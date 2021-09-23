Какие виды налогового контроля применяет ФНС и почему вы попадете под прицел

Принято считать, что налоговый контроль — это выездные и камеральные проверки, рассылка требований и вызов на ковер директора. На самом деле перечень мер контроля гораздо шире и сегодня мы решили поговорить о том, почему налогоплательщики попадают в поле зрения ФНС и становятся интересны налоговикам.

Итак, давайте определимся. Основной контроль действительно происходит посредством камеральных проверок, мониторинга и ВНП. Хотя на самом деле налоговые органы стремятся сократить число выездных проверок — кому охота копаться в пыльных документах? Проще сидеть и вчитываться в информацию на экране монитора — программа сама подскажет, кого стоит проверить.

В качестве дополнительных мер к проверкам могут применяться:

Инвентаризация — проверять налоговики могут все — основные средства, НМА, запасы, товары, денежные средства, кредиторку и дебиторку и пр. Если попытаться воспрепятствовать инспектору в пересчете имущества — получите штраф. В зависимости от обстоятельств от 5 000 до 100 000 рублей.

Осмотр — например, представитель ФНС может заглянуть на ваш склад или в офис, на завод, на борт судна, полюбоваться полями пшеницы или рыбным хозяйством. Препятствие в осмотре также влечет штрафы, но есть и ограничения, которые инспектор обязан соблюдать, например, при осмотре обязательно должны присутствовать понятые — минимум два незаинтересованных в деле человека.

Истребование документов (информации) — эту меру вы все знаете, наверное не существует бухгалтера и руководителя, которые не сталкивались бы с требованиями ФНС. Чаще всего запрос касается предоставления документов по одной или нескольким сделкам, второе место занимает подтверждение расходов, далее запросы могут касаться соблюдения уровня зарплаты и полной уплаты взносов и НДФЛ и т.д. Срок на предоставление документов — 10 дней, более продолжительные сроки — для консолидированной группы налогоплательщиков и иностранных организаций.

— Выемка — документы попросту у вас забирают. Но не просто так — для этого должно быть мотивированное постановление от инспектора, проводящего ВНП. Ночью выемку производить нельзя.

попросту — Экспертиза — если самостоятельно разобраться в деятельности и документах компании инспектору не под силу, он привлекает эксперта. У налогоплательщика есть право заявить эксперту отвод, просить назначить эксперта из числа указанных им лиц, давать объяснения, знакомиться с заключением. Привлекать к проверке инспектор может и переводчика, например, если компания ведет импортные и экспортные операции и часть документов — на иностранном языке.

Допрос — об этой мере налогового контроля мы не раз писали.

Инспектор используют допрос не только как способ получить информацию, но и как запугивание. Зачастую тот, кого вызвали, даже не различает понятия — вызов на допрос и приглашение для дачи пояснений, а ведь это принципиально разные процедуры. Напуганный перспективой отвечать на заковыристые вопросы, налогоплательщик теряется и даже забывает взять копию протокола допроса, на что у него есть законное право.

Поэтому мы постоянно советуем (и надеемся, что эти советы находят у вас отклик), что поход в налоговую должен быть только в сопровождении налогового юриста. Недавно на Клерке писали о том, что в одной из инспекций отказались пустить на допрос юриста с нотариальной доверенностью, что является вопиющим нарушением прав налогоплательщика. Если инспектора настолько вольно смотрят на закон, то чего ожидать от них в ходе допроса? Ответ прост — ничего хорошего. И об этом мы тоже писали.

На допрос могут вызвать руководителя, главбуха, другого сотрудника или иное лицо. Вызывают в инспекцию с целью получения информации. Тут перед глазами сразу встает сцена из какого-нибудь фильма аля «добрый полицейский — злой полицейский» и изматывающими вопросами.

А вопросы действительно будут каверзными. Не менее каверзными могут быть и предложения. Например, руководителю, могут сообщить, что на самом деле ФНС «все знает» и вот-вот прижмет к ногтю его компанию, но если он чистосердечно во всем признается — то будет просто свидетелем. Правда заключать контракт с дьяволом в этом случае — не лучший вариант.

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Так почему инспекция может обратить свой взор на вас?

Причины разные:

работа с подозрительными контрагентами;

участие в сделках взаимозависимых лиц и компаний;

использование ИП для обналичивания средств, сюда же попадают расчеты с самозанятыми;

работа с «техническими» компаниями — посредниками;

большая задолженность в бюджет;

отсутствие отчетности;

выявление в цепочке ваших контрагентов неблагонадежных, даже если это участник сделки второго, третьего и т.д. звена;

постоянное балансирование на краю лимитов по применению спецрежимов;

низкий уровень заработной платы, приближенный к МРОТ;

работа с бывшими сотрудниками— ныне ИП, владельцами компаний,

отсутствие на балансе имущества, основных средств при активном ведении производственной деятельности и т.д.

Список можно продолжать и продолжать. Фантазия налоговых инспекторов рисует им порой такие связи, что нам с вами и не снилось.

Например, в 2019 году ООО «Рога и Копыта» купило у ИП Ничейного автомобиль за 100 тыс. рублей. Через год использования продало его ООО «Ромашково» за 85 000, а эта организация в 2021 году продала его вам за 140 тысяч рублей (отремонтировала, покрасила). И вот к вам приходит требование — а ну-ка расскажите, что за отношения связывают вас и ИП Ничейного?!

Разумеется никакого ИП вы и в глаза не видели и человека такого не знаете. А инспектору кажется, что слишком часто авто меняло владельцев, еще и куплено оно вами по цене выше рыночной — наверное расходы завысить хотите. Точно тут схема какая-то. Какая — еще непонятно, но действовать нужно.

Суммы мы вам показали — смешные, а теперь представьте, что речь о товаре на сотни миллионов, а вопросы те же.

Самые неприятные последствия проверок и всех предпринятых инспекторами мер — это, конечно, доначисления налогов, с пенями и штрафами. А т.к. ФНС не приходит туда, где речь идет о десятках тысяч рублей, то и доначисления выходят значительные — на десятки и сотни миллионов. В такой ситуации организация вообще может оказаться на грани банкротства. Кстати, по данным Федресурса налоговая сама инициирует банкротство примерно в 15% случаев.

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