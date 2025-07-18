Как правильно оформить перевод на другую должность

Как оформить перевод сотрудника

Если сотрудник сам выступил инициатором перевода, то он пишет заявление. Оно может быть в свободной форме, например, такое:

Директору ООО «Лето» Летову И. И. от Фазылова П. П., инженера по технике безопасности Заявление Прошу перевести меня с 17.07.2025 с должности инженера по технике безопасности производственного цеха на должность контролера в производственный цех в связи с тем, что данная работа противопоказана мне из-за состояния здоровья по медицинскому заключению от 12.06.2025. Медицинское заключение от 12.06.2025 г. 10.07.2025 подпись /Фазылов П. П./Фазылов

Если перевести сотрудника хочет владелец или ответственное лицо бизнеса, то надо получить письменное согласие сотрудника на перевод. Его тоже следует писать в свободной форме, например, так:

Директору ООО «Лето» Летову И. И. от Фазылова П. П., инженера по технике безопасности Согласие Я, Фазылов Петр Петрович, работающий в ООО «Лето» на должности инженера по технике безопасности, согласен на перевод с занимаемой позиции на должность старшего инженера по технике безопасности. 27.03.2025 подпись /Фазылов П. П./Фазылов

Что еще надо подготовить для перевода:

Уведомление сотрудника о переводе в произвольной форме.

Представление о переводе. Документ делают не всегда, но лишним он точно не будет — дайте характеристику профессиональным и деловым качествам сотрудника, обоснуйте причину перевода. Это поможет при проверках контролирующих органов.

Приказ об изменениях в трудовом договоре. Можно составить произвольно или воспользоваться унифицированной формой Т-5, утвержденной постановлением Госкомстата от 05.01.2004 №1.

Также понадобится внести запись в трудовую книжку подчиненного и корректировки в его личную карточку по форме Т-2 — прописать новую должность и указать реквизиты приказа.

Скачать образец представления о переводе сотрудника.

Скачать образец приказа об изменениях в трудовом договоре из-за перевода на другую должность.

Эксперт обращает внимание: при переводе на другое рабочее место в связи с организационными или технологическими переменами, работодатель может изменить условия в трудовом договоре на свое усмотрение. Но при условии, что трудовая функция подчиненного останется прежней. При этом работодатель обязан письменно уведомить подчиненного минимум за 2 месяца о запланированных изменениях и причинах, которые их вызвали. Основание — статья 74 ТК.

Кстати, оформление перевода на другую должность в связи с сокращением не отличается от процедуры обычного перевода. Прежде чем уволить сотрудника по сокращению штата или численности, ему нужно предложить другую работу в организации — вакантные должности, в том числе временного характера. Основание — ч. 3 ст. 81 ТК.

При обычном переводе без сокращения штата процедура проходит в том же порядке: если работник согласен, составляется допсоглашение, приказ. Если не согласен ― работодатель должен предложить ему другие свободные вакансии. Если в компании или у ИП нет такой работы или предложенные вакансии не устраивают подчиненного, то трудовой договор расторгают. Основание — пункт 7, часть 1, статья 77 ТК.

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