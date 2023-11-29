Как сэкономить на налогах: 30 реальных способов и 5 вредных советов

Что на общем режиме, что на упрощенке — налогов всегда достаточно. Рассказываем, как сэкономить на налоге на имущество, налоге на прибыль, налоге на упрощенке, НДС, НДФЛ и страховых взносов. Все способы проверены на практике и абсолютно законны. Бонусом разобрали, как экономить не стоит.

Если у вас нет квалифицированных специалистов по оптимизации налогов, вы можете передать эту задачу на аутсорсинг. Эксперты ПЭБ регулярно проходят повышение квалификации и знают, как использовать законы с выгодой для бизнеса. Услуги уже включены в тарифы, никаких дополнительных платежей.

Как снизить налог на ОСНО

Оптимизировать налог на прибыль

Налог на прибыль — прямой налог. Это значит, что на сумму налога напрямую влияет финансовый результат деятельности компании. Налог начисляется на разницу между доходами и расходами компании за отчетный период, т.е. буквально на прибыль.

Стандартная ставка налога на прибыль — 20%, но ее можно снизить. Рассказываем как.

1. Сформируйте резервы.

Изучите правила создания резервов в гл. 25 НК.

Обязательно стоит прописать создание резервов в учетной политике для целей налогообложения. Это могут быть резервы на оплату отпусков, ремонт, гарантийное обслуживание.

Резерв формируется за счет того, что компания заранее начисляет выплаты сотрудникам на отпуска, средства на гарантийный и капитальный ремонт ОС. Сумму резервов вы сможете признавать в расходах в текущем периоде, и таким образом переносить уплату налога на более поздний срок.

Этот способ оптимизации является абсолютно легальным и не вызывает вопросов у налоговой. К нему часто прибегают компании на ОСНО, особенно те, кто платит налог на прибыль авансовыми платежами.

2. Создайте резервы по сомнительным долгам.

Если организация не создала резерв по сомнительным долгам, то по общим правилам долг можно будет списать только через три года. Так что отдельно пропишите в учетной политике создание резервов по сомнительным долгам.

Сумма резерва считается расходом и уменьшает налогооблагаемую базу согласно ст. 266 НК. Резерв создавайте в том отчетном периоде, в котором выявили сомнительный долг.

Обратите внимание, что лимит резервов, которые можно списать — 10% от годовой прибыли. При этом если должник с вами рассчитается, необходимо восстановить резерв на эту сумму и уплатить налог.

3. Регулярно проводите инвентаризацию и списывайте недостачу.

Расходы в виде недостачи и убытки от хищений относят к внереализационным расходам, которые уменьшают базу по налогу на прибыль. Недостачу при инвентаризации можно списывать, если есть документ об отсутствии виновных. Подробнее — пп. 5 п. 2 ст. 265 НК.

4. Воспользуйтесь амортизационной премией.

Пропишите в учетной политике решение о том, к каким основным средствам и в каких случаях можно применять амортизационную премию.

Амортизационная премия помогает раньше отразить в расходах часть капитальных вложений. Вы можете включить в расходы до 30% от стоимости основных средств, если они относятся к амортизационным группам с третьей по седьмую, и 10% по остальным группам. Подробнее — п. 9 ст. 258 НК.

5. Получите инвестиционный вычет.

В отличие от других вариантов, вычет уменьшает сам налог, а не базу по налогу. Вычет позволяет уменьшить региональную часть налога на прибыль до 90% суммы расходов на покупку, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объектов основных средств из третьей-седьмой амортизационных групп.

Подробности по применению вычета — в ст. 286.1 НК.

6. Покупайте оборудование в лизинг.

В отличие от банковского кредита, при котором на расходы можно относить только проценты, лизинговые платежи в полном объеме относятся к расходам. Прибыль — разница между полученными доходами и произведенными расходами. Увеличение расходов за счет лизинговых платежей приведет к снижению суммы налога на прибыль.

7. Заключите лицензионный договор с правообладателем на УСН 6%.

Сделайте правообладателем товарного знака организации третье лицо. В таком случае платежи по лицензионному договору можно учитывать в расходах по налогу на прибыль.

Правообладатель будет УСН 6%, он заключает лицензионный договор с ООО на ОСНО. Получается, что ООО включает эти расходы в налог на прибыль, а УСН платит с дохода по этому договору 6%.

