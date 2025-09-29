ФСБУ 14/2022: Нематериальные активы и как вести их учет
Кто обязан применять ФСБУ 14/2022
Все компании с нематериальными активами, кроме бюджетных.
Что важно знать о нематериальных активах
Разберем все нюансы на понятных примерах из практики.
Вебинар пройдет 1 октября в 11:00 по московскому времени.
Вебинар проведет Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Мое дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.
На вебинаре вы узнаете:
Что такое нематериальные активы и как они появляются в компании.
Когда нужно вести их учет на отдельном счете, а когда сразу относить на расходы периода.
Как учитывать капитальные вложения в нематериальные активы при создании и доработке.
Как правильно рассчитывать амортизацию нематериальных активов.
Как учитывать и отражать в отчетности информацию о результатах интеллектуальной деятельности (РИД) и средствах индивидуализации.
В каких случаях и как отражать списание нематериальных активов.
Как отразить информацию о НМА в бухгалтерской отчетности.
Участие бесплатное — просто оставьте заявку. Мы напомним вам о трансляции за день и за час до начала.
Присоединяйтесь, если хотите уверенно применять нормы ФСБУ 14/2022 для учета и отчетности по нематериальным активам, а также снизить риски претензий со стороны проверяющих органов.
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
Разберем, как правильно учесть и отразить в бухгалтерском учете и отчетности информацию о нематериальных активах. С разбором типовых ситуаций и примерами из практики
