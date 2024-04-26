Как в 2024 году оплатить больничный по ГПД

Кому полагается больничное пособие при работе по ГПД
К застрахованным лицам на случай временной нетрудоспособности и материнства (ВНиМ), помимо работников по трудовым договорам, относятся исполнители по договорам:
гражданско-правового характера на выполнение работ или оказание услуг;
авторского заказа;
об отчуждении исключительного права на произведения — литературы, науки, искусства;
по лицензионным — издательским и о предоставлении права использования произведений.
Основание — пп. 1 п. 1 ст. 2 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006.
За самозанятых исполнителей взносы на ВНиМ не начисляются, поэтому больничное пособие вы ему не платите.
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Условие оплаты больничного исполнителям по ГПД
Обязательное условие, чтобы оплатить больничный исполнителю по ГПД в текущем году: сумма страховых взносов на ВНиМ с выплат ему за прошлый календарный год, должна быть не менее стоимости страхового года. Взносы с выплат по трудовым договорам, если они были, тоже учитывайте.
Стоимость страхового года (ССГ) рассчитывают по формуле:
ССГ = МРОТ х 2,9% х 12.
МРОТ — это размер минимальной оплаты труда на начало прошлого года. С 1 января 2023 года федеральный МРОТ составлял 16 242 руб.
Основание — п. 3 ст. 4.5 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006, закон № 522-ФЗ от 19.12.2022.
Чтобы исполнитель по ГПД получил пособие по болезни в 2024 году, с его доходов за прошлый год должны быть начислены страховые взносы на ВНиМ — минимум 5 652,22 руб. (16 242 х 2,9% х 12).
В местности с районными коэффициентами федеральный МРОТ умножают на этот коэффициент. Это Крайний Север и приравненные к нему местности.
Пример: в 2023 году М. Семёнов как обычное физлицо заключал с организациями в Москве договоры на выполнение работ.
Совокупный доход по ним составил 360 000 руб.
Все заказчики начисляли и уплачивали с выплат Семёнову страховые взносы на ВНиМ, которые в общей сумме составили 16 092,22 руб. (360 000 х 2,9%).
Эта сумма превышает размер стоимости страхового года в 2023 году — 5 652,22 руб., поэтому в 2024 году Семёнов имеет право на больничное пособие, если заболеет.
Правила расчёта больничных для исполнителей по ГПД
Если исполнитель заключил договор ГПД меньше, чем на 6 месяцев, он может получить больничный только за 75 календарных дней работы по этому договору. Исключение — если человек заболел туберкулёзом. Тогда он получит пособие за все дни — до даты выздоровления или установления инвалидности.
Основание — п. 4 ст. 6 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006.
В остальных случаях используйте общие правила:
Размер выплаты в 2024 году определяйте по среднему заработку, с которого начислялись страховые взносы на ВНиМ в 2022 и 2023 году.
Если размер среднего заработка за месяц меньше МРОТ, пособие начисляйте, исходя из федерального МРОТ, который действует на момент назначения выплаты. В 2024 году — 19 242 руб.
Для расчёта пособия учитывайте страховой стаж и по трудовым договорам, и по ГПД, если он документально подтверждён. При одновременной работе по договорам ГПД и трудовому в стаж включайте лишь один из «пересекающихся» периодов.
Пример: в 2023 году М. Семёнов работал с 1 января по 30 сентября по трудовому договору, а с 1 августа по 31 декабря заодно выполнял работы по ГПД. Его стаж составит 12 месяцев, так как совпадающие месяцы (август и сентябрь) можно учесть в стаже только по трудовому договору или только по ГПД.
Стаж работы по ГПД подтверждается:
договором между исполнителем и заказчиком;
сведениями персонифицированного учета — данные о трудовой деятельности из формы ЕФС-1;
сведениями из Раздела 3 «Расчёта по страховым взносам».
