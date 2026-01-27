Маркировка товаров в 2026 году: календарь, товарные группы и новые этапы

Самое главное:
Правительство постепенно расширяет перечени товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Участники оборота должны зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе», заказать коды маркировки, нанести Data Matrix на товары и остатки, подключиться к сервису ЭДО.
Перед стартом обязательной маркировки Правительство запускает пилотные проекты — это добровольная маркировка отдельных видов товаров. Бизнес может принять участие в эксперименте и заранее настроить процессы.
В 2026 году продолжают развиваться тенденции 2025 года — приемка и отгрузка товаров по электронному УПД, поэкземплярный учет при обороте продукции, запрет на продажу немаркированных остатков.
Вводятся разрешительные режимы проверки на кассах: онлайн — автоматическая проверка в системе «Честный ЗНАК» и офлайн — по локальной базе (при отсутствии интернета или связи с ГИС МТ).
Основные понятия в области оборота маркированных товаров
В сфере маркировки регулярно происходят изменения:
появляются новые товарные группы;
актуализируются правительственные постановления;
выходят новые рекомендации и требования;
пилотные проекты закрываются и переходят в разряд обязательной маркировки.
За таким многообразием этапов, сроков и товаров трудно уследить даже опытным участникам рынка. В таблице собрали основные понятия, связанные с маркировкой товаров.
Понятие
Что означает
Честный ЗНАК
Система в области маркировки (ГИС МТ). Участники рынка регистрируются в ней и подают сведения о товарах
Участник оборота маркированной продукции
Производители, импортеры, опт, розница, дистрибьюторы
ФФД 1.2
Версия 1.2 формата фискальных документов предназначена для работы с маркировкой. Продавцы должны использовать кассу с поддержкой ФФД 1.2
ККТ
Контрольно-кассовая техника (онлайн-касса). ККТ нужна для передачи сведений в ФНС, «Честный ЗНАК», выпуска чеков. Продавцы маркированной продукции вместе с кассой используют специальный 2D-сканер для считывания кодов маркировки
Data Matrix
Специальный код для маркировки товаров. DM хранится в «Честном ЗНАКе» после ввода товара в оборот, а также его сканируют продавцы при продаже на кассе. Например, код нужен, чтобы отслеживать сроки годности продукции, предотвращать подделки, автоматизировать учет
ОФД
Оператор фискальных данных. Сервис-посредник, который обеспечивает передачу данных в ФНС, ГИС МТ и другие системы
УПД
Универсальный передаточный документ. Применяется при переходе прав собственности на товар. В сфере маркировки постепенно вводится обмен УПД через сервисы электронного документооборота (ЭДО)
Разрешительный режим на кассах
Проверка товара по коду маркировки перед продажей. Два вида проверки: в онлайн-режиме — продавец сканирует Data Matrix и направляет запрос в «Честный ЗНАК», и офлайн-режиме — при отсутствии интернета или связи с ГИС МТ проверка происходит через локальный модуль ЧЗ.
Поэкземплярный учет
На каждую единицу товара наносят код Data Matrix и передают сведения в ЧЗ. Позволяет отслеживать весь путь товара — от производителя до конечного потребителя
Объемно-сортовой учет
Способ учета маркированных товаров, при котором передача или вывод продукции отражаются по коду товара (GTIN) и общему количеству без поштучного отслеживания кодов маркировки. Товар при этом подлежит маркировке
На сайте «Честного ЗНАКа» публикуется актуальная информация об обязательной маркировке и пилотных проектах. Чтобы с ней ознакомиться, нужно открыть раздел «Товарные категории», выбрать группу товаров и перейти в интересующий подраздел (например, «Сроки обязательной маркировки» или «Товары, подлежащие маркировке»).
Товарные категории, сроки и основные регламенты
В 2026 году новые требования и этапы вводятся в отношении 19 категорий товаров.
1. Сладости и кондитерские изделия
В 2026 году стартует обязательная маркировка сладкой продукции в потребительской упаковке. Участники оборота регистрируются в «Честном ЗНАКе» с 1 сентября 2025 года.
