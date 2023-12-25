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Отчетность

Какие отчеты сдают организации по итогам 2023 года

Заканчивается 2023 год, а значит — скоро сдаваться. Расскажем, какую отчетность должны подать организации по итогам 2023 года, перед какими контролирующими органами нужно отчитаться и какие дедлайны.
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Какие отчеты сдают организации по итогам 2023 года
Иллюстрация: Utopix Pictures Pictures/pexels

Какие отчеты сдают ИП по итогам 2023 года — ранее рассказали здесь.

Бухгалтерская отчетность ООО за 2023 год

Все организации ведут бухгалтерский учет и должны сдавать бухгалтерскую отчетность, которая формируется на отчетную дату — 31 декабря.

В состав отчетности входит:

  1. Баланс.

  2. Отчет о финансовых результатах.

  3. Приложения к балансу:

  • Отчет о движении денежных средств.

  • Отчет об изменениях капитала.

  • Пояснения.

Малые предприятия могут сдавать упрощенную годовую отчетность, которая состоит из сокращенной формы баланса и упрощенного отчета о финансовых результатах.

Годовую отчетность подают в налоговую службу, причем только в электронном виде — по ТКС, например, с помощью «Платформы Госотчет», или через сайт ФНС. Дедлайн — 1 апреля 2024 года, так как 31 марта выходной день (воскресенье).

Банки, страховые компании, некоторые акционерные общества, а также организации, которые перечислены в ст. 2 закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ, сдают консолидированную отчетность по МСФО.

Все ПАО и непубличные АО, у которых больше 50 акционеров, должны публиковать бухгалтерскую отчетность. Такая обязанность есть и у некоторых АО и организаций, которые формируют консолидированную отчетность или размещают ценные бумаги.

Отчетность организаций с сотрудниками

Независимо от того, на какой системе налогообложения работает организация, состав отчетности по сотрудникам будет таким:

1. Персонифицированные сведения о физлицах.

Это ежемесячный отчет в налоговую инспекцию для всех работодателей. Но за отчетные месяцы — март, июнь, сентябрь и декабрь сведения можно не сдавать, так как эта информация подается в составе РСВ за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год соответственно (письмо ФНС от 06.03.2023 № БС-4-11/2593@).

Крайний срок сдачи отчета — 25 число месяца следующего за отчетным. Сведения заполняются по форме, которая утверждена Приложением № 2 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

Если отчет включает не более 10 физлиц, можно выбрать способ сдачи — в электронном виде или на бумаге. Если в отчете более 10 человек, отчитаться можно только электронно. При этом учитывать нужно не только работников по трудовым договорам, но и физлиц по ГПХ, даже если в отчетном месяце оплату они не получали. 

Создавать и отправлять электронную отчетность удобно и просто через «Платформу Госотчет», которая позволяет:

  • Работать с сертификатами всех аккредитованных удостоверяющих центров.

  • Подключать неограниченное количество пользователей. При этом есть возможность разграничения прав на использование электронных подписей.

  • Выгружать отправленные документы с электронной подписью, если их нужно предоставить по месту требования.

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2. Расчет РСВ.

Сдать расчет по страховым взносам за 2023 год нужно по обновленной форме, которая утверждена приказом ФНС от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@.

За 2023 год нужно успеть отчитаться в налоговую инспекцию — не позднее 25 января 2024 года. Если за расчетный период выплаты перечислили 10 физлицам и менее, работодатель вправе отчитаться как электронно, так и на бумаге. Если выплаты получили более 10 человек, сдать расчет необходимо в электронном виде.

Если в отчетном периоде выплат в отношении физлиц не было, работодатель должен сдать нулевой расчет (письмо ФНС от 03.04.2017 № БС-4-11/6174).

3. Расчет 6-НДФЛ.

Отчитаться за 2023 год работодатели должны по форме, которая утверждена приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (в ред. от 29.09.2022). При этом с отчетности за первый квартал 2024 года будет действовать измененная форма.

Расчет за 2023 год подают в налоговую инспекцию — не позднее 26 февраля 2024 года (25 февраля выпадает на выходной день). Если в расчетном периоде в организации получили доход 11 человек и более, налоговый агент должен отчитаться в электронном виде. Выбрать способ сдачи отчетной формы — на бумаге или электронно — работодатель вправе, если в расчетном периоде выплаты получили 10 и менее человек.

Нулевой отчет организации сдавать не обязаны. Если все показатели расчета нулевые, значит выплат в отношении физлиц не было и организация не является для них налоговым агентом. Но чтобы налоговая не заблокировала расчетный счет, ее нужно уведомить о том, что сотрудники или исполнители по ГПХ в отчетном периоде доходы не получали (письмо ФНС от 16.11.2018 № БС-4-21/22277@).

Если, например, в первом квартале работодатель перечислял оплату сотрудникам, а во втором их уволил и остался в компании только один директор, который ушел в отпуск за свой счет, расчет 6-НДФЛ нужно подавать не только за кварталы, в которых были выплаты (1 квартал), но и за последующие — полугодие, 9 месяцев и год (письмо ФНС от 23.03.2016 № БС-4-11/4958@).

Платформа Госотчет

Создавайте и отправляйте электронную отчётность в госорганы

4. Форма ЕФС-1.

Этот отчет работодатели и заказчики сдают в Социальный фонд России по форме, которая утверждена постановлением Правления ПФ от 31.10.2022 № 245п. При этом форма может измениться, сейчас приказ фонда с измененным бланком отчета находится на регистрации в Минюсте.

По сотрудникам за 2023 год нужно отчитаться по форме ЕФС-1 в составе следующих разделов:

  • Подраздел 1 Раздела 1 (сведения о трудовой деятельности).

