Как бизнесу подготовиться к налоговой реформе 2026 года

Путин и Минфин официально подтверждают: налоговой реформе в 2026 году — быть
Президент России Владимир Путин прокомментировал предстоящую налоговую реформу, подчеркнув ее стратегическую значимость для экономики. По его словам, решение о повышении НДС с 20% до 22% направлено на сохранение макроэкономической стабильности и создание условий для будущего роста. Россия сознательно замедляет экономику, чтобы бороться с инфляцией и избежать ее неконтролируемого разгона.
Министр финансов Антон Силуанов подробно объяснил смысл реформы. Он отметил, что повышение НДС позволит избежать инфляционного финансирования бюджета и одновременно поддержит экономический рост. Новый порог освобождения от НДС для малого бизнеса — 10 млн рублей — связан с борьбой против дробления компаний, а не с желанием увеличить налоговые поступления. Поправки уже внесены в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2026–2028 годы.
Повышение НДС до 22% — кто сохранит льготы
НДС увеличат с текущих 20% до 22%. По заявлению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, эффект повышения цен будет «разовым» и «краткосрочным», то есть не сильно отразится на инфляции (максимум на 0,7 п.п., как было в 2019 году после повышения НДС с 18% до 20%) и на ценах. Бизнес-сообщество не столь оптимистично.
Что это значит
Рост НДС в 2026 году повлияет на экономику. Будут пересчитаны цены на всей товарной цепочке, а также в услугах, расходники для которых также подорожают. Цены вырастут как минимум на 5-10%.
Что делать
ИП и организациям на ОСНО — пересмотреть состав контрагентов и модель сотрудничества с ними. Работа с конкурентом на ОСНО может оказаться более выгодной, чем с компанией на «упрощенке» из-за возможности заявить больше сумм к вычету НДС.
Есть безопасный порог налоговых вычетов, после которого компания начинает привлекать к себе внимание налоговиков — по итогам II кв. 2025 года это 89% или не выше средней по региону. Чрезмерная экономия на НДС чревата проверками.
Импортерам товаров — начать учитывать НДС авансом. Необходимо следить за наличием свободных средств на счете.
Для экспортеров изменения скорее в плюс. Ставка остается прежней — 0%. При этом возмещение входного НДС с учетом повышения ставки также будет выше.
Ставки для бизнеса, который работал с льготным НДС 10%, сохраняются (детские товары, мясная и молочная продукция, книги, медицинские товары).
Нулевая ставка по НДС в текущих условиях выглядит очень привлекательно. Написали, как ее подтвердить.
Какие изменения в УСН будут в 2026 году
В 2025 году плательщиками НДС стали «упрощенцы» с доходом выше 60 млн рублей.
С 2026 года лимиты опустят до 10 млн рублей. Все компании и ИП на УСН с доходом свыше по итогам 2025 года обязаны учитывать и платить НДС в 2026.
При этом ставки без права на вычеты 5% (для доходов от 10 млн до 250 млн рублей) и 7% (для выручки от 250 млн до 450 млн рублей) сохраняются.
Что это значит
Вырастет финансовая и административная нагрузка на бизнес на УСН. И если раньше многие справлялись своими силами, то в 2026 году малому бизнесу понадобится помощь квалифицированных бухгалтеров, чтобы не попасть под штрафы и вовремя сдать отчетность. Необходимо освоить выставление счетов-фактур и составление деклараций по НДС.
Что делать
Если ваша компания попадает под новые лимиты с нового года, рекомендуем закрыть как можно больше сделок в 2025 году, чтобы не учитывать НДС при выручке до 60 млн рублей.
Проанализируйте финансовую ситуацию в компании, пул контрагентов. Обдумайте альтернативу перехода на ОСНО.
Многие предприниматели, которые торгуют на маркетплейсах, в 2025 станут плательщиками НДС из-за сниженного лимита доходов. Наши эксперты знают, что с этим делать.
Что еще нового по НДС
Продажа отечественного ПО, зарегистрированного официально в реестре, начнет облагаться НДС.
Туристическим компаниям, которые продвигают программы внутреннего туризма, продлят срок освобождения от НДС до 2030 года (вместо 2027 г.).
Отмена льгот по страховым взносам
Малые и средние компании, которые пользовались льготным тарифом по страховым взносам в 15%, придется перейти на общий — 30%. Напомним, тариф 15% ввели в 2020 году как меру поддержки большинства отраслей МСП в пандемию коронавируса.
