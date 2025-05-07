Самозанятого вызвали в налоговую: как себя вести? И что важно знать заказчику

Вопрос: «Какие услуги вы оказываете этому заказчику?»

Самозанятый может ответить: «Я оказываю заказчику услуги по [направление: например, ремонту помещений / написанию текстов / консультациям по налоговому учету]. Оказанные услуги я регистрирую через приложение «Мой налог» в соответствии с законом о самозанятых».

О чем нужно помнить заказчику, чтобы не нарушать закон. У самозанятых есть ограничения по видам деятельности. Им нельзя:

торговать акцизными товарами — например, алкоголем, табаком;

перепродавать чужие товары;

добывать или продавать полезные ископаемые;

работать по агентским договорам — кроме курьеров, которые используют онлайн-кассы, зарегистрированные на заказчика.

Госслужащие могут быть самозанятыми только при сдаче жилья в аренду. Также есть профессии, которые не вправе применять льготный налог в 4% или 6% — адвокаты, нотариусы, оценщики и другие специалисты платят обычный НДФЛ 13%.

Список видов деятельности, которыми самозанятые могут заниматься, гораздо шире и он не является закрытым. Например: