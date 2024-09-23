Отчетность за 9 месяцев 2024: что сдают организации

На каком бы налоговом режиме не работала компания, она обязана подавать в ИФНС и СФР отчетность по своим сотрудникам.

Отчетность в налоговую включает:

На АУСН указанную отчетность по работникам подавать не нужно.

Сроки сдачи в ИФНС отчетности по сотрудникам за 9 месяцев 2024 года:

Отчетная форма Срок представления Кто отчитывается Расчет по страховым взносам (РСВ) за 9 месяцев 2024 25.10.2024 Все страхователи Расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 25.10.2024 Налоговые агенты, производившие выплаты физлицам Персонифицированные сведения о физлицах за июль, август, сентябрь 2024 года за июль 2024 —- 26.08.2024; за август 2024 — 25.09.2024; за сентябрь 2024 — 25.10.2024* Плательщики страховых взносов, производившие выплаты физлицам. *За сентябрь сведения можно не подавать, так как они содержатся в РСВ за 9 месяцев 2024 года

Отчеты по сотрудникам в СФР (Социальный фонд России) — это разделы и подразделы формы ЕФС-1, которые сдают в разные сроки.

Форма ЕФС-1 утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281. Заполняйте титульный лист и соответствующий раздел / подраздел формы.

Компании на АУСН подают в составе ЕФС-1 только подразделы 1.1 и 1.2 при наличии соответствующих кадровых событий.

В отчетности учитываются не только работники по трудовым договорам, но и физлица-исполнители по договорам ГПХ, на вознаграждения по которым начисляют страховые взносы.

Сроки сдачи отчетности в СФР за 9 месяцев 2024 года: