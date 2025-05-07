Самозанятого вызвали в налоговую: как себя вести? И что важно знать заказчику

Вопрос: «Какие услуги вы оказываете этому заказчику?»
Самозанятый может ответить: «Я оказываю заказчику услуги по [направление: например, ремонту помещений / написанию текстов / консультациям по налоговому учету]. Оказанные услуги я регистрирую через приложение «Мой налог» в соответствии с законом о самозанятых».
О чем нужно помнить заказчику, чтобы не нарушать закон. У самозанятых есть ограничения по видам деятельности. Им нельзя:
торговать акцизными товарами — например, алкоголем, табаком;
перепродавать чужие товары;
добывать или продавать полезные ископаемые;
работать по агентским договорам — кроме курьеров, которые используют онлайн-кассы, зарегистрированные на заказчика.
Госслужащие могут быть самозанятыми только при сдаче жилья в аренду. Также есть профессии, которые не вправе применять льготный налог в 4% или 6% — адвокаты, нотариусы, оценщики и другие специалисты платят обычный НДФЛ 13%.
Список видов деятельности, которыми самозанятые могут заниматься, гораздо шире и он не является закрытым. Например:
ремонт, отделка и дизайн помещений;
доставка, сборка и комплектация товаров;
автоуслуги (перевозки, мойка, сервис);
компьютерные услуги и техподдержка;
услуги красоты (стрижки, косметология);
бытовые услуги (уборка, химчистка);
обучение и тренировки;
бухгалтерия и юридическая помощь;
продажа собственноручно сделанных товаров;
фото и издательские услуги;
услуги для здоровья (массаж, диетология);
благоустройство и сельхозработы.
Вопрос: «Как называется ваше место работы?»
Самозанятый может ответить: «Я работаю на себя как самозанятый специалист в сфере _______. Я самостоятельно нахожу заказчиков, выполняю проекты и не состою в штате компаний».
О чем нужно помнить заказчику, чтобы не нарушать закон. Даже если компания сотрудничает с самозанятым в течение длительного времени, она не становится работодателем. В отношениях с исполнителем важно делать акцент на результате, а не на процессе. Сотрудничество с вами не должно ассоциироваться у плательщика НПД с работой в штате.
В Telegram-канале мы публикуем лайфхаки, новости и все самое важное о сотрудничестве с внештатными исполнителями. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.
Вопрос: «Вы зарегистрировались как самозанятый по инициативе этого заказчика?»
Самозанятый может ответить, что выбрал налоговый режим НПД для возможности свободно сотрудничать с разными заказчиками. При этом самозанятость привлекательнее ИП из-за простоты и удобства: не нужно сдавать отчеты, достаточно выдавать заказчикам чеки через приложение «Мой налог».
О чем нужно помнить заказчику, чтобы не нарушать закон. Регистрация в качестве плательщика НПД не должна быть обязательным условием для сотрудничества. А наличие статуса самозанятого не должно быть приоритетным преимуществом при выборе исполнителя.
Вопрос: «Как происходил процесс заключения договора?»
Самозанятый может ответить: «Мы обсудили условия, согласовали объем работ и подписали договор ГПХ».
О чем нужно помнить заказчику, чтобы не нарушать закон. Договор с самозанятым — гражданско-правовой (ГПХ), а не трудовой. Условия согласовываются на равных, без признаков трудовых отношений: графика, подчиненности, соцпакетов и т. д.
Вопрос: «На какой срок заключался договор?»
Самозанятый может ответить: «Договор был заключен на срок выполнения задачи / на [конкретный период, например, 7 месяцев]».
О чем нужно помнить заказчику, чтобы не нарушать закон. Договор с самозанятым обычно заключается на проект или определенный период. Бессрочный договор может вызвать вопросы у налоговой и привести к переквалификации. Для длительного сотрудничества оформляйте рамочный договор и задания отдельно на каждую услугу.
Вопрос: «Этот заказчик — ваш единственный источник дохода?»
Безопаснее, когда самозанятый сотрудничает с несколькими заказчиками, выполняет разовые заказы или ведет проекты для других клиентов.
О чем нужно помнить заказчику, чтобы не нарушать закон. Нельзя настаивать на эксклюзивном сотрудничестве с самозанятым — это вызывает подозрения в маскировке трудовых отношений.
Вопрос: «Привлекаете ли вы для оказания услуг сторонних подрядчиков, работников?»
Самозанятый может ответить: «Да, как самозанятый я могу привлекать помощников или подрядчиков по договорам ГПХ, если это необходимо для проекта».
О чем нужно помнить заказчику, чтобы не нарушать закон. ФНС прямо разрешает самозанятым привлекать подрядчиков по ГПХ. Ст. 6 закона ФЗ-422 также подтверждает эту возможность. При этом нанимать работников по трудовым договорам плательщику НПД нельзя.
Вопрос: «Кому из сотрудников организации-заказчика вы подчиняетесь, кто контролирует вашу работу?»
