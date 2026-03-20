Как начать бизнес с нуля в 2026 году: выбор налоговой системы для розницы

Эффективное управление продажами и розничным бизнесом — результат использования точной аналитики, добыть которую проще, чем кажется.

В большинстве случаев розничная торговля сопряжена с большими расходами, поэтому применение налоговой системы с правом уменьшения доходов на расходы, выгоднее.

Патент для розницы не отменили. В 2026 году розничный магазин может работать на ПСН, если доходы не превышают 20 млн рублей.

Поэтому при запуске бизнеса в розничной торговле в 2026 году нужно учитывать текущие обстоятельства и действующие законодательные нормы, так как они напрямую влияют на выбор налогового режима и, как следствие, его налоговую нагрузку и прибыльность.

Применять ПСН вправе только ИП с доходами до 20 млн рублей в год.

ФНС сократила список патентных видов деятельности, но розничная торговля по-прежнему осталась в нем.

Ряды плательщиков НДС пополнились юрлицами и ИП на УСН с доходами от 20 млн рублей в год. Они вправе работать на стандартных ставках 22 и 10%, или выбрать пониженные 5 и 7%. Последние лишают права уменьшать НДС к уплате на суммы НДС от поставщиков.

Главные налоговые изменения для бизнеса в 2026 году

Как запустить розничный бизнес в 2026 году: пошаговая инструкция

Шаг 1. Определитесь с количеством участников в бизнесе

От количества участников в деле зависит, какую организационно-правовую форму может иметь бизнес: Если речь идет о единоличном запуске, то физлицо может стать самозанятым или зарегистрировать ИП.

Если бизнес партнерский, то нужно зарегистрировать общество.

Шаг 2. Зарегистрируйте бизнес

Для регистрации в качестве самозанятого достаточно создать личный кабинет на сервисе ФНС «Мой налог» и авторизоваться через Госуслуги. Никакие пошлины платить не нужно. Для получения статуса ИП нужно заполнить форму Р21001, для регистрации ООО — форму Р11001, а также оплатить пошлину 800 рублей или 4 000 рублей соответственно (ст. 333.33 НК), если будете отправлять заявление о регистрации по почте или принесете лично. Если подать документы на регистрацию онлайн, например, через Госуслуги или обслуживающий банк, пошлину платить не нужно. На этом же этапе нужно выбрать код ОКВЭД. Для розничной торговли используют коды из группы 47.

Шаг 3. Выберите систему налогообложения

Сейчас бизнесу в России доступны: ОСНО — основная система налогообложения — можно заниматься любой законной деятельностью без ограничения по доходам, нужно платить НДС, налог на прибыль и имущество по общим правилам и вести полный учет.

УСН — упрощенная система налогообложения — режим, при котором установленный налог заменяет налог на прибыль (НДФЛ для ИП) и имущество, а также НДС при доходах до 20 млн рублей.

АУСН — автоматизированная УСН — налоговая система, на которой учет полностью ведет обслуживающий банк и ФНС, нет НДС, страховых взносов, но есть жесткие ограничения по числу работников.

ПСН — патент — режим с предсказуемым налоговым платежом, без НДС и с привязкой к региону, заключается в покупке права заниматься определенной деятельностью.

НПД — самозанятость — режим с низкой налоговой ставкой и без отчетности. ЕСХН — единый сельхозналог — не рассматриваем, так как работать на нем вправе только производители сельскохозяйственной продукции. Ниже мы подробно разберем, что учесть и на что обратить внимание при выборе системы налогообложения для запуска бизнеса в розничной торговле с нуля.

Шаг 4. Откройте бизнес-счет

Самозанятому не нужен специальный счет для доходов от бизнеса. Юрлицам и ИП — нужен. При выборе банка сравните тарифы на РКО, наличие и удобство онлайн-банка, режим работы и функционал линии поддержки клиентов, отзывы о ее работе. Если для бизнеса вы выбрали АУСН, то банк нужно выбрать из тех, что подключены к этой программе. Для остальных налоговых режимов ограничений по банкам нет.

Шаг 5. Подключите онлайн-кассу