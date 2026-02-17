Счета-фактура, книга покупок и продаж с 2026 года: что изменилось и рекомендованные формы

Почему ФНС изменила документы по НДС с 1 января 2026 года

Необходимость изменения документов по учету НДС — следствие очередного этапа налоговой реформы и внесения поправок в Налоговый кодекс законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. С 1 января 2026 года:

425-ФЗ также изменил правило утверждения формы счета-фактуры, списка его обязательных реквизитов, книг покупок и продаж: с 1 октября 2027 года их будет утверждать не Правительство, а ФНС. До этой даты полномочия остаются за Правительством. Но постановление с обновленными вследствие поправок формами еще не вступило в силу, поэтому ФНС рекомендует с 1 января 2026 года использовать формы из письма от 26.12.2025 № СД-4-3/11730@.