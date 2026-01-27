Маркировка товаров в 2026 году: календарь, товарные группы и новые этапы

Вводятся разрешительные режимы проверки на кассах: онлайн — автоматическая проверка в системе «Честный ЗНАК» и офлайн — по локальной базе (при отсутствии интернета или связи с ГИС МТ).

В 2026 году продолжают развиваться тенденции 2025 года — приемка и отгрузка товаров по электронному УПД, поэкземплярный учет при обороте продукции, запрет на продажу немаркированных остатков.

Перед стартом обязательной маркировки Правительство запускает пилотные проекты — это добровольная маркировка отдельных видов товаров. Бизнес может принять участие в эксперименте и заранее настроить процессы.

Участники оборота должны зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе», заказать коды маркировки, нанести Data Matrix на товары и остатки, подключиться к сервису ЭДО.

На сайте «Честного ЗНАКа» публикуется актуальная информация об обязательной маркировке и пилотных проектах. Чтобы с ней ознакомиться, нужно открыть раздел «Товарные категории», выбрать группу товаров и перейти в интересующий подраздел (например, «Сроки обязательной маркировки» или «Товары, подлежащие маркировке»).

Способ учета маркированных товаров, при котором передача или вывод продукции отражаются по коду товара (GTIN) и общему количеству без поштучного отслеживания кодов маркировки. Товар при этом подлежит маркировке

На каждую единицу товара наносят код Data Matrix и передают сведения в ЧЗ. Позволяет отслеживать весь путь товара — от производителя до конечного потребителя

Проверка товара по коду маркировки перед продажей. Два вида проверки: в онлайн-режиме — продавец сканирует Data Matrix и направляет запрос в «Честный ЗНАК», и офлайн-режиме — при отсутствии интернета или связи с ГИС МТ проверка происходит через локальный модуль ЧЗ .

Универсальный передаточный документ. Применяется при переходе прав собственности на товар. В сфере маркировки постепенно вводится обмен УПД через сервисы электронного документооборота (ЭДО)

Оператор фискальных данных. Сервис-посредник, который обеспечивает передачу данных в ФНС, ГИС МТ и другие системы

Специальный код для маркировки товаров. DM хранится в «Честном ЗНАКе» после ввода товара в оборот, а также его сканируют продавцы при продаже на кассе. Например, код нужен, чтобы отслеживать сроки годности продукции, предотвращать подделки, автоматизировать учет

Контрольно-кассовая техника (онлайн-касса). ККТ нужна для передачи сведений в ФНС, «Честный ЗНАК», выпуска чеков. Продавцы маркированной продукции вместе с кассой используют специальный 2D-сканер для считывания кодов маркировки

Версия 1.2 формата фискальных документов предназначена для работы с маркировкой. Продавцы должны использовать кассу с поддержкой ФФД 1.2

Система в области маркировки (ГИС МТ). Участники рынка регистрируются в ней и подают сведения о товарах

За таким многообразием этапов, сроков и товаров трудно уследить даже опытным участникам рынка. В таблице собрали основные понятия, связанные с маркировкой товаров.

Товарные категории, сроки и основные регламенты

В 2026 году новые требования и этапы вводятся в отношении 19 категорий товаров.

1. Сладости и кондитерские изделия

В 2026 году стартует обязательная маркировка сладкой продукции в потребительской упаковке. Участники оборота регистрируются в «Честном ЗНАКе» с 1 сентября 2025 года. Маркировка вводится поэтапно — производители и импортеры должны выполнить установленные требования: нанести коды на упакованную продукцию, направить отчет о кодировке в ГИС МТ и уведомление о вводе в оборот: С 1 марта 2026 года — на сахаристые изделия (печенье, мармелад, зефир, пастилу, восточные сладости, вафли, шоколадные, ореховые и прочие пасты).

С 1 мая 2026 года — на торты и хлебобулочную продукцию (круассаны, пирожные, рулеты).