Размер больничного пособия зависит от длительности страхового стажа исполнителя:
стаж до 5 лет — 60% среднего заработка;
стаж от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка;
стаж 8 и более лет — 100% среднего заработка.
При уходе за больным ребёнком младше 8 лет 100% выплаты полагается при любом стаже. Но если ребенку 8 лет или больше:
при амбулаторном лечении — оплачивайте в общем порядке первые 10 дней, за остальные дни болезни полагается 50% от среднего заработка;
при лечении в стационаре — все дни оплачивайте в обычном порядке.
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Кто должен выплачивать пособие исполнителю
При заболевании или травме исполнителя первые три дня на основании электронного больничного оплачивает заказчик, а остальную часть пособия напрямую перечисляет СФР.
Если у исполнителя по ГПД один заказчик, он и оплачивает первые три дня больничного.
В остальных случаях пособие выплачивают так:
Если на дату, когда открыли больничный, у исполнителя есть несколько договоров ГПХ с разными заказчиками, он может обратиться за пособием к любому из них. Пособие считают по среднему заработку за расчётный период.
Когда исполнитель работает сразу у нескольких страхователей не только по ГПД, но и по трудовому договору:
Если работодателей двое, и с одним заключен трудовой договор, а с другим — ГПД, больничный оплачивает работодатель по трудовому договору.
Если исполнитель занят по нескольким ГПД в разных организациях и по одному трудовому договору, выплату делает и работодатель по трудовому договору, и один из заказчиков по ГПД по выбору исполнителя.
Если заключено несколько трудовых договоров и ГПД, пособие по болезни платит каждый из работодателей и один из заказчиков по ГПД по выбору исполнителя.
Основание — п. 19 (1) постановления Правительства РФ № 1540 от 11.09.2021.
Начисление больничных исполнителям по ГПД
Начисляйте и выплачивайте пособие для исполнителей по ГПД, как и сотрудникам по трудовым договорам.
Рассчитайте среднедний заработок (СДЗ):
СДЗ = Выплаты за 2 предыдущих года : 730.
В 2024 году для расчёта больничного принимайте к учёту заработок исполнителя за 2022 и 2023 годы, но не больше, чем предельный размер облагаемой взносами базы:
в 2022 году — 1 032 000 руб.
в 2023 году —- 1 917 000 руб.
Максимальное дневное пособие в 2024 году — 4 039,73 руб.
Расчёты: (1 032 000 + 1 917 000) : 730
Размер пособия определите по формуле:
Сумма пособия = СДЗ х Коэффициент стажа (100%, 80%, 60%) х Число дней болезни по больничному листу
Пример расчёта
ООО «Лето» заключило в декабре 2023 года договор на оказание услуг с Ф. Фёдоровым.
В марте 2024 года он болел 7 календарных дней.
Облагаемый страховыми взносами совокупный доход Фёдорова в 2022 году — 657 000 руб., в 2023 году — 789 500 руб.
Общий страховой стаж Фёдорова — 6 лет 5 месяцев.
Больничный лист исполнителю по ГПД оплачивается так:
1. Доходы исполнителя в 2022 и 2023 годах предельную базу не превышают — к расчёту их можно принять полностью.
2. Считаем среднедневной заработок Фёдорова:
СДЗ = (657 000 + 789 500) : 730 = 1 981,51 руб.
3. Стаж на начало болезни более 5 лет, но меньше 8 лет — дневное пособие Фёдорова составит 80% от его среднего заработка:
1 981,51 х 80% = 1 585,21 руб.
4. Рассчитаем пособие:
1 585,21 х 7 = 11 096,47 руб. — общий размер пособия, из которого:
1 585,21 х 3 = 4 755,63 руб. — за три первых дня болезни оплатит ООО «Лето».
1 585,21 х (7-3) = 6 340,84 руб. — оплатит СФР за остальные четыре дня.
Из сумм начисления при выплате Фёдорову удержан НДФЛ — 13%.
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