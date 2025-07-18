Как правильно оформить перевод на другую должность

- СкачатьОбразец допсоглашения.docx
- СкачатьОбразец представления о переводе сотрудника.doc
- СкачатьОбразец приказа об изменениях в трудовом договоре из-за перевода на другую должность.docx
Когда работодатель имеет право перевести подчиненного на другую должность
Работодатель имеет право перевести сотрудника на другое рабочее место по разным причинам, так указано в статье 72.1 ТК. Какие причины могут быть:
у работника поменяли должностные обязанности или рабочие функции, например, из-за повышения или понижения в должности;
поменяли единицы штатного расписания с сохранением обязанностей;
перемещают в другой отдел в рамках одной компании;
переводят при переходе в другой филиал, например, из-за переезда бизнеса в регион со льготными налоговыми ставками.
Перевод возможен как на постоянной, так и на временной основе ― сроком до 1 года. Можно перевести сотрудника, чтобы он подменил коллегу на определенный период — пока тот находится в отпуске, командировке или на больничном.
Эксперт обращает внимание: в ряде ситуаций можно организовать перевод подчиненного без его согласия на срок до 1 месяца. Основание — части 2, 3, статьи 72.2 ТК. Сделать так можно, если произошли:
катастрофы природного и техногенного характера;
аварии;
несчастные случаи на производстве;
простои;
пожары, наводнения;
эпидемии и прочие ЧП.
Инициировать перевод может либо сам сотрудник, либо работодатель. Но в любом случае требуется согласие сторон — надо заключить дополнительное соглашение к трудовому договору. Оно понадобится для всех вышеописанных ситуаций. Даже тогда, когда заработная плата не меняется, а меняется только название должности, важно оформить перевод правильно, чтобы избежать претензий контролирующих органов.
Дополнительное соглашение к трудовому договору надо составлять в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
Образец допсоглашения ― скачать.
Как оформить перевод сотрудника
Если сотрудник сам выступил инициатором перевода, то он пишет заявление. Оно может быть в свободной форме, например, такое:
Директору ООО «Лето»
Летову И. И.
от Фазылова П. П.,
инженера по технике безопасности
Заявление
Прошу перевести меня с 17.07.2025 с должности инженера по технике безопасности производственного цеха на должность контролера в производственный цех в связи с тем, что данная работа противопоказана мне из-за состояния здоровья по медицинскому заключению от 12.06.2025.
Медицинское заключение от 12.06.2025 г.
10.07.2025 подпись /Фазылов П. П./Фазылов
Если перевести сотрудника хочет владелец или ответственное лицо бизнеса, то надо получить письменное согласие сотрудника на перевод. Его тоже следует писать в свободной форме, например, так:
Директору ООО «Лето»
Летову И. И.
от Фазылова П. П.,
инженера по технике безопасности
Согласие
Я, Фазылов Петр Петрович, работающий в ООО «Лето» на должности инженера по технике безопасности, согласен на перевод с занимаемой позиции на должность старшего инженера по технике безопасности.
27.03.2025 подпись /Фазылов П. П./Фазылов
Что еще надо подготовить для перевода:
Уведомление сотрудника о переводе в произвольной форме.
Представление о переводе. Документ делают не всегда, но лишним он точно не будет — дайте характеристику профессиональным и деловым качествам сотрудника, обоснуйте причину перевода. Это поможет при проверках контролирующих органов.
Приказ об изменениях в трудовом договоре. Можно составить произвольно или воспользоваться унифицированной формой Т-5, утвержденной постановлением Госкомстата от 05.01.2004 №1.
Также понадобится внести запись в трудовую книжку подчиненного и корректировки в его личную карточку по форме Т-2 — прописать новую должность и указать реквизиты приказа.
Скачать образец представления о переводе сотрудника.
Скачать образец приказа об изменениях в трудовом договоре из-за перевода на другую должность.
Эксперт обращает внимание: при переводе на другое рабочее место в связи с организационными или технологическими переменами, работодатель может изменить условия в трудовом договоре на свое усмотрение. Но при условии, что трудовая функция подчиненного останется прежней.
При этом работодатель обязан письменно уведомить подчиненного минимум за 2 месяца о запланированных изменениях и причинах, которые их вызвали. Основание — статья 74 ТК.