Оптимизировать налог на имущество

От налога на имущество освобождены компании на спецрежимах: ЕСХН, УСН или АУСН. Но есть исключения: если имущество облагается налогом по кадастровой стоимости, платить налог все равно придется вне зависимости от режима.

Разбираемся, когда можно снизить налог на имущество, платить по льготной ставке или получить освобождение от уплаты.

8. Добейтесь пересмотра кадастровой стоимости имущества.

Кадастровая стоимость может быть сильно завышена и не соответствовать рыночной. Вы можете узнать актуальную кадастровую стоимость своего имущества на сайте Росреестра. Для этого выберите вкладку «Поиск по кадастровому номеру», введите номер и нажмите на поиск.

Добиться пересмотра кадастровой стоимости и снизить налог на имущество можно по заявлению в Комиссию по рассмотрению споров, в случае неудачи — обратиться с иском в суд. Налог пересчитают только с 1 января года, в котором вы подали заявление о пересмотре стоимости.

Важно! На практике оспаривание кадастровой стоимости имеет смысл в случае её значительного превышения рыночной. Если планируете обращаться в суд, рассчитайте расходы на подготовку необходимых документов и оцените — покрывает ли экономия на налогах издержки на судебного процесса.

9. Воспользуйтесь региональными льготными ставками.

Имущество можно поставить на баланс филиала, который находится в регионе, где действуют льготные ставки.

Узнать о льготных ставках можно на сайте ФНС и в региональных ИФНС. В территориальной ИФНС можно также уточнить, какие особые условия действуют в вашем регионе.

Льготируемое имущество должно находится по адресу филиала — налоговая может прийти и проверить фактический адрес организации.

10. Возьмите имущество в лизинг.

И вновь о преимуществах лизинга перед покупкой.

Компании на ОСНО могут снизить налоги с помощью лизинговой сделки. Платежи по договору лизинга считаются затратами бизнеса и включаются в расходы, когда подсчитывается база по этому налогу. Она уменьшается, а значит, снижается и сумма налога.

А еще НДС по лизинговым платежам принимается к вычету.

11. Переведите имущество с баланса основной компании на баланс фирмы на УСН.

Если имущество не оценивается по кадастровой стоимости, упрощенцы не платят налог. Основная компания арендует имущество у фирмы на УСН, а аренду включает в расходы, чтобы снизить налог на прибыль.

Важно! Чтобы не было подозрений в аффилированности компаний, у фирм должен быть разный вид деятельности, разный юридический адрес, разные руководители и т.д. О том, как грамотно организовать реорганизацию и не привлечь лишнее внимание ФНС — читайте здесь.

12. Проведите инвентаризацию и выявите морально устаревшее оборудование для выпуска снятой с производства продукции.

Такое оборудование вы можете списать и уменьшить налоговую базу.

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Оптимизировать НДС

НДС — сложный в исчислении налог, к его оптимизации налоговая часто предъявляет претензии. Чтобы платить меньше налогов, бизнес часто использует сомнительные схемы. Варианты ухода от уплаты НДС не являются оптимизацией и могут повлечь за собой серьезные проблемы. Существуют законные способы сэкономить — именно их мы собрали в этой шпаргалке.

13. Аккуратно и грамотно ведите учет.

Совет кажется банальным, но от грамотного ведения учета зависит, сколько НДС вы сможете заявить к вычету. Поэтому обязательно учитывайте все входящие акты, накладные, счета-фактуры. Со своей стороны также не забывайте в срок выдавать счета-фактуры своим покупателям.

Регулярно проверяйте учет, чтобы все полученные счета-фактуры были проведены. Также периодически следует проводить сверку расчетов с контрагентами.

14. Перейдите на спецрежим.

Если среди ваших контрагентов нет тех, кому нужен входящий НДС, следует рассмотреть вариант перехода на УСН. На спецрежиме вы будете освобождены от НДС, а также от налога на имущество и на прибыль.

Сверьтесь с лимитами и успейте подать заявление о переходе до конца года.

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Обратите внимание: если ваши основные клиенты из сферы крупного бизнеса, и работают с НДС, им будет невыгодно сотрудничать с фирмой на спецрежиме, не принимающей НДС.