С 1 июля 2026 года — на продукцию из шоколада, драже, карамели и жевательную резинку. С 1 июля 2027 года перечень требований станет шире: начинается обязательная маркировка групповых упаковок и наборов;

передача сведений в ЧЗ о розничных продажах через ККТ (продавец сканирует товар при продаже и данные об операции автоматически поступают в «Честный ЗНАК»);

передача сведений в ЧЗ о выводе из оборота не по причине розничной продажи;

вводится требование об использовании ЭДО при приемке и отгрузке партий товаров. Поэкземплярный учет и передача сведений в ГИС МТ станут обязательными с 1 декабря 2028 года. Передача и одновременно учет каждой единицы товара будет происходить по УПД через сервисы ЭДО. Поэкземплярный учет начнет действовать в отношении товаров, выведенных из оборота не по причине продажи в розницу. Основание — постановление Правительства от 31.05.2025 № 818.

2. Строительные материалы

Участники оборота регистрируются в «Честном ЗНАКе» с 1 сентября 2025 года. С 1 октября и 1 декабря 2025 года начинается обязательная маркировка строительных материалов в упаковке — цемента, строительных смесей, гипса, монтажных пен, герметиков, мастик, замазок, сухих строительных смесей. С 1 мая 2026 года производителям запрещено поставлять товары без нанесенных кодов маркировки. С 1 декабря 2026 года начнут действовать требования: о передаче сведений в ЧЗ при розничной продаже товара через ККТ;

о поэкземплярном учете при вводе и выводе единиц товаров из оборота по причине, не связанной с розничной продажей;

об использовании ЭДО при приемке и отгрузке товара, переходе прав собственности на товар посредством электронного УПД. Участники оборота должны заранее настроить кассовое ПО, перейти с контрагентами на электронный документооборот и настроить взаимодействие с «Честным ЗНАКом» (заказ кодов, подача отчета о нанесении маркировки, сканирование кодов на ККТ). Основание — постановление Правительства от 31.05.2025 № 820. Сервис «Учет марок» — это комплексное решение для работы с маркировкой и маркированными товарами. Система автоматически сверяет коды марок на товарах с электронными документами, отслеживает статус каждой марки в системе «Честный ЗНАК» и подсвечивает ошибки в чеках. Интеграция с системами ЭДО, ОФД и ГИС МТ минимизирует риск нарушений и позволяет легко контролировать продажи. Узнать подробнее

3. Детские игрушки

С 1 сентября 2025 года участники оборота регистрируются в ГИС МТ. С 1 декабря 2025 года производители и импортеры наносят коды идентификации на товары и подают уведомление в ЧЗ о вводе в оборот и отчет о нанесении кодов. С 1 декабря 2025 по 31 августа 2026 года участники оборота наносят коды маркировки на остатки товаров, произведенные до 1 декабря 2025 года. С 1 сентября 2026 года запрещено продавать немаркированные остатки.

С 1 сентября 2026 года стартует обязанность по передаче сведений в «Честный ЗНАК» о розничной продаже товара через ККТ. С 1 февраля 2027 года начинается подача сведений в ЧЗ об обороте каждой единицы товара (поэкземплярный учет). Основание — постановление Правительства от 31.05.2025 № 819.

4. Бакалея

Обязательная маркировка в отношении бакалейной продукции стартовала в 2025 году. Производители и импортеры начали наносить коды Data Matrix на снеки, соусы, специи, приправы, пряности, сухие супы, сухие бульоны и уксусы. С 1 сентября 2026 года участники оборота обязаны обеспечить передачу сведений через ККТ о розничной продаже товара.

С 1 сентября 2026 года в объемно-сортовом формате нужно передавать товар по электронному УПД, а также направлять сведения в «Честный ЗНАК» при выводе товара из оборота не по причине розничной продажи. При объемно-сортовом учете указывают GTIN и количество товара. С 1 декабря 2027 года — поэкземплярный учет при вводе в оборот и выводе из оборота не по причине розничной продажи. Переход права собственности на товар происходит путем передачи УПД в сервисе ЭДО. Основание — постановление Правительства от 30.11.2024 № 1682.

5. Антисептики и дезинфицирующие средства

С 1 сентября 2025 по 28 февраля 2026 года текущие собственники товара должны нанести маркировку на остатки товаров, произведенных или ввезенных в Россию до 1 марта 2025 года. С 1 марта 2026 года участники рынка обязаны подавать в «Честный ЗНАК» сведения об обороте каждой единицы товара (поэкземплярный учет). При приемке и отгрузке нужно использовать электронный УПД, направленный через ЭДО. Основание — постановление Правительства от 30.05.2023 № 870 (маркировка средств гигиены рук, дезинфицирующих средств и кожных антисептиков).

