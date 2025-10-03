Как бизнесу подготовиться к налоговой реформе 2026 года

Повышение НДС до 22% — кто сохранит льготы

НДС увеличат с текущих 20% до 22% . По заявлению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, эффект повышения цен будет «разовым» и «краткосрочным», то есть не сильно отразится на инфляции (максимум на 0,7 п.п., как было в 2019 году после повышения НДС с 18% до 20%) и на ценах. Бизнес-сообщество не столь оптимистично.

Что это значит

Рост НДС в 2026 году повлияет на экономику. Будут пересчитаны цены на всей товарной цепочке, а также в услугах, расходники для которых также подорожают. Цены вырастут как минимум на 5-10%.

Что делать

ИП и организациям на ОСНО — пересмотреть состав контрагентов и модель сотрудничества с ними. Работа с конкурентом на ОСНО может оказаться более выгодной, чем с компанией на «упрощенке» из-за возможности заявить больше сумм к вычету НДС.

Есть безопасный порог налоговых вычетов, после которого компания начинает привлекать к себе внимание налоговиков — по итогам II кв. 2025 года это 89% или не выше средней по региону. Чрезмерная экономия на НДС чревата проверками.

Импортерам товаров — начать учитывать НДС авансом. Необходимо следить за наличием свободных средств на счете.

Для экспортеров изменения скорее в плюс. Ставка остается прежней — 0%. При этом возмещение входного НДС с учетом повышения ставки также будет выше.

Ставки для бизнеса, который работал с льготным НДС 10%, сохраняются (детские товары, мясная и молочная продукция, книги, медицинские товары).

Нулевая ставка по НДС в текущих условиях выглядит очень привлекательно. Написали, как ее подтвердить.