О том, как перейти с упрощенки на общий режим и какие особенности учесть в каждом случае — читайте здесь.

15. Тщательно выбирайте и проверяйте поставщиков.

Во-первых, если вы работаете с НДС, то и поставщиков лучше выбирать на ОСНО, так вы сможете заявить к вычету НДС в полном объеме. Если же ваш поставщик применяет спецрежим и не платит НДС, прибыли будет меньше — вам придется заплатить НДС со всего объема продаж, а к вычету заявить НДС вы не сможете.

Во-вторых, стоит проверить контрагента перед заключение сделки. Если вы будете сотрудничать с неблагонадежными поставщиками, в вычете НДС могут отказать, а к компании прийти со встречной проверкой.

Особенно тщательно проверяйте новых контрагентов. Данные о поставщике вы можете посмотреть на сайте ФНС или заказать проверку через специальные сервисы. Вот перечень признаков, на которые следует обратить особое внимание:

при обсуждении условий сделки вам не дают личных контактов директора;

нет документального подтверждения полномочий руководителя или его представителя;

нет данных о фактическом местонахождении поставщика;

в интернете мало сведений о поставщике: нет рекламы в СМИ, нет рекомендаций партнеров или других лиц, нет сайта;

компании нет в ЕГРЮЛ.

Если такой контрагент выступает в роли посредника, то риски возрастают многократно.

16. Проверьте льготы.

Льготы по НДС бывают трех видов: полное освобождение от налога, частичное и пониженные ставки НДС — 10% и 0%.

Полным освобождением могут воспользоваться компании и ИП, у которых выручка в течение трех месяцев подряд не превышала 2 млн рублей (без учета НДС). Кроме того, налогоплательщик не должен заниматься реализацией импортных и подакцизных товаров.

Чтобы получить освобождение от НДС, в ФНС нужно подать уведомление до 20 числа месяца, с которого планируете не платить налог. К уведомлению приложите выписки из книг продаж и другие документы, подтверждающие выручку за последние три месяца.

Скачать бланк уведомления об использовании права на освобождение от НДС.

Частичное освобождение распространяется только на определенные операции. Полный список операций, при которых можно не платить НДС, можно посмотреть в ст. 149 НК. Например, к таким операциям относятся медицинские услуги, продажа медицинских товаров.

Если у вас есть и облагаемые, и льготные операции, нужно вести раздельный учет НДС.

Пониженные ставки распространяются на определенные товары и услуги. При этом за налогоплательщиком сохраняется все обязанности по налоговому учету и отчетности по НДС.

17. Больше продавайте на экспорт.

Сделки по экспорту облагаются НДС по нулевой ставке.

18. Выплачивайте больше авансов в конце квартала.

Чем больше авансовых платежей вы совершите в конце квартала, тем больше НДС вы сможете принять к вычету, тем самым уменьшив налог к уплате в текущем квартале.

Минус этого способа оптимизации в том, что он временный. Когда поставщик поставит вам товар или услугу по авансу, НДС придется восстановить. Поэтому, выплачивая авансы в конце квартала, вы только переносите уплату налога на более поздний срок.

19. Заключайте агентские договоры.

Если заключить вместо договора поставки агентский договор, НДС будет облагаться не вся сумма реализации, а только агентское вознаграждение, указанное в договоре.

Важно! Грамотно оформляйте такие договоры и счета-фактуры, а также имейте на руках подтверждающие документы, чтобы налоговой не к чему было придраться.

20. Включайте сумму доставки в стоимость.

Этот способ оптимизации подходит тем компаниям и ИП, кто продает товары, облагаемые НДС по льготной ставке 10%.

В этом случае выгоднее не выделять сумму доставки, где ставка НДС 20%, а включать расходы по перевозке товаров до склада покупателя в стоимость реализуемых товаров. Так вы заплатите 10% НДС со всей стоимости товара, а за услуги транспортных компаний примете к вычету 20%.

В договоре пропишите, что доставка осуществляется силами поставщика, а в учетной политике, что расходы по доставке включаются в себестоимость товара.

21. Переведите сделки с НДС на отдельное юрлицо.

В сети можно увидеть такую рекомендацию: с контрагентами, которым нужен входящий НДС, работайте через юрлицо на ОСНО, а с другими — через юрлицо на спецрежиме.