Кстати, оформление перевода на другую должность в связи с сокращением не отличается от процедуры обычного перевода. Прежде чем уволить сотрудника по сокращению штата или численности, ему нужно предложить другую работу в организации — вакантные должности, в том числе временного характера. Основание — ч. 3 ст. 81 ТК.
При обычном переводе без сокращения штата процедура проходит в том же порядке: если работник согласен, составляется допсоглашение, приказ. Если не согласен ― работодатель должен предложить ему другие свободные вакансии. Если в компании или у ИП нет такой работы или предложенные вакансии не устраивают подчиненного, то трудовой договор расторгают. Основание — пункт 7, часть 1, статья 77 ТК.
Защититься от рисков в сфере трудового права можно, если передать дела «Первой Экспертной Бухгалтерии». Мы поможем оформить перевод, принять или уволить сотрудников, вовремя сдадим отчетность, а еще возьмем на себя финансовую ответственность за ваш кадровый учет. Посмотрите условия наших тарифов, чтобы подобрать подходящий без переплат.
Подготовим дополнительные соглашения и договоры, которые будут работать на вас
Проверим уже заключенные договоры и разработаем новые — под вашу ситуацию
Оставьте контакты, мы свяжемся с вами
Как правильно составить дополнительное соглашение о переводе
Типовой формы допсоглашения законодательство не установило — можете пользоваться нашим образцом. Но в зависимости от обстоятельств перевода, важно не упустить нюансы — указать информацию развернуто и полностью.
Что необходимо прописать в бланке:
место и дату подписания документа;
реквизиты основного трудового договора, в который вносятся корректировки;
полное наименование предприятия;
Ф. И. О. работника;
новые условия труда, предусмотренные допсоглашением ― название новой должности, новые трудовые функции, заработная плата (если изменилась);
дату вступления в силу допсоглашения;
реквизиты и подписи сторон;
отметку о том, что сотрудник получил второй экземпляр дополнительного соглашения.
Работодатель должен указать следующие реквизиты;
название компании;
адрес организации;
ИНН;
КПП;
банковский счет.
Сотрудник указывает:
Ф. И. О.;
паспортные данные;
адрес регистрации по месту жительства.
Что еще важно проверить при заключении допсоглашения:
В конце документы прописывают, что остальные пункты в трудовом договоре остаются неизменны.
Независимо от того, как составлено допсоглашение ― от руки или в печатном виде, подписывать оба экземпляра следует вручную.
Особое внимание к датам — с какого числа действует допсоглашение о переводе и когда оно заканчивается.
Дату окончания можно сформулировать как «Срок трудового договора до внесения согласованных изменений». Первая дата не должна быть раньше даты оформления документа о согласии подчиненного на перевод. Оптимальный вариант, когда согласие или заявление о переводе подписаны на два месяца раньше и позднее фактического перевода на другое рабочее место.
Ответственность за нарушения при оформлении перевода на другую должность
Работодатель может некорректно оформить допсоглашение, например, не указать изменения условий работы. Тогда придется заплатить штраф:
ответственному лицу — от 10 000 до 20 000 рублей, дисквалификация при повторном нарушении на 1-3 года;
ИП — от 5 000 до 40 000 рублей;
компании — от 50 000 до 200 000 рублей.
Работодатель может не оформлять допсоглашение, а просто перевести сотрудника на другую должность, самостоятельно скорректировав трудовой договор. Размеры штрафов при таком нарушении:
ответственному лицу — от 10 000 до 20 000 рублей, дисквалификация при повторном нарушении на 1-3 года;
ИП — от 1 000 до 20 000 рублей;
компании — от 30 000 до 70 000 рублей.
Что нужно учесть при переводе: чек-лист
Перевести подчиненного на другое рабочее место можно только при условии его согласия и с оформлением допсоглашения. Исключения — чрезвычайные обстоятельства.
Дополнительное соглашение всегда составляют в письменной форме и в двух экземплярах.
Сотрудника можно перевести временно или постоянно.
Чтобы оформить перевод, кроме допсоглашения понадобятся уведомление, согласие и приказ. А еще нужно изменить запись в трудовой книжке и личной карточке.
Если нарушить требования кадрового учета при переводе сотрудника, то можно получить штраф.
Кадровая служба в помощь вашему бухгалтеру от 490 р/мес за каждого сотрудника
Кадровый учет, подготовка документов, расчет зарплаты, отчетность
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFHg4gjS
Начать дискуссию