Увеличение штрафов за кассовые нарушения: изменения в ст. 14.5 КоАП

За что могут оштрафовать при работе с ККТ в 2025 году
Сначала напомним, за что могут оштрафовать при работе с ККТ. Виды таких нарушений закреплены в ст. 14.5 КоАП.
Компания или предприниматель могут получить штраф, если допустили одно из следующих нарушений:
Работали без ККТ, если применение кассовой техники для них обязательно.
Использовали неподходящую ККТ — например, без подключения к оператору фискальных данных, не зарегистрированную в налоговой службе или не включенную в реестр разрешенных моделей.
Нарушили порядок работы с фискальной техникой. Например, заведение общественного питания выдает клиенту пречек, на основании которого принимает оплату. По закону, с 1 марта 2025 года кафе или ресторан должны выдавать фискальный чек и принимать платеж на его основании.
Не выдали покупателю фискальный чек или БСО.
Не представили или представили с нарушением срока по требованию налоговых органов документы, связанные с применением кассовой техники.
Поводом для штрафа могут стать обращения покупателей (например, если им не выдали чек) или результаты проверок налоговой службы. Сначала проводится проверка фактов, а организация или предприниматель при этом имеют право дать пояснения. После подтверждения нарушения и доказательства вины контролирующие органы накладывают штраф.
Покупка, установка и обслуживание онлайн-кассы — затраты, которые иногда исчисляются десятками тысяч рублей в год. Поэтому некоторые компании и предприниматели пытаются работать без кассы. Это нарушение, предусмотренное ч. 2 и 3 ст. 14.5 КоАП. Размер штрафа зависит от того, совершено ли оно впервые или повторно.
Нарушение
На юридическое лицо
На должностное лицо
На индивидуального предпринимателя
Совершено впервые
75–100 % от суммы продажи без применения ККТ, но не менее 30 000 руб.
25–50 % от суммы продажи без применения ККТ, но не менее 10 000 руб.
25–50 % от суммы продажи без применения ККТ, но не менее 10 000 руб.
Совершено повторно, при этом общая сумма продаж без ККТ достигла 1 млн руб.
При нескольких нарушениях до 1 млн рублей штраф рассчитывают как за одно нарушение от общей суммы ущерба.
Приостановление деятельности до 90 суток
Дисквалификация на срок от 1 до 2 лет
Приостановление деятельности до 90 суток
Пример расчета штрафа. Компания обязана применять ККТ, но не установила кассу. Покупатель приобрел товар на 45 000 руб. и не получил фискальный чек. Нарушение выявлено впервые.
По закону, штраф составляет от 75% до 100% суммы продажи:
45 000 руб. × 75% = 33 750 руб.
45 000 руб. × 100% = 45 000 руб.
В ч. 2 ст. 14.5 КоАП указано, что минимальный штраф для юрлица — 30 000 руб. В данном случае сумма 33 750 руб. превышает минимальную планку, значит, штраф составит от 33 750 руб. до 45 000 руб. в зависимости от решения контролирующего органа.
Использование ККТ, не соответствующей требованиям законодательства, ошибки при регистрации или нарушении порядка работы, а также некорректные данные в фискальных чеках могут обернуться серьезными проблемами. Сервис «Контроль нарушений» от «Платформы ОФД» помогает их избежать: он следит за соблюдением правил, контролирует корректность формирования документов и дает возможность оперативно исправить недочеты, прежде чем они станут поводом для претензий со стороны контролирующих органов.
Новые штрафы и подходы к наказаниям за нарушения при работе с ККТ
Минфин предлагает увеличить размеры штрафов за нарушения 54-ФЗ, а также ввести новые виды ответственности. Ведомство рассчитывает, что поправки вступят в силу с сентября 2026 года.
Повышение штрафов связано с тем, что, по мнению Минфина, действующие меры уже не выполняют своей главной функции — предотвращения нарушений. Суммы были установлены больше десятка лет назад, и за это время экономическая ситуация изменилась: потенциальная выгода от работы без ККТ (занижение выручки и неуплата налогов) стала выше риска административного наказания.
