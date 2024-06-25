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Первая Экспертная Бухгалтерия
Поправки в НК РФ

Законопроект о реформе НК принят в I чтении

С 1 января 2025 года вступят в силу масштабные изменения налоговой системы, которые затронут большинство компаний и налогоплательщиков. Сделали обзор главных изменений со ссылками на подробные разборы экспертов. 
Законопроект о реформе НК принят в I чтении
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

20 июня Государственная Дума утвердила в I чтении законопроект с масштабными поправками в налоговый кодекс (№ 639663-8). Ожидается, что II и III чтения пройдут 2 и 4 июля, рассмотрение Совфеда — 9 июля. Вступление закона в силу планируется с 1 января 2025 года. 

Изменения затрагивают налог на прибыль, НДС для УСН, НДФЛ, правила дробления бизнеса и многое другое.

Изменения для компаний на УСН

Применять УСН станет проще: 

  • порог максимального уровня годового дохода вырастет с 265,8 млн рублей до 450 млн рублей;

  • порог по остаточной стоимости основных средств вырастет со 150 млн рублей до 200 млн рублей;

  • максимальная численность сотрудников может вырасти со 130 до 250 человек (вопрос проработают ко II и III чтению).

При этом на УСН не будет повышенных ставок по налогу на прибыль. Сейчас повышенная ставка применяется при годовых доходах более 199,35 млн рублей и  количестве сотрудников от 100 человек. После внедрения изменений для всех компаний ставки по УСН будут одинаковыми — 6% для ставки «доходы» или 15% для «доходы минус расходы».

Однако компаниям на УСН придется платить НДС. Налоговая ставка будет зависеть от годового дохода компании:

  • менее 60 млн рублей в год — ставка 0%;

  • до 250 млн рублей в год — 5%;

  • до 450 млн рублей в год —  7%;

  • более 450 млн рублей в год — 20% (кроме отдельных категорий товаров).

Для того, чтобы использовать льготные ставки от 0 до 7%, нужно будет подать уведомление в налоговую. 

Льготы на НДС не смогут получить налогоплательщики, которые за три месяца до внедрения новых правил реализовывали подакцизные товары. 

Читайте также: ⚡ИП и компании на УСН будут платить НДС.

Рост налога на прибыль 

Сейчас для большинства компаний ставка налога на прибыль составляет 20%. При этом для льготных категорий, например, для российских IT-компаний, она равна нулю.

С нового года налог на прибыль вырастет до 25%, для IT-компаний — до 5%.

Повышение позволит отказаться от использования оборотных сборов, например, от курсовых экспортных пошлин. 

Читайте также: Налог на прибыль: изменения в 2025 году.

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Внедрение прогрессивной шкалы НДФЛ

Сейчас базовая ставка НДФЛ составляет 13%, а при годовом доходе свыше 5 миллионов рублей — 15%. С 2025 года ставка по НДФЛ будут зависеть от годового заработка. 

Годовой доход физлица

Ставка НДФЛ

до 2,4 млн руб.

13%

с 2,4 до 5 млн руб.

15%

от 5 до 20 млн руб.

18%

от 20 до 50 млн руб.

20%

свыше 50 млн руб.

22%

Повышенный НДФЛ будет применяться не ко всему доходу, а только к сумме превышения. Например, при годовом доходе 3 миллиона рублей НДФЛ 13% будет удержан с 2,4 миллиона, а НДФЛ 15% — с 600 тысяч рублей.

Читайте также: Налоговая реформа–2025: изменения по НДФЛ.

Рост других налогов и пошлин

Налог при продаже недвижимости

Если доход от продажи недвижимости составил до 2,4 млн рублей, будет действовать текущая ставка — 13%. Если же сумма сделки выше, налог вырастет до 15%. Новые правила будут касаться только недвижимости, которая находится в собственности менее 5 лет.

Налог на прибыль от дивидендов, депозитов и ценных бумаг

Вдвое уменьшатся лимиты на льготные налоговые ставки. Сейчас действует налог 13% при доходах от дивидендов на сумму до 5 млн рублей, 15% — если она выше. С 2025 года ставка 15% будет применяться к доходам свыше 2,4 млн рублей. 

НДФЛ при продаже бизнеса

Если доход от сделок по продаже долей или акций составит более 50 млн рублей,  придется платить НДФЛ, вне зависимости от срока владения акциями.

Пошлины за регистрацию недвижимости

Фиксированный размер госпошлины за регистрацию прав на недвижимость изменится на динамический, в виде процента от суммы сделки. 

Поддержка бизнеса

Снижение страховых взносов

Для малых компаний в сфере обрабатывающих производств ставка страховых взносов будет снижена с 15 до 7,6%. Льготы не коснутся компаний, работающих с подакцизными товарами, а также производителей напитков, табачных изделий, кокса и нефтепродуктов, металлургии.

Налоговая амнистия за дробление бизнеса

С 2022 по 2024 год будет действовать налоговая амнистия за дробление бизнеса, если компания или ИП откажутся от ее в 2025 и 2026 годах.

Продление налоговых вычетов

Региональные инвестиционные налоговые вычеты будут действовать бессрочно. Кроме того, планируется ввести федеральный налоговый вычет для компаний из приоритетных отраслей.

Возможно, во втором и третьем чтении появятся дополнительные льготы для малого бизнеса. Во время первого чтения законопроекта депутаты предложили снизить административную нагрузку на малый бизнес из-за введения НДС для УСН.

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Законопроект о реформе НК принят в I чтении

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