Маркировка товаров в общепите

Как правильно работать с маркированными товарами: приемка, продажа и списание

Заведения общепита могут использовать маркированные товары — молоко, бутилированную воду и другие продукты — для приготовления блюд или продажи в оригинальной упаковке. Важно правильно учитывать такие товары. Проверяйте количество и наименование маркируемой продукции, которая поступила от поставщика. Идентификационные коды должны быть в ГИС МТ, иметь статус «в обороте».

При приемке занесите данные в систему «Честный ЗНАК»: укажите коды GTIN, количество и вес продукции, если она продается на развес.

Если заведение продает упакованные товары, например, банку газировки или бутылку пива, кассир должен отсканировать код на упаковке перед добавлением товара в чек. Дальше онлайн-касса автоматически передаст данные ОФД, а тот — в «Честный ЗНАК». Так товар будет выведен из оборота.

Когда кафе или ресторан закупает маркированные продукты для приготовления блюд, нужно действовать по другой схеме. Сначала поставщик передает товар, и заведение подтверждает получение в системе. После этого можно списать продукцию на нужды предприятия. Для этого в «Честном ЗНАКе» нужно выбрать товар и указать причину списания («для собственных нужд»). Провести эту операцию следует в течение трех дней после вскрытия упаковки.

Если списание прошло успешно, статус файла в системе изменится на «Обработан». Если же в процессе возникли ошибки, статус будет «Обработан с ошибками». В таком случае нужно исправить недочеты и отправить данные заново.

Главное для бизнеса — следить за сроками и правильно оформлять все операции в системе, чтобы избежать проблем с учетом.