Для IT-компаний, аккредитованных Минцифры, льгота сохранится, но станет менее выгодной. Тариф поднимут с текущих 7,6% до 15% с 2026 года. Новая ставка действует как до, так и после достижения предельной базы для начисления взносов. Размер базы растет ежегодно — с 2,759 млн в 2025 году до 2,979 млн в 2026 году.
Пока неизвестно, на какие льготы смогут рассчитывать компании «приоритетных» отраслей (сельское хозяйство, промышленность и т.д.). Звучат предложения сохранить ставку на уровне 15% или снизить до 7,6%. Окончательного решения пока нет.
Что это значит
Компаниям, которые потеряют право на льготу, придется удвоить затраты на взносы в составе ФОТ. Придется либо перенести издержки на конечную цену продукции, либо пересмотреть принцип распределения премий по итогам работы, либо пожертвовать прибылью.
Что делать
Не допустить экстремального увеличения ФОТ и сохранить льготную ставку удастся компаниям, где не менее 70% доходов приносит основная деятельность (по ОКВЭД). Список отраслей утвердит правительство. Если состав выручки размывают побочные доходы и достигают более 30%, придется пересчитать взносы по общей ставке 30%.
Рекомендуем перепроверить главный ОКВЭД, особенно если не менялся с момента регистрации компании, и пересчитать структуру доходов.
Мы написали подробную статью с примером расчета и суммой дополнительной выплаты на одного сотрудника, если льготы все же отменят.
Индивидуальный план подготовки к налоговой реформе 2026
Наши эксперты: проведут аудит бухгалтерии, рассчитают налоговую нагрузку на 2026 год и дадут рекомендации, как оптимизировать налоги и расходы
Подготовьтесь заранее — оставьте заявку, и мы поможем адаптировать бизнес к новым условиям без стресса
Патент для ИП: новый лимит и отмена в 2026 году
Если поправки согласуют в текущем виде, лимит для применения патентной системы снизят с 60 млн рублей до 10 млн рублей. Кроме того, патент отменят для ИП, которые занимаются автомобильными грузоперевозками, розничной торговлей или услугами по охране.
По подсчетам ФНС, из 1,43 млн предпринимателей на ПСН почти 800 тысяч ИП будут вынуждены сменить налоговый режим после Нового года. Это большая часть предприятий общепита, бьюти-индустрии, перевозчиков и небольших магазинов.
Что это значит
Весь бизнес с доходами свыше 10 млн рублей станет плательщиком НДС. А в совмещении режимов практически не останется смысла. Бизнесу, который раньше уплачивал патент раз в год, придется поменять систему налогообложения и разобраться в тонкостях администрирования, с которым ранее не сталкивался. Налоговая нагрузка с учетом налога УСН и новых правил НДС при этом может вырасти в 2–3 раза.
Что делать
Бизнесу на ПСН с доходом выше 10 млн рублей — изучить доступные режимы налогообложения (в частности, тонкости «упрощенки»), чтобы успеть перейти с Нового года. Если этого не сделать, налоговая автоматически переведет компанию на ОСНО с 2026 года.
В текущих условиях многие предприниматели решили сокращать торговые точки. Наши эксперты знают, в каких случаях можно пересчитать стоимость патента и вернуть деньги.
Какие изменения в ЭДО будут с 2026 года
С 1 января останется только один электронный формат для подтверждения факта отгрузки — универсальный передаточный документ (УПД). Упразднят формы накладных ТОРГ-12 и актов.
Что это значит
Бизнес подталкивают активнее переходить на ЭДО. Автоматизация создания «первички» в системе ЭДО сэкономит время на бухгалтерскую рутину в среднем на 5–15% (зависит от деятельности компании).
Что делать
Настройте УПД в системе ЭДО. Если нужно, внесите изменения в учетную политику по форматам документооборота.
Другие изменения, о которых стоит знать
Законодательство запретит пополнять чужой единый налоговый счет с 2026 года. Также нельзя просто переводить деньги на ЕНС без наступления налоговой обязанности. Деньги вернутся назад. Если же налоговая зачтет положительное сальдо ЕНС в счет будущих платежей третьего лица, такой платеж зависнет, а деньги уже не вернутся. Так ФНС борется со схемами манипулирования ЕНС.
Большие перемены для букмекеров. С 2026 года они начнут удерживать НДФЛ с любых выигрышей (сейчас — для сумм, превышающих 15 тысяч рублей). Также для таких компаний введут налог на прибыль и оборотный налог — 5% от объема принятых ставок.
Организации, признанные иноагентами, а также юрлица с иноагентами в учредителях (с долей не менее 10%) будут обязаны включить доход цену имущества, полученного безвозмездно от другого участника юрлица или «дочки» компании. Также им запрещено применять пониженные ставки налога на прибыль (актуально для IT-компаний).
