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Маркировка товарных групп в мае–июле: ключевые даты, контроль и статистика нарушений

Маркировка товарных групп в мае–июле: ключевые даты, контроль и статистика нарушений

В мае–июле 2025 года для ряда товарных групп вступили в силу новые требования по обязательной маркировке. Расскажем, что именно изменилось, как государственные ведомства следят за соблюдением правил, а также приведем статистику по выявленным нарушениям.

Основные изменения в маркировке по товарным группам (апрель–июль 2025)

Пиво и безалкогольное пиво  

С 1 мая 2025 года производители пива в упаковке должны указывать в отчетах сведения о содержании этилового спирта, а также ссылки на первичные учетные документы. Новшества коснулись и импортеров: теперь для продукции из стран ЕАЭС уведомление о вводе в оборот отправляют в систему «Честный ЗНАК» еще до прохождения границы, а для товаров из других государств — до завершения таможенного оформления.

Напомним, что требуется маркировать и безалкогольное пиво: с 1 апреля введена обязательная фиксация в системе данных о выводе из оборота товара, проданного в розницу. Кроме того, в случае реализации продукта в кегах на розлив нужно указывать частичное выбытие объемов.

Слабоалкогольные и безалкогольные напитки  

С июня 2025 года стартовал режим разрешительной проверки маркировочных кодов офлайн — теперь их подлинность нужно проверять даже при отсутствии доступа к интернету.

Молочная продукция  

Осенью 2024 года был запущен эксперимент по переходу на партионный учет, когда код маркировки привязывается не к отдельному товару, а к партии в целом. Этот пилотный проект работал до июня 2025 года — по его итогам примут решение о дальнейшем внедрении схемы.

Косметика и бытовая химия  

С мая 2025 года введена обязательная маркировка для мыла и различных моющих средств. С этой же даты запрещен оборот немаркированной продукции, произведенной или ввезенной в страну с 1 мая 2025 года. Уже имеющиеся остатки можно реализовывать без маркировки до окончания срока годности.

С 1 июля 2025 года стартовала маркировка средств для волос, бритья и дезодорантов. Аналогично с этой даты оборот немаркированной продукции будет запрещен — если она выпущена с 1 июля 2025 года и позже.

Изделия легкой промышленности

С 1 марта 2025 года в России стартовала третья фаза обязательной маркировки товаров легкой промышленности. К перечню продукции, подлежащей нанесению DataMatrix-кодов, прибавились еще 12 категорий, включая мужское и женское белье, халаты, пижамы, одежду для детей, купальники, колготки, носки, чулки, перчатки, галстуки, головные уборы и трикотаж.

С 1 июля 2025 года ввоз изделий, приобретенных до 28 февраля 2025 года и не имеющих маркировки, запрещен.

Также в мае–июне 2025 года продолжали работать эксперименты по маркировке ряда новых товарных групп. В рамках пилотных проектов компании добровольно наносят цифровые коды на продукцию и отрабатывают технологические процессы совместно с оператором системы. Большинство экспериментов завершается 31 августа 2025 года. После их окончания и утверждения регламентов маркировка может стать обязательной.

Напомним экспериментальные группы товаров и сроки проведения:

  • оптоволоконная продукция — до 31 августа 2025 года;

  • кабельно-проводниковая продукция (до 1000 В) — до 31 августа 2025 года;

  • строительные материалы в потребительской упаковке — до 31 августа 2025 года;

  • слабоалкогольная продукция (до 9%) — до 31 августа 2025 года;

  • радиоэлектроника — до 31 августа 2025 года;

  • полимерные трубы — до 31 августа 2025 года;

  • пиротехника и огнетушители — до 31 августа 2025 года;

  • учебники для школ — до 31 августа 2025 года;

  • сладости и кондитерские изделия — до 31 августа 2025 года;

  • отопительные приборы — до 31 августа 2025 года;

  • детские игрушки — эксперимент завершен 1 декабря 2024 года, запуск обязательной маркировки планируется на 1 сентября 2025 года;

  • компоненты транспортных средств и устройства с ДВС — до 28 февраля 2026 года.

