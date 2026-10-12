Можно ли платить самозанятому по часам в 2026–2027 году: риски и безопасные условия договора

Почасовая оплата самозанятому: законно, но рискованно

Закон не запрещает включать в договор с самозанятым условие о почасовой оплате. Гражданский кодекс позволяет сторонам самостоятельно определять порядок расчета за услуги. Но почасовая оплата — это способ расчета, который чаще используется в трудовых отношениях, где ключевое значение имеет не результат, а трудовая функция.

Если платить самозанятому за часы, налоговая может решить, что он работает у вас по найму. По договору ГПХ платят за результат, а не за время. Если добавить к почасовой оплате регулярные выплаты, график работы или ваше оборудование — договор могут признать трудовым.

Но, несмотря на риски, почасовая оплата самозанятому — это удобно. Один договор и один акт в расчетный период заменяют десятки бумаг на каждую консультацию или мелкую услугу. Это экономит время и заказчику, и исполнителю.