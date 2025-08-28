Увеличение штрафов за кассовые нарушения: изменения в ст. 14.5 КоАП

За что могут оштрафовать при работе с ККТ в 2025 году

Сначала напомним, за что могут оштрафовать при работе с ККТ. Виды таких нарушений закреплены в ст. 14.5 КоАП.

Компания или предприниматель могут получить штраф, если допустили одно из следующих нарушений:

Работали без ККТ, если применение кассовой техники для них обязательно.

Использовали неподходящую ККТ — например, без подключения к оператору фискальных данных, не зарегистрированную в налоговой службе или не включенную в реестр разрешенных моделей.

Нарушили порядок работы с фискальной техникой. Например, заведение общественного питания выдает клиенту пречек, на основании которого принимает оплату. По закону, с 1 марта 2025 года кафе или ресторан должны выдавать фискальный чек и принимать платеж на его основании.

Не выдали покупателю фискальный чек или БСО.

Не представили или представили с нарушением срока по требованию налоговых органов документы, связанные с применением кассовой техники.

Поводом для штрафа могут стать обращения покупателей (например, если им не выдали чек) или результаты проверок налоговой службы. Сначала проводится проверка фактов, а организация или предприниматель при этом имеют право дать пояснения. После подтверждения нарушения и доказательства вины контролирующие органы накладывают штраф.

Покупка, установка и обслуживание онлайн-кассы — затраты, которые иногда исчисляются десятками тысяч рублей в год. Поэтому некоторые компании и предприниматели пытаются работать без кассы. Это нарушение, предусмотренное ч. 2 и 3 ст. 14.5 КоАП. Размер штрафа зависит от того, совершено ли оно впервые или повторно.

Нарушение На юридическое лицо На должностное лицо На индивидуального предпринимателя Совершено впервые 75–100 % от суммы продажи без применения ККТ, но не менее 30 000 руб. 25–50 % от суммы продажи без применения ККТ, но не менее 10 000 руб. 25–50 % от суммы продажи без применения ККТ, но не менее 10 000 руб. Совершено повторно, при этом общая сумма продаж без ККТ достигла 1 млн руб. При нескольких нарушениях до 1 млн рублей штраф рассчитывают как за одно нарушение от общей суммы ущерба. Приостановление деятельности до 90 суток Дисквалификация на срок от 1 до 2 лет Приостановление деятельности до 90 суток

Пример расчета штрафа. Компания обязана применять ККТ, но не установила кассу. Покупатель приобрел товар на 45 000 руб. и не получил фискальный чек. Нарушение выявлено впервые.

По закону, штраф составляет от 75% до 100% суммы продажи:

45 000 руб. × 75% = 33 750 руб.

45 000 руб. × 100% = 45 000 руб.

В ч. 2 ст. 14.5 КоАП указано, что минимальный штраф для юрлица — 30 000 руб. В данном случае сумма 33 750 руб. превышает минимальную планку, значит, штраф составит от 33 750 руб. до 45 000 руб. в зависимости от решения контролирующего органа.