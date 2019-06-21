Налоговая Консультация

Бесплатная регистрация онлайн-касс. Да, да, есть и такое

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Приближается 01 июля 2019 года. Срок обязательного перехода на применение онлайн - касс. В интернете гуляет много слухов и мнений о том кому нужно применять онлайн кассу, а кому нет.

Мы уже много писали на эту тему.

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  6. О кассах простым языком. Нужна ли касса садовым и огородным хозяйствам?

Лучший совет для того чтобы разобраться спросить специалиста. Сотрудники ООО «Налоговая консультация» помогут разобраться в тонкостях закона о применении онлайн касс и отсрочках. 

Новость, которую мы хотели бы сегодня озвучить, это бесплатная регистрация онлайн касс в налоговой.

29 и 30 июня, в выходные, во всех налоговых будет проходить бесплатная регистрация онлайн касс. Среди сотрудников инспекции будут выделены специалисты, которые помогут зарегистрировать кассы бесплатно.

Обращаем внимание, что регистрация одной онлайн кассы в среднем занимает 20 минут, а это значит, что за день один специалист сможет зарегистрировать только 24 кассы.

Торопитесь зарегистрировать кассу. 

По всем вопросам вы можете проконсультироваться по телефону 8 843 200 98 92.

Или заполните эту форму и мы свяжемся с Вами:

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Налоговая Консультация

Компания «Налоговая Консультация» находится на рынке профессиональных услуг более 15 лет. Команда специалистов со всей серьезностью и профессионализмом помогает компаниям малого и среднего бизнеса по всей России. Основные виды деятельности – бухгалтерское сопровождение, оптимизация налогообложения, постановка бухгалтерского, налогового и кадрового учетов, сдача отчетности во все контролирующие органы, восстановление бухгалтерии, консультирование по возможным рискам, юридические услуги.

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