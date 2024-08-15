Всегда ли возможно продлить срочный трудовой договор

В этой ситуации работодателю впору задуматься о продлении СТД с сотрудником. Если законных оснований для этого нет, то во избежание судебных разбирательств и штрафов корректнее уволить работника, а затем принять его заново.
Трудовой кодекс прямо указывает на возможность продления срока действия СТД только с тремя категориями работников:
Беременные женщины. В случае истечения СТД в период беременности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия договора до окончания беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по беременности и родам — до окончания такого отпуска (ч. 2 ст. 261 ТК).
Спортсмены. Законодатель предусматривает продление срока действия СТД, заключенного со спортсменом, в случае его временного перевода к другому работодателю (ч. 7 ст. 348.4 ТК).
Научно-педагогические работники. Трудовой договор может продлеваться при избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по СТД должности педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу (ч. 8 ст. 332 ТК) и должности научного работника (ч. 5 ст. 336.1 ТК).
Все указанные случаи довольно специфические и в трудовой деятельности встречаются редко. Вопрос о продлении СТД в иных случаях законодательством не урегулирован.
Если работодатель с согласия работника желает продлить трудовые отношения бессрочно, это возможно сделать и без увольнения. Просто по окончанию СТД ни одна из сторон не будет требовать его прекращения. Тогда СТД приобретает бессрочный характер посредством заключения допсоглашения и издания приказа.
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На практике при возникновении споров судебные инстанции руководствуются определением ВС от 27.06.2014 № 41-КГ14-10. В нем сказано, что в ТК не предусмотрена возможность продлить время действия СТД.
В этой связи пролонгация такого вида договоров означает автоматическое признание его бессрочным. Здесь законодатель четко дает понять, что продолжение трудовых правоотношений на срочной основе возможно только при расторжении действующего СТД и заключение нового.
ТК определяет СТД, как договор, заключенный на определенный срок, не превышающий 5 лет (ч. 1 ст. 58 ТК).
Он заключается только в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения (ч. 1 ст. 59 ТК). В исключительных случаях такой договор может заключаться по соглашению сторон (ч. 2 ст. 59 ТК).
Получается, что истечение срока СТД всегда определено либо конкретной датой, либо событием, которое должно наступить. Как пример — выход на работу основного сотрудника или окончание работ по договору подряда.
А как быть, например, в ситуации, когда СТД заключается с руководителем предприятия? Если с гендиректором, срок полномочий которого истекает, был заключен СТД, то продление его полномочий в результате переизбрания требует и соответствующего оформления дальнейших трудовых отношений.
Наиболее простым и бесспорным способом такого оформления является увольнение директора в связи с истечением срока трудового договора (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК) и заключение с ним нового СТД на срок действия его полномочий. При реализации данного способа нужно будет издать приказ об увольнении (ч. 1 ст. 84.1 ТК) и внести соответствующую запись в трудовую книжку. Затем, заключив новый СТД, вновь оформить прием на работу. Заключение нового договора без прекращения старого и, следовательно, без увольнения работника невозможно.
В настоящее время специалисты кадровых служб в большинстве своем твердо стоят на позиции, что продление СТД по общему правилу не допускается.
Если стороны желают продолжить отношения на тех же условиях, им следует расторгнуть договор, срок которого истек, и заключить новый. Ведь продление СТД по допсоглашению возможно только в специфических случаях в отношении беременных женщин, спортсменов и педсостава вузов. В остальных случаях продление СТД возможно только на неопределенный срок, что переведет договор в статус бессрочного.
Но порой кадровикам приходится поступать по другому (особенно в случае с трудовым договором руководителя компании) по причине того, что учредители или сам руководитель настаивают именно на продлении договора.
Мы, имея достаточно большой опыт в сфере оформления трудовых отношений, не рекомендуем пролонгировать СТД с помощью допсоглашения. Это может спровоцировать спорную ситуацию (например, с тем, на время кого был временно принят сотрудник) и как следствие повлечь жалобу и штрафные санкции со стороны ГИТ (ст. 5.27 КоАП).
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