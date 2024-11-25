Как подготовить документы по охране труда 2024–2025

Трудовой кодекс не закрепляет четкого перечня документов по ОТ. Он упоминает только правила и инструкции по охране труда (ст. 209, 214 ТК), и эти документы должны быть в каждой компании. Исключение — если у работодателя есть инструкции по охране труда, которые учитывают требования правил, утвержденных Минтрудом. В таком случае работодателю можно не разрабатывать отдельные правила и ограничиться инструкциями (письмо Минтруда от 27.12.2021 № 15-2/ООГ-3549).

При разработке инструкций нужно ориентироваться на приказ Минтруда № 772н.