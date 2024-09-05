Ненормированный рабочий график: как оформить, как учесть рабочее время и дополнительный оплачиваемый отпуск

Ненормированный рабочий день (график) — особый режим работы. По нему работодатель иногда может привлекать работников к труду за пределами установленного для них рабочего времени. Основание — ст. 101 ТК РФ.
При этом работодатель не должен поручать сотруднику работы, которые не входят в договор или должностную инструкцию.
Подробно о случаях привлечения к такой работе рассказали в материале «Моего дела».
У этого режима работы есть два важных ограничения. Привлекать работника к труду вне рабочего времени постоянно нельзя. А если неправильно оформить эпизоды привлечения работника, работу могут расценить как сверхурочную — и её придётся оплачивать в повышенном размере.
О том, как оплачивать сверхурочную работу с учетом изменений, вступивших в силу с 1 сентября 2024 года, мы писали в нашем блоге.
Привлекаем к работе в режиме ненормированного рабочего дня
Оформлять привлечение к работе в режиме ненормированного рабочего дня нужно в следующем порядке:
1. Ознакомить работника с документом, в котором перечислены должности с ненормированным рабочим днем и утверждены условия режима ненормированного рабочего дня.
Это могут быть:
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем,
Правила внутреннего трудового распорядка,
Коллективный договор,
Соглашение.
Такая переработка не будет считаться сверхнормативными работами, так как она утверждена в документах.
Если такого документа нет или должность работника в него не включена, любую работу за пределами рабочего дня посчитают сверхурочной.
Ознакамливают с этим документом под роспись.
2. Указать в трудовом договоре условие о ненормированном рабочем дне. Если договор уже есть, нужно оформить доспоглашение.
Если не указать это условие, работа за пределами рабочего дня считается сверхурочной, и сотрудник вправе от неё отказаться. Это работает, даже если сотрудник занимает должность с установленным ненормированным рабочим днём.
Важно: нормальная продолжительность рабочей недели должна составлять 40 часов.
Порядок привлечения работников определяет работодатель.
3. Издать приказ или распоряжение о привлечении работника к работе в режиме ненормированного рабочего дня. В нём следует указать:
конкретный день или период,
причину привлечения работника к такой работе,
характер работы (производственную задачу).
С приказом нужно ознакомить работника под роспись.
Приказ нужно издавать по каждому эпизоду привлечения работника к труду вне нормального рабочего времени. Так у вас будет документальное подтверждение отданного распоряжения.
Важно: если работник продолжает работать в нерабочее время без приказа работодателя, такая работа не считается «ненормированной».
Как заполнить табель учета рабочего времени
Есть два варианта оформления:
Учесть время работы прямо в табеле учёта рабочего времени. Его при этом нужно заполнять по форме, утвержденной в учетной политике организации.
Ввести отдельный документ для учёта времени. В нём вы и будете отмечать время, которое сотрудник отработал по факту в режиме ненормированного рабочего дня.
Вести такой учёт обязательно по каждому работнику. В нём нужно засчитывать все отработанные часы — иначе проверяющие могут засчитать их как сверхурочные. Исключений нет. Основание — ч. 4 ст. 91 ТК РФ.
Важно: нужно подтверждение, что часы не сверхурочные. Им и будет приказ или распоряжение о привлечении сотрудника к труду в режиме ненормированного рабочего дня.
Забирайте бесплатно 9 лайфхаков
Как наладить работу в бухгалтерии, чтобы главбуха не дёргали даже в отпуске
Оставьте контакты, вышлем вам шпаргалку на e-mail:
Дополнительный оплачиваемый отпуск
Работникам с ненормированным рабочим днём дают дополнительный отпуск, не меньше 3 дней в год. Длительность следует прописать в коллективном договоре или правилах внутреннего распорядка. Основание — ст. 119 ТК РФ.
Порядок оформления такой.
1. Убедиться, что дополнительный отпуск указан в документах. Его нужно прописывать и в трудовом договоре, и в правилах внутреннего трудового распорядка (или коллективном договоре).
Кроме того, в организации должен быть составленный и утвержденный график отпусков. В нём нужно учесть и основные, и дополнительные отпуска.
Об оформлении графика отпусков см. материал «Моего дела».
Работник может взять дополнительный отпуск отдельно или вместе с основным.
2. Направить работнику письмо или уведомление о начале отпуска по графику. Отправить документ нужно не меньше чем за две недели до начала отпуска. Форма документа свободная.
Может понадобиться заявление работника на отпуск, если:
в графике указан только месяц, а не конкретные даты;
отпуск перенесён;
дата окончания не совпадает с указанной в графике;
отпуск предоставляется новому работнику, которого ещё нет в графике.
3. Издать приказ или распоряжение о предоставлении дополнительного отпуска работнику. В приказе нужно указать продолжительность отпуска и его вид — «ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работнику с ненормированным рабочим днем».
Работника нужно ознакомить с этим приказом под роспись.
4. Внести информацию о дополнительном отпуске в документы. А конкретно в:
Личную карточку работника. В раздел VIII «Отпуск» личной карточки работника нужно внести: сведения о предоставляемых работнику дополнительных отпусках, количестве календарных дней отпуска, датах начала и окончания отпуска, а также об основании предоставления отпуска (реквизиты приказа о предоставлении отпуска).
Лицевой счет работника, составленный по самостоятельно разработанной или унифицированной форме — № Т-54 или № Т-54а.
Табель учета рабочего времени. При использовании унифицированной формы в нем нужно проставить буквенный код «ОД» или цифровой код «10» — ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
5. Рассчитать и выплатить отпускные. Начислить и выплатить отпускные нужно не позднее чем за три календарных дня (72 часа) до начала отпуска работника
При этом составляется записка-расчёт по самостоятельно разработанной или унифицированной форме. Если работодатель примет решение использовать формы, разработанные Госкомстатом России, записку-расчёт нужно составить по форме № Т-60.
Помните, что отпуск не связан с тем, как часто работника привлекали к ненормированной работе. Даже если работник не трудился за пределами рабочего дня, ему нужно предоставить дополнительный отпуск.
Что ещё важно знать
Госдума рассматривает законопроект, по которому переработки в режиме ненормированного рабочего дня не должны превышать 120 часов в год. При этом работодателю необходимо обеспечить точный учёт переработок. Также по этому законопроекту могут увеличить дополнительный отпуск для тех, кого часто привлекают к труду за пределами стандартного графика.
Еще больше проектов по изменению трудового законодательства см. в таблице.
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KC8ud
Начать дискуссию