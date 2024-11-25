Как бизнесу подготовиться к налоговой реформе-2025

Уже через месяц в силу вступят масштабные изменения Налогового Кодекса, предпринимателям придется больше платить налогов и сдавать новую отчетность. Рассказали, чего ждать и что предпринять, чтобы подготовиться к изменениям.

Вырастет ставка НДФЛ — ввели прогрессивную шкалу

Работодателям придется отчислять больше налогов с высоких зарплат сотрудников, а для бухгалтеров ИП и организаций усложнится учет.

Прогрессивная шкала действует уже с 2021 года, но в следующем году вместо двух ступеней будет пять:

Размер дохода в год Ставка НДФЛ в 2024 году Ставка НДФЛ в 2025 году До 2,4 миллиона рублей 13% 13% От 2,4 до 5 миллионов рублей 13% 15% От 5 до 20 миллионов рублей 15% 18% От 20 до 50 миллионов рублей 15% 20% Свыше 50 миллионов рублей 15% 22%

Читайте подробнее про изменения по НДФЛ в рамках налоговой реформы.

По этой шкале будут платить налог не только работники, но и предприниматели на ОСНО с доходов от своей непосредственной деятельности. Она не будет действовать на дивиденды и проценты по банковским вкладам — для этих операций оставят только две ставки:

13% с доходов до 2,4 миллиона рублей.

15% с доходов выше 2,4 миллиона рублей.

Что нужно сделать. Назначить ответственных, которые будут готовить и сдавать усложненную отчетность. А еще — утвердить новые зарплаты ключевых специалистов до конца года, чтобы они не потеряли в деньгах.

Заложить в цену бизнеса налоги. Например, если продать свое дело или его долю, то придется заплатить НДФЛ с дохода более 50 миллионов, даже если срок владения составил более 5 лет.

Перейти на УСН станет проще, но придется платить больше налогов

Лимиты доходов по УСН в 2025 году вырастут — бизнесу станет проще перейти или оставаться на «упрощенке», а не дробиться для сохранения выгодного налогового режима — это незаконно. Но вместо этого придется платить больше налогов — изменение коснется тех, кто зарабатывает больше 60 миллионов в год. Подробно про НДС для ИП и ООО на «упрощенке» мы писали здесь, а про лимиты — здесь.

Ставку налога можно выбрать, но для этого придется заранее рассчитать — как будете вести бизнес с контрагентами. Например, применять вычеты со ставкой 20% или торговать с партнерами без вычетов по ставкам 5–7%.

Доля вычетов Ставка НДС 20% 5% Превышает 71% Выгодно Невыгодно Меньше 71% Невыгодно Выгодно

Доля вычетов Ставка НДС 20% 7% Превышает 61% Выгодно Невыгодно Меньше 61% Невыгодно Выгодно

Что нужно сделать. Оценить расходы и размеры вычетов, рассчитать выгоды от переезда в регион с льготными ставками НДС, но с миграцией придется поторопиться — успеть до конца 2024 года. Нанять бухгалтера, который умеет работать с НДС — придется вести книги покупок и продаж, учитывать налог в счетах-фактурах и отправлять налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость.



Читайте также: НДС на УСН: как менять документооборот.

Специалисты ПЭБ рекомендуют не пренебрегать ведением книги доходов. Например, предприниматель хочет сохранить освобождение от уплаты НДС — отчитывается за 59 миллионов рублей дохода за текущий год. ФНС считает иначе — присылает претензию, где говорит: «Доход занизили, так как на счетах было 62 миллиона». В этом случае книга доходов поможет отстоять правоту и не платить лишнего в бюджет. Если хотите защитить свой бизнес от переплат и оптимизировать налогообложение — обращайтесь к команде Первой Экспертной Бухгалтерии, мы знаем, как это сделать.

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Налог на прибыль увеличат

В 2024 году компании на ОСНО платят налог на прибыль по ставке 20%. В 2025 году придется отчислять налог по ставке 25%. Аккредитованные IT-компании не платили налог, но со следующего года им тоже придется закладывать деньги на увеличение налогового бремени — для них сделали ставку 5%. Приняли и компенсирующие поправки, например, региональный и федеральный инвестиционный вычет — на него можно уменьшить авансовую часть налога на прибыль.

Что нужно сделать. Пересмотреть учетную политику, чтобы оптимизировать базу налогообложения. За счет создания резервов, использования вычетов или амортизационной премии можно компенсировать увеличение ставки. Есть и другие способы оптимизировать налоги — написали про них здесь.

Продолжат налоговую амнистию за дробление бизнеса

Ее запустили в 2024 году, но в 2025–2026 году нужно придерживаться политики отказа от дробления, чтобы не получить штрафы за прошлые периоды — 2022–2024 годы. В будущем году ФНС будет проводить выездные проверки и тщательно искать признаки дробления, например, одинаковый учредитель и работники у двух разных компаний, один сайт и адрес электронной почты, идентичный перечень контрагентов и поставщиков. Подробнее про амнистию написали здесь.

Что нужно сделать. Соблюдать условия амнистии: добровольно отказаться от дробления бизнеса или безупречно пройти выездную проверку налоговой за период 2025–2026. Узнать, на что будут обращать внимание инспекторы, можно в письме ФНС от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@.

Повысят лимиты для страховых взносов

У малого и среднего бизнеса в 2024 году есть льготы — можно начислять взносы по льготной ставке с части зарплаты выше федерального МРОТ. В 2025 льготы оставят, но лимит для начисления увеличат в полтора раза — 1,5 МРОТ, в будущем году эта сумма составит 33600 рублей. Подробно и с примерами расчетов, а еще про рост штрафов за просрочку по уплате взносов написали здесь.

Что нужно сделать. Компенсировать затраты на страховые взносы за счет оптимизации штата, например, отдать учет и делопроизводство на аутсорсинг — это дешевле, чем содержать команду бухгалтеров и кадровиков в штате.

С 2025 года стартует налоговая реформа Добавят новые налоги, а ставки старых увеличат. Поможем рассчитать индивидуальную налоговую нагрузку и подскажем, как компенсировать отчисления в бюджет Подготовиться

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