Официальные итоги по каждой группе будут подведены после окончания пилотов. Затем нанесение кодов может перейти в разряд обязательных мер для всех участников оборота этих товаров.

«Учет марок» — это простой и удобный инструмент для правильного учета маркированной продукции. Сервис автоматически сверяет коды марок на товарах с электронными документами, отслеживает статус каждой марки в системе «Честный ЗНАК» и легко выявляет ошибки в чеках. Интеграция с системами ЭДО, ОФД и ГИС МТ обеспечивает эффективную работу и прозрачный контроль продаж.

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Как Роспотребнадзор проверяет работу с маркировкой и основания для проверок

Роспотребнадзор контролирует соблюдение правил маркировки. Ведомство использует разные форматы проверок. Это не только классические плановые и внеплановые проверки, о которых уведомляют заранее, но и контрольные мероприятия, которые могут проводить без предварительного оповещения компании.

Основные виды проверок:

  • Контрольная закупка — покупка товара для проверки его соответствия обязательным требованиям, включая маркировку, качество и безопасность.

  • Мониторинговая закупка — закупка для регулярного отслеживания динамики цен, изменений параметров качества и соблюдения других норм.

  • Выборочный контроль — случайная проверка товаров или торговых точек без заранее установленного перечня объектов контроля.

  • Инспекционный визит — посещение торгового или производственного объекта сотрудниками Роспотребнадзора для проверки соблюдения законодательства.

Ранее эти виды контроля могли проводиться без уведомления продавца или производителя — кроме выездных проверок. С 21 сентября 2024 года Роспотребнадзор получил дополнительные полномочия. Теперь проверка розничных торговых точек без предупреждения возможна, если в процессе контроля по защите прав потребителей ведомство выявит признаки (индикаторы риска) возможных нарушений в части маркируемой продукции.

Перечень таких индикаторов утвержден Роспотребнадзором и включает, например:

  • информацию из системы «Честный ЗНАК» о реализации товаров с маркировочными кодами, уже выведенными из оборота;

  • повторные продажи товара с одним и тем же кодом маркировки;

  • оборот продукции, не внесенной в систему маркировки.

С 13 октября 2024 года вступил в силу приказ Минфина от 02.09.2024 № 627. Он расширил перечень показателей, по которым у контролирующих органов возникает право инициировать внеплановую проверку продавца маркируемых товаров.

Инспекторы вправе приходить без предупреждения, если обнаружат определенные признаки в системе «Честный ЗНАК». Новые правила коснулись никотиновой, а также пищевой и косметической продукции.

Никотиновые и смежные товары

Для продавцов табачной, никотиносодержащей и соответствующей продукции внеплановую проверку могут назначить при выявлении в «Честном ЗНАКе» следующих отклонений:

  • Отсутствие информации о проверке кода маркировки при реализации продукции: если объем продаж без проверки кода превышает 600% среднемесячного уровня по торговой точке.

  • Нарушение требований к ценам: отклонение цены выше 30% от средних месячных продаж, либо выше 50%, если не поступал запрос о запрете реализации продукции от ГИС МТ.

  • Реализация товаров с кодами, выведенными из оборота: в объеме от 5% среднего объема продаж за месяц, либо 10%, если не было запроса о запрете продаж от ГИС МТ.

  • Продажа товаров, не введенных в оборот как маркируемые: если их доля превышает 0,5% месячного объема реализации.

Все расчеты проводят отдельно по каждой торговой точке — информацию о месте реализации система ГИС МТ определяет по чеку.

Маркировка товаров

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Вода, молочные продукты, косметика и БАДы

Для других категорий товаров введены отдельные показатели риска, при срабатывании которых магазин также могут проверить без предупреждения:

  • Вода в упаковке

    • если доля реализованной просроченной продукции составляет более 1% от продаж за месяц, или 2%, если не поступал запрос о запрете продаж;

    • если коды идентификации воды не проверены в объеме свыше 250% от среднего объема продаж аналогичных товаров.

