ФНС рекомендовала бизнесу переход на УПД: что это значит
Почему на УПД лучше перейти уже сейчас
С 1 января 2026 года перестанут действовать форматы двух электронных первичных документов:
Форма
Какой НПА утвердил электронный формат
ТОРГ-12 (товарная накладная)
Акт выполненных работ, оказанных услуг
Товарную накладную ТОРГ-12 используют при передаче ТМЦ покупателю.
Акт выполненных работ (оказанных услуг) подтверждает, что исполнитель фактически передал заказчику результат выполненных работ или оказал ему услугу.
С 2026 года единственным электронным документом в формате XML, подтверждающим отгрузку товара (работ, услуг), станет УПД. В нём одновременно сочетается счёт-фактура и первичный учётный документ, который заменяет, в том числе, товарную накладную и акт выполненных работ (оказанных услуг).
19 августа 2025 года ФНС опубликовала сообщение с рекомендацией ИП и компаниям переходить на УПД заранее, не дожидаясь 1 января. Начать этот процесс можно уже сейчас.
Цель такого пожелания налоговиков — лёгкий и плавный переход налогоплательщиков на новый электронный формат и возможность без лишней спешки перестроить свои бизнес-процессы до начала следующего года.
Основание — Приказ ФНС № ЕД-7-26/28 от 20.01.2025, письмо ФНС № ММВ-20-3/96 от 21.10.2013.
Нужны актуальные ответы на бухгалтерские вопросы? Воспользуйтесь справочной системой «Моё дело Бюро». В ней вы найдёте все актуальные законы с полной историей изменения и полноценные материалы, которые отвечают на сложные вопросы пользователей.
Кто должен перейти на УПД
Отказ от товарных накладных и актов выполненных работ с переходом на УПД касается только тех ИП и организаций, которые применяют ЭДО с контрагентами (электронный документооборот).
Если компания или ИП обменивается с контрагентом электронными документами, они должны использовать официально утверждённые налоговиками форматы актов и накладных. Выставлять такие первичные документы в произвольной форме в рамках ЭДО нельзя — их не примет налоговая как юридически значимые.
Пока утверждённые ФНС электронные форматы для ТОРГ-12 и Акта выполненных работ (оказанных услуг) разрешают применять в электронном документообороте. Но после их отмены с 1 января 2026 года подтвердить отгрузку товаров, работ, услуг можно будет только электронным УПД в утверждённом налоговиками формате.
Действующую версию формата УПД 5.03 утверждает Приказ ФНС № ЕД-7-26/970 от 19.12.2023 в ред. от 15.11.2024.
Обратите внимание: отмена электронных форматов ТОРГ-12 и Акта выполненных работ не означает отмены бумажных форм. Если вы оформляете данные документы на бумаге, можете использовать их и после 1 января 2026 года.
Компании и ИП, оформляющие иные документы на отгрузку через ЭДО, не обязаны переходить на УПД с 2026 года, если такие документы оформлены по утверждённым ФНС электронным форматам.
Например, применять УПД не нужно при выполнении строительно-монтажных работ, если компания выставляет электронный счёт-фактуру и оформляет Акт о приёмке выполненных работ КС-2 в формате из Приказа ФНС № ЕД-7-26/691 от 28.07.2022.
Если ведёте бухучёт самостоятельно, сделайте свою работу проще! Воспользуйтесь справочной системой «Моё дело Бюро». Здесь вы найдёте ответы даже на самые сложные вопросы по учёту и отчётности.
Новая методичка от ФНС
Ответы на 26 вопросов о работе на УСН в 2025 году
УПД: общие требования
Использовать УПД можно:
одновременно как счёт-фактуру и как первичный документ (статус «1»);
только как первичный документ — акт, накладную и т.п. (статус «2»).
Форму и порядок применения УПД закрепите в своей учётной политике.
Если первичный передаточный документ не требуется, оформляйте обычный счёт-фактуру, а не УПД.
Например, на аванс покупателю нужно выдать именно счёт-фактуру, а уже при отгрузке товара оформить УПД, включающий передаточный документ-накладную.
Для внедрения УПД не нужно ждать начала следующего налогового периода, начать его применять можно в любой момент.
Заполнять УПД должен и продавец и покупатель:
Статус УПД
Что заполняет продавец
Что заполняет покупатель
«1»
Реквизиты, касающиеся приёмки товаров, работ, услуг
«2»
УПД составляйте в момент совершения операции либо сразу после. При этом учитывайте сроки, установленные для оформления счетов-фактур и для первичных документов.
Например, счёт-фактуру надо выдать в течение 5 дней (календарных) с момента отгрузки, а накладную ТОРГ-12 — в день отгрузки товара. Значит, УПД со статусом «1» выдавайте покупателю в день отгрузки товара, чтобы не нарушать срок выдачи накладной.
УПД — основание для отражения отгрузки товаров (работ, услуг) в налоговом учёте по НДС. В книге продаж:
УПД со статусом «1» регистрируйте в квартале, в котором определяете налоговую базу по соответствующей операции.
УПД со статусом «2» не регистрируйте, так как это не счёт-фактура.
Правильно рассчитывайте налоги и сдавайте отчётность с первого раза с помощью сервиса готовых решений Бюро «Моё дело». Все готовые решения разработаны с учётом реального опыта — они включают нормативное обоснование, корреспонденцию счетов и разъяснения налоговых последствий. Получите онлайн-консультацию экспертов по самым спорным вопросам учёта и права.
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFHDCWsa
Начать дискуссию