Как начать бизнес с нуля в 2026 году: выбор налоговой системы для розницы

Самое главное:
Патент для розницы не отменили. В 2026 году розничный магазин может работать на ПСН, если доходы не превышают 20 млн рублей.
В большинстве случаев розничная торговля сопряжена с большими расходами, поэтому применение налоговой системы с правом уменьшения доходов на расходы, выгоднее.
За редким исключением розничная торговая точка обязана применять зарегистрированную в ФНС ККТ .
Эффективное управление продажами и розничным бизнесом — результат использования точной аналитики, добыть которую проще, чем кажется.
Главные налоговые изменения для бизнеса в 2026 году
С 1 января 2026 года:
Базовая ставка НДС выросла до 22%.
Ряды плательщиков НДС пополнились юрлицами и ИП на УСН с доходами от 20 млн рублей в год. Они вправе работать на стандартных ставках 22 и 10%, или выбрать пониженные 5 и 7%. Последние лишают права уменьшать НДС к уплате на суммы НДС от поставщиков.
ФНС сократила список патентных видов деятельности, но розничная торговля по-прежнему осталась в нем.
Применять ПСН вправе только ИП с доходами до 20 млн рублей в год.
Поэтому при запуске бизнеса в розничной торговле в 2026 году нужно учитывать текущие обстоятельства и действующие законодательные нормы, так как они напрямую влияют на выбор налогового режима и, как следствие, его налоговую нагрузку и прибыльность.
Как запустить розничный бизнес в 2026 году: пошаговая инструкция
Шаг 1. Определитесь с количеством участников в бизнесе
От количества участников в деле зависит, какую организационно-правовую форму может иметь бизнес:
Если речь идет о единоличном запуске, то физлицо может стать самозанятым или зарегистрировать ИП.
Если бизнес партнерский, то нужно зарегистрировать общество.
Шаг 2. Зарегистрируйте бизнес
Для регистрации в качестве самозанятого достаточно создать личный кабинет на сервисе ФНС «Мой налог» и авторизоваться через Госуслуги. Никакие пошлины платить не нужно.
Для получения статуса ИП нужно заполнить форму Р21001, для регистрации ООО — форму Р11001, а также оплатить пошлину 800 рублей или 4 000 рублей соответственно (ст. 333.33 НК), если будете отправлять заявление о регистрации по почте или принесете лично.
Если подать документы на регистрацию онлайн, например, через Госуслуги или обслуживающий банк, пошлину платить не нужно.
На этом же этапе нужно выбрать код ОКВЭД. Для розничной торговли используют коды из группы 47.
Шаг 3. Выберите систему налогообложения
Сейчас бизнесу в России доступны:
ОСНО — основная система налогообложения — можно заниматься любой законной деятельностью без ограничения по доходам, нужно платить НДС, налог на прибыль и имущество по общим правилам и вести полный учет.
УСН — упрощенная система налогообложения — режим, при котором установленный налог заменяет налог на прибыль (НДФЛ для ИП) и имущество, а также НДС при доходах до 20 млн рублей.
АУСН — автоматизированная УСН — налоговая система, на которой учет полностью ведет обслуживающий банк и ФНС, нет НДС, страховых взносов, но есть жесткие ограничения по числу работников.
ПСН — патент — режим с предсказуемым налоговым платежом, без НДС и с привязкой к региону, заключается в покупке права заниматься определенной деятельностью.
НПД — самозанятость — режим с низкой налоговой ставкой и без отчетности.
ЕСХН — единый сельхозналог — не рассматриваем, так как работать на нем вправе только производители сельскохозяйственной продукции.
Ниже мы подробно разберем, что учесть и на что обратить внимание при выборе системы налогообложения для запуска бизнеса в розничной торговле с нуля.
ОСНО и УСН и ПСН при наличии работников требуют систематической сдачи отчетности и уведомлений в ФНС.
Шаг 4. Откройте бизнес-счет
Самозанятому не нужен специальный счет для доходов от бизнеса. Юрлицам и ИП — нужен.
При выборе банка сравните тарифы на РКО, наличие и удобство онлайн-банка, режим работы и функционал линии поддержки клиентов, отзывы о ее работе.
Если для бизнеса вы выбрали АУСН, то банк нужно выбрать из тех, что подключены к этой программе. Для остальных налоговых режимов ограничений по банкам нет.