Учтите, что отдельные юрлица на НДС и без — один из признаков искусственного дробления бизнеса. Важно проследить, чтобы юрлица не были взаимозависимы, у разделения была деловая цель, а у компаний разные учредители и сотрудники, передвижение денег между ними должно быть строго оформлено и закреплено договорами.

Так что создавать отдельное юрлицо исключительно для экономии на НДС не стоит.

22. Создайте потребительский кооператив.

Потребительский кооператив — это добровольное объединение граждан и юридических лиц (пайщиков).Такой кооператив создается, чтобы удовлетворить потребности пайщиков в товарах и услугах. Работу потребительских кооперативов регулирует закон № 3085-1 от 19.06.1992 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ».

Вместо платы за товар пайщики вносят паевые взносы, а получают товар, то есть удовлетворяют нужду в товаре. Удовлетворение нужды пайщика не считается реализацией (п.п. 4 п. 3 ст. 39 НК), поэтому НДС не облагается.

23. Передавайте имущество с помощью простого товарищества.

В случае продажи имущества одной компанией другой необходимо уплатить НДС. Но если создать простое товарищество, где одна компания вносит имущество в качестве вклада, а другая компания вносит деньги, НДС платить не придется.

Поскольку при расторжении договора товарищества участники могут распоряжаться вкладами по своему усмотрению (п. 1 ст. 252 ГК), прежний владелец имущества может забрать деньги, а другая компания — имущество.

Таким образом, происходит смена собственника без реализации (п.п. 5 и 6 п. 3 ст. 39 НК).

Важно! Чтобы ФНС не признала сделки такую сделку фиктивной, товарищество должно просуществовать какое-то время и вести деятельность.

Как сэкономить на налоге на УСН

Для субъектов малого и среднего бизнеса существует большое количество льготных программ господдержки, всего их около 400. Коротко о самых популярных — ниже.

24. Успейте воспользоваться налоговыми каникулами.

Налоговые каникулы для ИП продлены до 2025 года, но в каждом регионе — свои сроки и условия каникул. Исчислять налог по нулевой ставке в течение двух налоговых периодов могут вновь зарегистрированные ИП из социальной сферы, производства, науки и бытовых услуг населению.

О том, как воспользоваться льготой — читайте здесь.

25. Уменьшайте налог на страховые взносы.

На УСН ИП без работников могут уменьшить налог до нуля, ООО и ИП с работниками — до 50%.

Взносы нужно оплатить в том же периоде, за который считаете налог. Например, налог за I квартал можно уменьшить на страховые взносы, уплаченные с 1 января по 31 марта. В эту сумму можно включать страховые взносы за предыдущие налоговые периоды, которые перечислены в отчетном периоде.

26. Переедьте в регионе с льготными ставками по УСН.

ИП достаточно иметь прописку в льготном регионе — на упрощёнке нет ограничений по территории, на которой можно вести деятельность.

Организациям сложнее — придётся сменить юридический адрес на льготный регион, а если деятельность будет не по юридическому адресу — открыть обособленное подразделение.

Скачать таблицу с с льготными ставками по регионам.

О том, какие льготные ставки действуют в регионах и как ими воспользоваться — читайте здесь.

27. Аккуратно ведите учет всех расходов.

И снова о пользе грамотного учета.

На практике предприниматели на УСН не всегда знают, что могут учесть тот или иной расход. В итоге — переплачивают налоги.

Расходы, на которые можно уменьшить доходы при УСН, перечислены в п. 1 ст. 346.16 НК. Перечень ограничен — все, что в него не вошло, учитывать нельзя. Разобраться с учетом и законом помогут эксперты аутсорсинга.

Как сэкономить на налогах, если у вас есть сотрудники

Компани с сотрудниками платит в бюджет НДФЛ и страховые взносы. Как можно законно снизить эти затраты — ниже.

28. Привлекайте ИП или самозанятых для разовых задач или проектных работ.

Экономный вариант для компании: не надо сдавать отчеты, платить налоги, вести кадровый учет, предоставлять отпуска и больничные.

Оформление по самозанятости подойдет, если отношения с сотрудником не имеют признаков трудовых: режима работы, строгого перечня обязанностей, регулярной оплаты труда.

