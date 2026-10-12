Можно ли платить самозанятому по часам в 2026–2027 году: риски и безопасные условия договора

Самое главное:
Почасовая оплата самозанятому не считается нарушением, но может стать одним из оснований для переквалификации отношений в трудовые.
Почасовая оплата подходит для консультационных услуг, многозадачных проектов с плавающим объемом работ и услуг с множеством мелких подзадач.
С 1 октября 2026 года вводят лимит на сотрудничество самозанятого с одним заказчиком через цифровые платформы — более 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд.
Снизить риски переквалификации поможет правильно составленный договор, контроль за платформенной занятостью, проверка самозанятых и оформление закрывающих документов.
Почасовая оплата самозанятому: законно, но рискованно
Закон не запрещает включать в договор с самозанятым условие о почасовой оплате. Гражданский кодекс позволяет сторонам самостоятельно определять порядок расчета за услуги. Но почасовая оплата — это способ расчета, который чаще используется в трудовых отношениях, где ключевое значение имеет не результат, а трудовая функция.
Если платить самозанятому за часы, налоговая может решить, что он работает у вас по найму. По договору ГПХ платят за результат, а не за время. Если добавить к почасовой оплате регулярные выплаты, график работы или ваше оборудование — договор могут признать трудовым.
Но, несмотря на риски, почасовая оплата самозанятому — это удобно. Один договор и один акт в расчетный период заменяют десятки бумаг на каждую консультацию или мелкую услугу. Это экономит время и заказчику, и исполнителю.
Отличия трудового договора от ГПД с внештатным сотрудником
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В каких случаях можно привлекать самозанятых с почасовой оплатой
Чтобы снизить риски, платите самозанятому за часы только в крайнем случае. Вот примеры услуг, когда почасовая оплата оправдана и относительно безопасна:
Консультации. Юристы, бухгалтеры или коучи продают свое время: заказчик платит за час консультации или сопровождения. Это не трудовые отношения, а обычная услуга — есть конкретная задача, понятный срок и оплата за результат.
Многозадачные проекты с плавающим объемом услуг. Заранее сложно оценить, сколько времени займет задача. Например, услуги по поддержке сайта сегодня могут включать обновление базы данных, завтра — подготовку seo-материала, послезавтра — обновление системы. Заключать отдельный договор на каждую мелкую задачу долго и неудобно. Проще подписать один общий договор с почасовой оплатой и в конце месяца принять все работы одним актом.
Услуги, ограниченные по времени. Промоакции (раздача листовок, работа на выставке), разовые поручения, где важен сам факт присутствия и выполнения действий в течение определенного времени. Здесь почасовая оплата логична и не вызывает у проверяющих вопросов.
Новое ограничения по работе с самозанятыми с 1 октября 2026 года
С октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной занятостиот 31.07.2025 № 289-ФЗ. Он ограничивает время сотрудничества самозанятого с одним заказчиком через посредническую цифровую платформу (маркетплейс, агрегатор) — не более 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд.
При превышении этого лимита платформа обязана заблокировать возможность заключения новых договоров между заказчиком и исполнителем. При этом, самозанятый сможет сотрудничать с другими заказчиками или заключать договоры вне цифровых платформ.
Ограничение касается определенных сфер деятельности. Они перечислены в постановлении Правительства от 19.06.2026 № 760. К таким сферам деятельности относится:
строительство (в том числе специализированные строительные работы);
складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
оптовая и розничная торговля (кроме торговли авто и мотоциклами);
обслуживание зданий и территорий;
производство и доставка еды;
операции с недвижимостью;
образование;
ИТ, разработка ПО, ИТ-услуги и консультации;
подбор персонала;
реклама и исследования рынка;
сухопутный и трубопроводный транспорт;
спорт, отдых и развлечения.
Кроме этого, Минэкономразвития опубликовал на своем сайте перечень платформ, на которые будет распространяться такое ограничение.
Само по себе превышение лимита не влечет автоматической переквалификации договора. Но это будет считаться дополнительным поводом для налоговой проверить, не подменяет ли заказчик трудовые отношения гражданско-правовыми.
