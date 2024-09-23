Отчетность за 9 месяцев 2024: что сдают организации

Что нужно учитывать при сдаче отчетности
1. Для некоторых отчетов предусмотрена обязательная электронная форма.
Если такой отчет сдать на бумаге, он не будет считаться представленным. Дополнительно компанию могут оштрафовать за нарушение способа подачи декларации или расчета (ст. 119.1 НК).
Используйте только электронный формат, если сдаете:
декларации по НДС (на бумаге могут отчитываться только налоговые агенты — неплательщики НДС или освобожденные от обязанностей налогоплательщика, согласно п. 5 ст. 174 НК);
декларации по другим налогам, если прошлогодняя среднесписочная численность работников компании превысила 100 человек (п. 3 ст. 80 НК);
«Расчет по страховым взносам» (РСВ) и расчет 6-НДФЛ, если в расчетном периоде доходы в компании получали более 10 человек;
«Персонифицированные сведения о физлицах», если число включенных в него физлиц превышает 10 человек;
разделы и подразделы формы ЕФС-1, если число застрахованных в отчетном периоде превысило 10 человек;
отчет по прослеживаемым товарам (постановление Правительства от 01.07.2021 № 1108);
отчетность в Росстат.
2. Крайние сроки сдачи отчетности переносятся на более позднюю дату, если последний день срока выпадает на выходной или на нерабочий праздник.
В этом случае сдать отчетность разрешается в ближайшую рабочую дату, следующую за таким днем (п. 7 ст. 6.1 НК, письмо СФР от 25.01.2023 № 19-02/463л).
3. Нарушение законодательно установленных сроков отчетности грозит начислением штрафов за каждый месяц просрочки, а при просрочке свыше 20 рабочих дней компании могут заблокировать банковские счета (ст. 76, 119 НК, ст. 26.30 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ, ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, ст. 15.5, 15.33.2 КоАП).
Удобно и быстро подать сведения можно в электронном виде с помощью «Платформы Госотчет» — сервиса для сдачи отчетности в госорганы:
Всегда актуальные формы для формирования отчетности без использования сторонних бухгалтерских программ.
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Есть возможность переписки с госорганами (ФНС, СФР) для уточнения информации или передачи документов, для которых отсутствует электронный формат.
С помощью сервиса можно отправлять запросы в налоговую на сверку с бюджетом, для проверки наличия недоимок / переплат, пени и штрафов.
Когда подавать уведомления
С 2023 года платежи в бюджет производятся с помощью ЕНП (единого налогового платежа). Налогоплательщику открывается единый налоговый счет (ЕНС), куда поступают перечисленные им средства, и где учитывается его совокупная налоговая обязанность.
Налоги и страховые взносы уплачиваются одной платежкой без разбивки по КБК и суммам, а налоговики сами распределяют поступления по данным отчетности, полученной от организации.
Если срок отчета приходится на более позднюю дату, чем срок уплаты, в ИФНС направляется уведомление о начислении налога или взноса по форме, утв. приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047 (в ред. от 16.01.2024).
Срок подачи таких уведомлений — 25 число месяца, в котором наступает крайний срок уплаты обязательства. Например, до 25 октября 2024 года нужно подать уведомления:
по авансовым платежам за 9 месяцев по УСН;
по авансам за 9 месяцев по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам, если региональным законом установлены обязательные авансовые платежи.
По НДФЛ уведомления подают дважды в месяц:
если налог удержан с 1 по 22 число текущего месяца — до 25 числа текущего месяца (включительно);
если удержали налог с 23 по последнее число месяца — до 3 числа следующего месяца (включительно).
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Какую налоговую отчетность сдают компании за 9 месяцев 2024 года
Сроки сдачи налоговой отчетности организациями за III квартал (9 месяцев) 2024 года собрали в таблице:
Отчетная форма
Срок представления
Кто отчитывается
Декларация по НДС за III квартал 2024
25.10.2024
Журнал учета полученных / выданных счетов-фактур за III квартал 2024
21.10.2024
Не являющиеся налоговыми агентами неплательщики НДС, или компании, освобожденные от обязанностей плательщика, выставлявшие счета-фактуры при выполнении функций посредника, комиссионера, агента, застройщика
Декларация по косвенным налогам за июль, август, сентябрь 2024
За июль 2024 — 20.08.2024;
за август 2024 — 20.09.2024;
за сентябрь 2024 —- 21.10.2024
Компании-импортеры товаров из ЕАЭС, независимо от применяемого налогового режима.
Декларация подается по завершении месяца, в котором приняли на учет ввезенные товары.