6. Моторные масла

С 1 апреля 2026 года к участникам рынка установлены требования: о передаче сведений в «Честный ЗНАК» при розничной продаже товара через ККТ;

о поэкземплярном учете при переходе прав собственности на товар и выводе из оборота не по причине розничной продажи. В последнем квартале 2025 года участники рынка должны были промаркировать остатки смазочных материалов: по 31 октября 2025 года — остатки по состоянию на 1 сентября 2025 года (относится к производителям, оптовым и розничным продавцам) и по 30 ноября 2025 года — смазочные материалы, которые были приобретены по 31 августа 2025 года и выпущенными на таможне с 1 сентября 2025 года (относится к импортерам). Основание — постановление Правительства от 30.11.2024 № 1683.

7. Безалкогольные напитки

По 28 февраля 2026 года участники рынка направляют сведения в «Честный ЗНАК» об обороте всех видов безалкогольных напитков в объемно-сортовом формате. Движение товаров между участниками фиксируется в ЭДО. С 1 марта 2026 года начнет действовать поэкземплярный учет при обороте всех видов безалкогольных напитков. Участники будут обязаны направлять сведения в ГИС МТ о каждой единице товара. Также с этой даты продавцы должны сканировать код маркировки на кассе товаров с ТН ВЭД 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0, 2206 00 390 1 (ККТ автоматически направляет сведения в ЧЗ). Основание — постановление Правительства от 31.05.2023 № 887.

8. Растительные масла

С 1 ноября 2026 года стартует поэкземплярный учет при обороте и выводе из оборота по причинам, не связанным с продажей в розницу. Участники оборота должны подавать в «Честный ЗНАК» сведения обо всех единицах товара, зафиксированных в электронном УПД. Основание — постановление Правительства от 27.05.2024 № 676.

9. Икра

Все виды осетровой и лососевой икры подлежат поэкземплярному учету с 1 июня 2026 года — при переходе прав собственности и передаче сведений в «Честный ЗНАК» о выводе из оборота по всем причинам. Основание — постановление Правительства от 29.11.2023 № 2028.

10. Молоко и молочная продукция

С 1 ноября 2026 года стартует поэкземплярный учет: Продукции со сроком годности более 40 суток. Участники рынка должны передавать в «Честный ЗНАК» сведения о каждой единице товара.

При выводе из оборота по причинам, не связанным с продажей через ККТ. Заранее нужно настроить ЭДО и отладить механизмы взаимодействия с контрагентами. Основание — постановление Правительства от 15.12.2020 № 2099.

11. Ветеринарные препараты

В 2025 году все участники оборота начали подавать сведения в ГИС МТ о выводе из оборота товара не по причине розничной продажи. С 1 сентября 2025 года для розничных продавцов установлена обязанность передавать сведения в «Честный ЗНАК» о розничных продажах. С 1 марта 2026 года стартует поэкземплярный учет для всех участников оборота ветпрепаратов. Они должны будут использовать электронный УПД и направлять сведения в ЧЗ о каждой единице товара. Основание — постановление Правительства от 27.05.2024 № 675. Также с 1 марта 2026 года маркировка становится обязательной для ветеринарных препаратов с кодами ТН ВЭД ЕАЭС: 3002 49 000 1, 3808 91 100 0 и коды ОКПД 2: 20.20.11.000, 21.10.60.194. Производители и импортеры подают сведения о нанесении средств идентификации и вводе товаров в оборот. Основание — постановление Правительства от 20.11.2025 № 1845.

12. Косметика и бытовая химия

В 2025 году в системе «Честный ЗНАК» регистрируются участники оборота косметики, бытовой химии, бритв и лезвий. До 30 ноября 2026 года участники оборота бритв и лезвий должны нанести коды Data Matrix на остатки товаров по состоянию на 1 декабря 2025 года, которые были произведены или ввезены в Россию по 30 ноября 2025 года. С 1 декабря 2026 года оборот товаров без кодов идентификации запрещен. С 1 июля 2026 года продавцы обязаны подавать в ЧЗ сведения о выводе из оборота по причине реализации в розницу через ККТ.