Самозанятый может ответить: «Начальства у нас нет, я обсуждаю задачи с [ФИО] и [ФИО]. Они сообщают, что у компании есть задачи, а я смотрю, могу ли взять заказ и предлагаю решение. [ФИО] и [ФИО] могут контролировать промежуточный и конечный результат».
О чем нужно помнить заказчику, чтобы не нарушать закон. Сотрудничество с самозанятым строится на равноправном партнерстве — важен результат, а не график или подчиненность. Если нужен регулярный контроль, как в штате, заключайте трудовой договор.
Вопрос: «Какой у вас график работы?»
Самозанятый может ответить: «Я работаю, когда мне удобно. Обычно это [такое-то и такое-то время]. С заказчиком я согласовываю только сроки выполнения задач».
О чем нужно помнить заказчику, чтобы не нарушать закон. Нельзя устанавливать самозанятому график работы, как штатному работнику. Можно фиксировать только сроки выполнения задач.
Вопрос: «Кто обеспечивает условия труда, оплачивает услуги связи, интернет и т. д.?»
Самозанятый может ответить: «Я сам организую свое рабочее место, обеспечиваю себя техникой и программным обеспечением».
О чем нужно помнить заказчику, чтобы не нарушать закон. Нельзя предоставлять самозанятому место работы в офисе и соцпакет. Если нужно передать оборудование — сдайте его исполнителю в аренду и оформите это актом приема-передачи (при условии, что есть соответствующий код ОКВЭД). Вместо предоставления материалов — включите их в стоимость вознаграждения. Электроэнергию, интернет и связь самозанятый оплачивает самостоятельно.
Вопрос: «Есть ли у вас отпуск?»
Самозанятый может ответить: «Я сам планирую свой отдых. Если хочу и успеваю сдать работу вовремя, могу взять себе несколько нерабочих дней, или вообще запланировать, что конкретные пару недель не буду работать. Официального “отпуска” у меня нет».
О чем нужно помнить заказчику, чтобы не нарушать закон. Отпуск — это понятие из трудовых отношений, а у вас с самозанятым — сотрудничество на основе ГК.
Вопрос: «Сколько раз в месяц вам выплачивают вознаграждение?»
Самозанятый может ответить, что порядок оплаты указан в договоре или в задании к нему.
О чем нужно помнить заказчику, чтобы не нарушать закон. Выплаты у самозанятых — это не зарплата, а оплата по договору. Нет фиксированной периодичности, все зависит от условий сделки. Это может быть предоплата + постоплата, оплата по факту оказания услуг или другой алгоритм. При этом сумма выплат должна зависеть от объема выполненных задач.
Вопрос: «От каких показателей зависит ваш доход?»
Ответ зависит от задач, которые выполняет самозанятый. Например, если исполнитель пишет статьи на заказ, то может сказать, что оплата зависит от количества написанных текстов. Если самозанятый делает ремонт в офисе, оплата зависит от этапов сдачи работ.
О чем нужно помнить заказчику, чтобы не нарушать закон. Доход самозанятого — это не оклад и не премия, а плата за конкретный результат.
Вопрос: «Какая ответственность предусмотрена за невыполнение договорных обязательств?»
Самозанятый может ответить: «Нарушение условий договора (например, сорву сроки) грозит неустойкой, прописанной в договоре».
О чем нужно помнить заказчику, чтобы не нарушать закон. Дисциплинарная (выговоры, штрафы, увольнения) и материальная ответственность — это понятия из трудового права. У самозанятых есть гражданско-правовая ответственность, предусмотренная договором.
Правила сотрудничества с самозанятыми для заказчика
Четко прописывайте результат — конкретный продукт или услугу в договоре.
Фиксируйте сроки — без привязки к графику работы, только дедлайны.
Не создавайте «трудовые» условия — никакого рабочего места, оборудования или соцгарантий.
Избегайте трудовых формулировок — «график», «отпуск», «больничный», «зарплата», «премия» и т. д.
Оплачивайте результат — вознаграждение самозанятого должно зависеть от объема задач. Штатный персонал получает зарплату за выполнение трудовой функции.
Подписывайте акты и сохраняйте чеки — это подтвердит законность сделки.
Платформа Qugo помогает минимизировать риски переквалификации при сотрудничестве с самозанятыми. Сервис автоматически проверяет, зарегистрирован ли исполнитель как плательщик НПД, и берет на себя формирование чеков и перечисление налогов. Вам не придется самостоятельно оформлять документы с внештатниками, что снижает вероятность претензий со стороны контролирующих органов. Все закрывающие документы хранятся на платформе в электронном виде.
Читайте также:
Что делать при изменении условий сотрудничества с самозанятым: внести изменения в договор или составить новый.
Налоговая усилит контроль за расчетами самозанятых: стоит ли переживать заказчикам.
Самозанятый нарушил условия договора или требования НПД: что делать заказчику.
Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми
Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия
Получите полезную памятку для бизнеса:
Реклама: ООО «КЬЮГО ТЕК», ИНН 7727452605, erid: 2W5zFJgEzyv
Начать дискуссию