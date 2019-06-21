Бесплатная регистрация онлайн-касс. Да, да, есть и такое

Приближается 01 июля 2019 года. Срок обязательного перехода на применение онлайн - касс. В интернете гуляет много слухов и мнений о том кому нужно применять онлайн кассу, а кому нет.
Мы уже много писали на эту тему.
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Лучший совет для того чтобы разобраться спросить специалиста. Сотрудники ООО «Налоговая консультация» помогут разобраться в тонкостях закона о применении онлайн касс и отсрочках.
Новость, которую мы хотели бы сегодня озвучить, это бесплатная регистрация онлайн касс в налоговой.
29 и 30 июня, в выходные, во всех налоговых будет проходить бесплатная регистрация онлайн касс. Среди сотрудников инспекции будут выделены специалисты, которые помогут зарегистрировать кассы бесплатно.
Обращаем внимание, что регистрация одной онлайн кассы в среднем занимает 20 минут, а это значит, что за день один специалист сможет зарегистрировать только 24 кассы.
Торопитесь зарегистрировать кассу.
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