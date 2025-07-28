Старт проверок общепита: что нужно знать о новых правилах кассовой дисциплины

Мораторий снят: начались проверки общепита

С 1 марта 2025 года для заведений общественного питания начал действовать новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Это связано с изменениями, внесенными в п. 5.11 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54‑ФЗ.

У общепита изменился сам момент, когда чек должен быть напечатан. Если раньше его формировали после оплаты, то теперь — еще до передачи денег, сразу после того, как клиент подтвердил готовность рассчитаться. Чек в этой ситуации подтверждает не сам факт получения средств, а предстоящий прием оплаты за оказанные услуги.

До июля у бизнеса был переходный период. Письмом от 25.02.2025 № АБ‑4‑20/1906@ налоговая сообщала, что у заведений общепита есть примерно три–четыре месяца — с 1 марта до начала июля 2025 года, чтобы привести кассовую технику и программное обеспечение в соответствие с новыми требованиями.

❗️Этот срок истек. Теперь налоговая служба официально сняла мораторий на контрольные мероприятия и возвращается к активным проверкам. Об этом говорится в письме от 04.07.2025 № АБ‑4‑20/6387.

В документе ФНС отдельно поручает территориальным управлениям активизировать работу с предприятиями общественного питания, находящимися в «красной» зоне риска, а также заведениями, где есть официанты. Приоритетные направления проверок — соблюдение нового порядка применения ККТ и корректность формирования чеков. Все выявленные нарушения будут зафиксированы в специальной отчетности по контролю за применением ККТ.

Если заведение общепита не пробило кассовый чек на кассе до расчета с клиентом, это считается нарушением и расценивается как неприменение ККТ. За такое грозит административная ответственность по ч. 2 ст. 14.5 КоАП: штраф для должностных лиц — от 25% до 50% от суммы расчетов, но не меньше 10 000 рублей; для юрлиц — от 75% до 100% от суммы расчетов, но не меньше 30 000 рублей.

Попадание заведения общепита в «красную» зону риска налоговой связано с совокупностью показателей, которые сигнализируют о возможных нарушениях. Ключевые маркеры — высокая доля наличных или безналичных расчетов в обороте, частые возвраты средств клиентам, а также чеки с суммами, явно не соответствующими ценовой категории заведения. Дополнительное внимание вызывают ситуации, когда заявленный вид деятельности не совпадает с фактической, а финансовые показатели предприятия не дотягивают до среднеотраслевых: зарплаты ниже региональной нормы, персонала и посадочных мест меньше, чем ожидается при указанной выручке.

Оценку добросовестности бизнеса ведут на основе регулярного анализа данных. Индексы риска обновляются ежемесячно, а для разных сегментов общепита предусмотрены свои пороговые значения. Работа с заведениями строится индивидуально: при выявлении рисков налоговая стремится помочь бизнесу перейти из «красной» зоны в «зеленую», где нет признаков недобросовестности.

В следующем разделе мы напомним, кто именно обязан применять кассовую технику в сфере общепита и какие новые правила вступили в силу с 2025 года. Также разберем, как организовать работу с ККТ, чтобы избежать штрафов и проверок со стороны налоговой службы.