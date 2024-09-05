Ненормированный рабочий график: как оформить, как учесть рабочее время и дополнительный оплачиваемый отпуск

Ненормированный рабочий день (график) — особый режим работы. По нему работодатель иногда может привлекать работников к труду за пределами установленного для них рабочего времени. Основание — ст. 101 ТК РФ.

При этом работодатель не должен поручать сотруднику работы, которые не входят в договор или должностную инструкцию.

Подробно о случаях привлечения к такой работе рассказали в материале «Моего дела».

У этого режима работы есть два важных ограничения. Привлекать работника к труду вне рабочего времени постоянно нельзя. А если неправильно оформить эпизоды привлечения работника, работу могут расценить как сверхурочную — и её придётся оплачивать в повышенном размере.