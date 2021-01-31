Отражаем в отчетности иностранных сотрудников

Работодатели отчитываются по иностранцам по тем же формам, которые сдают за российских сотрудников. Но заполнение некоторых отчетов имеет свои нюансы. Разберем подробнее.

Форма 2-НДФЛ

В текущем году такую форму работодатели сдают в последний раз. Начиная с отчетности за 2021 год, она войдет в состав формы 6-НДФЛ.

Особенности заполнения формы 2-НДФЛ на иностранного работника:

фамилия и имя заполняются в четком соответствии с паспортом, отчество вписывают только при наличии. Разрешается заполнить сведения латинскими буквами ;

в поле «Статус налогоплательщика», указывается статус иностранного гражданина. Например: «6» — иностранец работает по найму на основании патента;

если иностранец имеет право на вычет по патенту, сумма вычета отражается в строке «сумма фиксированных авансовых платежей». Эта сумма не может превышать сумму исчисленного НДФЛ.

Форма 6-НДФЛ

Особенности заполнения формы 6-НДФЛ по иностранным работникам зависят от событий, которые произошли в течение отчетного периода:

1. Иностранец изменил свой статус.

Так как ставки НДФЛ для резидентов и нерезидентов различны: 13 % и 30 %, то работодателю необходимо заполнить нужное количество Разделов 1 (в форме 6-НДФЛ, которая вступит в силу с 1 квартала 2021 года, это будет Раздел 2) — по одному для каждой ставки налога.

2. Иностранцу был предоставлен вычет по патенту.

В строке 050 Раздела 1 (в новой форме это будет строка 150 Раздела 2) нужно отразить общую сумму фиксированных авансовых платежей. Эта сумма не должна превышать сумму исчисленного налога по строке 040 раздела 1 (строка 140 Раздела 2 нового отчета).

Расчет по страховым взносам

Особенности заполнения расчета зависят от ставок страховых взносов. Если иностранцы имеют право на применение взноса на обязательное социальное страхование по пониженной ставке — 1,8 %, то работодателю необходимо включить в состав расчета Приложение 8:

в строках 020-060 Приложения указывают сведения об иностранных гражданах, за исключением граждан ЕАЭС;

в строке 070 — код страны гражданства;

в строке 080 — начисленные выплаты;

в строке 010 в графах 1-4 указывают сумму выплат по всем иностранным работникам, перечисленным в Приложении.

В строки графы 130 раздела 3 нужно внести код категории застрахованного лица из Приложения № 7 к Порядку заполнения формы по страховым взносам.

Например: «ВПНР» — иностранцы, кроме высококвалифицированных специалистов, временно пребывающие на территории РФ, с выплат и вознаграждений, которым исчисляются страховые взносы.

Форма 4-ФСС

Взносами на травматизм облагаются все вознаграждения и выплаты по трудовым договорам или договорам ГПХ, если в них содержится такое условие. Поэтому форма 4-ФСС на иностранцев заполняется в том же порядке, который применяется для российских сотрудников.

СЗВ-М

Особенности заполнения формы СЗВ-М на иностранного работника:

фамилия и имя заполняются в строгом соответствии с паспортом. Отчество вписывают только при его наличии;

при отсутствии ИНН соответствующее поле оставляют пустым;

СНИЛС должен быть вписан обязательно.

Если иностранный работник не попадает под пенсионное страхование, то отчитываться по нему не нужно.

СЗВ-ТД

Работодатель обязан завести иностранному работнику трудовую книжку и фиксировать в ней кадровые события. Поэтому форма СЗВ-ТД заполняется на иностранного работника в том же порядке, который применяется для граждан РФ.

СЗВ-СТАЖ

В отчет включают сведения об иностранных сотрудниках, которые зарегистрированы в системе пенсионного страхования. Форма заполняется в обычном порядке.