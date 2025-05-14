Самозанятость в 2025 году: ключевые тренды и возможности для бизнеса

1. Из статуса подработки — в полноценный микробизнес

Формат НПД все чаще используют не как временное решение, а как способ системной работы. Самозанятые осваивают бухгалтерию, строят воронки клиентов, работают с юрлицами и оформляют свои услуги профессионально. По сути, речь идет о новой форме микропредпринимательства — без ИП, но с бизнес-подходом.

Растет число самозанятых с регулярным и стабильным доходом. По данным Т-банка, за прошлый год доля клиентов со статусом плательщика налога на профессиональный доход выросла более чем в полтора раза.

Растет популярность платформ, которые автоматизируют расчеты и оформляют документы — как со стороны самих самозанятых, так и со стороны бизнеса, сотрудничающего с плательщиками НПД. Так, сервис WinWork позволяет выстроить юридически безопасное сотрудничество с компаниями — без лишней бюрократии.