При ввозе по договору лизинга декларацию подают по завершении месяца, в котором, согласно договору, должен быть лизинговый платеж
Декларация по акцизам за июль, август, сентябрь 2024
Общие сроки:
По этиловому спирту — 25 числа третьего месяца после истекшего налогового периода
Компании — плательщики соответствующих акцизов
Декларация по налогу на прибыль
За 9 месяцев 2024 — 25.10.2024
Компании на ОСНО, уплачивающие ежеквартальные и ежемесячные авансы по налогу
Компании на ОСНО, уплачивающие ежемесячные авансы (по фактической прибыли)
Единая (упрощенная) декларация за 9 месяцев 2024
21.10.2024
Компании на любом режиме, у которых в отчетном периоде нет объектов налогообложения и движения денег по кассе и банковским счетам
Декларация по НДПИ за июль, август, сентябрь 2024
Компании на любом режиме — пользователи недр
Декларация по водному налогу за III квартал 2024
25.10.2024
Компании – лицензированные пользователи водных объектов на любом налоговом режиме
Декларация по налогу на игорный бизнес за июль, август, сентябрь 2024
Компании, ведущие деятельность в области игорного бизнеса
Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами за III квартал 2022
25.10.2024
Компании — участники оборота подлежащих прослеживаемости товаров, если в III квартале были такие операции
Компании, работающие на «автоупрощенке» (спецрежиме АУСН), налоговую отчетность не сдают.
Легко, удобно и без ошибок сдавайте электронную отчетность с помощью сервиса «Платформа Госотчет». При формировании отчетов не придется использовать сторонние бухгалтерские программы. А перед отправкой отчеты проходят проверку на наличие ошибок с помощью проверочных программ госорганов. Вам не придется мониторить изменения в законах и искать действующие формы, так как в сервисе всегда актуальные бланки отчетов.
Отчетность организаций с работниками за 9 месяцев 2024 года
На каком бы налоговом режиме не работала компания, она обязана подавать в ИФНС и СФР отчетность по своим сотрудникам.
Отчетность в налоговую включает:
Форму РСВ (Расчет по страховым взносам) — сдавайте по форме, действующей с начала 2024 года (утв. приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 в ред. от 29.09.2023). Даже если выплат физлицам не было в течение 9 месяцев, подавайте нулевой расчет.
Расчет 6-НДФЛ — актуальная форма, утв. приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649 в ред. от 09.01.2024. Если выплат физлицам с начала года вообще не было, 6-НДФЛ можно не подавать, но чтобы избежать проблем, желательно сообщить об этом в налоговую (письмо ФНС от 16.11.2018 № БС-4-21/22277).
«Персонифицированные сведения по физлицам» — заполняйте по форме приложения № 2 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 в ред. от 29.09.2023 в ред. от 29.09.2023. В III квартале достаточно сдать сведения за июль и август, а данные за сентябрь налоговики получат из РСВ за 9 месяцев (письмо ФНС от 06.03.2023 № БС-4-11/2593).
На АУСН указанную отчетность по работникам подавать не нужно.
Сроки сдачи в ИФНС отчетности по сотрудникам за 9 месяцев 2024 года:
Отчетная форма
Срок представления
Кто отчитывается
Расчет по страховым взносам (РСВ)
за 9 месяцев 2024
25.10.2024
Все страхователи
Расчет 6-НДФЛ
за 9 месяцев 2024
25.10.2024
Налоговые агенты, производившие выплаты физлицам
Персонифицированные сведения о физлицах
за июль, август, сентябрь 2024 года
за июль 2024 —- 26.08.2024;
за август 2024 — 25.09.2024;
за сентябрь 2024 — 25.10.2024*
Плательщики страховых взносов, производившие выплаты физлицам.
*За сентябрь сведения можно не подавать, так как они содержатся в РСВ за 9 месяцев 2024 года
Отчеты по сотрудникам в СФР (Социальный фонд России) — это разделы и подразделы формы ЕФС-1, которые сдают в разные сроки.
Форма ЕФС-1 утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281. Заполняйте титульный лист и соответствующий раздел / подраздел формы.
Компании на АУСН подают в составе ЕФС-1 только подразделы 1.1 и 1.2 при наличии соответствующих кадровых событий.
В отчетности учитываются не только работники по трудовым договорам, но и физлица-исполнители по договорам ГПХ, на вознаграждения по которым начисляют страховые взносы.
Сроки сдачи отчетности в СФР за 9 месяцев 2024 года:
Раздел / подраздел отчета ЕФС-1
Отчетный период или кадровое событие
Срок представления в СФР
Подраздел 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности»
Сдавать нужно только при наличии соответствующих кадровых событий
Прием или увольнение сотрудника, приостановление, возобновление действия трудового договора
Не позже следующего рабочего дня за днем издания приказа, либо иного подтверждающего документа
Заключение или прекращение договора ГПХ, на выплаты по которому начисляют страховые взносы
Не позже следующего рабочего дня после даты заключения или прекращения договора
Другие кадровые события, которые были в соответствующем месяце III квартала 2024 года
Подраздел 1.2. Сведения о стаже работников
Подраздел 2. Основание для отражения данных о периодах работы в условиях, дающих право на досрочную пенсию
Для отчета с типом сведений «Назначение пенсии» или «Назначение выплат по ОСС»
3 календарных дня с даты поступления запроса от СФР или обращения от работника
Подраздел 3. Сведения по дополнительным пенсионным страховым взносам
9 месяцев 2024
25.10.2024
если уплачивали дополнительные взносы
Раздел 2. Сведения о взносах на «травматизм»
9 месяцев 2024
25.10.2024
Статистическая отчетность за 9 месяцев 2024 года
Список форм статистической отчетности для каждой компании индивидуален.
Узнать, какие отчеты за 9 месяцев 2024 года должны сдавать именно вы, можно при помощи сервиса на сайте Росстата. Для этого достаточно указать в специальном поле свой ИНН или ОГРН.
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