Старт проверок общепита: что нужно знать о новых правилах кассовой дисциплины

Мораторий снят: начались проверки общепита
С 1 марта 2025 года для заведений общественного питания начал действовать новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Это связано с изменениями, внесенными в п. 5.11 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54‑ФЗ.
У общепита изменился сам момент, когда чек должен быть напечатан. Если раньше его формировали после оплаты, то теперь — еще до передачи денег, сразу после того, как клиент подтвердил готовность рассчитаться. Чек в этой ситуации подтверждает не сам факт получения средств, а предстоящий прием оплаты за оказанные услуги.
До июля у бизнеса был переходный период. Письмом от 25.02.2025 № АБ‑4‑20/1906@ налоговая сообщала, что у заведений общепита есть примерно три–четыре месяца — с 1 марта до начала июля 2025 года, чтобы привести кассовую технику и программное обеспечение в соответствие с новыми требованиями.
❗️Этот срок истек. Теперь налоговая служба официально сняла мораторий на контрольные мероприятия и возвращается к активным проверкам. Об этом говорится в письме от 04.07.2025 № АБ‑4‑20/6387.
В документе ФНС отдельно поручает территориальным управлениям активизировать работу с предприятиями общественного питания, находящимися в «красной» зоне риска, а также заведениями, где есть официанты. Приоритетные направления проверок — соблюдение нового порядка применения ККТ и корректность формирования чеков. Все выявленные нарушения будут зафиксированы в специальной отчетности по контролю за применением ККТ.
Если заведение общепита не пробило кассовый чек на кассе до расчета с клиентом, это считается нарушением и расценивается как неприменение ККТ. За такое грозит административная ответственность по ч. 2 ст. 14.5 КоАП: штраф для должностных лиц — от 25% до 50% от суммы расчетов, но не меньше 10 000 рублей; для юрлиц — от 75% до 100% от суммы расчетов, но не меньше 30 000 рублей.
Попадание заведения общепита в «красную» зону риска налоговой связано с совокупностью показателей, которые сигнализируют о возможных нарушениях. Ключевые маркеры — высокая доля наличных или безналичных расчетов в обороте, частые возвраты средств клиентам, а также чеки с суммами, явно не соответствующими ценовой категории заведения. Дополнительное внимание вызывают ситуации, когда заявленный вид деятельности не совпадает с фактической, а финансовые показатели предприятия не дотягивают до среднеотраслевых: зарплаты ниже региональной нормы, персонала и посадочных мест меньше, чем ожидается при указанной выручке.
Оценку добросовестности бизнеса ведут на основе регулярного анализа данных. Индексы риска обновляются ежемесячно, а для разных сегментов общепита предусмотрены свои пороговые значения. Работа с заведениями строится индивидуально: при выявлении рисков налоговая стремится помочь бизнесу перейти из «красной» зоны в «зеленую», где нет признаков недобросовестности.
В следующем разделе мы напомним, кто именно обязан применять кассовую технику в сфере общепита и какие новые правила вступили в силу с 2025 года. Также разберем, как организовать работу с ККТ, чтобы избежать штрафов и проверок со стороны налоговой службы.
Кто обязан использовать онлайн-кассы в общепите
Сейчас практически все предприятия, в том числе кофейни, столовые, бары, рестораны и фудкорты, должны применять онлайн-кассы при работе с клиентами. Масштаб бизнеса, а также формат торговли или услуг значения не имеют. Как ИП, так и юрлица обязаны фиксировать расчеты с помощью кассовой техники.
Есть несколько исключений. Не применять ККТ могут:
Столовые при образовательных учреждениях, которые обслуживают учащихся и сотрудников во время процесса обучения — школы, институты, колледжи и т. д.
Организации и ИП, работающие в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах. Их перечень определяют региональные власти — для каждой территории он свой.
Самозанятые граждане, зарегистрированные через приложение «Мой налог». Например, если плательщик НПД продает домашние обеды или выпечку, для расчетов с покупателями достаточно электронного чека из приложения.
Для всех остальных категорий бизнеса применение онлайн-кассы обязательно. Эти требования закреплены в ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54‑ФЗ, исключения — в ст. 2.
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Новые правила выдачи чеков в общепите в 2025 году
С 1 марта 2025 года организации, а также ИП, оказывающие услуги в сфере общепита, должны выдавать клиенту кассовый чек до того, как происходит оплата заказа. Это изменение устанавливает закон от 08.08.2024 № 274-ФЗ, также правила закреплены в п. 5.11 ст. 1.2 закона №54-ФЗ. Выданный заблаговременно чек подтверждает намерение клиента оплатить предоставленные услуги.
Требования одинаковы для юридических лиц и ИП: никаких особенностей или поблажек для предпринимателей в законе не предусмотрено.
Чтобы снизить риски для бизнеса в случае неоплаты, предусмотрена возможность оформления чека с признаком оплаты «в кредит» — такой чек также будет считаться соответствующим новым требованиям. После фактического поступления денежных средств предприятие выписывает второй, итоговый чек на оплату кредита. Это позволяет соблюсти установленный порядок и подтвердить расчет с клиентом.
Бумажный чек можно заменить электронным, но при выполнении двух условий (п. 3 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ):
Покупатель заранее согласился получить кассовый чек в электронной форме.
До момента оплаты покупатель предоставил свои контактные данные — номер телефона или адрес электронной почты. Продавец может отправить фискальный документ в электронной форме в смс, email или мессенджере через ОФД по указанным контактам. Удобно передавать чеки через сервис «Электронные чеки» Платформы ОФД. Настройка проходит в личном кабинете, без сложной интеграции и дополнительных затрат. Чеки можно бесплатно отправлять по email, а для доставки на абонентские номера через СМС, мессенджеры или соцсети предусмотрены выгодные тарифы. Дополнительно сервис позволяет брендировать чеки и добавлять в них рекламную информацию.