Шаг 5. Подключите онлайн-кассу
Продажи товаров через кассу с выдачей чека и их параллельной регистрацией в ФНС — требование закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Розничная торговля без использования ККТ или с использованием незарегистрированной в ФНС кассы ведет к штрафам до 30 тыс. рублей (ст. 14.5 КоАП).
Процедура подключения кассы:
1. Выберите и купите кассу. Подберите модель под свой бизнес. Перед покупкой кассы составьте список нужных функций, так проще выбрать подходящую модель и не переплатить:
нужна ли печать чеков или достаточно электронных с отправкой на электронную почту или в SMS;
важна ли мобильность, возможность работы от аккумулятора;
нужен ли встроенный терминал для карт, сканер штрихкодов;
способы подключения к интернету: провод, Wi‑Fi, сим‑карта;
срок действия фискального накопителя и т. п.
Также перед покупкой проверьте на сайте ФНС, что касса и фискальный накопитель внесены в реестры, разрешенной к использованию техники.
2. Заключите договор с оператором фискальных данных (ОФД). ОФД передает чеки в налоговую. Выберите аккредитованного оператора из списка на сайте ФНС, например, Платформа ОФД.
3. Купите чековую ленту. Она понадобится для регистрации кассы и выдачи бумажных чеков покупателям.
4. Получите электронную подпись. Она нужна для регистрации кассы онлайн. Можно заказать в удостоверяющем центре или через личный кабинет Платформы ОФД.
5. Зарегистрируйте кассу в ФНС. Подайте заявление через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или в инспекции. После регистрации касса готова к работе.
Могут работать без кассы:
Самозанятые при условии соблюдения лимита дохода.
Газетные киоски и киоски с мороженым при продаже только своей основной продукции.
Продавцы разливных безалкогольных напитков, молока и воды.
Как выбрать налоговую систему для розницы в 2026 году: пошаговая инструкция
Шаг 1. Оцените масштаб бизнеса и направление розничной торговли
Для этого ответьте на вопросы:
Сколько вы планируете зарабатывать?
Какой доход заложили в бизнес-план на ближайший год?
Будут ли наемные работники или подрядчики-физлица по договорам ГПХ без специального налогового статуса?
Сколько имущества будет задействовано в бизнесе?
Как планируете реализовывать товар — через стационарную торговую точку, мобильную или будете развозить?
Запускаете бизнес в одном регионе или нескольких? В каком / каких конкретно?
Это важно, так как специальные налоговые режимы имеют ограничения по доходам, работникам и разрешенным видам деятельности.
Шаг 2. Просчитайте расходы
Для розницы типичные расходы — это аренда, закупка товара, зарплата продавцов, коммунальные услуги. При больших регулярных затратах, стоит присмотреться к системам налогообложения, на которых расходы будут уменьшать налогооблагаемую базу, например, УСН «Доходы минус расходы» или АУСН «Доходы минус расходы».
Также нужно понимать:
Какие расходы преобладают: на персонал или на закупки товаров и услуг?
Кто будут ваши поставщики?
Платят ли они НДС?
По какой ставке?
Если закупаться у компаний и ИП на ОСНО или УСН с НДС на стандартных ставках, можно существенно снизить НДС к уплате за счет входящего.
Шаг 3. Выберите систему налогообложения
Результаты полученные на предыдущих шагах соотнесите с требованиями и условиями систем налогообложения. Рассчитайте налоговую нагрузку на тех, которые подходят вашему бизнесу и выберите наиболее выгодный вариант.
Ставка налога
Лимит по работникам, человек
Лимит по доходам, млн рублей
Другие ограничения
УСН
130
490,5
ПСН
6% от потенциально возможного дохода, который в каждом регионе разный
15
20
АУСН
5
60
НПД
0
2,4
ОСНО
Ограничений нет
Вот несколько рекомендаций:
Для торговли результатами хобби (вязаными носками, шарфами, бижутерией, выращенными в огороде цветами) на ярмарках и нерегулярно подойдет самозанятость. Регистрируйте продажи, передавайте чеки покупателям, а налог за вас рассчитает ФНС.
Если планируете открыть ларек или киоск с доходом до 20 млн рублей, проверьте возможность ПСН в регионе запуска бизнеса, так налог будет фиксированным и предсказуемым. Покупка патента заменяет налог, его можно оплатить сразу полностью или разбить на два этапа. Отчетность по доходам на ПСН нет.
