Как вывести деньги с ООО

Почему выводить деньги с расчетного счета ООО — проблема
Собственнику общества не так легко распоряжаться деньгами, как ИП. Как правило, все средства аккумулируются на расчетном счете, откуда их можно потратить на нужды ООО, рассчитаться с поставщиками и подрядчиками, перечислить заработную плату сотрудникам.
По закону деньги на расчетном счете ООО принадлежат компании, а не руководителю. Перевести их на счета владельцу или участникам общества просто так нельзя. Нужны веские основания и подтверждающие документы, иначе у банка и ФНС могут возникнуть вопросы — счет могут заблокировать, а в компанию нагрянуть инспекторы с выездной проверкой.
Рассказали про все способы — вполне законные и весьма спорные.
Заплатить заработную плату сотрудникам
Самый легальный и простой способ — получать зарплату вместе с сотрудниками, особенно если владелец компании одновременно работает директором и установил себе зарплату. Директор может работать и без работников — составить трудовой договор и самостоятельно переводить себе деньги раз или два в месяц.
Риски: многие руководители, особенно те, которые трудятся без сотрудников, не составляют полный пакет зарплатных документов на себя, а премии не закрепляют в положении о премировании. Другая частая ошибка — не считают нужным издавать приказ руководителя для самого себя. Эти пробелы в учете могут вызвать справедливые вопросы ФНС.
Минусы: это один из самых дорогих способов вывода денег. При перечислении заработной платы на счета работников, надо удержать и перечислить НФДЛ и взносы в СФР.
Выплатить дивиденды участникам ООО
Руководитель может получить деньги с расчетного счета при выплате дивидендов. Это законный способ, который не привлекает внимания ФНС, если оформить выплату правильно.
Риски: иногда руководителю компании нужны деньги «уже вчера». В этом случае компания может нарушить порядок выдачи. Например, проигнорировать, что необходимо заранее составить баланс, рассчитать налог на прибыль и только тогда определить размер оставшихся денег, которые можно распределить между участниками. А еще есть вариант, когда компания находится на грани банкротства или прибыли нет — в этом случае выплачивать дивиденды нельзя.
Минусы: дивиденды в общих случаях можно выплачивать только раз в квартал при наличии у компании прибыли. Не все руководители готовы получать деньги четыре раза в год и зависеть от финансового результата. А еще с дивидендов нужно платить НДФЛ. Если прописать в Уставе выплату дивидендов раз в месяц, то ФНС может заинтересоваться таким порядком — попытаться доказать, что это зарплата и обложить страховыми взносами и НДФЛ.
Читайте подробнее в нашей статье: Налоговый учет с учредителями: дивиденды или зарплата.
Выдать заем сотруднику или руководителю
Можно выдать деньги сотруднику или руководителю в долг, но такую операцию стоит обосновать и документально подтвердить. Заем можно сделать беспроцентный, но безопаснее — предусмотреть выплату процентов. Если заем будет беспроцентный, то ИФНС может усмотреть материальную выгоду директора в виде неуплаченных процентов — посчитать эту выгоду в размере ставки рефинансирования. И с этой материальной выгоды попросить удержать НФДЛ. Если заем процентный, этой ситуации не возникает. Но проценты по этому займу — это доход организации, который будет входить в расчет по налогу на прибыль или УСН.
Риски: если постоянно выдавать займы, это привлечет внимание ФНС. Инспекторы отслеживают операции по расчетному счету компании и могут заинтересоваться условиями займа.
Постоянными займами можно привлечь и внимание банка по 115-ФЗ, поэтому нужно быть готовым предоставить договора займа по запросам банка. И такие договора займа должны быть корректно составлены.
Минусы: заем нужно будет когда-то вернуть, за этим нужно внимательно следить. Важно следить за сроками — если он истек, то составить допсоглашение. Если займов много, то это увеличивает кредиторскую задолженность и ухудшает картину бухгалтерской отчетности.
