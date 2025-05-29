Испытательный срок в 2025: как оформить и оплатить без ошибок

Сроки испытания: как не нарушить закон

Максимальная продолжительность зависит от должности:

2 недели — если договор заключён на 2–6 месяцев.

3 месяца — для большинства сотрудников.

6 месяцев — для руководителей организаций (филиалов), главных бухгалтеров, их заместителей.

Для других руководителей — директоров по развитию, коммерческих директоров, директоров по персоналу или начальников департаментов — срок испытания устанавливают по общему правилу, продолжительностью не более трёх месяцев.

При этом во всех случаях в срок испытания не включают больничные, отпуска и прогулы. Например: сотрудник устроился 16 июня 2025 года. Его испытание закончится 15 сентября 2025 года, если этот день будет рабочим для сотрудника. А если последний день испытательного срока выпадает на выходной, срок переносится на следующий рабочий день.