Если планируемые доходы не превысят 60 млн рублей, рассмотрите АУСН. Так вы сможете избежать НДС, а учетом и отчетностью будут заниматься обслуживающий банк и ФНС. Но не забывайте про ограничение по количеству сотрудников — максимум пять человек.
Для доходов от 60 до 490,5 млн рублей подойдет УСН. Здесь главное правильно выбрать базу и ставку НДС. Для розницы, как правило, выгоднее объект «доходы минус расходы». С НДС — индивидуальная история: пониженные ставки не всегда выгоды, порой стандартные ставки при закупках у крупных поставщиков с НДС 22%, оказываются выгоднее.
Что делать дальше
Итак, розничный бизнес запущен, первые важные решения приняты. Но это не повод расслабляться, так как всегда что-то может пойти не так, например:
Объем продаж не достигает целевого. Чтобы исправить ситуацию, нужно проанализировать продажи, ассортимент, наиболее и наименее прибыльные или продаваемые позиции и т. д.
Сорвался долгосрочный договор с крупным поставщиком и вы вынуждены закупаться у мелких оптовиков с НДС 5% или вовсе без него. Следствие — низкий входной НДС, высокая налоговая нагрузка для бизнеса на УСН со стандартными ставками НДС. Возможно, переход на пониженные ставки НДС без вычета снизит налоговое бремя.
Или, наоборот, бизнес удачно стартовал и дал результаты, превосходящие все ожидания, и в перспективе лимиты выбранной системы налогообложения будут пройдены. Возможно, придется менять налоговый режим.
А еще помните, что Правительство запланировало снижение лимита доходов для ПСН и УСН без НДС поэтапно: с 2026 года порог понизили до 20 млн рублей, с 2027 года он снизится до 15 млн рублей, а с 2028 года — до 10 млн рублей. Поэтому даже при достижении и удержании целевого уровня доходов, вам придется регулярно анализировать состав доходов, расходов, поставщиков.
И в целом для управления торговлей — контроль и аналитика финансовых показателей неотъемлемая часть рабочего процесса и эффективного менеджмента, а кассовые чеки и личный кабинет ОФД — удобные инструменты для получения данных.
Все данные пользователей автоматически поступают в личный кабинет ОФД, где отображаются ключевые метрики:
выручка и ее динамика за день, неделю или месяц;
средний чек;
обороты по точкам и кассам;
топ продаваемых товаров;
пиковые часы продаж.
С помощью фильтров можно анализировать любой период, точку или кассу. Отчеты обновляются в реальном времени и помогают:
выявить прибыльные точки и товары;
вовремя заметить падение выручки;
оценить эффективность акций;
прогнозировать продажи.
Предприниматель видит реальные тенденции, быстро выявляет ошибки и принимает решения на основе точных данных.
Платформа Госотчет
Удобный и надежный сервис для сдачи отчётности в госорганы
Чек-лист: что учесть при выборе системы налогообложения для розницы в 2026 году
Оцените параметры бизнеса:
годовой доход;
число работников;
формат торговли;
вид товаров.
Проанализируйте расходы:
структуру затрат;
масштаб бизнеса поставщиков.
Сравните ключевые условия и ограничения:
уплачиваемые налоги;
их ставки;
лимит доходов;
лимит численности работников;
состав отчетности.
Убедитесь, что ваш вид деятельности и вид товаров разрешен на выбранной системе налогообложения.
Проверьте региональные особенности ПСН.
Для АУСН выберите банк из списка участников программы.
Если планируете рост, выбирайте систему с запасом по лимитам или отслеживайте доходы, чтобы не пропустить момент, когда нужно перейти на другую систему налогообложения.
Сделайте пробный расчет налоговой нагрузки на 2–3 подходящих системах за годовой оборот из бизнес-плана.
В личном кабинете ОФД собрана вся ключевая аналитика: обороты по сети, отдельным магазинам и кассам, статистика по чекам, а также инструменты для контроля нарушений. Такие сервисы позволяют предпринимателю видеть реальные тенденции, оперативно находить ошибки и принимать управленческие решения на основе точных, юридически значимых данных.
Читайте также:
Счета-фактура, книга покупок и продаж с 2026 года: что изменилось и рекомендованные формы.
Розничная торговля в 2026 году: какие показатели контролирует бизнес и на что смотрит ФНС.
