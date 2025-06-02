Как бизнесу сохранить эффективность летом: 4 стратегии на период отпусков

Проблема: накладка отпусков и потеря управляемости

Даже самый продуманный график отпусков не гарантирует стабильность: в реальности сотрудникам приходится подменять друг друга, а руководителям — экстренно искать замены. Кто-то внезапно заболел, кому-то срочно понадобилось уехать, а отдел остался без ключевого специалиста. Результат — замедленные процессы, срывы сроков, недовольные клиенты и дополнительная нагрузка на оставшихся в офисе. Чтобы минимизировать последствия, компаниям приходится действовать на опережение — заранее определять, кто и как сможет временно заменить коллегу. Вот какие варианты есть у бизнеса.

Вариант 1. Расширение функционала действующего сотрудника

На первый взгляд, самое простое решение — перераспределить обязанности внутри команды. Например, бухгалтер временно берет на себя задачи отпускного кассира, а менеджер по продажам ведет не только свою воронку, но и клиента коллеги. Формально это может оформляться двумя способами: Расширение зоны обслуживания — если человек временно выполняет больше обязанностей в рамках своей должности.

Совмещение должностей — если человек берет на себя задачи по другой профессии. Согласно ст. 60.2 ТК, подобные договоренности возможны только при наличии письменного согласия работника. Чаще всего составляется дополнительное соглашение к трудовому договору, где прописываются условия, объем и оплата дополнительной работы. Размер доплаты не регламентируется законом — стороны согласуют сумму самостоятельно. Но важно помнить: сотрудник может отказаться от дополнительной нагрузки в любой момент, и компания не имеет права его принуждать. Такой подход может сработать в небольших коллективах или при краткосрочном замещении. Но он имеет ограниченный ресурс: переутомление, снижение качества работы и конфликт интересов — частые последствия перегрузки персонала.

Вариант 2. Временный перевод

Если перераспределение обязанностей не решает проблему, можно временно перевести сотрудника на другую должность — на период отсутствия основного исполнителя. Это особенно удобно, если в компании есть сотрудники с подходящей квалификацией. Главное отличие от совмещения — переведенный работник полностью освобождается от своих прежних задач. Он временно становится полноправным заменяющим, но его участок работы в этот момент остается без прикрытия. Это создает новую управленческую задачу: какой участок важнее и где риски выше. Плюсы временного перевода — формализация замены, соблюдение всех прав работника и возможность организовать эффективное обучение замещающему заранее. Минус — снижение общей управляемости, особенно если переводят сотрудника, важного на его постоянной позиции.

Вариант 3. Срочный трудовой договор

Если ни совмещение, ни временный перевод не подходят, можно временно нанять человека со стороны. Для этого заключается срочный трудовой договор — с четким указанием, что он действует «на время исполнения обязанностей отсутствующего работника». Часто используют внутреннее или внешнее совместительство. Например, привлекают бывшего сотрудника, находящегося в декрете, или фрилансера, готового работать в офисе. Срочный договор позволяет гибко закрыть кадровую дыру, но требует соблюдения всех трудовых гарантий: оплаты больничных, компенсации отпуска, страховых взносов. Это делает его удобным, но затратным инструментом. Кроме того, такие договоры требуют времени на оформление, а значит — не всегда подходят для срочной подмены.

Вариант 4. Привлечение внештатных исполнителей