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Охрана труда

Как подготовить документы по охране труда 2024–2025

Главная сложность в том, что требования к документам закреплены во множестве разных нормативных актов. Мы поможем собрать общую картину и расскажем, как подготовить все необходимое.

Основные законодательные и другие нормативные правовые акты по охране труда

Информацию об охране труда включают следующие нормативно правовые акты:

Это не закрытый перечень документов. Есть и другие нормативно правовые акты, которые регламентируют правила охраны труда. Здесь мы перечислили лишь часть из них. Расскажем подробнее, какую информацию об охране труда включает Трудовой кодекс.

Какие документы по охране труда должны быть в организации согласно ТК

Трудовой кодекс не закрепляет четкого перечня документов по ОТ. Он упоминает только правила и инструкции по охране труда (ст. 209, 214 ТК), и эти документы должны быть в каждой компании. Исключение — если у работодателя есть инструкции по охране труда, которые учитывают требования правил, утвержденных Минтрудом. В таком случае работодателю можно не разрабатывать отдельные правила и ограничиться инструкциями (письмо Минтруда от 27.12.2021 № 15-2/ООГ-3549). 

При разработке инструкций нужно ориентироваться на приказ Минтруда № 772н.

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Как определить перечень необходимых документов по другим НПА

Чтобы понять, какие документы по охране труда нужно издать конкретному работодателю, следует ориентироваться на обязательные мероприятия по охране труда.

Шаг 1. Определите, с какими мероприятиями вы сталкиваетесь

К мероприятиям в сфере охраны труда относятся:

  • спецоценка условий труда;

  • оценка профессиональных рисков;

  • проведение медицинских осмотров сотрудников;

  • обучение по охране труда;

  • расследование и учет микротравм, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

  • обеспечение СИЗ и средствами коллективной защиты, и т.д.

Не все из них пригодятся работодателям. Например, если сотрудники не сталкиваются с вредными факторами или загрязнениями, а также не работают в особых температурных условиях, выдавать им СИЗ не потребуется. А вот спецоценку должны проводить все работодатели, поэтому в рамках этой процедуры понадобится сформировать ряд обязательных документов.

Начните с изучения раздела X ТК — в нем есть полный перечень необходимых мероприятий по охране труда.

Шаг 2.  Изучите нормативные акты, которые регламентируют проведение отдельных мероприятий

Обычно НПА закрепляют перечень документов, которые нужно издать при проведении отдельных мероприятий.

Например, чтобы провести вводный инструктаж для новых сотрудников, потребуется издать (п. 11, 88 Правил № 2464):

  • приказ о его проведении и назначении ответственного лица;

  • программу инструктажа;

  • документы, которые подтвердят, что инструктаж провели, — например, специальный журнал (письмо Минтруда от 30.05.2022 № 15-2/В-1677).

Перечень основных НПА и примеры документов в сфере охраны труда, которые пригодятся работодателям, — ниже.

Меры по охране труда

НПА

Примеры документов, которые издают в рамках мероприятий

Спецоценка условий труда

Закон № 426-ФЗ

  • приказ о проведении СОУТ и создании комиссии по ее проведению;

  • график проведения СОУТ;

  • перечень рабочих мест, на которых проводится СОУТ;

  • протокол о проведении исследований и измерений вредных и опасных факторов;

  • декларация соответствия условий труда

Проведение предварительных медосмотров

Приказ Минздрава № 29н

  • список сотрудников, подлежащих предварительному медосмотру;

  • направление на медосмотр;

  • журнал учета выдачи направлений

Проведение первичного инструктажа

Правила № 2464

  • приказ о проведении первичного инструктажа и назначении ответственных за его проведение;

  • программы проведения первичного инструктажа по охране труда;

  • перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа;

  • документы, которые регистрируют проведенный инструктаж

Расследование и учет несчастных случаев

Ст. 229 ТК, приказ Минтруда № 223н

  • приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая;

  • акт о несчастном случае на производстве;

  • журнал регистрации несчастных случаев

Обеспечение сотрудников СИЗ

Приказ Минтруда № 766н

  • нормы бесплатной выдачи СИЗ;

  • положение об обеспечении работников СИЗ;

  • личная карточка учета выдачи СИЗ

Шаг 3.  Проверьте себя по чек-листам

При проверках ГИТ инспекторы будут проверять работодателя по перечням контрольных вопросов, которые утверждены приказом Роструда № 20. Чтобы не упустить ни один документ, необходимо изучить такие чек-листы — это снизит риски привлечения к административной ответственности.

Шаг 4. Учтите изменения и проверьте шаблоны

Ориентироваться на шаблоны документов по охране труда, которые есть на разных интернет-ресурсах, опасно. В 2024 году вступили в силу НПА, которые изменили:

  • правила, по которым проводят СОУТ;

  • требования к тому, какими должны быть аптечки, и как правильно оказывать первую помощь;

  • положения о расследовании и оформлении несчастных случаев.

Чтобы не использовать неактуальные формы, обратитесь к специалистам группы компаний Lexintel. Мы проведем аудит, организуем охрану труда в вашей организации, расскажем о возможных рисках и поможем оформить пакет необходимых документов.

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