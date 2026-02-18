Покупка автомобиля на ИП в 2026 году: как оформить и отразить в учете

Возможность учета расходов зависит от того, используется ли автомобиль в бизнесе и подтверждена ли эта цель документально.

На ОСНО, АУСН и УСН с объектом «доходы минус расходы» затраты на автомобиль можно учесть, но при соблюдении определенных условий.

При НПД и УСН с объектом «доходы» расходы на приобретение автомобиля не учитываются.

Но ИП может учесть расходы на приобретение автомобиля, если применяет налоговые режимы — ОСНО, АУСН и УСН с объектом «доходы минус расходы».

Когда ИП нельзя учесть расходы на покупку авто

Для получения профвычета нужно отразить его в декларации по НДФЛ, подаваемой по окончании года, и учесть при расчете налоговой базы. ИП также может принять к вычету НДС по автомобилю, если он используется для осуществления операций, облагаемых НДС. Тогда должны быть счет-фактура, подтверждающие первичные документы.

Расходы подтверждены документально. Если документов нет, то вычет может составить 20% от общей суммы доходов, полученной ИП от бизнес-деятельности.

Может ли ИП на ОСНО применить профессиональный вычет? Да, при условии, что:

Важно учитывать, что даже если автомобиль приобретен до регистрации в качестве ИП, но используется в предпринимательской деятельности как основное средство, предприниматель вправе начислять по нему амортизацию ( письмо ФНС от 25.07.2013 № ЕД-4-3/13609@ ). При этом в период применения УСН с объектом «доходы» расходы на приобретение транспортного средства не учитываются ( постановление АС Поволжского округа от 25.11.2024 № Ф06-9728/2024 ).

Автомобиль считается амортизируемым имуществом, если срок его полезного использования превышает 12 месяцев , а первоначальная стоимость выше 100 000 руб. ( п. 1 ст. 256 НК ). Амортизация включается в состав расходов в суммах, начисленных за налоговый период (подп. 4 п. 15 порядка, утв. приказом Минфина № 86н, МНС от 13.08.2002 № БГ-3-04/430 ).

ИП на ОСНО, который купил автомобиль для бизнес-целей (это должно быть подтверждено документально, условиями договора), вправе учесть его стоимость при исчислении НДФЛ через амортизацию.

Как учесть расходы на покупку авто ИП на ОСНО

Как учесть расходы на покупку авто ИП на УСН

Начиная с 2026 года, перечень расходов, которые можно учесть на УСН, стал открытым, так что на объекте «доходы минус расходы» можно учесть расходы на покупку автомобиля. Расходы должны соответствовать общим требованиям, то есть быть обоснованными, документально подтвержденными и т. п. (см. п. 1 ст. 252 НК). В договоре купли-продажи авто нужно прямо указать, что автомобиль приобретается ИП для использования в бизнесе. Расходы на приобретение автомобиля для личного пользования нельзя учесть, так как они не направлены на получение дохода (п. 1 ст. 252, п. 2 ст. 346.16 НК). Есть разница в учете расходов в зависимости от цели приобретения.

Автомобиль приобретен как ОС

Автомобиль куплен для перепродажи

Если ИП на УСН «доходы минус расходы» приобрел авто для перепродажи, то учесть расходы на покупку можно только после того, как ИП расплатился с продавцом и продал авто новому покупателю (подп. 23 п. 1 ст. 346.16, подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК). На цель приобретения автомобиля нужно прямо указать в договоре, который заключают продавец и покупатель. Затраты, связанные с перепродажей, можно списать в расходы после их оплаты, реализации самого авто ждать не нужно.

НДС при покупке автомобиля