Маркировка вводится поэтапно — производители и импортеры должны выполнить установленные требования: нанести коды на упакованную продукцию, направить отчет о кодировке в ГИС МТ и уведомление о вводе в оборот:
С 1 марта 2026 года — на сахаристые изделия (печенье, мармелад, зефир, пастилу, восточные сладости, вафли, шоколадные, ореховые и прочие пасты).
С 1 мая 2026 года — на торты и хлебобулочную продукцию (круассаны, пирожные, рулеты).
С 1 июля 2026 года — на продукцию из шоколада, драже, карамели и жевательную резинку.
С 1 июля 2027 года перечень требований станет шире:
начинается обязательная маркировка групповых упаковок и наборов;
передача сведений в ЧЗ о розничных продажах через ККТ (продавец сканирует товар при продаже и данные об операции автоматически поступают в «Честный ЗНАК»);
передача сведений в ЧЗ о выводе из оборота не по причине розничной продажи;
вводится требование об использовании ЭДО при приемке и отгрузке партий товаров.
Поэкземплярный учет и передача сведений в ГИС МТ станут обязательными с 1 декабря 2028 года. Передача и одновременно учет каждой единицы товара будет происходить по УПД через сервисы ЭДО. Поэкземплярный учет начнет действовать в отношении товаров, выведенных из оборота не по причине продажи в розницу.
Основание — постановление Правительства от 31.05.2025 № 818.
2. Строительные материалы
Участники оборота регистрируются в «Честном ЗНАКе» с 1 сентября 2025 года. С 1 октября и 1 декабря 2025 года начинается обязательная маркировка строительных материалов в упаковке — цемента, строительных смесей, гипса, монтажных пен, герметиков, мастик, замазок, сухих строительных смесей.
С 1 мая 2026 года производителям запрещено поставлять товары без нанесенных кодов маркировки.
С 1 декабря 2026 года начнут действовать требования:
о передаче сведений в ЧЗ при розничной продаже товара через ККТ;
о поэкземплярном учете при вводе и выводе единиц товаров из оборота по причине, не связанной с розничной продажей;
об использовании ЭДО при приемке и отгрузке товара, переходе прав собственности на товар посредством электронного УПД.
Участники оборота должны заранее настроить кассовое ПО, перейти с контрагентами на электронный документооборот и настроить взаимодействие с «Честным ЗНАКом» (заказ кодов, подача отчета о нанесении маркировки, сканирование кодов на ККТ).
Основание — постановление Правительства от 31.05.2025 № 820.
Сервис «Учет марок» — это комплексное решение для работы с маркировкой и маркированными товарами. Система автоматически сверяет коды марок на товарах с электронными документами, отслеживает статус каждой марки в системе «Честный ЗНАК» и подсвечивает ошибки в чеках. Интеграция с системами ЭДО, ОФД и ГИС МТ минимизирует риск нарушений и позволяет легко контролировать продажи.
3. Детские игрушки
С 1 сентября 2025 года участники оборота регистрируются в ГИС МТ. С 1 декабря 2025 года производители и импортеры наносят коды идентификации на товары и подают уведомление в ЧЗ о вводе в оборот и отчет о нанесении кодов.
С 1 декабря 2025 по 31 августа 2026 года участники оборота наносят коды маркировки на остатки товаров, произведенные до 1 декабря 2025 года. С 1 сентября 2026 года запрещено продавать немаркированные остатки.
С 1 сентября 2026 года стартует обязанность по передаче сведений в «Честный ЗНАК» о розничной продаже товара через ККТ.
С 1 февраля 2027 года начинается подача сведений в ЧЗ об обороте каждой единицы товара (поэкземплярный учет).
Основание — постановление Правительства от 31.05.2025 № 819.
4. Бакалея
Обязательная маркировка в отношении бакалейной продукции стартовала в 2025 году. Производители и импортеры начали наносить коды Data Matrix на снеки, соусы, специи, приправы, пряности, сухие супы, сухие бульоны и уксусы.
