013 № ЕД-4-3/13091@.
Кроме того, нужно быть готовым представить документы, подтверждающие расходы на приобретение основного средства, а при использовании автомобиля — оформлять путевые листы.
Автомобиль куплен для перепродажи
Если ИП на УСН «доходы минус расходы» приобрел авто для перепродажи, то учесть расходы на покупку можно только после того, как ИП расплатился с продавцом и продал авто новому покупателю (подп. 23 п. 1 ст. 346.16, подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК). На цель приобретения автомобиля нужно прямо указать в договоре, который заключают продавец и покупатель.
Затраты, связанные с перепродажей, можно списать в расходы после их оплаты, реализации самого авто ждать не нужно.
НДС при покупке автомобиля
Входной и ввозной НДС по расходам на покупку автомобиля учитывается в зависимости от того, освобожден ли ИП от обязанностей плательщика НДС, а также от применяемых налоговых ставок.
Индивидуальные предприниматели, применяющие специальные пониженные ставки НДС 5% и 7%, не вправе принимать входной НДС к вычету. ИП, использующий общеустановленные ставки 20% и 10%, может заявить НДС к вычету при наличии счета-фактуры и подтверждающих первичных документов.
Как учесть расходы на покупку авто ИП на АУСН
Можно учесть затраты на покупку авто на объекте «доходы минус расходы», после их фактической оплаты — безналичным способом или с применением ККТ (ст. 8 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). Расходы должны быть обоснованными и документально подтвержденными (п. 1 ст. 252 НК). НДС на АУСН не платят.
Таким образом, расходы на личный автомобиль, используемый в предпринимательской деятельности, могут уменьшать налоговую базу по ОСНО, УСН и АУСН с объектом «доходы минус расходы». Налоговый кодекс, а также разъяснения ФНС и Минфина в целом позволяют учитывать такие расходы.
Вместе с тем на практике налоговые органы нередко трактуют эти нормы по-своему, что может приводить к спорам и дополнительным начислениям.
Что в итоге
Расходы на покупку личного автомобиля могут уменьшать налоговую базу ИП, если транспорт используется в предпринимательской деятельности и соблюдены требования налогового законодательства.
Порядок учета зависит от выбранного налогового режима, цели приобретения автомобиля и корректного оформления документов.
На практике вопросы учета таких расходов иногда вызывают споры с налоговыми органами. Поэтому при планировании и отражении затрат важно заранее оценивать возможные риски и быть готовым обосновать свою позицию.
