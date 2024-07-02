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«Мои самозанятые»
Отпуска

Сезон отпусков: как сохранить эффективность бизнеса 

Как бы грамотно ни составлялся график отпусков в декабре, летом работодатели неизбежно сталкиваются с проблемой: отпуска накладываются, работники уходят отдыхать в один период. Чтобы не упала производительность и не снизилась прибыль компании, приходится думать, кому и как передать их обязанности. Разберем варианты решения проблемы.
Сезон отпусков: как сохранить эффективность бизнеса 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вариант 1. Дополнительная работа наряду с основной

Очевидный способ — поручить дополнительные обязанности кому-то из работников.

Варианты оформления в этом случае следующие:

  • расширение зон обслуживания, увеличение объема работ (для той же самой профессии, должности);

  • совмещение — если основная профессия или должность не совпадает с дополнительной (например, бухгалтер выполняет работу по должности кассира).

Согласно ст. 60.2 ТК поручить работнику выполнять дополнительную работу можно только с его письменного согласия. Стороны сами могут определить форму такого согласия, но Минтруд и Роструд советуют оформлять допсоглашение к трудовому договору. Подпись работника в нем подтвердит его согласие. 

Стороны сами договариваются о том, сколько работодатель заплатит за дополнительную работу, — в законе нет требований к размерам доплаты.

При этом сотрудник может досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы. Работодатель не может повлиять на это решение или как-то принудить работника выполнять обязанности отдыхающего коллеги.

Вариант 2. Временный перевод

На место отпускника можно перевести кого-то из работников. Правда заменяющего придется освободить от его основной работы. То есть в этом случае перед работодателем встает выбор: какой производственный участок оставить «неохваченным».

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Вариант 3. Срочный трудовой договор

Можно принять другого сотрудника: заключить трудовой договор с формулировкой «на время исполнения обязанностей отсутствующего работника». В частности, оформить внутреннего или внешнего совместителя. 

Компании стоит помнить, что при заключении срочного трудового договора работодатель должен предоставить все трудовые гарантии, прописанные в законодательстве. В том числе, больничные и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Вариант 4. Внештатный исполнитель

Закон не запрещает привлекать внештатного исполнителя для выполнения конкретного объема работ или оказания услуг для нужд организации. Из плюсов — компания не будет нести дополнительные расходы (страховые взносы, НДФЛ и прочие выплаты), как в вышеперечисленных вариантах. Оплачивается только конкретный результат работы или услуги. 

При выборе этого способа главное помнить об отличиях гражданско-правового и трудового договоров и корректно оформить все документы.

О том, как правильно составить договор с внештатным исполнителем, чтобы его не переквалифицировали в трудовой, читайте здесь.

А если компания нуждается в услугах более 10 внештатных исполнителей, документооборот и выплаты можно автоматизировать с помощью специальных сервисов. Например, платформа «Мои самозанятые» позволяет дистанционно заключать договоры с исполнителями, производить моментальные выплаты, собирать чеки и оформлять закрывающие документы. Использование сервиса снижает риски штрафов и доначислений от ФНС. Кроме того, пользователям платформы «Мои самозанятые» доступен маркетплейс исполнителей.

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