С 1 сентября 2026 года участники оборота обязаны обеспечить передачу сведений через ККТ о розничной продаже товара.
С 1 сентября 2026 года в объемно-сортовом формате нужно передавать товар по электронному УПД, а также направлять сведения в «Честный ЗНАК» при выводе товара из оборота не по причине розничной продажи. При объемно-сортовом учете указывают GTIN и количество товара.
С 1 декабря 2027 года — поэкземплярный учет при вводе в оборот и выводе из оборота не по причине розничной продажи. Переход права собственности на товар происходит путем передачи УПД в сервисе ЭДО.
Основание — постановление Правительства от 30.11.2024 № 1682.
5. Антисептики и дезинфицирующие средства
С 1 сентября 2025 по 28 февраля 2026 года текущие собственники товара должны нанести маркировку на остатки товаров, произведенных или ввезенных в Россию до 1 марта 2025 года.
С 1 марта 2026 года участники рынка обязаны подавать в «Честный ЗНАК» сведения об обороте каждой единицы товара (поэкземплярный учет). При приемке и отгрузке нужно использовать электронный УПД, направленный через ЭДО.
Основание — постановление Правительства от 30.05.2023 № 870 (маркировка средств гигиены рук, дезинфицирующих средств и кожных антисептиков).
6. Моторные масла
С 1 апреля 2026 года к участникам рынка установлены требования:
о передаче сведений в «Честный ЗНАК» при розничной продаже товара через ККТ;
о поэкземплярном учете при переходе прав собственности на товар и выводе из оборота не по причине розничной продажи.
В последнем квартале 2025 года участники рынка должны были промаркировать остатки смазочных материалов: по 31 октября 2025 года — остатки по состоянию на 1 сентября 2025 года (относится к производителям, оптовым и розничным продавцам) и по 30 ноября 2025 года — смазочные материалы, которые были приобретены по 31 августа 2025 года и выпущенными на таможне с 1 сентября 2025 года (относится к импортерам).
Основание — постановление Правительства от 30.11.2024 № 1683.
7. Безалкогольные напитки
По 28 февраля 2026 года участники рынка направляют сведения в «Честный ЗНАК» об обороте всех видов безалкогольных напитков в объемно-сортовом формате. Движение товаров между участниками фиксируется в ЭДО.
С 1 марта 2026 года начнет действовать поэкземплярный учет при обороте всех видов безалкогольных напитков. Участники будут обязаны направлять сведения в ГИС МТ о каждой единице товара. Также с этой даты продавцы должны сканировать код маркировки на кассе товаров с ТН ВЭД 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0, 2206 00 390 1 (ККТ автоматически направляет сведения в ЧЗ).
Основание — постановление Правительства от 31.05.2023 № 887.
8. Растительные масла
С 1 ноября 2026 года стартует поэкземплярный учет при обороте и выводе из оборота по причинам, не связанным с продажей в розницу. Участники оборота должны подавать в «Честный ЗНАК» сведения обо всех единицах товара, зафиксированных в электронном УПД.
Основание — постановление Правительства от 27.05.2024 № 676.
9. Икра
Все виды осетровой и лососевой икры подлежат поэкземплярному учету с 1 июня 2026 года — при переходе прав собственности и передаче сведений в «Честный ЗНАК» о выводе из оборота по всем причинам.
Основание — постановление Правительства от 29.11.2023 № 2028.
10. Молоко и молочная продукция
С 1 ноября 2026 года стартует поэкземплярный учет:
Продукции со сроком годности более 40 суток. Участники рынка должны передавать в «Честный ЗНАК» сведения о каждой единице товара.
При выводе из оборота по причинам, не связанным с продажей через ККТ.
Заранее нужно настроить ЭДО и отладить механизмы взаимодействия с контрагентами.
Основание — постановление Правительства от 15.12.2020 № 2099.
