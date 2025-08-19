Как вывести деньги с ООО

Почему выводить деньги с расчетного счета ООО — проблема

Собственнику общества не так легко распоряжаться деньгами, как ИП. Как правило, все средства аккумулируются на расчетном счете, откуда их можно потратить на нужды ООО, рассчитаться с поставщиками и подрядчиками, перечислить заработную плату сотрудникам.

По закону деньги на расчетном счете ООО принадлежат компании, а не руководителю. Перевести их на счета владельцу или участникам общества просто так нельзя. Нужны веские основания и подтверждающие документы, иначе у банка и ФНС могут возникнуть вопросы — счет могут заблокировать, а в компанию нагрянуть инспекторы с выездной проверкой.

Рассказали про все способы — вполне законные и весьма спорные.