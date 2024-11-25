Как подготовить документы по охране труда 2024–2025

Основные законодательные и другие нормативные правовые акты по охране труда
Информацию об охране труда включают следующие нормативно правовые акты:
Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда».
Приказ Минтруда от 21.03.2019 № 77 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда».
Приказ Минтруда от 28.12.2021 № 926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков».
Приказ Минтруда от 31.01.2022 № 37 «Об утверждении Рекомендаций по структуре службы охраны труда в организации и по численности работников службы охраны труда».
Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней».
Закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Постановление Правительства от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда (вместе с «Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»).
Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем».
Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами».
Это не закрытый перечень документов. Есть и другие нормативно правовые акты, которые регламентируют правила охраны труда. Здесь мы перечислили лишь часть из них. Расскажем подробнее, какую информацию об охране труда включает Трудовой кодекс.
Какие документы по охране труда должны быть в организации согласно ТК
Трудовой кодекс не закрепляет четкого перечня документов по ОТ. Он упоминает только правила и инструкции по охране труда (ст. 209, 214 ТК), и эти документы должны быть в каждой компании. Исключение — если у работодателя есть инструкции по охране труда, которые учитывают требования правил, утвержденных Минтрудом. В таком случае работодателю можно не разрабатывать отдельные правила и ограничиться инструкциями (письмо Минтруда от 27.12.2021 № 15-2/ООГ-3549).
При разработке инструкций нужно ориентироваться на приказ Минтруда № 772н.
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Как определить перечень необходимых документов по другим НПА
Чтобы понять, какие документы по охране труда нужно издать конкретному работодателю, следует ориентироваться на обязательные мероприятия по охране труда.
Шаг 1. Определите, с какими мероприятиями вы сталкиваетесь
К мероприятиям в сфере охраны труда относятся:
спецоценка условий труда;
оценка профессиональных рисков;
проведение медицинских осмотров сотрудников;
обучение по охране труда;
расследование и учет микротравм, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
обеспечение СИЗ и средствами коллективной защиты, и т.д.
Не все из них пригодятся работодателям. Например, если сотрудники не сталкиваются с вредными факторами или загрязнениями, а также не работают в особых температурных условиях, выдавать им СИЗ не потребуется. А вот спецоценку должны проводить все работодатели, поэтому в рамках этой процедуры понадобится сформировать ряд обязательных документов.
Начните с изучения раздела X ТК — в нем есть полный перечень необходимых мероприятий по охране труда.
Шаг 2. Изучите нормативные акты, которые регламентируют проведение отдельных мероприятий
Обычно НПА закрепляют перечень документов, которые нужно издать при проведении отдельных мероприятий.
Например, чтобы провести вводный инструктаж для новых сотрудников, потребуется издать (п. 11, 88 Правил № 2464):
приказ о его проведении и назначении ответственного лица;
программу инструктажа;
документы, которые подтвердят, что инструктаж провели, — например, специальный журнал (письмо Минтруда от 30.05.2022 № 15-2/В-1677).
Перечень основных НПА и примеры документов в сфере охраны труда, которые пригодятся работодателям, — ниже.
Меры по охране труда
НПА
Примеры документов, которые издают в рамках мероприятий
Спецоценка условий труда
Проведение предварительных медосмотров
Проведение первичного инструктажа
Расследование и учет несчастных случаев
Обеспечение сотрудников СИЗ
Шаг 3. Проверьте себя по чек-листам
При проверках ГИТ инспекторы будут проверять работодателя по перечням контрольных вопросов, которые утверждены приказом Роструда № 20. Чтобы не упустить ни один документ, необходимо изучить такие чек-листы — это снизит риски привлечения к административной ответственности.
Шаг 4. Учтите изменения и проверьте шаблоны
Ориентироваться на шаблоны документов по охране труда, которые есть на разных интернет-ресурсах, опасно. В 2024 году вступили в силу НПА, которые изменили:
правила, по которым проводят СОУТ;
требования к тому, какими должны быть аптечки, и как правильно оказывать первую помощь;
положения о расследовании и оформлении несчастных случаев.
Чтобы не использовать неактуальные формы, обратитесь к специалистам группы компаний Lexintel. Мы проведем аудит, организуем охрану труда в вашей организации, расскажем о возможных рисках и поможем оформить пакет необходимых документов.
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