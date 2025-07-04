Маркировка товарных групп в мае–июле: ключевые даты, контроль и статистика нарушений

Основные изменения в маркировке по товарным группам (апрель–июль 2025)
Пиво и безалкогольное пиво
С 1 мая 2025 года производители пива в упаковке должны указывать в отчетах сведения о содержании этилового спирта, а также ссылки на первичные учетные документы. Новшества коснулись и импортеров: теперь для продукции из стран ЕАЭС уведомление о вводе в оборот отправляют в систему «Честный ЗНАК» еще до прохождения границы, а для товаров из других государств — до завершения таможенного оформления.
Напомним, что требуется маркировать и безалкогольное пиво: с 1 апреля введена обязательная фиксация в системе данных о выводе из оборота товара, проданного в розницу. Кроме того, в случае реализации продукта в кегах на розлив нужно указывать частичное выбытие объемов.
Слабоалкогольные и безалкогольные напитки
С июня 2025 года стартовал режим разрешительной проверки маркировочных кодов офлайн — теперь их подлинность нужно проверять даже при отсутствии доступа к интернету.
Молочная продукция
Осенью 2024 года был запущен эксперимент по переходу на партионный учет, когда код маркировки привязывается не к отдельному товару, а к партии в целом. Этот пилотный проект работал до июня 2025 года — по его итогам примут решение о дальнейшем внедрении схемы.
Косметика и бытовая химия
С мая 2025 года введена обязательная маркировка для мыла и различных моющих средств. С этой же даты запрещен оборот немаркированной продукции, произведенной или ввезенной в страну с 1 мая 2025 года. Уже имеющиеся остатки можно реализовывать без маркировки до окончания срока годности.
С 1 июля 2025 года стартовала маркировка средств для волос, бритья и дезодорантов. Аналогично с этой даты оборот немаркированной продукции будет запрещен — если она выпущена с 1 июля 2025 года и позже.
Изделия легкой промышленности
С 1 марта 2025 года в России стартовала третья фаза обязательной маркировки товаров легкой промышленности. К перечню продукции, подлежащей нанесению DataMatrix-кодов, прибавились еще 12 категорий, включая мужское и женское белье, халаты, пижамы, одежду для детей, купальники, колготки, носки, чулки, перчатки, галстуки, головные уборы и трикотаж.
С 1 июля 2025 года ввоз изделий, приобретенных до 28 февраля 2025 года и не имеющих маркировки, запрещен.
Также в мае–июне 2025 года продолжали работать эксперименты по маркировке ряда новых товарных групп. В рамках пилотных проектов компании добровольно наносят цифровые коды на продукцию и отрабатывают технологические процессы совместно с оператором системы. Большинство экспериментов завершается 31 августа 2025 года. После их окончания и утверждения регламентов маркировка может стать обязательной.
Напомним экспериментальные группы товаров и сроки проведения:
оптоволоконная продукция — до 31 августа 2025 года;
кабельно-проводниковая продукция (до 1000 В) — до 31 августа 2025 года;
строительные материалы в потребительской упаковке — до 31 августа 2025 года;
слабоалкогольная продукция (до 9%) — до 31 августа 2025 года;
радиоэлектроника — до 31 августа 2025 года;
полимерные трубы — до 31 августа 2025 года;
пиротехника и огнетушители — до 31 августа 2025 года;
учебники для школ — до 31 августа 2025 года;
сладости и кондитерские изделия — до 31 августа 2025 года;
отопительные приборы — до 31 августа 2025 года;
детские игрушки — эксперимент завершен 1 декабря 2024 года, запуск обязательной маркировки планируется на 1 сентября 2025 года;
компоненты транспортных средств и устройства с ДВС — до 28 февраля 2026 года.
Официальные итоги по каждой группе будут подведены после окончания пилотов. Затем нанесение кодов может перейти в разряд обязательных мер для всех участников оборота этих товаров.
«Учет марок» — это простой и удобный инструмент для правильного учета маркированной продукции. Сервис автоматически сверяет коды марок на товарах с электронными документами, отслеживает статус каждой марки в системе «Честный ЗНАК» и легко выявляет ошибки в чеках. Интеграция с системами ЭДО, ОФД и ГИС МТ обеспечивает эффективную работу и прозрачный контроль продаж.
Как Роспотребнадзор проверяет работу с маркировкой и основания для проверок
Роспотребнадзор контролирует соблюдение правил маркировки. Ведомство использует разные форматы проверок. Это не только классические плановые и внеплановые проверки, о которых уведомляют заранее, но и контрольные мероприятия, которые могут проводить без предварительного оповещения компании.
Основные виды проверок:
Контрольная закупка — покупка товара для проверки его соответствия обязательным требованиям, включая маркировку, качество и безопасность.
Мониторинговая закупка — закупка для регулярного отслеживания динамики цен, изменений параметров качества и соблюдения других норм.
Выборочный контроль — случайная проверка товаров или торговых точек без заранее установленного перечня объектов контроля.
Инспекционный визит — посещение торгового или производственного объекта сотрудниками Роспотребнадзора для проверки соблюдения законодательства.
Ранее эти виды контроля могли проводиться без уведомления продавца или производителя — кроме выездных проверок. С 21 сентября 2024 года Роспотребнадзор получил дополнительные полномочия. Теперь проверка розничных торговых точек без предупреждения возможна, если в процессе контроля по защите прав потребителей ведомство выявит признаки (индикаторы риска) возможных нарушений в части маркируемой продукции.
Перечень таких индикаторов утвержден Роспотребнадзором и включает, например:
информацию из системы «Честный ЗНАК» о реализации товаров с маркировочными кодами, уже выведенными из оборота;
повторные продажи товара с одним и тем же кодом маркировки;
оборот продукции, не внесенной в систему маркировки.
