Счета-фактуры
Счета-фактура, книга покупок и продаж с 2026 года: что изменилось и рекомендованные формы

С 1 января 2026 года ФНС рекомендует применять обновленные формы счета-фактуры, книг покупок и продаж. Рассказали об изменениях в бланках и правилах их заполнения.

Самое главное:

  • В счете-фактуре, книге продаж и книге покупок появились новые поля для ссылки на авансовый счет-фактуру при выставлении и регистрации документа на отгрузку.

  • Предприниматели обязаны указывать ОГРНИП и дату его присвоения во всех документах по учету НДС.

  • Чтобы высвободить место под сумму НДС в 22% и стоимость товаров по этой ставке без НДС, ФНС изменила порядок заполнения граф книги продаж.

  • Стоимость прослеживаемых товаров нужно указывать полностью до копейки без округления.

Почему ФНС изменила документы по НДС с 1 января 2026 года

Необходимость изменения документов по учету НДС — следствие очередного этапа налоговой реформы и внесения поправок в Налоговый кодекс законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. С 1 января 2026 года:

  • Базовая ставка НДС выросла с 20 до 22% (п. 3 ст. 164 НК).

  • Изменились правила оформления счетов-фактур (п. 5, 6 ст. 169 НК).

  • Поставщик при выставлении счета-фактуры на поставку или услугу, по которым ранее был получен аванс или предоплата, обязан прописать в ней номер и дату счета-фактуры на аванс (п. 5 ст. 169 НК).

  • ИП вместо старого свидетельства о регистрации в счете-фактуре должны указывать ОГРНИП и дату его присвоения (п. 6 ст. 169 НК).

425-ФЗ также изменил правило утверждения формы счета-фактуры, списка его обязательных реквизитов, книг покупок и продаж: с 1 октября 2027 года их будет утверждать не Правительство, а ФНС. До этой даты полномочия остаются за Правительством. Но постановление с обновленными вследствие поправок формами еще не вступило в силу, поэтому ФНС рекомендует с 1 января 2026 года использовать формы из письма от 26.12.2025 № СД-4-3/11730@.

Базовые формы счета-фактуры, книги покупок и книги продаж остались прежними — в соответствии с постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137 с учетом всех дополнений. И рекомендации ФНС в отношении бланков и порядка их заполнения с учетом норм налогового кодекса с 01.01.2026 касаются именно этих форм.

Что изменилось в счете-фактуре с 2026 года

Новые обязательные реквизиты

С 1 января 2026 года в счетах-фактурах нужно указывать:

  • Номер и дату авансового счета-фактуры, если вы получили предоплату, а потом отгрузили товар или оказали услугу. Это касается только тех случаев, когда аванс уже был оформлен отдельным счетом-фактурой (п. 5 ст. 169 НК).

  • ОГРНИП и дату его присвоения, если счет выставляет индивидуальный предприниматель. Раньше писали данные из свидетельства о регистрации, теперь — ОГРНИП (п. 6 ст. 169 НК).

Новая строка

В бумажной форме появилась новая строка 5б. Именно туда вписывают номер и дату авансового счета-фактуры. Заполнять строку 5б нужно только в счетах-фактурах на отгрузку, то есть тех, что поставщик выставил при передаче товара или оказании услуги, если:

  • аванс поступал раньше,

  • и по нему уже был выставлен авансовый счет-фактура.

Особенности заполнения строки 5б:

  • Если аванс и отгрузка произошли в одном месяце или квартале, а авансовый счет-фактура выставляется только по итогам периода, то строку 5б не заполняют. Например, так делают ИП-упрощенцы с пониженными ставками НДС или при долгосрочных поставках.

  • Если авансов было несколько, перечислите все номера и даты через точку с запятой. Например, № 10 от 12.01.2026; № 17 от 14.01.2026.

  • Исправления авансового счета, которые сделаны после отгрузки, не требуют исправления отгрузочного счета-фактуры.

  • Корректировочные авансовые счета-фактуры не нужно указывать в строке 5б. Например, при смене ставки НДС с 20% на 22%.

Уточнена расшифровка графы 14

В графе 14 счета-фактуры теперь нужно указывать стоимость прослеживаемых товаров в рублях с копейками. До 1 января 2026 года разрешалось писать только целые рубли.

Формат электронного счета-фактуры уже поддерживает копейки, то есть технически ничего менять не нужно.

Что изменилось в книге покупок с 2026 года

Новая графа

В книге покупок появилась новая графа — 7а. Она нужна, чтобы связать счет-фактуру, который продавец выставил при получении предоплаты, и отгрузочный счет-фактуру, который он выдал при передаче товара или услуги.

Если под одну предоплату выставили несколько отгрузочных счетов, укажите все номера и даты через точку с запятой. 

Данные о корректировочном счете-фактуре вносить в книгу покупок не нужно. Даже если продавец позже исправил счет-фактуру на отгрузку или выставил корректировочный, не меняйте запись в книге покупок.

Уточнена расшифровка графы 19

Эта рекомендация — логическое продолжение рекомендации при заполнении счета-фактуры указывать стоимость прослеживаемых товаров в рублях и копейках. Данные графы 19 книги покупок должны соответствовать данным графы 14 счета-фактуры. 

ОГРНИП

ИП, который ведет книгу покупок, при ее подписании указывает свой ОГРНИП и дату его получения.

Изменения в книге продаж с 2026 года

Новая графа

В книге продаж образца 2026 года появилась графа 11а. Она нужна для отражения реквизитов авансового счета-фактуры, выставленного ранее при получении предоплаты в момент регистрации счета-фактуры на отгрузку товара.

Порядок заполнения графы 11а новой книги продаж аналогичен графе 7а книги покупок:

  • Если счетов-фактур на аванс или предоплату было несколько, их номера и даты нужно перечислить через точку с запятой.

  • Исправления авансового счета-фактуры в книгу продаж вносить не нужно.

  • Корректировочные авансовые счета-фактуры — не записывать.

Новая ставка НДС

Для корректной регистрации счетов-фактур с учетом повышения ставки НДС до 22% ФНС рекомендует:

  1. В графе 14 фиксировать стоимость продаж по ставке 22% без НДС.

  2. В графе 17 — сумму НДС по ставке 22%.

  3. В графе 14а отражать общую сумму продаж по старым ставкам 20% и 18% без НДС.

  4. В графе 17а — общий НДС по старым ставкам 20% и 18%.

Уточнена расшифровка графы 23

Стоимость прослеживаемых товаров в рублях и копейках с 2026 года нужно указывать во всех документах по учету НДС. В книге продаж этот показатель попадает в графу 23.

ОГРНИП

ИП, который работает с НДС, обязан вести книгу продаж и при ее подписании указывать свой ОГРНИП и дату, когда ФНС присвоила его.

Заключение

  • Изменения в счете-фактуре, книге покупок и книге продаж, а также рекомендации ФНС по их заполнению взаимосвязаны и являются следствием поправок к налоговому кодексу, которые вступили в силу с 1 января 2026 года. 

  • Проверьте готовность учетных баз и используемых сервисов ЭДО работать с новыми формами. При необходимости обновите до версии с актуальными бланками.

  • Ознакомьте бухгалтеров с новыми правилами заполнения документов по НДС, особенно в части работы со счетами-фактурами на аванс.

