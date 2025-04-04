Маркировка товаров в общепите

Как правильно работать с маркированными товарами: приемка, продажа и списание
Заведения общепита могут использовать маркированные товары — молоко, бутилированную воду и другие продукты — для приготовления блюд или продажи в оригинальной упаковке. Важно правильно учитывать такие товары. Проверяйте количество и наименование маркируемой продукции, которая поступила от поставщика. Идентификационные коды должны быть в ГИС МТ, иметь статус «в обороте».
При приемке занесите данные в систему «Честный ЗНАК»: укажите коды GTIN, количество и вес продукции, если она продается на развес.
Если заведение продает упакованные товары, например, банку газировки или бутылку пива, кассир должен отсканировать код на упаковке перед добавлением товара в чек. Дальше онлайн-касса автоматически передаст данные ОФД, а тот — в «Честный ЗНАК». Так товар будет выведен из оборота.
Когда кафе или ресторан закупает маркированные продукты для приготовления блюд, нужно действовать по другой схеме. Сначала поставщик передает товар, и заведение подтверждает получение в системе. После этого можно списать продукцию на нужды предприятия. Для этого в «Честном ЗНАКе» нужно выбрать товар и указать причину списания («для собственных нужд»). Провести эту операцию следует в течение трех дней после вскрытия упаковки.
Если списание прошло успешно, статус файла в системе изменится на «Обработан». Если же в процессе возникли ошибки, статус будет «Обработан с ошибками». В таком случае нужно исправить недочеты и отправить данные заново.
Главное для бизнеса — следить за сроками и правильно оформлять все операции в системе, чтобы избежать проблем с учетом.
Сервис «Учет марок» создан, чтобы упростить процесс работы с маркировкой. «Учет марок» следит за корректностью кодов на товарах. При приеме продукции с помощью сервиса можно проверить, совпадают ли коды на упаковке и в электронной накладной. Также «Учет марок» позволяет отслеживать и запрашивать актуальную информацию о статусе каждого кода в системе «Честный ЗНАК».
Правила работы с маркируемыми товарами в общепите в 2025 году
Молочка и вода
Для заведений, которые продают молочную продукцию и бутилированную воду через кассу, вводятся новые требования. Пока что эти товары можно продавать сразу после получения от поставщика, но подтвердить накладную (УПД) нужно в течение трех рабочих дней.
С 1 июня 2025 года молочную продукцию можно будет продавать только после подписания УПД. Для воды это правило уже действует с 1 марта 2025 года. С этой даты продавать упакованную воду можно только после оформления накладной.
Также с 1 марта 2025 года учет воды стал поэкземплярным. Если раньше можно было указывать общее количество товара и его код (GTIN), то теперь в накладной нужно прописывать уникальные коды DataMatrix для каждой единицы продукции.
Пиво
С 2024 года заведения общепита обязаны отчитываться в систему «Честный ЗНАК» о продаже пива. Это касается как разливного пива из кег, так и упакованного — в бутылках или банках.
С 2025 года началась передача данных о движении пива через ЭДО, включая перемещения между филиалами одного предприятия. Также нужно будет сообщать о списании пива, если оно не связано с продажей. Для пива в кегах это правило уже вступило в силу — с 1 марта 2025 года, а для упакованного начнет действовать с 1 сентября 2025 года.
Немаркированные остатки пива в упаковке можно было продавать до 15 января 2025 года, если срок годности не превышает 365 дней. Если срок годности больше, продажа разрешена до его окончания.
Подробнее о нюансах маркировки пива в 2025 году читайте в статье.
Безалкогольное пиво
С октября 2024 года производители и импортеры начали маркировать безалкогольное пиво.
С 1 апреля 2025 года заведения должны будут передавать в «Честный ЗНАК» данные о продаже такого пива, включая частичную реализацию из кег.
С 1 октября 2025 года начнет действовать обязательный разрешительный режим. Подробнее о сроках введения разрешительного режима — в статье.
Немаркированные остатки безалкогольного пива можно продавать до 1 октября 2025 года, если срок годности не превышает 365 дней. Если срок больше, продажа разрешена до его окончания.
Безалкогольные напитки
Соки, газировки и другие безалкогольные напитки тоже подлежат маркировке. Например, если в кофейне продают упаковку сока вместе с печеньем, кассир должен вывести сок из оборота. Для этого он сканирует код маркировки на упаковке, а касса через ОФД передает информацию о продаже в систему «Честный ЗНАК».
С 5 февраля 2025 года на кассе нужно использовать разрешительный режим. Если напиток списывается на собственные нужды, с целью утилизации или по истечении срока годности, нужно оформить документ о выводе из оборота. Это нужно сделать в течение трех дней с момента составления первичного учетного документа.
С 1 марта 2025 года вывод через кассу стал обязательным для всех маркированных безалкогольных напитков, независимо от упаковки: стекло, полимер, алюминий, тетрапак и другие.