Результативность проведенных налоговых проверок в 2024 году оказалась почти стопроцентной, то есть из примерно 70 тысяч контрольных закупок нарушения выявлены в 99% случаев. Фактически существующие размеры штрафов уже не останавливают нарушителей.
Одно из ключевых предложений — отказ от возможности заменять штраф предупреждением за неприменение ККТ в установленных законом случаях. Связано это с тем, что иногда бизнес даже после первого наказания продолжает действовать по-старому, а предупреждение не оказывает сдерживающего эффекта.
Также планируется изменить порядок привлечения ИП к ответственности — приравнять их к юридическим лицам. Сейчас ИП штрафуют как должностных лиц, а это означает меньшие суммы взысканий. При этом для субъектов малого и микробизнеса сохраняется льгота в виде снижения минимального штрафа в два раза.
Отдельное внимание уделили пересмотру базовых сумм штрафов. Их предлагается увеличить кратно, чтобы выгода от нарушения не перевешивала риск наказания. Например, минимальный штраф для юрлиц за неприменение ККТ может вырасти с 30 тыс. руб. до 150 тыс. руб. Для должностных лиц штраф планируют увеличить с 10 до 30 тыс. рублей.
Кроме того, в проекте предусмотрены новые составы нарушений. Так, вводятся штрафы за повторное неприменение ККТ, даже если сумма расчетов без кассы не превышает 1 млн руб.:
для должностных лиц размер составит от четверти до половины суммы неучтенных расчетов, но не менее 60 тыс. руб.;
для юридических лиц и ИП — от трех четвертей до полной суммы, но не менее 300 тыс. руб.
Еще более строгие санкции предлагаются для тех, кто был привлечен за неприменение ККТ более двух раз: минимум 150 тыс. руб. для должностных лиц и 750 тыс. руб. для юрлиц и ИП.
За нарушение порядка снятия кассы с учета штраф для организаций и ИП составит 50 тысяч рублей.
Главная особенность этих новаций в том, что штрафы будут зависеть от суммы неучтенных операций, а не от статуса нарушителя. Основные отличия между размерами санкций, которые применяются сейчас, и планируемыми штрафами — в таблице:
Правонарушение
Сейчас
Планируется
Неприменение ККТ в установленных законодательством случаях (ч. 2 ст. 14.5 КоАП)
Применение ККТ, не соответствующей установленным требованиям (ч. 4 ст. 14.5 КоАП)
Ненаправление чека ККТ или его непередача покупателю (ч. 6 ст. 14.5 КоАП)
Как избежать штрафа за неприменение ККТ в 2025 году
Не всегда работа без кассовой техники — это умышленное нарушение. Бывают ситуации, когда организация или предприниматель не могут пробить чек по объективным причинам:
отключение электроэнергии;
сбои у интернет-провайдера;
проблемы у оператора фискальных данных.
Даже если кассовый аппарат исправен и зарегистрирован, в момент неполадки провести расчет через ККТ невозможно.
Что делать в случае технических сбоев
ФНС в письме от 07.12.2017 № ЕД-4-20/24899 разъяснила порядок действий, которые позволяют избежать штрафа:
Как только появится возможность, пробейте чек коррекции на сумму поступивших денег.
Получите подтверждающий документ у источника сбоя. Например, от энергоснабжающей компании — справку об отключении с датой и временем, или от интернет-провайдера — акт о сбое.
Сообщите в налоговую о нарушении, приложив документ, подтверждающий отсутствие вашей вины, а также копию чека коррекции.
В примечании к ст. 14.5 КоАП указаны ситуации, при которых инспекторы освобождают от ответственности:
Нарушитель сам сообщил о проступке.
На момент «явки с повинной» налоговики не знали о нарушении.
Компания или ИП устранили правонарушение и представили документальные доказательства.
Сервис «Контроль нарушений» создан, чтобы помочь бизнесу вовремя обнаруживать и устранять ошибки в работе касс и фискальных документах, тем самым снижая риск проверок и штрафов. После подключения кассы к «Платформе ОФД» сервис активируется автоматически и анализирует каждый чек.
Система не только указывает на наличие ошибки, но и точно определяет ее источник вплоть до конкретного тега, где допущено нарушение. Пользователь получает подробные рекомендации по исправлению: это позволяет быстро восстановить корректную работу кассы.
