ФНС рекомендовала бизнесу переход на УПД: что это значит

С 1 января 2026 года подтверждать отгрузку товаров, оказание услуг или выполнение работ в электронной форме можно будет только универсальным передаточным документом (УПД). Разбираемся, что такое УПД и кому он необходим.

Почему на УПД лучше перейти уже сейчас

С 1 января 2026 года перестанут действовать форматы двух электронных первичных документов:

Товарную накладную ТОРГ-12 используют при передаче ТМЦ покупателю.

Акт выполненных работ (оказанных услуг) подтверждает, что исполнитель фактически передал заказчику результат выполненных работ или оказал ему услугу.

С 2026 года единственным электронным документом в формате XML, подтверждающим отгрузку товара (работ, услуг), станет УПД. В нём одновременно сочетается счёт-фактура и первичный учётный документ, который заменяет, в том числе, товарную накладную и акт выполненных работ (оказанных услуг).

19 августа 2025 года ФНС опубликовала сообщение с рекомендацией ИП и компаниям переходить на УПД заранее, не дожидаясь 1 января. Начать этот процесс можно уже сейчас.

Цель такого пожелания налоговиков — лёгкий и плавный переход налогоплательщиков на новый электронный формат и возможность без лишней спешки перестроить свои бизнес-процессы до начала следующего года.

Основание — Приказ ФНС № ЕД-7-26/28 от 20.01.2025, письмо ФНС № ММВ-20-3/96 от 21.10.2013.

Кто должен перейти на УПД

Отказ от товарных накладных и актов выполненных работ с переходом на УПД касается только тех ИП и организаций, которые применяют ЭДО с контрагентами (электронный документооборот).

Если компания или ИП обменивается с контрагентом электронными документами, они должны использовать официально утверждённые налоговиками форматы актов и накладных. Выставлять такие первичные документы в произвольной форме в рамках ЭДО нельзя — их не примет налоговая как юридически значимые.

Пока утверждённые ФНС электронные форматы для ТОРГ-12 и Акта выполненных работ (оказанных услуг) разрешают применять в электронном документообороте. Но после их отмены с 1 января 2026 года подтвердить отгрузку товаров, работ, услуг можно будет только электронным УПД в утверждённом налоговиками формате.

Действующую версию формата УПД 5.03 утверждает Приказ ФНС № ЕД-7-26/970 от 19.12.2023 в ред. от 15.11.2024.

Обратите внимание: отмена электронных форматов ТОРГ-12 и Акта выполненных работ не означает отмены бумажных форм. Если вы оформляете данные документы на бумаге, можете использовать их и после 1 января 2026 года.

Компании и ИП, оформляющие иные документы на отгрузку через ЭДО, не обязаны переходить на УПД с 2026 года, если такие документы оформлены по утверждённым ФНС электронным форматам.

Например, применять УПД не нужно при выполнении строительно-монтажных работ, если компания выставляет электронный счёт-фактуру и оформляет Акт о приёмке выполненных работ КС-2 в формате из Приказа ФНС № ЕД-7-26/691 от 28.07.2022.

УПД: общие требования

Использовать УПД можно:

одновременно как счёт-фактуру и как первичный документ ( статус «1» );

только как первичный документ — акт, накладную и т.п. (статус «2»).

Форму и порядок применения УПД закрепите в своей учётной политике.

Если первичный передаточный документ не требуется, оформляйте обычный счёт-фактуру, а не УПД.

Например, на аванс покупателю нужно выдать именно счёт-фактуру, а уже при отгрузке товара оформить УПД, включающий передаточный документ-накладную.

Для внедрения УПД не нужно ждать начала следующего налогового периода, начать его применять можно в любой момент.

Так выглядит бумажная форма УПД, рекомендованная письмом ФНС № ММВ-20-3/96 от 21.10.2013

Заполнять УПД должен и продавец и покупатель:

Статус УПД Что заполняет продавец Что заполняет покупатель «1» Поле «Статус»;

поле «Документ составлен на __ листах»;

реквизиты счёта-фактуры на отгрузку;

реквизиты первичного документа на передачу товаров (работ, услуг) Реквизиты, касающиеся приёмки товаров, работ, услуг «2» Поле «Статус»;

поле «Документ составлен на _ листах»;

реквизиты для правильного отражения факта хозяйственной жизни

УПД составляйте в момент совершения операции либо сразу после. При этом учитывайте сроки, установленные для оформления счетов-фактур и для первичных документов.

Например, счёт-фактуру надо выдать в течение 5 дней (календарных) с момента отгрузки, а накладную ТОРГ-12 — в день отгрузки товара. Значит, УПД со статусом «1» выдавайте покупателю в день отгрузки товара, чтобы не нарушать срок выдачи накладной.

УПД — основание для отражения отгрузки товаров (работ, услуг) в налоговом учёте по НДС. В книге продаж:

УПД со статусом «1» регистрируйте в квартале, в котором определяете налоговую базу по соответствующей операции.

УПД со статусом «2» не регистрируйте, так как это не счёт-фактура.