Напитки, в которых на 100 мл содержится более 5 граммов сахара, считаются подакцизными товарами. Производители, которые отгружают такие напитки напрямую в розницу, уже обязаны оформлять эту операцию через электронные УПД. Но сладкие напитки, произведенные в заведениях общепита, подакцизными не считаются.
Для подакцизных безалкогольных напитков поэкземплярный учет станет обязательным с 1 июня 2025 года. Для напитков без акциза это требование вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Пока эти правила не действуют, данные можно передавать в упрощенном формате: указывать международный код товара (GTIN) и количество продукции.
Маркировка товаров
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Икра осетровых и лососевых рыб
С 1 мая 2024 года производители начали маркировать икру осетровых и лососевых рыб.
Для заведений общепита и розничных магазинов действуют следующие сроки:
С 1 апреля 2025 года нужно будет отчитываться в систему «Честный ЗНАК» о выводе икры из оборота, как через кассу, так и другими способами.
До 31 мая 2026 года данные о товаре можно передавать в упрощенном формате (объемно-сортовой учет) через ЭДО.
С 1 октября 2025 года станет обязательным разрешительный режим.
Растительные масла
Маркировка касается различных видов растительных масел: соевого, арахисового, оливкового, подсолнечного, кокосового, хлопкового и других. Но есть исключения:
БАДы к пище с госрегистрацией;
продукты животного или микробиологического происхождения;
масла, разлитые или расфасованные на месте для продажи;
упаковки массой 30 г и меньше;
масла и жиры для технического или промышленного использования.
С 1 октября 2024 года маркируют масла в ПЭТ-бутылках и стеклянной таре. С 1 февраля 2025 года маркировка стала обязательной для масел в других видах упаковки.
С 1 ноября 2025 года на кассе заведений общепита нужно сканировать коды DataMatrix, принимать масла через ЭДО и выводить их из оборота, если это не связано с продажей. Данные можно передавать в упрощенном формате (ОСУ).
Как заведениям общепита подготовиться к работе с маркированными товарами
1. Регистрация в системе «Честный ЗНАК»
Первым шагом нужно зарегистрироваться в информационной системе «Честный ЗНАК». Через нее контролирующие органы отслеживают движение товаров. Для регистрации потребуется сертификат КЭП. Он также понадобится позже для подписания электронных накладных.
2. Подключение ЭДО
Заведение должно подключить систему ЭДО, чтобы получать накладные на маркированные товары в формате УПД. ЭДО может быть подключен как отдельный сервис или встроен в учетную систему, которой вы пользуетесь.
3. Настройка кассового оборудования
Если заведение продает упакованные молочные продукты, воду или другую маркированную продукцию в упаковке, нужно подготовить кассовое программное обеспечение. Кассиру потребуется сканер, чтобы считывать DataMatrix-коды на упаковках. Касса автоматически формирует чек и отправляет его ОФД. Тот, в свою очередь, передает данные в «Честный ЗНАК», и система выводит товар из оборота.
Что будет, если нарушить правила маркировки
На сайте системы «Честный ЗНАК» можно проверить, какие продукты подлежат маркировке. Для этого используются коды ТН ВЭД и ОКПД 2. Такая проверка помогает заведениям убедиться, что все используемые в кухне или продаваемые в баре товары соответствуют требованиям.
Соблюдение правил работы с маркируемыми товарами выгодно не только для избежания штрафов, но и для поддержания репутации. Маркировка помогает исключить попадание некачественных продуктов на кухню или в бар — а это снижает риск жалоб от посетителей.
Если заведение не вовремя выводит товары из оборота или нарушает другие правила, его могут оштрафовать. Вот основные суммы штрафов:
За продажу немаркированных товаров:
для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей;
для организаций — от 50 до 300 тысяч рублей.
За продажу немаркированного пива, слабоалкогольных напитков или табачных изделий:
для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;
для организаций — от 300 до 500 тысяч рублей.
Кроме штрафа, незаконный товар конфискуют. В особо серьезных случаях, например, при крупных нарушениях или если обнаружится сговор, может наступить ответственность для руководителя организации в виде ареста до 5 лет или штрафа до 1 миллиона рублей.
Маркировка — это не только требование закона, но и способ защитить свою репутацию и убедиться в качестве продукции. Соблюдение правил работы c DataMatrix-кодами поможет вам избежать штрафов, конфискации товаров и других неприятностей.
Упростить учет маркируемой продукции поможет сервис «Учет марок». С помощью этого удобного инструмента вы сможете находить ошибки в чеках для товаров, подлежащих маркировке, анализировать продажи. «Учет марок» интегрируется с ЭДО, ОФД и «Честным ЗНАКом».
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Маркировка товаров
Учет марок — сервис для работы с маркировкой в режиме «одного окна»
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