11. Ветеринарные препараты
В 2025 году все участники оборота начали подавать сведения в ГИС МТ о выводе из оборота товара не по причине розничной продажи. С 1 сентября 2025 года для розничных продавцов установлена обязанность передавать сведения в «Честный ЗНАК» о розничных продажах.
С 1 марта 2026 года стартует поэкземплярный учет для всех участников оборота ветпрепаратов. Они должны будут использовать электронный УПД и направлять сведения в ЧЗ о каждой единице товара.
Основание — постановление Правительства от 27.05.2024 № 675.
Также с 1 марта 2026 года маркировка становится обязательной для ветеринарных препаратов с кодами ТН ВЭД ЕАЭС: 3002 49 000 1, 3808 91 100 0 и коды ОКПД 2: 20.20.11.000, 21.10.60.194. Производители и импортеры подают сведения о нанесении средств идентификации и вводе товаров в оборот.
Основание — постановление Правительства от 20.11.2025 № 1845.
12. Косметика и бытовая химия
В 2025 году в системе «Честный ЗНАК» регистрируются участники оборота косметики, бытовой химии, бритв и лезвий.
До 30 ноября 2026 года участники оборота бритв и лезвий должны нанести коды Data Matrix на остатки товаров по состоянию на 1 декабря 2025 года, которые были произведены или ввезены в Россию по 30 ноября 2025 года. С 1 декабря 2026 года оборот товаров без кодов идентификации запрещен.
С 1 июля 2026 года продавцы обязаны подавать в ЧЗ сведения о выводе из оборота по причине реализации в розницу через ККТ.
С 1 июля 2026 года по 30 июня 2028 года участники должны использовать ЭДО и вести объемно-сортовой учет при передаче прав собственности на товар по электронному УПД. А также в объемно-сортовом формате подавать сведения в систему маркировки о выводе из оборота по причинам, не связанным с розничной реализацией.
С 1 июля 2028 года начнется поэкземплярный учет при обороте и выводе из оборота не по причине продажи в розницу.
Основание — постановление Правительства от 30.11.2024 № 1681.
13. Корма для животных
С 1 декабря 2026 года стартует поэкземплярный учет при обороте и выводе из оборота по причинам, не связанным с продажей в розницу. Участники оборота должны подавать в «Честный ЗНАК» сведения обо всех единицах товара, зафиксированных в электронном УПД.
Основание — постановление Правительства от 27.05.2024 № 674.
14. Консервированные продукты
С 1 марта 2025 года КФХ и СПК передают в «Честный ЗНАК» сведения о вводе в оборот консервированной продукции из рыбы, морепродуктов, мяса, фруктов, овощей, грибов и ягод.
С 1 октября 2026 года требований станет больше:
передавать в ЧЗ сведения о продаже товаров в розницу через ККТ;
в объемно-сортовом формате передавать сведения о выводе продукции из оборота не в результате розничной реализации;
передавать сведения о товарах, зафиксированных в электронном УПД (нужно указывать GTIN и количество товара).
С 1 октября 2027 года начнется поэкземплярный учет при обороте и выводе из оборота не по причине продажи в розницу.
Основание — постановление Правительства от 27.05.2024 № 677.
15. Безалкогольное пиво
С 1 марта 2026 года безалкогольное пиво переходит под полный контроль на всей цепочке товародвижения. Участники оборота должны передавать сведения в «Честный ЗНАК» о вводе в оборот каждой единицы товара и выводе из оборота не по причине продажи в розницу (поэкземплярный учет).
Основание — постановление Правительства от 27.05.2024 № 678.
16. Легкая промышленность
С 1 января 2026 года запрещена продажа остатков без нанесенных кодов идентификации. До 1 марта 2026 года нужно ввести в оборот остатки товаров — заказать Data Matrix, нанести коды на товары и подать сведения в «Честный ЗНАК» о вводе промаркированных остатков в оборот.
Основание — постановление Правительства от 29.06.2024 № 883 (третья волна маркировки).
С 1 марта 2026 года — старт обязательной маркировки для новых товаров легкой промышленности, а также запрет производства и оборота новых товаров без маркировки (в том числе под маркировку попадают жилеты и пояса спасательные, профессиональная одежда, защитные головные уборы и т. д.).