Новые правила платформенной экономики требуют другого подхода к сотрудничеству с самозанятыми. О том, как работает новый закон и как перестроить работу с внештатными исполнителями, расскажем на вебинаре 21 октября в 11:00. Приглашенный гость – налоговый адвокат, основатель адвокатской практики DA Tax, к.ю.н., одержавший 3 победы в Верховном Суде РФ, Дмитрий Анищенко. Участие бесплатное, но количество мест ограничено.
Риски заказчика при заключении договора с почасовой оплатой
При проверке договоров с самозанятыми инспекторы обращают внимание на совокупность факторов. Почасовой расчет — только один из них. Перечень признаков подмены закреплен в письмах ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674@ и Минфина от 12.08.2025 № 03-11-11/78228. К ним относится:
Фиксированные выплаты. Оплата в одни и те же дни, одинаковыми суммами.
График работы. Нельзя требовать от самозанятого быть на связи с 9:00 до 18:00 или соблюдать ваш внутренний распорядок.
Один заказчик. Если у исполнителя нет других клиентов — это подозрительно.
Ваше оборудование. Компьютер, стол, почта, спецодежда — все должно быть собственным. Рабочее место компании говорит о трудовых отношениях.
Бывшие сотрудники. Если человек уволился меньше двух лет назад и вернулся как самозанятый — налоговая может признать договор трудовым.
Как налоговая выявляет признаки подмены трудовых отношений
Для первичного отбора ФНС использует скоринговую систему «Мобильное автоматизированное рабочее место» (МАРМ НПД). Она анализирует более 20 параметров: периодичность выплат, количество заказчиков у самозанятого, связи с бывшими работодателями, массовую постановку на учет перед подписанием договоров. Каждому риску присваивается свой балл. Чем их больше, тем выше риск прицельной проверки заказчика со стороны ГИТ и ФНС.
При выявлении признаков подмены трудовых отношений заказчик получит предписание о корректировке налоговых обязательств или предоставлении пояснений по факту сотрудничества. В случае отказа налоговая или ГИТ вправе идти в суд с иском о переквалификации отношений в трудовые.
На практике, налоговая частно доначисляет НДФЛ и страховые взносы по ст. 54.1 НК — как необоснованно полученную налоговую выгоду.
Как составить договор с почасовой оплатой
Полностью исключить риск переквалификации не получится, но можно его снизить с помощью правильно составленного договора ГПХ. Для этого нужно следовать правилам:
1. Четко сформулировать предмет договора. Почасовая ставка допустима, но она должна применяться к конкретной услуге, а не к процессу труда.
Правильно: «В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику консультационные услуги по вопросам налогообложения с почасовой оплатой, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и сроки, указанные в настоящем договоре».
Неправильно: «Исполнитель обязуется вести бухгалтерский учет деятельности Заказчика».
2. Указать почасовую ставку, но привязать ее к конкретной услуге. Ставка допустима, если она применяется к измеримому объему услуг, а не к отработанному времени.
Правильно: «Стоимость услуг Исполнителя, оказываемых по настоящему договору, составляет 2 500 рублей за один час консультаций согласно прайс-листу Исполнителя, приведенному в Приложении № 1 к настоящему договору».
Неправильно: «Стоимость услуг составляет 1 500 рублей в час. Оплата производится ежемесячно на основании данных учета рабочего времени».
3. Исключить формулировки, характерные для трудового договора. В тексте не должно быть слов «сотрудник», «зарплата», «график работы», «отпуск», «больничный». Только «исполнитель», «вознаграждение», «договор». Нельзя ссылаться на правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные акты заказчика.
4. Оформлять акты выполненных работ. Каждый этап или завершенный объем услуг должен подтверждаться актом. В акте указывают перечень оказанных услуг и затраченное на них время.
5. Избегать длительных договоров с автоматической пролонгацией. Вместо одного договора на год лучше заключать отдельные договоры на конкретные задачи или периоды времени.
6. Не обеспечивать исполнителя оборудованием и материалами. Самозанятый работает на своих ресурсах. Если компания предоставляет ноутбук, программу, инструменты — это признак трудовых отношений.