Если в декабре 2023 года был перевод сотрудников на другую работу или менялся способ ведения трудовой книжки, в части этих сведений нужно отчитаться до 25 января 2024 года (включительно).

  • Подраздел 1.2 и 2 Раздела 1 (сведения о стаже).

Сведения о страховом стаже работников за 2023 год организация должна подать не позднее 25 января 2024 года.

  • Подраздел 3 Раздела 1 (сведения о дополнительных взносах на накопительную пенсию).

Сведения о работниках, за которых перечислены дополнительные взносы на накопительную пенсию, за 2023 год нужно подать не позднее 25 января 2024 года.

  • Раздел 2 (сведения о взносах на травматизм).

Сведения о начисленных взносах на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний по итогам 2023 года нужно успеть подать до 25 января 2024 года (включительно). Если в отчетном периоде начислений работникам не было, нужно сдать нулевой Раздел 2 формы ЕФС-1.

Все работодатели и заказчики, у которых численность работающих застрахованных лиц за отчетный период превысила 10 человек, должны сдавать форму ЕФС-1 в электронной форме. При этом нужно учитывать и физлиц по договорам ГПХ, если на их выплаты начисляются страховые взносы. Если численность застрахованных лиц 10 человек и менее, страхователь вправе сам решить, как ему сдать отчет — в электронном виде или на бумаге.

Удобно и легко сдавать электронную отчетность с помощью сервиса «Платформа Госотчет». При формировании отчетов не придется использовать сторонние бухгалтерские программы. А перед отправкой отчеты проходят проверку на наличие ошибок с помощью проверочных программ госорганов. Вам не придется мониторить изменения в законах и искать действующие формы, так как в сервисе всегда актуальные бланки отчетов.

Если организация работает на АУСН, отчетности по сотрудникам не будет, за исключением ЕФС-1 в части сведений о трудовой деятельности и в части сведений о стаже.

Налоговая отчетность ООО за 2023 год

Комплект налоговой отчетности организации зависит от системы налогообложения, на которой она работает:

Система налогообложения

Вид отчета

Период

Форма утверждена

Крайний срок сдачи

ОСНО

Декларация по налогу на прибыль

2023 год

Приказ ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@

25.03.2024

Декларация по НДС

4 квартал 2023 года

Приказ ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ (ред. от 12.12.2022)

25.01.2024

Декларация по налогу на имущество

2023 год

Приказ ФНС от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@

26.02.2024

УСН

Декларация по налогу при УСН

2023 год

Приказ ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@

25.03.2024

АУСН

Налоговой отчетности нет

ЕСХН

Декларация по ЕСХН

2023 год

Приказ ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@ (ред. от 18.12.2020)

25.03.2024

Декларация по НДС

4 квартал 2023 года

Приказ ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ (ред. от 12.12.2022)

25.01.2024

Отчитаться по НДС можно только в электронном виде по ТКС.

А способ сдачи других отчетов зависит от среднесписочной численности сотрудников компании за прошлый год:

  • Если это показатель не превышает 100 человек, сдать отчеты можно как в электронном виде, так и на бумаге.

  • Если этот показатель больше 100 человек — отчитаться можно только в электронном виде, например, с помощью сервиса «Платформа Госотчет».

Независимо от применяемой системы налогообложения, если у организации в декабре 2023 года были операции по импорту из стран ЕАЭС, нужно сдать декларацию по НДС (импорт из стран ЕАЭС). Сделать это нужно даже если есть освобождение от уплаты НДС по ст. 145 НК или компания работает на специальном режиме. Крайний срок сдачи декларации — 22 января 2024 года, так как 20 января выпадает на выходной день. Форма декларации утверждена приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@ (ред. от 12.04.2023).

Также независимо от системы налогообложения некоторые организации должны сдать отчет по операциям с товарами, подлежащими прослеживаемости за 4 квартал 2023 года. К ним относятся:

  1. Участники оборота товаров, которые являются плательщиками НДС. Они должны отражать в отчете лишь часть операций, так как другая часть указывается в разделах 8 и 9 декларации по НДС. 

  2. Плательщики НДС, которые освобождены от исполнения обязанностей плательщика этого налога.

  3. Участники оборота прослеживаемых товаров, которые применяют спецрежимы (за исключением ЕСХН и если нет права на освобождение от НДС).

Форма и формат отчета об операциях с прослеживаемыми товарами утверждены приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@. За операции с прослеживаемыми товарами в четвертом квартале 2023 года нужно успеть отчитаться не позднее 25 января 2024 года. Отчет предоставляется только в электронном виде по ТКС.

Если у организации в 2023 году не было налогооблагаемых операций и движения денег по счету, то не позднее 22 января 2024 года можно подать единую упрощенную декларацию. Она заменяет декларации по НДС и по налогу на прибыль у «нулевых» ООО. Отчитаться можно как в бумажном, так и в электронном виде. 

Кроме того все организации на УСН должны вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР). Сдавать ее в налоговую инспекцию не нужно, но вести необходимо. Ее можно заполнять на бумаге, а можно вести в электронном виде, например, с помощью сервиса «Платформа ОФД». Электронная книга учета доходов и расходов заполняется автоматически — данные попадают в КУДиР из личного кабинета «Платформа ОФД». Книга хранится в облаке, данные надежно защищены и никуда не пропадут. В любой момент КУДиР можно скачать в формате таблицы Excel и распечатать.

Отчетность в органы статистики

Состав отчетности, которую нужно подать в органы Росстата, у всех организаций различается. Чтобы понять, какие отчеты сдавать конкретной компании, нужно заполнить ИНН в специальном сервисе на сайте Росстата.

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Комментарии

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