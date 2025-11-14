Почему стоит подумать о смене налогового режима уже в ноябре

Что произойдет с налоговой системой в 2026 году
Главные изменения:
Повысят НДС с 20% до 22%. Основную ставку увеличат на два процентных пункта — это напрямую скажется на цене товаров и услуг.
Снизят лимит дохода для упрощенцев, при превышении которого надо будет платить НДС — с 60 млн до 20 млн рублей (но это значение могут изменить при обсуждении поправок к реформе). Это серьезно усложнит налоговый учет и повысит налоговую нагрузку.
Снизят лимит дохода на ПСН с 60 млн до 10 млн рублей (но это значение могут изменить при обсуждении поправок к реформе). Если вы используете патентную систему и ваш доход превысит 10 млн — теряете право на патент. Придется переходить на УСН, АУСН или ОСНО.
Отменят льготы по страховым взносам для МСП. Для торговли, строительства и других отраслей льготный тариф страховых взносов в 15% могут отменить. В 2025 году все представители малого и среднего бизнеса перечисляют за каждого сотрудника ежемесячные страховые взносы 30% с 1,5 МРОТ, а свыше 1,5 МРОТ — 15%. Придется платить 30% со всего размера оплаты труда.
Кто должен задуматься о смене режима в первую очередь
Важно определиться с налоговым режимом до 1 января 2026 года, если вы:
Работаете на УСН, а доходы приблизились к новому лимиту. Наиболее вероятное значение — 20 миллионов рублей за 2025 год.
Используете ПСН, но ваш вид деятельности не попадает под патент в 2026 году.
Используете ПСН, а доходы приблизились к новому лимиту. Наиболее вероятное значение — 10 миллионов рублей за 2025 год.
Используете льготные ставки по страховым взносам.
Планируете вкладывать деньги в развитие компании — нужно рассчитать налоговую нагрузку с учетом новых правил.
Почему подготовиться к смене налогового режима важно сейчас
Не стоит ждать крайней даты в декабре 2025, чтобы подать уведомление о переходе на другой режим, и вот почему:
Высокая нагрузка в налоговых инспекциях в конце года — довольно большой процент предпринимателей подает документы в последние дни, что может привести к утрате документов.
Технические сбои в системе — учетные программы ФНС часто перегружаются в конце декабря.
Срок обработки документов — даже если вы успеете подать заявление, налоговая может рассмотреть его только в январе, а это может создать проблемы с налоговым статусом в первые дни нового года.
Ошибки при заполнении — если вы заметили опечатку в уведомлении, переделывать придется в авральном порядке. Так можно нарушить сроки.
Если заняться заявлением в ноябре, то можно получить:
1. Время на адаптацию бухгалтерии. У вас будет месяц, чтобы перенастроить бухгалтерское ПО, переработать формы и порядок обработки первичных документов, переобучить бухгалтеров, обновить внутренние регламенты.
Если подать заявление в декабре, то эти мероприятия будет сложно совместить с отчетной кампанией, а в январе 2026 много нерабочих дней — срочно закрыть пробелы не получится.
2. Расчет финансовых потоков по итогам года. К ноябрю вы сможете подбить размер доходов за 2025 год. На основе этих цифр можно рассчитать — превысите ли вы новые лимиты. Это позволит выбрать оптимальный режим, а не гадать.
3. Месяц, чтобы перенастроить учет и обновить договора с контрагентами, особенно если в них есть/будет НДС. Стоит поменять формулировки и сделать дополнительные соглашения — подробно написали про это здесь.
Как проанализировать свой налоговый режим: сценарии
Сценарий 1. Вы применяете УСН с доходом 11–21 млн рублей в год
Проблема: с 1 января 2026 года лимит доходов «упрощенцев» для освобождения от НДС снижается до 10 или 20 миллионов рублей, а вы становитесь плательщиком НДС. Ваша налоговая нагрузка вырастет, а учет станет более сложным.
Решение:
Проанализируйте — на какой режим вам выгодно перейти: перестроить структуру доходов и уйти на ПСН, оформить АУСН, отказаться от УСН и перейти на ОСНО, чтобы получить налоговый режим без ограничений.
Сделайте расчет налоговой нагрузки для каждого сценария.
Займитесь заявлением о переходе на выбранный режим или отказом от текущего налогового режима в ноябре.
Можно перейти на общую систему только с 1 января — до этого вести учет на УСН. До 15 января важно сообщить в налоговую о смене системы налогообложения. Если опоздать с переходом, придется ждать еще год.
Эксперт обращает внимание: мы писали, что упрощенцам можно начать применять АУСН, если вы укладываетесь в лимиты этого налогового режима. Так можно оставить планку доходов в 60 миллионов рублей в год и не платить НДС.
Сценарий 2. Вы используете патент с доходом за 2025 год около 10 млн или чуть выше
Проблема: лимит по ПСН также снижается с 60 млн до 10 млн. Если вы превысите это значение, то теряете право применять режим в будущем году.
Если вы уложитесь в лимит в 2025, но из-за роста доходов в 2026 потеряете право на патент, то налоговая будет считать, что вы утратили право применения ПСН с даты начала действия патента, например, с 01 января 2026 года. В этом случае налоги могут рассчитать по ОСНО, если заранее не перейти на другой налоговый режим, например, с ПСН на УСН.
Решение:
Проанализируйте — какая стратегия вам принесет больше выгоды: перейти на УСН или оформить АУСН. Возможно, получится совмещать режимы — ПСН + УСН.
Если доход находится рядом со значением лимита, то совмещение режимов может стать «страховкой». Если превысить совокупный доход в 10 млн рублей, то предприниматель утратит право на применение ПСН с начала 2026 года. Но все налоги за этот период пересчитают по правилам УСН, а не ОСНО (если не было подано заявление при регистрации на УСН).
Эксперт обращает внимание: если выбрать совмещение, то учет станет сложнее. Придется вести раздельный учет доходов и расходов по каждому режиму. По ПСН — в книге учета доходов индивидуального предпринимателя, а по УСН — в книге учета доходов и расходов (КУДиР).
«Первая Экспертная Бухгалтерия» знает, как подобрать выгодный сценарий налоговой оптимизации — у нас большая и опытная команда, которая поможет адаптироваться вашему бизнесу к изменениям в 2026 году. Посмотрите условия наших тарифов, чтобы выбрать оптимальный — закрыть все потребности учета по приятной цене.
Чек–лист по смене налогового режима в ноябре
Кто должен действовать в ноябре в первую очередь:
ИП/ООО на УСН с доходом 10–20 миллионов рублей.
ИП на ПСН с доходом 8–10 млн.
Компании, которые теряют льготы по страховым взносам.
Любой бизнес, который планирует расти в 2026 году.
Как действовать:
Проанализируйте текущий доход и планы на 2026.
Рассчитайте налоговую нагрузку при смене режима.
Выберите оптимальный новый режим.
Подготовьте документы ФНС уже в ноябре.
Подготовьтесь к переходному периоду, особенно если применяете НДС.
