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ПрощеБизнес
Спецоценка (СОУТ)

Может ли работодатель по своей инициативе провести внеплановую спецоценку условий труда

На сегодняшний день проведение работодателем внеплановой спецоценки условий труда возможна по исчерпывающему перечню обстоятельств, предусмотренных ст. 17 ФЗ № 426 от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда».
Может ли работодатель по своей инициативе провести внеплановую спецоценку условий труда
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Внеплановая СОУТ проводится работодателем в течение 12 месяцев со дня наступления следующих двух случаев:

  • при вводе в эксплуатацию на предприятии вновь организованных рабочих мест;

  • при изменении в организации технологического процесса, замены производственного оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работников.

В течение 6 месяцев работодатель проводит внеплановую СОУТ со дня наступления таких 5 случаев, как:

  1. При получении работодателем предписания ГИТ о проведении внеплановой СОУТ в связи с нарушениями, выявленными в ходе проведения федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства.

  2. При изменении состава применяемых материалов или сырья, способных оказать влияние на уровень воздействия вредных и опасных производственных факторов на работников.

  3. При изменении применяемых СИЗ.

  4. При произошедшем на рабочем месте несчастном случае на производстве (кроме НС, произошедшее по вине третьих лиц) или выявленное профзаболевание, причинами которых явилось воздействие на работника вредных факторов на производстве.

  5. При наличии мотивированных предложений представительного органа работников (например, профсоюза) о проведении внеплановой СОУТ.

Например, компания занимается полиграфией. В типографии, в связи с введением санкций на зарубежные типографские краски, стали печатать книжную продукцию, применяя краски китайского производства. При этом работодатель должен провести СОУТ с целью выявления уровня воздействия токсичности данных красок на работников, так как при работе с рядом красок требуется применения СИЗ. Работодатель должен провести такую спецоценку не позднее полугода с момента изменения сырья.

Годовой срок проведения СОУТ для этой же компании наступит из-за более глобальных изменений на производстве. Например, при смене оборудования (печатных станков), опять же по причине санкций и выхода из строя старых станков европейского производства вследствие отсутствия технического обслуживания либо деталей.

Чаще работодатель является арендатором производственных помещений, чем собственником. Это не снимает с него обязанности проводить СОУТ, в том числе внеплановые.

Обязанность проведения СОУТ возложена на работодателей законодательно (ст. 214 ТК, ст. 8 ФЗ № 426). СОУТ должны проводить все работодатели, у которых заключены трудовые договоры с работниками (даже если по ТД оформлен один работник).

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Поддержим на всех этапах: от заключения договора до подачи декларации в ГИТ

С весны 2023 года для микропредприятий введена возможность проводить СОУТ в упрощенной форме. Это означает, что работодатель вправе проводить СОУТ самостоятельно, без привлечения специализированной компании.

Упрощенная спецоценка распространяется на компании, чья деятельность связана с IT-технологиями, финансами, страхованием, рекламой, риэлторскими, юридическими или бухгалтерскими услугами (полный перечень предусмотрен приказом Минтруда от 31.10.2022 № 699н).

Но если ранее на микропредприятии были выявлены вредные или опасные условия труда, упрощенной оценкой воспользоваться не получится.

СОУТ не будет проводиться в отношении надомников, дистанционных работников, работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями — физическими лицами, не являющимися ИП, или с религиозными организациями (ч. 3 ст. 3 ФЗ № 426).

Для всех остальных категорий работодателей СОУТ будет стандартным, с привлечением специализированной организации. Для плановых и внеплановых СОУТ порядок проведения един, отличаются только случаи проведения. Семь случаев проведения внеплановых проверок мы перечислили выше.

Если работодатель не проведет внеплановую СОУТ в случаях и сроках, предусмотренных законом, либо проведет ее с нарушениями (например, не ознакомит работников с результатами СОУТ), он может попасть под штрафные санкции (ст. 5.27.1 КоАП).

