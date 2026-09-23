Как мы внедряли цифровой рубль: опыт Частного Агентства занятости (ЧАЗ)

Правовой контекст: добровольно, но возможно

Счета в цифровых рублях открываются на платформе Банка России. При этом у самого ЦБ нет собственного клиентского интерфейса: управлять счётом организации могут через банки-операторы — те кредитные организации, которые включены в реестр значимых на рынке платёжных услуг. Важно учитывать, что подключение функционала идёт поэтапно: даже если банк входит в реестр, это ещё не гарантирует, что он уже дал клиентам возможность работать со счётом цифрового рубля.

Законодательство не обязывает работодателей выплачивать зарплату в цифровых рублях. В Трудовом кодексе пока нет отдельных норм о такой форме выплаты, но и запрета нет: цифровой рубль — это законная валюта РФ, и использовать её для оплаты труда можно на добровольной основе. Ключевое условие — согласие обеих сторон: работник должен подать заявление, а работодатель - быть технически готов к таким выплатам.