Организовать движение денежных средств внутри ООО бывает не так просто, особенно если в потоках задействовано несколько участников, контрагентов и сотрудников. Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» знает, как выстроить финансовые потоки так, чтобы они не вызвали вопросы у ФНС, закрывали боли собственника и участников общества.
Вывести средства с расчетного счета ООО под отчет или на представительские расходы
Выдать деньги подотчет или на представительские расходы вполне законно, а еще такие суммы не облагаются налогами. Но все траты должны быть экономически обоснованы, а остатки надо вернуть в кассу компании. Иначе их приравняют к доходам подотчетного лица — придется платить налоги и взносы. Нужно чтобы были оформлены авансовые отчеты, в которых должны быть чеки и другие подтверждающие затраты документы.
Риски: бухгалтерия часто пренебрегает тщательным оформлением подтверждающих документов. Если не сделать отчет и обоснование прозрачными, то ФНС может переквалифицировать такие выплаты в зарплату руководителя — заставить доначислить НДФЛ и страховые взносы.
Минусы: лимит расчетов наличными в пределах одного договора — 100 000 рублей. У трат на представительские расходы тоже есть лимит — 4% от ФОТ в отчетном периоде. Например, если в компании всего два сотрудника с зарплатой 50 тысяч рублей, то предельный размер трат на представительские расходы в отчетном квартале — 12 тысяч рублей.
Эксперт обращает внимание: в представительские расходы нельзя включать все, что угодно — список определен и закреплен законодательно. У нас подробная статья на эту тему.
Компенсировать руководителю использование личного имущества
Популярный способ, потому что такие компенсации не облагаются налогом. Такие расходы и компенсации надо прописывать в трудовом договоре. Например, если директор работает из дома на личном ноутбуке, распечатывает документы на принтере. В этом случае стоит ему компенсировать затраты на связь или бумагу, тонер. Но ФНС внимательно смотрит за такими схемами — просит обосновать, почему компания не покупает имущество, которое ей постоянно требуется для работы.
Риски: можно привлечь внимание ФНС, если такие компенсации будут составлять значительную часть от оплаты труда или дивидендов. Если не будет обоснования использования личного имущества руководителя, инспекторы могут прийти с проверкой.
Минусы: перечень безопасных выплат компенсаций ограничен. Например, не вызовут вопросов у ФНС оплата поездок на личном транспорте, деньги за работу на собственном компьютере, расходы на связь.
Взять в аренду имущество у собственника ООО
Для осуществления этого способа у собственника должно быть имущество для сдачи в аренду.
Риски: договор аренды важно оформить по рыночной цене, а для налоговой заранее подготовить обоснование такой сделки. Наиболее частый вопрос инспекторов — почему компания решила арендовать имущество именно у собственника, а не у стороннего лица.
Минус: платить налоги получателю денег придется в любом случае. Если владелец имущества ИП, то уплатит налог с дохода в зависимости от системы налогообложения. Если, например, руководитель-физическое лицо сдал в аренду складскую площадь, то заплатит 13% НДФЛ, как налоговый агент. А еще нужны подтверждающие документы — показать, что аренда действительно была (акт или договор).
Вывести деньги с ООО через ИП
Сомнительная схема, в которой руководитель ООО заключает договор с ИП на оказание услуг, а потом платит ему деньги. Чтобы вывести средства, ООО часто в несколько раз завышают стоимость услуг, а ИП в частном порядке возвращает разницу руководителю.
Риски: ФНС пристально следит за аффилированностью ООО и ИП. Сверяет историю взаиморасчетов, анализирует акт выполненных работ, проверяет родственные связи, просит обосновать стоимость услуг — почему она так отличается со среднерыночной ценой.
Минусы: такой способ требует тщательного подхода. Например, в договоре нужно указать перечень услуг, функции и обязанности ИП — они не должны дублировать деятельность штатных сотрудников. Цена не должна отличаться от среднерыночной, а в услугах по договору компания реально должна нуждаться. Если выполнить все эти условия, то способ становится не совсем подходящим.