Заказчиком услуг у самозанятого не может выступать бывший работодатель, если трудовые отношения завершились менее двух лет назад.

29. Передайте часть функций на аутсорсинг.

Если заключать договор подряда, вы оплачиваете вознаграждение только за конкретный результат — НДФЛ и взносы платить не нужно. Выгоднее отказаться от штатных сотрудников, если работу можно передать на аутсорс. Собственнику компании не нужно думать о выплатах в отпусках или в декрете, а рабочий процесс не будет остановлен.

Цена за бухгалтерское обслуживание на аутсорсинге в три раза ниже зарплаты штатника, а скорость работы выше — на вас работает целая команда специалистов.

30. Применяйте льготные ставки страховых взносов

Право на льготные ставки есть у ИТ-компаний, части НКО, резидентов особых территорий. Подробнее — в п. 2 ст. 427 НК.

Компании из реестра МСП могут применять пониженную ставку страховых взносов в размере 15%, но только с сумм дохода превышающих МРОТ ежемесячно по каждому застрахованному лицу.

Вредные советы

В конце расскажем, как не стоит экономить на налогах, чтобы не привлечь внимание ФНС.

1. Занижайте налоговую базу.

Используйте фиктивные сделки, серые схемы, ведь так можно сэкономить в разы больше. Например, вы можете на бумаге завысить стоимость приобретаемых товаров и услуг, чтобы побольше учесть в расходах. Еще можно завысить цены, чтобы меньше платить с выручки.

Комментарий эксперта: такие схемы налоговая легко отслеживает по данным, которые предоставляют операторы фискальных данных. Налогоплательщику грозят доначисления и штрафы, а иногда — при неуплате налога в особо крупных размерах — и уголовная ответственность.

О том, как именно налоговая узнает о правонарушениях и на что обращает особое внимание, читайте здесь.

2. Переведите всех сотрудников на договоры ГПХ.

Чтобы не платить НДФЛ и страховые, можно перевести весь штат на договоры ГПХ. Пусть все оформят себе самозанятость или ИП, очень удобно.

Комментарий эксперта: если у договоров ГПХ есть признаки трудового, такие договоры налоговая переквалифицирует и доначисляет работодателю НДФЛ, взносы, пени и штрафы за просрочку.

Также напомним, что бывший работодатель не может выступать заказчиком услуг у самозанятого, если трудовые отношения с ним завершились менее двух лет назад.

О том, в каком случае можно заключать договор ГПХ, а когда лучше не стоит — читайте здесь.

3. Платите зарплату в «в конвертах».

МРОТ на бумагах, остальное на руки — и сотрудник доволен, и вы экономите на налогах и взносах. Всем хорошо.

Комментарий эксперта: ФНС отслеживают разрывы в зарплатах с помощью АСК-ДФЛ. Дальше они делят работодателей на группы риска, и если вы попали в группу высокого риска, ждите требований и допросов сотрудников.

4. Добавьте в сделку еще пару посредников, чтобы увеличить вычет по НДС.

Чтобы заявить побольше налога к вычету, просто впишите в договор субподрядчиков. И неважно, что сделка фиктивная, зато какая экономия!

Комментарий эксперта: сделки без деловой цели налоговая отслеживает автоматически. Технические компании сразу попадают во внимание налоговиков, а вместе с ними и их контрагенты, к которым непременно придут со встречной проверкой. Поэтому сэкономить за счет НДС не получится. О безопасных способах оптимизации мы уже писали выше, воспользуйтесь лучше ими.

5. Дробите бизнес, как только приближаетесь к лимиту.

Не хочется слетать с упрощенки? Тогда просто создайте еще одну фирму и распределите прибыль между ними. Опять приблизились? Не беда, создадите еще ООО и ИП. Так упрощенка станет для вас вечной.

Комментарий эксперта: схема дробления хорошо известна ФНС, они быстро определяют аффилированность по общим видам деятельности, адресам, руководителям, сотрудникам и т.д. Дальше они считают общий налог, доначисляют выплаты и выписывают пени и штрафы за просрочку, часто общая сумма доплат и штрафов доходит до нескольких десятков миллионов.

О типичных ошибках при реорганизации бизнеса — читайте здесь.

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