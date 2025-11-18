Бизнес сможет реже отчитываться по НДФЛ и взносам
Что меняется
Ключевые нововведения предусмотрены законопроектом № 1026190-8: власти внедрят новый порядок информирования налоговых органов о рассчитанных суммах НДФЛ и страховых взносов. Теперь можно будет отказаться от ежемесячных уведомлений и подавать один прогнозный документ.
Для юрлиц и ИП эти изменения означают возможность сократить количество ежемесячных отчётов.
1. Отмена ежемесячных уведомлений: право на «проспективное» уведомление
Сейчас компании и ИП подают уведомления по НДФЛ — дважды в месяц (на 25-е и 3-е число (кроме декабря и января)) и по взносам — один раз в месяц (на 25-е число). С 2026 года эти уведомления можно заменить одним уведомлением на будущие периоды — например, на квартал или год. Это право, а не обязанность.
Что в нём указывают:
По НДФЛ: прогнозные суммы с разбивкой на периоды (с 1 по 22 числа и с 23 числа по конец месяца) для текущего и каждого будущего месяца.
По страховым взносам: прогнозные суммы за текущий и последующие месяцы.
Что делать, если прогноз не совпал с реальностью:
Сумма оказалась больше. Нужно подать дополнительное уведомление в части суммы для корректируемого периода в общие сроки (25-е или 3-е число для НДФЛ, 25-е — для взносов).
Сумма оказалась меньше. Дополнительное уведомление подавать не обязательно. Чтобы вернуть излишне зарезервированные на ЕНС деньги, можно подать последующее уведомление с меньшей суммой или расчёт (6-НДФЛ / РСВ).
Переходите на проспективные уведомления, если ФОТ стабилен. В таком случае можно будет один раз подать уведомление на долгий срок — и забыть о ежемесячной рутине.
Но при частых превышениях прогноза придётся делать корректировки, что может оказаться сложнее, чем работа по старым правилам.
2. Изменения в автозачёте средств с ЕНС
Порядок резервирования денег с единого налогового счёта (ЕНС) по новым («проспективным») уведомлениям тоже меняется.
Для НДФЛ: деньги резервируют не позднее 2-го дня, следующего за днём окончания истекшего периода (1–22 или 23–конец месяца) при наличии необходимого положительного сальдо ЕНС. Или не позднее 3-х дней, следующих за днём формирования положительного сальдо ЕНС.
Для страховых взносов: деньги резервируют не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным, при наличии необходимого положительного сальдо ЕНС. Или не позднее 3-х дней, следующих за днём формирования положительного сальдо ЕНС.
Для непроспективных уведомлений порядок автозачёта сохранён прежний — платежи резервируются не позднее дня, следующего за днём поступления в ИФНС уведомления (расчёта).
Если от налогоплательщика поступит проспективное и непроспективное уведомление за один и тот же период, ИФНС будет использовать непроспективное.
Что делать бизнесу уже сейчас
Оценить выгоду от нового уведомления. Проанализируйте, насколько стабилен ваш ФОТ. Если суммы предсказуемы — переходите на проспективный отчёт, чтобы снизить нагрузку. Если нет — безопаснее работать по-старому.
О других изменениях по Законопроекту № 1026190-8 смотрите дайджест в системе «Моё дело Бюро».
