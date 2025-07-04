Маркировка товарных групп в мае–июле: ключевые даты, контроль и статистика нарушений

Основные изменения в маркировке по товарным группам (апрель–июль 2025)

Пиво и безалкогольное пиво

С 1 мая 2025 года производители пива в упаковке должны указывать в отчетах сведения о содержании этилового спирта, а также ссылки на первичные учетные документы. Новшества коснулись и импортеров: теперь для продукции из стран ЕАЭС уведомление о вводе в оборот отправляют в систему «Честный ЗНАК» еще до прохождения границы, а для товаров из других государств — до завершения таможенного оформления. Напомним, что требуется маркировать и безалкогольное пиво: с 1 апреля введена обязательная фиксация в системе данных о выводе из оборота товара, проданного в розницу. Кроме того, в случае реализации продукта в кегах на розлив нужно указывать частичное выбытие объемов.

Слабоалкогольные и безалкогольные напитки

С июня 2025 года стартовал режим разрешительной проверки маркировочных кодов офлайн — теперь их подлинность нужно проверять даже при отсутствии доступа к интернету.

Молочная продукция

Осенью 2024 года был запущен эксперимент по переходу на партионный учет, когда код маркировки привязывается не к отдельному товару, а к партии в целом. Этот пилотный проект работал до июня 2025 года — по его итогам примут решение о дальнейшем внедрении схемы.

Косметика и бытовая химия

С мая 2025 года введена обязательная маркировка для мыла и различных моющих средств. С этой же даты запрещен оборот немаркированной продукции, произведенной или ввезенной в страну с 1 мая 2025 года. Уже имеющиеся остатки можно реализовывать без маркировки до окончания срока годности. С 1 июля 2025 года стартовала маркировка средств для волос, бритья и дезодорантов. Аналогично с этой даты оборот немаркированной продукции будет запрещен — если она выпущена с 1 июля 2025 года и позже.

Изделия легкой промышленности