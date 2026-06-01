Переквалификация работы с самозанятыми в трудовые отношения: признаки, проверки ФНС и что делать бизнесу

Как ФНС выявляет признаки трудовых отношений

Весной 2021 года в ФНС разработали скоринговую систему «МАРМ», которая помогает выявлять подозрительные взаимоотношения заказчиков и плательщиков НПД.

Компания или ИП попадают в поле зрения системы, когда самозанятый формирует чек в приложении «Мой налог» и указывает ИНН заказчика. По этим данным ФНС может увидеть, сколько самозанятых работает с одной организацией, как часто они получают оплату, какие суммы проходят по чекам и есть ли у исполнителей другие заказчики.

«МАРМ» оценивает характер отношений компании и самозанятых и присваивает риск-балл. Чем он выше, тем больше вероятность, что организация попадет в зону внимания инспекции.

ФНС также учитывает признаки, которые перечисляла в своих разъяснениях. В письме от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@ налоговая указала, что на подмену трудовых отношений могут указывать организационная, инфраструктурная и финансовая зависимость исполнителя от заказчика.

К таким признакам относятся ситуации, когда самозанятый:

зарегистрировался как плательщик НПД по требованию заказчика;

работает по графику, который установила компания;

подчиняется руководителю или внутренним правилам;

выполняет постоянную функцию, а не разовое задание;

получает оплату регулярно, в порядке, похожем на выплату зарплаты;

использует материалы, инструменты, оборудование или технику заказчика;

работает только с одной компанией и не имеет других клиентов.

Внимание ФНС могут привлечь и внешние признаки. Например, если компания публикует вакансии, где фактически ищет сотрудников, но на договор ГПХ, это может привлечь внимание инспекции.

С 2026 года усилился и трудовой контроль. Перечень индикаторов риска для проверок Роструда дополнили критерием по работе с самозанятыми. По приказу Минтруда от 08.12.2025 № 685н внимание инспекции может привлечь компания или ИП, если:

заказчик сотрудничает более чем с 35 самозанятыми или ИП на НПД;

каждый исполнитель получает от этого заказчика более 35 тыс. руб. в месяц;

средняя продолжительность работы с заказчиком превышает три месяца;

75% и более дохода исполнителя поступает от этого заказчика.

Это не значит, что компанию автоматически признают нарушителем. Индикатор показывает, что отношения похожи на трудовые и требуют дополнительной проверки.

С 2024 года в регионах работают межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости. Если компания попадает в группу риска, ее могут вызвать на заседание комиссии Роструда. Обычно на таком заседании просят пояснить: