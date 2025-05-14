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Самозанятые

Самозанятость в 2025 году: ключевые тренды и возможности для бизнеса

Самозанятость в России больше не выглядит как экзотика — около 12 миллионов человек зарегистрированы в качестве плательщиков НПД. От временной подработки они перешли к системной занятости, стали заметным сегментом экономики и обрели доверие со стороны банков, клиентов и государства. Разбираемся, какие ключевые изменения происходят в 2025 году.

1. Из статуса подработки — в полноценный микробизнес

Формат НПД все чаще используют не как временное решение, а как способ системной работы. Самозанятые осваивают бухгалтерию, строят воронки клиентов, работают с юрлицами и оформляют свои услуги профессионально. По сути, речь идет о новой форме микропредпринимательства — без ИП, но с бизнес-подходом.

Растет число самозанятых с регулярным и стабильным доходом. По данным Т-банка, за прошлый год доля клиентов со статусом плательщика налога на профессиональный доход выросла более чем в полтора раза. 

Растет популярность платформ, которые автоматизируют расчеты и оформляют документы — как со стороны самих самозанятых, так и со стороны бизнеса, сотрудничающего с плательщиками НПД. Так, сервис WinWork позволяет выстроить юридически безопасное сотрудничество с компаниями — без лишней бюрократии.

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2. Банки начали признавать доходы самозанятых

Финансовые учреждения все чаще одобряют заявки на кредиты, включая ипотеку, от лиц с доходами по НПД. Этому способствует упрощенная верификация доходов через приложение «Мой налог» или цифровой профиль.

Можно выделить важную тенденцию:

  • все больше российских банков предлагают специальные продукты для самозанятых;

  • возможность подтвердить платежеспособность — важный шаг к финансовой стабильности;

  • историю заказов и оплат теперь можно собирать на сервисах, таких как WinWork. Это не только упрощает взаимодействие между плательщиками НПД и бизнесом, но и помогает обеим сторонам получать необходимые документы. 

3. Переход в ИП не стал массовым

Несмотря на разговоры об упрощенном оформлении индивидуального предпринимательства, большинство самозанятых не торопятся с переходом. Причина проста: самозанятость остается проще, дешевле и удобнее. ИП требует больше администрирования, постоянных взносов и ведения отчетности. 

От оформления ИП часто останавливают страх перед налоговой нагрузкой, сложности в работе с бухгалтерией, но главное — отсутствие реального преимущества для тех, кто работает в сегменте услуг. Если доход плательщика НПД не превышает установленный лимит, причин для оформления ИП практически не остается. 

Поэтому самозанятые продолжают использовать НПД и подключают инструменты автоматизации, чтобы решать вопросы документооборота без юристов и бухгалтеров. Это предлагают и многие банки, и специализированные платформы — такие как WinWork

4. Компании все активнее нанимают самозанятых

Гибкая занятость стала частью стратегии для бизнеса. Компании ищут исполнителей, которых можно подключить быстро, без оформления в штат, с юридически чистыми выплатами.

Среди самых популярных сфер

  • курьерские и логистические услуги;

  • образование, консалтинг, IT;

  • дизайн, маркетинг, видео- и текстовый контент.

Растет спрос на платформы, через которые можно легально и безопасно оформлять таких исполнителей. WinWork дает такую возможность: компания получает все нужные закрывающие документы, самозанятый — гарантии выплаты и налоговую прозрачность.

5. Самозанятость как антикризисная стратегия

Рост интереса к самозанятости связан и с кризисными явлениями: увольнения, сокращения, переезды и потребность в гибком доходе. Формат НПД позволяет начать зарабатывать сразу, без долгой подготовки.

Преимущества неоспоримы:

  • Низкий порог входа.

  • Возможность совмещать с другими делами.

  • Поддержка через маркетплейсы, обучение и платформы управления заказами.

Для многих это не временная мера, а новая траектория — с гибким графиком, большей свободой и понятной налоговой нагрузкой.

Вместо итога

Самозанятость в 2025 году — это уже не «теневая» альтернатива трудоустройству, а официальный, гибкий и востребованный формат. Он меняет рынок труда и требует новых инструментов — как для самих специалистов, так и для компаний, которые хотят с ними работать.

WinWork — один из таких инструментов. Это платформа, где бизнес и самозанятые находят друг друга, заключают безопасные сделки, оформляют выплаты и защищают себя от рисков. Легально, удобно, без лишних затрат.

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