Основание — постановление Правительства от 25.12.2025 № 2129.
17. Спортивное питание
С 1 сентября 2025 года участники оборота регистрируются в «Честном ЗНАКе». С 1 октября 2025 года маркировка для этой категории товаров становится обязательной.
В 2026 году начнут действовать требования:
с 1 февраля — о внесении кодов маркировки в декларации;
с 1 марта — о передаче сведений в ГИС о выводе из оборота, включая розничные продажи через ККТ (поэкземплярный учет);
до 31 августа — нужно заказать коды и промаркировать остатки.
С 1 сентября 2026 года не допускается реализация продукции без Data Matrix. Поэкземплярный учет при вводе в оборот начнет действовать с 1 марта 2027 года для всей товаропроводящей цепочки участников.
Основание — постановление Правительства от 31.05.2025 № 811.
18. Медицинские изделия
С 1 марта 2026 года вводится обязанность передавать в систему сведения об обороте маркированных медицинских перчаток и санитарно-гигиенических изделий, используемых при недержании, в поэкземплярном учете.
С указанной даты производители, импортеры, медицинские и социально-медицинские организации, а также участники оптовой и розничной торговли обязаны применять ЭДО при отгрузке и приемке такой продукции и передавать сведения о каждой единице маркированного товара.
Основание — постановление Правительства от 31.05.2023 № 894.
19. Растворимые завариваемые напитки
С 1 сентября 2025 года участники оборота регистрируются в «Честном ЗНАКе». С 1 декабря 2025 года действует обязательная маркировка какао и прочих напитков для производителей и импортеров.
С 1 апреля 2026 года производители и импортеры при вводе в оборот будут наносить Data Matrix на чай и чайные напитки, а с 1 июня 2026 года — на кофе и цикорий.
Допускается продажа продукции без маркировки до истечения срока годности, если она была произведена или доставлена в Россию до вступления в действие обязательной маркировки.
С 1 июня 2027 года начнут действовать требования:
о передаче сведений в ГИС МТ о розничных продажах через ККТ;
о передаче сведений в объемно-сортовом формате об обороте и выводе из оборота не по причине реализации в розницу. Нужно указывать GTIN и количество товара. В электронном УПД фиксируется переход права собственности на всю партию товара одного вида.
С 1 октября 2028 года начнется поэкземплярный учет при обороте и выводе из оборота не по причине продажи в розницу.
Основание — постановление Правительства от 30.11.2024 № 1682.
Продавцы товаров должны соблюдать контрольно-кассовую дисциплину и требования закона от 22.05.2003 «О применении ККТ». Наличие кассы обязывает бизнес подавать сведения в ФНС и «Честный ЗНАК» при продаже товаров с маркировкой. Платформа ОФД обеспечивает корректную работу с кассами и передачу сведений в органы контроля. Через личный кабинет владельцы ККТ могут зарегистрировать кассу, настраивать формат чеков, управлять доступами и отслеживать статистику продаж.
Пилотные проекты
До обязательной маркировки отдельных видов товаров Правительство запускает пилотные проекты. У участников оборота есть возможность заранее перестроить бизнес-процессы, перейти на ЭДО и наладить взаимодействие с ГИС МТ.
В режиме пилота сейчас действует маркировка в 12 категориях товаров. Проекты стартовали в 2023-2025 годах. В 2026 году они будут завершены или продлены еще на некоторый срок — это обычная практика. Говорить о конкретных датах окончания экспериментов можно только предварительно.
28 февраля 2026 года заканчивается добровольная маркировка продукции в категориях:
радиоэлектроника;
медицинские изделия 2.0;
автозапчасти;
оптоволокно;
отопительные приборы;
кабельная продукция;
пиротехника;
полимерные трубы;
отдельные виды мясных изделий;
отдельные виды бакалейной продукции — крупы, макаронные изделия, мука и смеси для приготовления теста, каши, мюсли, картофель быстрого приготовления, мед, упакованные в потребительскую упаковку.
