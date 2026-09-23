Как мы внедряли цифровой рубль: опыт Частного Агентства занятости (ЧАЗ)

Цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты — наравне с наличными и безналичными деньгами. Для бизнеса это не просто новый инструмент, а отдельный контур расчётов со своей спецификой. Рассказываем, как наша компания — ЧАЗ — готовилась к работе с цифровым рублём и с какими нюансами столкнулась на практике.
Правовой контекст: добровольно, но возможно
Счета в цифровых рублях открываются на платформе Банка России. При этом у самого ЦБ нет собственного клиентского интерфейса: управлять счётом организации могут через банки-операторы — те кредитные организации, которые включены в реестр значимых на рынке платёжных услуг. Важно учитывать, что подключение функционала идёт поэтапно: даже если банк входит в реестр, это ещё не гарантирует, что он уже дал клиентам возможность работать со счётом цифрового рубля.
Законодательство не обязывает работодателей выплачивать зарплату в цифровых рублях. В Трудовом кодексе пока нет отдельных норм о такой форме выплаты, но и запрета нет: цифровой рубль — это законная валюта РФ, и использовать её для оплаты труда можно на добровольной основе. Ключевое условие — согласие обеих сторон: работник должен подать заявление, а работодатель - быть технически готов к таким выплатам.
Почему мы решили подключиться заранее
В ЧАЗ работает много сотрудников, и мы понимаем: в любой момент кто‑то из них может захотеть получать зарплату в цифровых рублях. Чтобы не оказаться в ситуации, когда запрос сотрудника есть, а технической возможности его исполнить — нет, мы приняли решение заранее обеспечить такую опцию.
Наш основной банк (ПАО «Авангард») на момент запуска функционал не поддерживал. Поэтому мы обратились к СБЕРу — в нём у нас уже есть зарплатный проект, и банк входит в число участников платформы цифрового рубля. Практика показала, что на старте именно банки с уже налаженными зарплатными процессами оказываются наиболее стабильными в части интеграции.
С какими сложностями столкнулись
Несмотря на официальный запуск цифрового рубля, банковская инфраструктура всё ещё дорабатывается. В процессе подключения мы выявили ряд ограничений:
Нет возможности скачать выписку по счёту цифрового рубля
Формирование и обработка справок о движении средств сопровождается ошибками.
Ограниченная гибкость реестров: нельзя отредактировать уже созданный реестр, не все неактуальные реестры можно удалить.
Доступ для бухгалтеров возможен только при наличии индивидуальных токенов — без них у сотрудника просто нет прав на доступ к информации о счёте.
Эти нюансы важно учитывать при планировании сроков и распределении ролей в команде: подключение и первые выплаты требуют дополнительного времени и контроля.
Тем не менее открыть счёт удалось практически без сложностей. А вот отправка первого зарплатного реестра заняла несколько дней: пришлось ждать обновления платформы банка, т.к. подписать и отправить реестр было невозможно из-за системной ошибки.
21 сентября наш сотрудник-первопроходец получил первую зарплату в цифровых рублях. После подписания реестра банк прислал настораживающее сообщение: «Ваш платёж признан высокорискованным и приостановлен для дополнительного контроля. Проверка займёт не более двух часов». Но в течение обещанного времени деньги на счет сотрудника были зачислены.
Пошаговый алгоритм: как работодателю запустить выплаты в цифровых рублях
На основе нашего опыта подготовили понятный алгоритм (актуальный на 22.09.26), который поможет другим компаниям пройти этот путь быстрее.
Открытие цифрового счёта. Выберите банк-оператор, который поддерживает функционал и имеет стабильную интеграцию с платформой ЦБ. На практике удобнее выбирать банк, где у вас уже есть зарплатный проект.
Выпуск сертификатов и токенов. Доступ к счёту возможен только по токену. Для каждого бухгалтера, который будет работать с цифровым рублём, нужно оформить индивидуальный токен и сертификат.
Обновление учётной системы. В нашем случае это была платформа ЗУП: потребовалось обновить конфигурацию и создать отдельный зарплатный проект под выплаты в цифровых рублях.
Получение заявления от работника. Сотрудник должен письменно заявить о желании получать зарплату в цифровых рублях и предоставить реквизиты своего цифрового счёта.
Формирование начисления и реестра. Подготовьте реестр выплат отдельно от обычных безналичных переводов — смешивать их нельзя.
Загрузка, подписание и отправка реестра в банк-оператор. После отправки реестр проходит обработку (обычно в течение 2 часов), возможны автоматические приостановки на проверку.
Контроль состояния счёта. Актуальные данные нужно обновлять вручную по кнопке «Обновить»: банк-оператор не подгружает их автоматически.
Опыт ЧАЗ показывает: технически выплаты в цифровых рублях возможны уже сейчас, но инфраструктура ещё «сырая» — и это нужно закладывать в сроки и риски. Если вы планируете внедрять такой способ выплат, лучше стартовать заблаговременно, выделить ответственного, предусмотреть буфер времени на отработку ошибок и обязательно информировать сотрудников о порядке подачи заявлений и сроках перехода.