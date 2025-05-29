Испытательный срок в 2025: как оформить и оплатить без ошибок

Кому нельзя назначать испытательный срок
Перед оформлением проверьте, не относится ли сотрудник к льготным категориям. Испытание запрещено:
Избранным по конкурсу или на выборную должность.
Беременным женщинам и матерям, если ребёнок младше 1,5 лет.
Несовершеннолетним — до 18 лет.
Выпускникам вузов и колледжей с госаккредитацией, если они устраиваются по специальности впервые — льгота действует год после выпуска.
Сотрудникам, переведённым из другой компании — по договорённости между работодателями.
Тем, кто заключил трудовой договор на срок до 2 месяцев.
Соискателям, завершившим обучение по ученическому договору — только для организаций, у ИП такой возможности нет.
Сотрудникам, переведённым внутри компании.
Испытательный срок — не обязанность, а право работодателя. И его можно установить только с согласия сотрудника. Если работник отказывается от испытания, и договориться по-другому не получается, трудовой договор не заключают.
Подробнее об этом — в материале «Моё дело Бюро».
Сроки испытания: как не нарушить закон
Максимальная продолжительность зависит от должности:
2 недели — если договор заключён на 2–6 месяцев.
3 месяца — для большинства сотрудников.
6 месяцев — для руководителей организаций (филиалов), главных бухгалтеров, их заместителей.
Для других руководителей — директоров по развитию, коммерческих директоров, директоров по персоналу или начальников департаментов — срок испытания устанавливают по общему правилу, продолжительностью не более трёх месяцев.
При этом во всех случаях в срок испытания не включают больничные, отпуска и прогулы. Например: сотрудник устроился 16 июня 2025 года. Его испытание закончится 15 сентября 2025 года, если этот день будет рабочим для сотрудника. А если последний день испытательного срока выпадает на выходной, срок переносится на следующий рабочий день.
О периодах, которые не засчитываются в испытательный срок, смотрите подробнее материал «Моё дело Бюро».
Как правильно оформить испытание
Для этого используете наш алгоритм:
1. Включите условие в трудовой договор. Без упоминания в договоре испытательный срок недействителен, даже если он указан в приказе о приёме на работу.
2. Подпишите соглашение, если сотрудник начал работать до оформления договора. Иначе добавить условие об испытании в трудовой договор позже будет невозможно.
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3. Не пытайтесь продлить срок. Если сотрудник болел или был в отпуске, испытание не продлевается. Ориентируйтесь на изначальную дату, указанную в договоре.
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Как платить зарплату на время испытания
Закон запрещает платить «испытуемому» меньше, чем коллегам на аналогичной позиции. Но если на период испытания работнику всё же нужно установить оклад в меньшем размере, есть легальные обходные пути:
Должностная градация — например, примите сотрудника на позицию «младшего специалиста» с окладом 50 тыс. ₽, а после испытания переведите в «старшие» с окладом 70 тыс.
Временное изменение ставки — если работник один занимает какую-либо должность, временно снизьте в штатном расписании оклад, а после испытания верните прежний уровень. Это не приведёт к дискриминации других работников, потому что на данной должности их нет.
В течение установленного срока испытания контролируйте, насколько качественно работник выполняет свои трудовые обязанности, соблюдает трудовую дисциплину. Давайте сотруднику различные задания в рамках его трудовой функции и проверяйте, как он с ними справляется. Это поможет установить его соответствие поручаемой работе.
А ещё целесообразно составлять работнику индивидуальный план работы. Потом этот план вместе с другими документами будет доказательством при неудовлетворительном результате испытания. С планом ознакомьте работника под подпись.
Как уволить, если испытание провалено
За 3 дня до предстоящего увольнения (в пределах срока испытания) направьте уведомление с причинами (например, невыполнение плана продаж на 50% два месяца подряд).
Приложите документы: докладные, отчёты, итоги тестовых заданий.
Издайте приказ об увольнении. В приказе укажите основание для увольнения: «Неудовлетворительный результат испытания, часть первая статьи 71 Трудового кодекса Российской Федерации».
Сотрудник тоже может уволиться в течение испытательного срока: для этого ему достаточно предупредить работодателя за 3 дня, а не за 14, как обычно.
Подробности о том, как оформить увольнение в связи с неудовлетворительным результатом испытания, а также как расторгать трудовой договор с работником, который во время испытательного срока решил, что работа ему не подходит.
Судебная практика
По вопросам установления испытания при приёме на работу и увольнения из-за неудовлетворительных результатов есть судебная практика — она подтверждает необходимость соблюдения требований законодательства. Вот типичные ошибки работодателей, которые часто приводят к судебным разбирательствам:
испытание устанавливают работникам, которым в соответствии с законодательством оно не может быть назначено (например, беременным женщинам);
при установлении испытания работника не знакомят под подпись с его трудовыми обязанностями (должностной инструкцией);
работнику не дают чёткого плана работы, в связи с чем у работодателя
отсутствуют доказательства признания результата испытания неудовлетворительным;
работнику не сообщают причины неудовлетворительного результата испытания;
работника вовремя не предупреждают об увольнении в связи с неудовлетворительным результатом испытания.
Испытательный срок: что запомнить
Испытательный срок — инструмент, который защищает интересы обеих сторон. Главное — правильно его оформить и соблюдать сроки.
Испытательный срок оплачивается наравне с обычной работой.
Оформляйте испытательный срок безопасно — проверьте, нет ли запрета на испытание для кандидата, впишите условие в трудовой договор, установите равный оклад с коллегами, составьте и подпишите план работы.
Если сотрудник не прошёл проверку, работодатель обязан письменно обосновать решение и уведомить за 3 дня до увольнения.
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