СОУТ проводится не реже чем 1 раз в 5 лет (ч. 4 ст. 8 ФЗ № 426). Это касается плановых СОУТ. Но из каждого правила есть исключения. Так внеплановые проверки проводятся в течение 6 или 12 месяцев после наступления условий их проведения. А если рассмотреть ситуацию с рабочими местами, которые являются сезонными или временными?

Если временные рабочие места создаются ежегодно (например, на летний период) в одном и том же месте, при идентичных условиях труда, то СОУТ в отношении таких рабочих мест можно проводить раз в пять лет. Тут не будет играть роли, что за этот пятилетний период фактически работники будут выполнять свои обязанности в совокупности чуть больше года.

Ранее мы упоминали, что для вновь созданного рабочего места СОУТ проводится в течение 12 месяцев. А если это рабочее место функционирует только в течение сезона? Получается, что работник закончит исполнять свои функции, а СОУТ может быть еще не проведена. На этот случай Минтруд предусматривает исключение — СОУТ на временных или сезонных рабочих местах может быть проведена в течение периода осуществления производственной деятельности (письмо от 28.08.2017 № 15-1/ООГ-2410).

Решение о непроведении внеплановой СОУТ принимается комиссионно. Внеплановая СОУТ не проводится в следующих случаях:

  1. При изменении имени, фамилии или отчества руководителя — ИП.

  2. При реорганизации работодателя — юридического лица или изменения наименования рабочего места, не повлекших за собой наступления оснований для проведения внеплановой спецоценки.

Внеплановая спецоценка условий труда проводится по следующему алгоритму:

  1. Компанией издается приказ о проведении СОУТ, которым утверждается состав комиссии и график осуществления спецоценки.

  2. Составляется перечень мест, подлежащих внеплановой СОУТ, с указанием аналогичных рабочих мест, если таковые имеются на предприятии.

  3. Работодателем заключается договор ГПХ со специализированной организацией, аккредитованной для проведения СОУТ. Не позднее 5 рабочих дней со дня заключения договора нанятая организация получает идентификационный номер будущей спецоценки. Его автоматически присваивает ФГИС СОУТ. Этот номер организация сообщает работодателю.

  4. Работодателем по запросу спецорганизации предоставляется документация, содержащая информацию об условиях труда на инспектируемых рабочих местах.

  5. Проводится спецоценка нанятой организацией, по результатам которой составляется отчет с указанием на титульном листе идентификационного номера СОУТ.

  6. Отчет направляется работодателю и в течение 30 дней подписывается членами комиссии, а также утверждается председателем. В течение 3 рабочих дней работодатель уведомляет спецорганизацию об утверждении отчета.

  7. Спецорганизация в течение 10 рабочих дней (со дня утверждения отчета) вносит результаты СОУТ во ФГИС СОУТ, о чем сообщается работодателю.

  8. В течение 30 дней с момента утверждения отчета СОУТ работодатель ознакамливает с ним работников и размещает его на своем официальном сайте.

  9. Работодатель в течение 30 дней рабочих дней со дня внесения сведений во ФГИС СОУТ подает декларацию СОУТ в ГИТ.

Подводя итог, отметим, что работодатель проводит внеплановую СОУТ в 7 случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 17 ФЗ № 426. В зависимости от случаев внеплановой спецоценки, она проводится в течение 6 (п. 2, 4–7) или 12 месяцев (п. 1, 3) со дня наступления одного из них. Важно, что спецоценка для сезонных и временных рабочих мест проводится в течение времени выполнения этих работ.

Также подчеркнем, что законодатель отдельно упоминает, что если внеплановая СОУТ связана с предписанием ГИТ, то до утверждения отчета СОУТ работодатель не имеет права ухудшать положение работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проводится внеплановая СОУТ (в части гарантий и компенсаций).

Порядок проведения внеплановой СОУТ аналогичен с проведением плановой СОУТ. Но если работодатель хочет провести внеплановую СОУТ качественно и без лишних вопросов со стороны надзорных органов, ему необходимо обратиться к нашим специалистам. Они не только проведут все профессионально и в срок, но и дадут ценные рекомендации по ходу проведения спецоценки!

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