Договоры с признаками трудовых отношений — прямой путь к переквалификации. Суд может признать договор ГПХ трудовым, даже если стороны называли его иначе. WinWork предлагает шаблоны договоров и актов, разработанные юристами. Формируйте документы в два клика, подписывайте электронной подписью и храните в защищенном архиве. Массовые выплаты по реестрам или индивидуально. Автоматическое формирование чеков. Доставляемость платежей — 99%.
Последствия переквалификации отношений в трудовые
Если договор с самозанятым признают трудовым, заказчика ждут негативные последствия:
Доначисление НДФЛ и страховых взносов. На всю сумму выплаченного вознаграждения придется начислить НДФЛ и страховые взносы.
Начисление пени. За каждый день просрочки уплаты налогов и взносов на сумму задолженности будут начислены пени.
Налоговый штраф по ст. 122 и 123 НК. За неуплату или неполную уплату налога штраф по ст. 122 НК составит — 20% от неуплаченной суммы. Если нарушение признают умышленным — 40%. За неисполнение обязанности налогового агента штраф по ст. 123 НК составит 20% от суммы неудержанного и неперечисленного в бюджет НДФЛ.
Административный штраф по статье 5.27 КоАП. За заключение договора ГПХ, фактически регулирующего трудовые отношения, штраф составит для ИП — от 5 000 до 10 000 руб., для организаций — от 50 000 до 100 000 руб.
Обязанность оформить трудовой договор. Заказчик обязан будет заключить с исполнителем трудовой договор задним числом и предоставить ему все гарантии, предусмотренные ТК: оплачиваемый отпуск, больничные, выплаты при увольнении.
Как избежать рисков при работе с самозанятыми
Чтобы не попасть в зону риска, бизнесу нужно пересмотреть подход к работе с исполнителями.
Контролируйте время работы на платформах. Хотя основной учет часов лежит на операторе платформы, заказчику полезно отслеживать этот параметр самостоятельно. Если один исполнитель стабильно выполняет заказы для одного заказчика более 60 часов в месяц, нагрузку стоит перераспределить между несколькими самозанятыми или часть задач вывести за пределы платформы (заключив прямой договор ГПХ).
Оценивайте встроенность исполнителя в штатные процессы. Даже при формальном соблюдении часов подозрение вызывает фактическая интеграция самозанятого в деятельность компании.
Проверяйте наличие бывших штатных работников в числе самозанятых исполнителей. Закон прямо запрещает организациям сотрудничать с бывшими работниками в статусе самозанятых, если с момента их увольнения прошло менее двух лет.
Проверяйте статус самозанятого перед каждой выплатой. Если исполнитель утратил статус плательщика НПД, заказчик автоматически становится налоговым агентом.
Храните все подтверждающие документы. К ним относятся договоры, акты выполненных работ, чеки из приложения «Мой налог».
Итоги: можно ли платить самозанятому по часам в 2026–2027 году
Это законно, но рискованно. Закон не запрещает почасовую оплату для самозанятых. Но налоговая видит в этом признак трудовых отношений — когда платят за время, а не за результат.
Когда это оправдано:
Консультации юристов, бухгалтеров, коучей.
Поддержка и проекты с плавающим объемом — когда заранее неясно, сколько займет задача (например, поддержка сайта).
Разовые услуги по времени — промоакции, работа на выставке.
Новые правила с октября 2026 года. Через цифровые платформы нельзя работать с одним заказчиком больше 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд. Платформа сама заблокирует новые заказы при превышении лимита. Это касается строительства, торговли, складов, доставки, ИТ и других сфер из постановления № 760.
Как снизить риски переквалификации в договоре:
Четко пропишите конкретный результат работ.
Используйте часы только как способ расчета стоимости результата.
Не пишите «сотрудник», «зарплата», «график» — только «исполнитель», «вознаграждение».
Оформляйте акты выполненных работ после каждой задачи.
Не предоставляйте исполнителю свое оборудование и рабочее место.
Избегайте длинных договоров с автопродлением.
Если договор все-таки признают трудовым, придется заплатить НДФЛ и страховые взносы за весь период, пени, штрафы и оформить задним числом трудовой договор со всеми гарантиями по ТК.
Платить самозанятому за часы можно. Главное правило — привязывать оплату к конкретному результату, а не просто к отработанному времени.
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