С 1 июля 2026 года по 30 июня 2028 года участники должны использовать ЭДО и вести объемно-сортовой учет при передаче прав собственности на товар по электронному УПД. А также в объемно-сортовом формате подавать сведения в систему маркировки о выводе из оборота по причинам, не связанным с розничной реализацией. С 1 июля 2028 года начнется поэкземплярный учет при обороте и выводе из оборота не по причине продажи в розницу. Основание — постановление Правительства от 30.11.2024 № 1681.

13. Корма для животных

С 1 декабря 2026 года стартует поэкземплярный учет при обороте и выводе из оборота по причинам, не связанным с продажей в розницу. Участники оборота должны подавать в «Честный ЗНАК» сведения обо всех единицах товара, зафиксированных в электронном УПД. Основание — постановление Правительства от 27.05.2024 № 674.

14. Консервированные продукты

С 1 марта 2025 года КФХ и СПК передают в «Честный ЗНАК» сведения о вводе в оборот консервированной продукции из рыбы, морепродуктов, мяса, фруктов, овощей, грибов и ягод. С 1 октября 2026 года требований станет больше: передавать в ЧЗ сведения о продаже товаров в розницу через ККТ;

в объемно-сортовом формате передавать сведения о выводе продукции из оборота не в результате розничной реализации;

передавать сведения о товарах, зафиксированных в электронном УПД (нужно указывать GTIN и количество товара). С 1 октября 2027 года начнется поэкземплярный учет при обороте и выводе из оборота не по причине продажи в розницу. Основание — постановление Правительства от 27.05.2024 № 677.

15. Безалкогольное пиво

С 1 марта 2026 года безалкогольное пиво переходит под полный контроль на всей цепочке товародвижения. Участники оборота должны передавать сведения в «Честный ЗНАК» о вводе в оборот каждой единицы товара и выводе из оборота не по причине продажи в розницу (поэкземплярный учет). Основание — постановление Правительства от 27.05.2024 № 678.

16. Легкая промышленность

С 1 января 2026 года запрещена продажа остатков без нанесенных кодов идентификации. До 1 марта 2026 года нужно ввести в оборот остатки товаров — заказать Data Matrix, нанести коды на товары и подать сведения в «Честный ЗНАК» о вводе промаркированных остатков в оборот. Основание — постановление Правительства от 29.06.2024 № 883 (третья волна маркировки). С 1 марта 2026 года — старт обязательной маркировки для новых товаров легкой промышленности, а также запрет производства и оборота новых товаров без маркировки (в том числе под маркировку попадают жилеты и пояса спасательные, профессиональная одежда, защитные головные уборы и т. д.). Основание — постановление Правительства от 25.12.2025 № 2129.

17. Спортивное питание

С 1 сентября 2025 года участники оборота регистрируются в «Честном ЗНАКе». С 1 октября 2025 года маркировка для этой категории товаров становится обязательной. В 2026 году начнут действовать требования: с 1 февраля — о внесении кодов маркировки в декларации;

с 1 марта — о передаче сведений в ГИС о выводе из оборота, включая розничные продажи через ККТ (поэкземплярный учет);

до 31 августа — нужно заказать коды и промаркировать остатки. С 1 сентября 2026 года не допускается реализация продукции без Data Matrix. Поэкземплярный учет при вводе в оборот начнет действовать с 1 марта 2027 года для всей товаропроводящей цепочки участников. Основание — постановление Правительства от 31.05.2025 № 811.

18. Медицинские изделия

С 1 марта 2026 года вводится обязанность передавать в систему сведения об обороте маркированных медицинских перчаток и санитарно-гигиенических изделий, используемых при недержании, в поэкземплярном учете. С указанной даты производители, импортеры, медицинские и социально-медицинские организации, а также участники оптовой и розничной торговли обязаны применять ЭДО при отгрузке и приемке такой продукции и передавать сведения о каждой единице маркированного товара. Основание — постановление Правительства от 31.05.2023 № 894.

19. Растворимые завариваемые напитки