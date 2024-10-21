5 причин, чтобы перейти на аутсорсинг персонала

Рассказываем, почему все больше компаний выбирают именно этот формат.

Пример. Крупному интернет-магазину требуются комплектовщики заказов. Но потребности в большом количестве сотрудников на постоянной основе нет, поэтому принимать их в штат нецелесообразно. Аутсорсинг комплектовщиков позволяет оплачивать услуги только за фактически отработанное время, а не за содержание персонала даже в те периоды, когда количество заказов снижается. Поэтому часть комплектовщиков в интернет-магазине работает штатно, а часть привлекается в периоды повышенного спроса. Именно такая схема работы оказывается наиболее выгодной.

Аутсорсинг персонала — это передача части функций или операций сторонней компании (аутсорсеру). Как это работает на практике? Рассмотрим на примере:

Выгодно, удобно и эффективно: почему бизнес выбирает аутсорсинг

Экономия ресурсов и увеличение производительности положительно сказываются на результатах бизнеса в целом. Сегодня аутсорсинг персонала превратился в привычный способ решения кадровых проблем для тех компаний, которые стремятся оптимизировать свои операционные процессы. Компания Lexintel поможет решить все задачи, связанные с делегированием функций внешним сотрудникам. Наша команда возьмет на себя подбор сотрудников и организацию их работы, контроль персонала и уплату налогов, а при необходимости обеспечит подбор и предоставление иностранных сотрудников. Среди клиентов Lexintel представители самых различных сфер — от складских комплексов и пищевых производств до крупных сетевых магазинов и ресторанов.

Причина первая. Хотите сделать бизнес более гибким

При помощи аутсорсинга компания может оперативно нарастить количество персонала без необходимости увеличивать штат. Привлечь те ресурсы, которые нужны компании именно на данном этапе развития, можно в любой момент, моментально реагируя на изменения условий и рынка. У компаний-аутсорсеров есть доступ к широкому кругу специалистов, поэтому даже при возникновении новых для компании задач у нее будет возможность приступить к их решению без промедления. Масштабировать бизнес, таким образом, становится проще.

Причина вторая. Считаете, что эффективность персонала нужно увеличить

Аутсорсинг персонала — это возможность повысить эффективность работы компании, поскольку сотрудники подбираются с учетом всех потребностей бизнеса. Самостоятельный поиск подходящих по всем параметрам работников и последующая адаптация персонала — это сложно, долго и дорого. Среди ключевых факторов увеличения эффективности персонала при аутсорсинге: Специализация сотрудников. Аутсорсинговые компании предложат сотрудников, которые специализируются на решении конкретных задач. Вам не придется обучать их с нуля: к вам придут работники, которые полностью готовы к выполнению своих обязанностей.

Регулярный мониторинг. Аутсорсеры контролируют работу своего персонала и следят, чтобы все задачи выполнялись качественно и в установленные сроки. Обязательная составляющая сотрудничества — оценка эффективности. Аутсорсинговая компания мониторит эффективность работы сотрудников и предоставляет отчетность клиенту.

Обратная связь. Аутсорсинговые компании постоянно находятся на связи с заказчиком. При возникновении любых вопросов по работе сотрудников обеспечивается их моментальное решение. Эффективность работы персонала также обеспечивается и за счет того, что при уходе сотрудника на больничный или увольнении он будет быстро заменен другим работником без нарушения сроков.

Причина третья. Работаете над минимизацией затрат на персонал

При аутсорсинге персонала вам не придется самостоятельно платить налоги за каждого сотрудника. От других расходов, связанных с наймом персонала и управлением, вы также сможете избавиться: все это аутсорсер берет на себя. Аутсорсинг помогает экономить как при решении непрофильных задач на постоянной основе (например, бухгалтерское или юридическое обслуживание), так и при привлечении персонала на сезонные или временные работы. При помощи аутсорсинга вы можете обеспечить свой бизнес работниками на любой срок, и это будет выгодно.

Причина четвертая. Хотите сэкономить время

Экономия времени — одно из ключевых преимуществ аутсорсинга персонала. На то, чтобы закрыть вакансию, оформить и обучить нового сотрудника, всегда уходит немало ресурсов. Проблемы возникают и при поиске «штучных» специалистов, и при подборе персонала на массовые вакансии, просто у каждого процесса есть свои особенности. Но в любом случае это всегда время, которое можно потратить с большей пользой, фокусируясь на развитии бизнеса. Как именно аутсорсинг экономит время компании? Снижает нагрузку на кадровую службу в процессе поиска.

Ускоряет процесс найма.

Уменьшает время на обучение. Аутсорсинговые компании имеют все ресурсы для быстрой обработки заявок и могут предлагать готовые решения в зависимости от конкретной задачи и сферы деятельности. Благодаря этому персонал приступает к работе в короткие сроки.

Причина пятая. Бизнесу нужно минимизировать риски