31 августа 2026 года заканчиваются пилотные проекты в категориях:
слабый алкоголь (до 9% крепости);
средства гигиены;
товары для дома и интерьера;
удобрения;
полуфабрикаты и замороженная продукция.
Уточнить, какие именно товары участвуют в пилоте, можно на сайте «Честного ЗНАКа». Для этого нужно открыть раздел «Товарные категории», выбрать «Пилотные проекты», нажать на название проекта и перейти в подраздел «Товары в эксперименте».
Чек-лист для бизнеса
Выделим несколько тенденций, которые появились в 2025 году и продолжат развиваться в 2026 году:
Правительство продолжает расширять категории товаров, подлежащих обязательной маркировке. Например, в 2026 году коды Data Matrix будут обязательны для некоторых сахаристых изделий, хлебобулочной продукции, тортов, шоколадной продукции, драже, карамели, жевательной резинки, кофе и цикория.
Передача сведений в «Честный ЗНАК» при реализации товара происходит через ККТ. Продавец сканирует Data Matrix, и система фиксирует факт продажи.
При приеме и отгрузке товара участники оборота должны использовать электронный УПД. Передача документа происходит в сервисе ЭДО. Нужно заранее подключиться к сервису электронного документооборота и провести тестовые отправки с контрагентами.
Введены два режима проверки на кассах. Онлайн-режим — продавец сканирует Data Matrix перед продажей товара, а система выполняет проверку. Офлайн-режим — проверка по Локальному модулю, если при онлайн-проверке ответ не приходит в течение 1,5 секунд (режим действует с 1 марта 2025 года для всех категорий товаров, кроме безалкогольных напитков).
Как бизнесу подготовиться к обязательной маркировке:
Этап
Выполнен
На сайте «Честного ЗНАКа» узнать, подлежит ли товар обязательной маркировке
✅
Уточнить сроки регистрации в ГИС МТ. Подать заявление на регистрацию (при необходимости). Например, маркировка некоторых сладостей и кондитерской продукции стартует с 1 марта 2026 года, но регистрироваться в ЧЗ нужно с 1 сентября 2025 года
✅
Подготовиться до старта маркировки: заказать коды, нанести Data Matrix на продукцию (включая остатки), подать заявление в «Честный ЗНАК» о вводе в оборот
✅
Выбрать оператора фискальных данных (ОФД). Оператор обеспечивает передачу сведений в ГИС МТ и ФНС о продаже товаров
✅
Перейти на ККТ с поддержкой ФФД 1.2. Эта версия подходит для продажи товаров с маркировкой и подачи сведений в ЧЗ.
✅
Установить Локальный модуль «Честного ЗНАКа» для соблюдения разрешительного режима на кассе в офлайн-формате.
✅
Рекомендация: рассмотрите участие в пилотных проектах — это позволит заранее перестроить бизнес-процессы, выстроить четкое взаимодействие с контрагентами и ГИС МТ.
Платформа ЭДО — это сервис электронного документооборота для бизнеса и компаний, в том числе занимающихся продажей товаров с маркировкой. В сервисе удобно обмениваться любыми документами — договорами, актами, счетами-фактурами, УПД. Система проверяет формализованные документы перед отправкой. Архив хранится на защищенном сервере.
Сервис «Учет марок» упростит работу с маркированными товарами. Система интегрируется с ККТ, ОФД, ЭДО, ГИС МТ. Контролируйте корректность чеков (БСО), проводите списание кодов маркировки, передавайте сведения в «Честный ЗНАК», используйте аналитику продаж — все это доступно в режиме «одного окна».
Читайте также:
Дедлайны по маркировке товаров — до конца 2025 года и в 2026 году.
Электронный УПД с 1 января 2026 года: топ вопросов и ответов.
Новый порядок обмена электронными счетами-фактурами: переход на универсальные сообщения с 2026 года.
Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: 2W5zFJLwbTN
Начать дискуссию