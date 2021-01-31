Отражаем в отчетности иностранных сотрудников

Работодатели отчитываются по иностранцам по тем же формам, которые сдают за российских сотрудников. Но заполнение некоторых отчетов имеет свои нюансы. Разберем подробнее.
Форма 2-НДФЛ
В текущем году такую форму работодатели сдают в последний раз. Начиная с отчетности за 2021 год, она войдет в состав формы 6-НДФЛ.
Особенности заполнения формы 2-НДФЛ на иностранного работника:
- фамилия и имя заполняются в четком соответствии с паспортом, отчество вписывают только при наличии. Разрешается заполнить сведения латинскими буквами;
- в поле «Статус налогоплательщика», указывается статус иностранного гражданина. Например: «6» — иностранец работает по найму на основании патента;
- если иностранец имеет право на вычет по патенту, сумма вычета отражается в строке «сумма фиксированных авансовых платежей». Эта сумма не может превышать сумму исчисленного НДФЛ.
Форма 6-НДФЛ
Особенности заполнения формы 6-НДФЛ по иностранным работникам зависят от событий, которые произошли в течение отчетного периода:
1. Иностранец изменил свой статус.
Так как ставки НДФЛ для резидентов и нерезидентов различны: 13 % и 30 %, то работодателю необходимо заполнить нужное количество Разделов 1 (в форме 6-НДФЛ, которая вступит в силу с 1 квартала 2021 года, это будет Раздел 2) — по одному для каждой ставки налога.
2. Иностранцу был предоставлен вычет по патенту.
В строке 050 Раздела 1 (в новой форме это будет строка 150 Раздела 2) нужно отразить общую сумму фиксированных авансовых платежей. Эта сумма не должна превышать сумму исчисленного налога по строке 040 раздела 1 (строка 140 Раздела 2 нового отчета).
Расчет по страховым взносам
Особенности заполнения расчета зависят от ставок страховых взносов. Если иностранцы имеют право на применение взноса на обязательное социальное страхование по пониженной ставке — 1,8 %, то работодателю необходимо включить в состав расчета Приложение 8:
- в строках 020-060 Приложения указывают сведения об иностранных гражданах, за исключением граждан ЕАЭС;
- в строке 070 — код страны гражданства;
- в строке 080 — начисленные выплаты;
- в строке 010 в графах 1-4 указывают сумму выплат по всем иностранным работникам, перечисленным в Приложении.
В строки графы 130 раздела 3 нужно внести код категории застрахованного лица из Приложения № 7 к Порядку заполнения формы по страховым взносам.
Например: «ВПНР» — иностранцы, кроме высококвалифицированных специалистов, временно пребывающие на территории РФ, с выплат и вознаграждений, которым исчисляются страховые взносы.
Форма 4-ФСС
Взносами на травматизм облагаются все вознаграждения и выплаты по трудовым договорам или договорам ГПХ, если в них содержится такое условие. Поэтому форма 4-ФСС на иностранцев заполняется в том же порядке, который применяется для российских сотрудников.
СЗВ-М
Особенности заполнения формы СЗВ-М на иностранного работника:
- фамилия и имя заполняются в строгом соответствии с паспортом. Отчество вписывают только при его наличии;
- при отсутствии ИНН соответствующее поле оставляют пустым;
- СНИЛС должен быть вписан обязательно.
Если иностранный работник не попадает под пенсионное страхование, то отчитываться по нему не нужно.
СЗВ-ТД
Работодатель обязан завести иностранному работнику трудовую книжку и фиксировать в ней кадровые события. Поэтому форма СЗВ-ТД заполняется на иностранного работника в том же порядке, который применяется для граждан РФ.
СЗВ-СТАЖ
В отчет включают сведения об иностранных сотрудниках, которые зарегистрированы в системе пенсионного страхования. Форма заполняется в обычном порядке.
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