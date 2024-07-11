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Налоговые изменения 2025

Как может измениться УСН с 2025 года

Налоговая реформа, которую запланировали законодатели с 1 января 2025 года, существенно изменит условия работы ИП и компаний на УСН. Уже принят в первом чтении законопроект № 639663-8 об изменениях в Налоговый кодекс. Разбираем поправки к НК, чтобы понять, к чему готовиться упрощенцам в следующем году.
Как может измениться УСН с 2025 года
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Увеличатся лимиты для перехода и работы на УСН

Планируется, что с 2025 года вырастут лимиты, которые ограничивают переход на УСН и размер доходов от «упрощённой» деятельности.

Переходный лимит

Как сейчас. Чтобы перейти на «упрощёнку», доходы компании за девять месяцев текущего года должны быть в пределах 112,5 млн руб., умноженных на коэффициент-дефлятор (1,329 в 2023 году). 

Лимит для перехода на УСН с 1 января 2024 года составлял 149 512,5 тыс. руб. (112,5 млн х 1,329).

Основание — п. 2 ст. 346.12 НК РФ, приказ Минэкономразвития № 730 от 23.10.2023.

Как будет. Лимит могут повысить до 337,5 млн руб., а с учётом коэффициента-дефлятора его сумма увеличится ещё больше.

Доход будут определять как сумму всех поступлений, которые учитывают в базе по налогу на прибыль. Исключение — положительные курсовые разницы и субсидии при безвозмездной передаче имущества государству (пп. 11 п. 2 ст. 250, п. 4-1 ст. 271 НК РФ). 

Основание — пп. «а» п. 53 ст. 2 законопроекта № 639663-8.

Лимит доходов на УСН

Как сейчас. Заработать на «упрощёнке» в 2024 году можно не более 265,8 млн руб. (200 млн х 1,329). При более высоком доходе бизнес теряет право на применение УСН с начала квартала, в котором произошло превышение лимита.

Основание — п. 4 ст. 346.13 НК РФ.

Как будет. Лимит доходов хотят поднять до 450 млн руб. Это значение будет каждый год индексироваться на коэффициент-дефлятор.

Основание — пп. «а» п. 53 ст. 2 законопроекта № 639663-8.

Лимит остаточной стоимости ОС

Как сейчас. Сегодня бизнес не может применять «упрощёнку», если остаточная стоимость амортизируемых основных средств больше 150 млн руб.

Основание — пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ.

Как будет. Максимальную остаточную стоимость ОС предлагают поднять до 200 млн руб. К лимиту ежегодно будут применять коэффициент-дефлятор, который повышает его размер ещё больше.

Основание — пп. «б» п. 53 ст. 2 законопроекта № 639663-8.

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Отменят повышенные ставки для УСН

Как сейчас. В 2024 году при средней численности сотрудников от 101 до 130 человек или когда сумма дохода больше 199,35 млн руб. (лимит 150 млн х 1,329), но меньше 265,8 млн руб., начиная с квартала такого превышения налог платят по повышенным ставкам:

  • на УСН «Доходы» — 8% вместо 6%;

  • на УСН «Доходы минус расходы» — 20% вместо 15%.

Основание — ст. 346.20 НК РФ.

Как будет. Повышенные ставки планируют отменить. При любом годовом доходе в пределах 450 млн руб. будут действовать базовые ставки УСН-налога:

  • на УСН «Доходы» — 6%;

  • на УСН «Доходы минус расходы» — 15%.

Основание — п. 56 ст. 2 законопроекта № 639663-8.

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Упрощенцы начнут платить НДС

Как сейчас. Компании и ИП на упрощёнке не признаются налогоплательщиками по НДС (за некоторым исключением).

Основание — п. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ.

Как будет. С 2025 года уплачивать НДС станут упрощенцы с прошлогодним доходом на УСН более 60 млн руб. 

Освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ доступно будет при меньшем доходе и при переходе на УСН с других режимов. Получить освобождение можно только по инициативе налогоплательщика, а не автоматически. Для этого нужно будет направить в ИФНС уведомление об освобождении от обязанностей налогоплательщика НДС:

  • Срок подачи уведомления — 20 число месяца, с которого применяется право на освобождение.

  • Способ подачи уведомления — по почте или электронно через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС или по ТКС.

Освобождённым упрощенцам придётся проставлять в счетах-фактурах «Без налога (НДС)» и вести книгу продаж.

Освобождение от НДС прекращается с 1 числа месяца, в котором доход с начала года превысит 60 млн руб.

Основание — п. 1 ст. 2 законопроекта № 639663-8.

Если нет освобождения от НДС, можно будет выбрать вариант уплаты НДС — по общим или пониженным ставкам:

  • Общие ставки дают право принимать входящий НДС к вычету.

  • Пониженные ставки право на вычет входящего НДС не дают. Налог не включают в стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), а при УСН «Доходы минус расходы» учитывают в расходах.

Переход на пониженные ставки добровольный — он возможен по заявлению в ИФНС, в котором указывают размер ставки.

Действуют пониженные ставки в течение 12 кварталов непрерывно, после чего их продлевают или переходят на общий вариант.

Размер ставок:

  • Общие — 20%, 10%, 0%.

  • Пониженные:

    • 5% — при годовом доходе (прошлогоднем или текущем) не выше 250 млн руб.;

    • 7% — при годовом доходе от 250 млн руб. до 450 млн. руб.

Предельные суммы дохода ежегодно будут индексировать.

При сверхлимитном доходе право на пониженные ставки теряют с 1 числа месяца такого превышения.

Основание — п. 4 ст. 2 законопроекта № 639663-8.

Введение НДС для бизнеса на УСН обязывает с 2025 года:

  • выставлять счета-фактуры;

  • вести книгу продаж;

  • вести книгу покупок (при применении общих ставок);

  • подавать декларации по НДС.

Законопроект еще не принят окончательно, поэтому в его положениях возможны изменения.

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