Меняется принцип определения крайней даты уплаты отчетности. Сейчас, если срок выпадает на выходной или праздничный день, дата переносится на ближайший рабочий день после. По новым правилам — до. Учитывайте это при планировании финансовой нагрузки.
Также налоговая меняет формат взаимодействия. С 2026 года допускаются видеоконференции.
От уплаты туристического налога планируют избавить санаторно-лечебные организации.
За обновление информации в системе оператора маркировки «Честный знак» начнут взимать пошлину. Сумму пока не определили.
Туристический налог — новый вид дополнительных отчислений в бюджет, который ввели в 2025 году. Наши эксперты уже во всем разобрались.
Как бизнесу оптимизировать налоговую нагрузку в 2026 году
Предлагаем некоторые рекомендации, которые помогут подготовиться к реформе.
Проанализируйте текущую систему налогообложения и возможности перехода на другой режим (в случае с патентной — вынужденно) с 2026 года. Рассмотрите ОСНО, если изменения в НДС сильно затрагивают бизнес.
Оптимизируйте ФОТ. Рассмотрите разные способы мотивации сотрудников. Переработайте трудовые договоры, если нужно. Также рекомендуем попробовать передать на аутсорсинг административные функции. Например, бухгалтерию, отдел продаж, логистику или техподдержку. Вы оплачиваете только работу, а не растущие налоговые издержки на содержание штата, организацию рабочих мест в офисе или перекуры.
Убедитесь, что ваша деятельность точно соответствует главному ОКВЭД, чтобы претендовать на льготу. Рассмотрите варианты с легальной реструктуризацией бизнеса.
Запланируйте расходы с учетом всех законных вычетов. Применяйте амортизационные льготы.
Узнайте о федеральных и региональных налоговых льготах, кредитах, программах поддержки, грантах и налоговых каникулах, на которые можете претендовать.
Оцените возможности перехода на ЭДО в связи с изменениями с 01.01.2026 г. Унификация форматов «первички» позволит экономить время и избежать ошибок, за которые документы могут признать недействительными.
Изучите базу контрагентов. Вероятно, с некоторыми придется пересмотреть условия сотрудничества, в особенности по НДС, чтобы не попасть «на карандаш» налоговой из-за непопадания в лимиты по безопасной доле вычетов. Оптимизируйте цепочки поставок.
Проведите полный налоговый аудит, чтобы найти слабые места в учете, и уже сейчас начните разрабатывать финансовый план на 2026 год. Так вы поймете реальную налоговую нагрузку, увидите возможности для оптимизации и запланируете переход.
Больше советов в статье «Как оптимизировать налоги: 28 реальных способов и 5 вредных советов».
FAQ: налоговая реформа и налоговое планирование в 2026 году
Собрали ответы на часто задаваемые вопросы по налоговой реформе–2026.
Сохранятся ли спецрежимы?
Да, но с новыми ограничениями. Ожидаем значительной «бизнес-миграции» с патентной системы на УСН, а также с УСН — на ОСНО. Отслеживайте сроки подачи заявлений.
Как изменится налоговая нагрузка в 2026 году?
Налоговая нагрузка на бизнес вырастет. Части компаний и ИП придется осваивать полноценное налоговое администрирование, которым ранее не занимались. Это связано со снижением лимитов:
по УСН для налогообложения НДС;
на патентной системе.
Впрочем, часть компаний, особенно в сфере импортозамещения, получит льготы.
Есть ли смысл готовиться заранее?
Да. Рекомендуем провести аудит, чтобы найти способы налоговой оптимизации сейчас, чем делать это «по мере наступления» проблем в виде недоимок, писем из налоговой и штрафов. Предпринимателям и бухгалтерам, которые ранее не работали с НДС, придется повышать квалификацию.
Куда обратиться за помощью?
Разобраться в нововведениях и подготовиться к реалиям 2026 года помогут:
официальные ресурсы налоговой, там информация публикуется оперативно;
мероприятия в местных бизнес-ассоциациях (ТПП, «Мой бизнес» и др.);
специализированные организации: налоговые консультанты, аутсорсинговые бухгалтерские компании.
Бесплатная горячая линия по налоговой реформе 2026
Хотите понять, что изменится именно для вашего бизнеса? Эксперты ПЭБ расскажут, какие поправки вступят в силу, как они скажутся на налоговой нагрузке и какие шаги стоит предусмотреть заранее
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFGGybd2
Начать дискуссию