Почему стоит подумать о смене налогового режима уже в ноябре

Почему подготовиться к смене налогового режима важно сейчас

Не стоит ждать крайней даты в декабре 2025, чтобы подать уведомление о переходе на другой режим, и вот почему:

Высокая нагрузка в налоговых инспекциях в конце года — довольно большой процент предпринимателей подает документы в последние дни, что может привести к утрате документов.

Технические сбои в системе — учетные программы ФНС часто перегружаются в конце декабря.

Срок обработки документов — даже если вы успеете подать заявление, налоговая может рассмотреть его только в январе, а это может создать проблемы с налоговым статусом в первые дни нового года.

Ошибки при заполнении — если вы заметили опечатку в уведомлении, переделывать придется в авральном порядке. Так можно нарушить сроки.

Если заняться заявлением в ноябре, то можно получить:

1. Время на адаптацию бухгалтерии. У вас будет месяц, чтобы перенастроить бухгалтерское ПО, переработать формы и порядок обработки первичных документов, переобучить бухгалтеров, обновить внутренние регламенты.

Если подать заявление в декабре, то эти мероприятия будет сложно совместить с отчетной кампанией, а в январе 2026 много нерабочих дней — срочно закрыть пробелы не получится.

2. Расчет финансовых потоков по итогам года. К ноябрю вы сможете подбить размер доходов за 2025 год. На основе этих цифр можно рассчитать — превысите ли вы новые лимиты. Это позволит выбрать оптимальный режим, а не гадать.

3. Месяц, чтобы перенастроить учет и обновить договора с контрагентами, особенно если в них есть/будет НДС. Стоит поменять формулировки и сделать дополнительные соглашения — подробно написали про это здесь.