Еще одно новое требование — местоположение кассового аппарата. Касса в кафе, ресторане или другой точке общепита должна размещаться непосредственно там же, где происходит взаимодействие между покупателем и продавцом в момент расчета.
Подробнее о работе с чеками в общепите рассказывали в статье.
Как ФНС выявляет нарушения в работе с ККТ
Налоговые органы используют несколько инструментов для выявления бизнеса, не соблюдающего требования при применении ККТ. Большая часть нарушений связана с выдачей клиентам нефискальных документов — так называемых пречеков или слип-чеков платежных терминалов.
Пречек лишь информирует о стоимости заказа, а слип подтверждает оплату по карте. Ни тот, ни другой не являются фискальными документами. За невыдачу покупателю кассового чека предприниматель рискует получить предупреждение или заплатить штраф 2000 руб. Для юридических лиц штраф выше — 10 000 руб. (ст. 6 ст. 14.5 КоАП).
Один из основных способов контроля со стороны ФНС — автоматизированный мониторинг данных от ККТ.
Все онлайн-кассы передают информацию о пробитых чеках ОФД, а далее сведения поступают прямо в налоговую инспекцию. Специальные аналитические системы ФНС сопоставляют данные по продажам, суммам и количеству операций с налоговой отчетностью.
Также налоговая отслеживает индикаторы риска. Если они срабатывают, например, у ресторана зафиксировано слишком большое число корректировочных чеков или нет чеков более 60 дней, система автоматически помечает такие организации как заведения с высоким уровнем риска. Эти сигналы могут инициировать дополнительную проверку со стороны налоговых органов.
Еще один способ — общественный контроль и жалобы потребителей.
Любой покупатель может подать заявление о нарушении — если ему не выдали кассовый чек или предоставили некорректный документ. Достаточно направить обращение через официальный сайт ФНС, воспользоваться мобильным приложением «Мои чеки онлайн» или сервисом на портале госуслуг. Каждый такой сигнал — повод для проведения проверки в организации.
«Платформа ОФД» — это цифровой сервис, который обеспечивает полный контроль над работой кассовых аппаратов и автоматическую передачу данных в налоговые органы. Пользователи получают:
удобную регистрацию кассовой техники через личный кабинет;
автоматический контроль фискальных документов и оборудования на соответствие требованиям законодательства;
возможность отправки чеков покупателям по СМС или электронной почте;
интеграцию с системой маркировки «Честный ЗНАК».
Реакция ФНС на выявленные нарушения
Для удобства собрали виды санкций за основные нарушения, предусмотренные законом о применении ККТ, в одну таблицу:
Нарушение
Штраф для ИП
Штраф для юридических лиц
Особые меры
Работа без кассы (отсутствие ККТ, невыдача чеков)
25–50% от суммы расчетов, но не менее 10 000 руб.
75–100% от суммы расчетов, но не менее 30 000 руб.
При повторных нарушениях с нелегальной выручкой от 1 млн руб. — приостановка деятельности до 90 суток
Онлайн-касса есть, но не зарегистрирована в налоговой
1500–3000 руб.
5000–10 000 руб.
Возможна замена штрафа предупреждением
Не выдан кассовый чек гостю
Предупреждение или штраф 2000 руб.
Предупреждение или штраф 10 000 руб.
Ошибку можно исправить, пробив чек коррекции до проверки налоговой
Чек-лист для заведений общепита: как не получить штрафы за нарушение кассовой дисциплины
Обязательно используйте онлайн-кассу. Даже если бизнес небольшой, применяйте ККТ, если не подпадаете под официальные исключения (школьные столовые, труднодоступные районы, самозанятые).
Зарегистрируйте ККТ в налоговой. Кассовый аппарат должен быть зарегистрирован в ФНС до начала работы. Работать с кассой без регистрации — повод для штрафа.
Выдавайте чек до оплаты. С 1 марта 2025 года кассовый чек должен быть оформлен и передан клиенту до того, как он оплатит заказ. Налоговая расценивает нарушение как неприменение ККТ — это влечет соответствующие административные меры.
При необходимости используйте признак оплаты «в кредит». Если клиент платит позже, оформляйте чек с признаком «в кредит», а после получения денег пробивайте итоговый чек.
Контролируйте количество корректировочных и возвратных чеков. Следите, чтобы за месяц не было более 30% чеков коррекции и возврата, иначе это может вызвать подозрения контролеров и внеплановую проверку.
Пробивайте чеки регулярно, не допускайте перерывов более 60 дней. Длительное отсутствие пробитых чеков (например, 60 дней без единого чека) — тоже индикатор риска для налоговой.
Используйте электронные чеки с согласия клиента. Можно выдавать электронные чеки через ОФД, если покупатель заранее согласился и предоставил контактные данные.
Контролируйте корректность выданных чеков и вовремя исправляйте ошибки. Если забыли выдать фискальный документ или в нем есть ошибка — например, отсутствует один из обязательных тегов, исправляйте нарушение как можно скорее, пока его не обнаружила налоговая. Это снижает риски штрафов.
Сервис «Контроль нарушений» помогает бизнесу избежать проверок и штрафов, оперативно выявляя ошибки в работе касс и чеках. Система не только определяет источник проблемы, но и детально показывает, в каком теге допущена ошибка. Также сервис дает рекомендации по ее устранению. «Контроль нарушений» автоматически активируется после подключения вашей кассы к «Платформе ОФД».
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