  • Молочная продукция: если коды маркировки не представлены в системе — в объеме от 150% относительно среднего уровня продаж по данной точке.

  • Парфюмерно-косметические средства для рук и антисептики: если объем продажи товаров без зарегистрированных в системе кодов маркировки превышает средний месячный уровень реализации аналогичных продуктов.

  • БАДы: если реализация продукции без маркировочных кодов выше, чем средний объем продаж данного ассортимента по точке.

За первый квартал текущего года в России заметно вырос объем контроля за соблюдением обязательных требований к маркировке товаров. Контролеры проверили свыше 2,2 тыс. контрольных и надзорных мероприятий — это на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Число сработавших индикаторов риска увеличилось на 44%. Это говорит об эффективности новых критериев для внеплановых проверок. Результативность мероприятий, основанных на индикаторах риска, достигла 93,8%, что почти на 10% превышает показатели прошлого года.

Существенно вырос и сам охват — за первый квартал инспекторы проверили более 309 тыс. единиц продукции, что на 30% больше, чем за первые три месяца 2024 года.

Санкции за нарушения в сфере маркировки товаров

Нарушения в обороте маркированных товаров приводят к серьезным последствиям — как для бизнеса, так и для должностных лиц. Приводим основные примеры санкций.

Оборот немаркированных товаров

Такие товары нельзя принимать, продавать или перепродавать — их придется списать. Если проверка обнаружит немаркированную продукцию, грозят:

  • Должностным лицам — штраф 5 000–10 000 руб. с конфискацией товара (для табака, пива, никотиновой продукции — 30 000–50 000 руб.).

  • Компаниям — штраф 50 000–300 000 руб. с конфискацией (для табака, пива, никотиновой продукции — штрафы 300 000–500 000 руб.).

За особо крупные нарушения (стоимость товаров свыше 1,5 млн руб.) ответственность выше — до 1 млн руб. штрафа или лишение свободы до 5 лет.

Продажа без передачи сведений в «Честный ЗНАК»

Если при розничной продаже данные о выводе из оборота (например, из-за неисправной кассы или неправильно оформленного договора с ОФД) не передаются, штрафы такие:

  • Для должностных лиц — от 1 000 до 10 000 руб. или предупреждение.

  • Для малого бизнеса — 25 000–50 000 руб., для среднего и крупного бизнеса — 50 000–100 000 руб.

Товары не введены в оборот

Если коды нанесены, но продукция не введена в оборот, продавать ее запрещено. Санкции:

  • Для должностных лиц — штраф 1 000–10 000 руб. или предупреждение.

  • Для малого бизнеса — 25 000–50 000 руб., для среднего и крупного бизнеса — 50 000–100 000 руб.

Для табака и пива штрафы выше: до 50 000 руб. (должностные лица) и до 300 000 руб. (юрлица).

Неотправка данных о передаче товара в «Честный ЗНАК»

При продаже или покупке маркированного товара между компаниями сведения о переходе права собственности должны автоматически поступать в систему «Честный ЗНАК» через оператора ЭДО (постановление Правительства от 31.12.2020 № 2464). Для этого используют электронные УПД с кодами маркировки.

Если компания продает или покупает продукцию, но не передает информацию в систему, это считается административным правонарушением. Последствия таковы:

  • для должностных лиц — штраф от 1 000 до 10 000 руб. или предупреждение;

  • для малого бизнеса — штраф от 25 000 до 50 000 руб.; для среднего и крупного бизнеса — от 50 000 до 100 000 руб.

Сервис «Учет марок» от Платформы ОФД помогает упростить и автоматизировать работу с маркированной продукцией. Он проверяет корректность кодов маркировки, сверяет данные на упаковке с электронной накладной при приемке, а также позволяет получать актуальную информацию о статусе кодов в системе «Честный ЗНАК». Благодаря интеграции с ЭДО, ОФД и ГИС МТ вы сможете вовремя находить ошибки в чеках и анализировать продажи маркированных товаров.

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Учет марок — сервис для работы с маркировкой в режиме «одного окна»

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