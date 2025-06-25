Какие налоговые споры часто становятся предметом уголовных дел

По данным ВС РФ, за 2024 год по налоговым преступлениям осуждено всего 294 человека. Но попасть в их число вряд ли кто-то хочет. Поэтому даже несмотря на то, что в целом налоговые споры редко приводят на скамью подсудимых, рисковать не стоит. Переступить порог, отделяющий нарушение от преступления, довольно легко.

Когда правонарушение станет преступлением

Налоговое правонарушение рассматривается как преступление, если:

размер причиненного ущерба превысил критический порог (установленный УК РФ);

было доказано, что налогоплательщик имел умысел на уклонение от уплаты налогов, сборов и т.д.;

не истек срок привлечения к уголовной ответственности.

За какие налоговые правонарушения чаще всего следует уголовная ответственность: в основном такой исход грозит лицам, подозреваемым в неуплате налогов с организаций (ст. 199 УК РФ) или в сокрытии активов должников (имеется в виду и имущество, и денежные средства) (ст. 199.2 УК РФ). Это вполне объяснимо, потому что по этим категориям дел проще добыть доказательства.

Когда ст. 122 НК РФ может стать ст. 199 НК РФ

Чтобы последовала ответственность уже по ст. 199 УК РФ, а не по 122 НК, необходимо, чтобы сумма неуплаченных налогов, страховых взносов, сборов превысила 18 750 000 руб. за три финансовых года подряд (п. 1 прим. к ст. 199 УК РФ).

Причем в этом размере учитываются все неуплаченные налоги, сборы и страховые взносы. Если за три года общий размер неуплаченных налогов (сборов, взносов) не превысит 18 750 000 руб. за три финансовых года подряд (п. 1 прим. к ст. 199 УК РФ), то последует только ответственность по ст. 122 НК РФ.

Налоговые органы будут иметь все основания для передачи материалов в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела, если установленный порог будет преодолен. При этом:

доказан умысел на уклонение;

не истек срок исковой давности.

Срок давности привлечения за неуплату налогов (взносов, сборов) с организации в крупном размере (исключая неуплату, совершенную группой лиц по предварительному сговору) — два года.

Шестилетний срок давности установлен для неуплаты налогов организацией в особо крупном размере (более 56 250 000 руб. за три последовательных финансовых года), а в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Конкретные виды и размеры санкций приведены в таблице:

Состав преступления Санкции ч. 1 ст. 199 УК РФ — уклонение в крупном размере Штраф от 100 000 руб. до 300 000 руб. или в размере зарплаты (иного дохода) осужденного за период от 1 года до 2 лет Принудительные работы на срок до 2 лет, в том числе с лишением на срок до 3 лет права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью Арест на срок до 6 месяцев Лишение свободы на срок до 2 лет, в том числе с потерей права до 3 лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ — уклонение, совершенное группой лиц по предварительному сговору п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ — уклонение в особо крупном размере Штраф от 200 000 руб. до 500 000 руб. или в размере зарплаты (иного дохода) осужденного за период от 1 года до 3 лет Принудительные работы на срок до 5 лет, в том числе с лишением на срок до 3 лет права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью Лишение свободы на срок до 5 лет, в том числе с потерей права на срок до 3 лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

Чтобы избежать вышеописанных проблем, есть лишь один рабочий рецепт: не выстраивать «черных», «серых» и прочих схем и не пускать на самотек «скучные» вопросы учета. При успешном бизнесе критический порог в 18 млн 750 тыс. можно перейти и незаметно, и тогда возникает опасность пусть не реального заключения, но огромных штрафов и иных санкций.

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Когда «спасение» имущества может привести на скамью подсудимых

Второй антилидер в списке налоговых правонарушений, трансформирующихся в преступления — это ст. 199.2 УК РФ. По ней несут ответственность лица, скрывающие имущество, за счет которого должно производиться взыскание налогов (сборов, взносов) с фирмы или ИП.

Если виновный в уклонении от уплаты налогов, сборов или страховых взносов в крупном либо особо крупном размере также совершает сокрытие денежных средств или имущества в крупном размере, из которых в установленном порядке должно производиться взыскание недоимки, его действия квалифицируются по совокупности ст. 198 или 199 и 199.2 УК РФ.

Если же сокрытие денежных средств или имущества совершается в крупном или особо крупном размере в отношении средств, на которые наложены обеспечительные меры — приостановление операций по счетам (ст. 76 НК РФ) или арест имущества (ст. 77 НК РФ), то это полностью подпадает под состав преступления по статье 199.2 УК РФ.

Например, у ООО «Вит» имеется налоговая недоимка и заблокированы счета. У фирмы дебиторская задолженность перед ИП Гончаровой, которая (помимо прочего) является свояченицей гендира ООО «Вит» Иванова. Иванов просит контрагентов перечислять оплату за выполненные работы ИП Гончаровой.

Или другой пример: у ООО «Муравей» долги по обязательным платежам и заблокированы счета. Главный бухгалтер ООО открывает новые счета на подставные лица, чтобы принимать оплату на них. Причем средства, поступающие на эти счета, направляются не на погашение долгов, а на иные цели.

Или, как вариант: поскольку «заморозка» счета не касается зарплат (ст. 76, ст. 855 ГК РФ), главный бухгалтер ООО «Муравей» выводит деньги как бы на зарплату сотрудников, а на самом деле по сговору с генеральным директором расходует их на другие цели.

Обратите внимание: при этом сокрытие физическим лицом (независимо от того, является оно индивидуальным предпринимателем или нет) имущества, предназначенного для повседневного личного пользования данным лицом или членами его семьи, состава преступления, предусмотренного статьей 199.2 УК РФ, не образует. (см. п. 22 постановления Пленума ВС РФ от 26.11.2019 № 48).

По этому составу преступления размер ущерба, необходимый для трансформации правонарушения в преступление — всего 3,5 млн (крупный размер), а особо крупный — 13 млн 500 тыс. руб. (прим. к ст. 170.2 УК РФ). В эти суммы не включаются пени и штрафы, как взысканные, так и подлежащие взысканию (на это указано в том же п. 22 постановления Пленума ВС РФ № 48).

Состав преступления Санкции ч. 1 ст. 199.2 УК РФ — сокрытие средств, имущества в крупном размере Штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты (иного дохода) осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет Принудительные работы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового Лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового ч. 2 ст. 199.2 УК РФ — сокрытие средств, имущества в особо крупном размере Штраф от 500 000 до 2 млн руб. или в размере зарплаты (иного дохода) осужденного за период от 2 до 5 лет Принудительные работы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового Лишение свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового

Налоговые правонарушения достаточно легко могут трансформироваться в преступления. Скамья подсудимых грозит не только тем, кто явно уклоняется от налогов, но и тем, кто «просто» пытается спасти имущество, деньги для того, чтобы уплатить долги деловым партнерам.

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