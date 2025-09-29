ФСБУ 14/2022: Нематериальные активы и как вести их учет 

Разберем стандарт ФСБУ 14/2022 и расскажем, что такое нематериальные активы и как они появляются в компании. Подробно изучим, в каких случаях признается объект НМА, как вести учет НМА и отразить информацию в бухгалтерской отчетности.

Кто обязан применять ФСБУ 14/2022

Все компании с нематериальными активами, кроме бюджетных.

Что важно знать о нематериальных активах

Разберем все нюансы на понятных примерах из практики.

Вебинар пройдет 1 октября в 11:00 по московскому времени.

Вебинар проведет Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Мое дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.

На вебинаре вы узнаете: Что такое нематериальные активы и как они появляются в компании.

Когда нужно вести их учет на отдельном счете, а когда сразу относить на расходы периода.

Как учитывать капитальные вложения в нематериальные активы при создании и доработке.

Как правильно рассчитывать амортизацию нематериальных активов.

Как учитывать и отражать в отчетности информацию о результатах интеллектуальной деятельности (РИД) и средствах индивидуализации.

В каких случаях и как отражать списание нематериальных активов.