С 13 октября 2024 года вступил в силу приказ Минфина от 02.09.2024 № 627. Он расширил перечень показателей, по которым у контролирующих органов возникает право инициировать внеплановую проверку продавца маркируемых товаров.
Инспекторы вправе приходить без предупреждения, если обнаружат определенные признаки в системе «Честный ЗНАК». Новые правила коснулись никотиновой, а также пищевой и косметической продукции.
Никотиновые и смежные товары
Для продавцов табачной, никотиносодержащей и соответствующей продукции внеплановую проверку могут назначить при выявлении в «Честном ЗНАКе» следующих отклонений:
Отсутствие информации о проверке кода маркировки при реализации продукции: если объем продаж без проверки кода превышает 600% среднемесячного уровня по торговой точке.
Нарушение требований к ценам: отклонение цены выше 30% от средних месячных продаж, либо выше 50%, если не поступал запрос о запрете реализации продукции от ГИС МТ.
Реализация товаров с кодами, выведенными из оборота: в объеме от 5% среднего объема продаж за месяц, либо 10%, если не было запроса о запрете продаж от ГИС МТ.
Продажа товаров, не введенных в оборот как маркируемые: если их доля превышает 0,5% месячного объема реализации.
Все расчеты проводят отдельно по каждой торговой точке — информацию о месте реализации система ГИС МТ определяет по чеку.
Маркировка товаров
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Вода, молочные продукты, косметика и БАДы
Для других категорий товаров введены отдельные показатели риска, при срабатывании которых магазин также могут проверить без предупреждения:
Вода в упаковке:
если доля реализованной просроченной продукции составляет более 1% от продаж за месяц, или 2%, если не поступал запрос о запрете продаж;
если коды идентификации воды не проверены в объеме свыше 250% от среднего объема продаж аналогичных товаров.
Молочная продукция: если коды маркировки не представлены в системе — в объеме от 150% относительно среднего уровня продаж по данной точке.
Парфюмерно-косметические средства для рук и антисептики: если объем продажи товаров без зарегистрированных в системе кодов маркировки превышает средний месячный уровень реализации аналогичных продуктов.
БАДы: если реализация продукции без маркировочных кодов выше, чем средний объем продаж данного ассортимента по точке.
За первый квартал текущего года в России заметно вырос объем контроля за соблюдением обязательных требований к маркировке товаров. Контролеры проверили свыше 2,2 тыс. контрольных и надзорных мероприятий — это на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Число сработавших индикаторов риска увеличилось на 44%. Это говорит об эффективности новых критериев для внеплановых проверок. Результативность мероприятий, основанных на индикаторах риска, достигла 93,8%, что почти на 10% превышает показатели прошлого года.
Существенно вырос и сам охват — за первый квартал инспекторы проверили более 309 тыс. единиц продукции, что на 30% больше, чем за первые три месяца 2024 года.
Санкции за нарушения в сфере маркировки товаров
Нарушения в обороте маркированных товаров приводят к серьезным последствиям — как для бизнеса, так и для должностных лиц. Приводим основные примеры санкций.
Оборот немаркированных товаров
Такие товары нельзя принимать, продавать или перепродавать — их придется списать. Если проверка обнаружит немаркированную продукцию, грозят:
Должностным лицам — штраф 5 000–10 000 руб. с конфискацией товара (для табака, пива, никотиновой продукции — 30 000–50 000 руб.).
Компаниям — штраф 50 000–300 000 руб. с конфискацией (для табака, пива, никотиновой продукции — штрафы 300 000–500 000 руб.).
За особо крупные нарушения (стоимость товаров свыше 1,5 млн руб.) ответственность выше — до 1 млн руб. штрафа или лишение свободы до 5 лет.
Продажа без передачи сведений в «Честный ЗНАК»
Если при розничной продаже данные о выводе из оборота (например, из-за неисправной кассы или неправильно оформленного договора с ОФД) не передаются, штрафы такие:
Для должностных лиц — от 1 000 до 10 000 руб. или предупреждение.
Для малого бизнеса — 25 000–50 000 руб., для среднего и крупного бизнеса — 50 000–100 000 руб.
Товары не введены в оборот
Если коды нанесены, но продукция не введена в оборот, продавать ее запрещено. Санкции:
Для должностных лиц — штраф 1 000–10 000 руб. или предупреждение.
Для малого бизнеса — 25 000–50 000 руб., для среднего и крупного бизнеса — 50 000–100 000 руб.
Для табака и пива штрафы выше: до 50 000 руб. (должностные лица) и до 300 000 руб. (юрлица).
Неотправка данных о передаче товара в «Честный ЗНАК»
При продаже или покупке маркированного товара между компаниями сведения о переходе права собственности должны автоматически поступать в систему «Честный ЗНАК» через оператора ЭДО (постановление Правительства от 31.12.2020 № 2464). Для этого используют электронные УПД с кодами маркировки.
Если компания продает или покупает продукцию, но не передает информацию в систему, это считается административным правонарушением. Последствия таковы:
для должностных лиц — штраф от 1 000 до 10 000 руб. или предупреждение;
для малого бизнеса — штраф от 25 000 до 50 000 руб.; для среднего и крупного бизнеса — от 50 000 до 100 000 руб.
Сервис «Учет марок» от Платформы ОФД помогает упростить и автоматизировать работу с маркированной продукцией. Он проверяет корректность кодов маркировки, сверяет данные на упаковке с электронной накладной при приемке, а также позволяет получать актуальную информацию о статусе кодов в системе «Честный ЗНАК». Благодаря интеграции с ЭДО, ОФД и ГИС МТ вы сможете вовремя находить ошибки в чеках и анализировать продажи маркированных товаров.
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