Чем отличаются способы оплаты самозанятым

через специальные сервисы или платформы для работы с самозанятыми.

Оплата наличными

Наличный расчёт подходит для разовых услуг , когда заказчик и исполнитель взаимодействуют лично. Например, компания пригласила самозанятого специалиста для ремонта офисной техники. После завершения работы бухгалтер выдал вознаграждение из кассы. При этом исполнитель должен сразу сформировать чек в приложении «Мой налог» и передать его заказчику, например отправить в мессенджере. При необходимости стороны могут дополнительно оформить акт оказанных услуг.

Безналичная оплата на счёт исполнителя

Чаще всего компании и ИП перечисляют оплату самозанятым безналичным переводом. Деньги обычно отправляют на банковский счёт исполнителя, к которому привязана его карта.

Перед выплатой нужно запросить у самозанятого его данные: ФИО и банковские реквизиты — название банка, БИК, номер счёта, номер корреспондентского счёта.

Чтобы бухгалтеру было проще оформить платёж, можно запросить у исполнителя счёт на оплату. Самозанятый может сформировать его в приложении «Мой налог».

Перевод по счёту — дополнительное подтверждение основания платежа.

Что указать в назначении платежа:

На назначение платежа обращают внимание и банк, и налоговая. В назначении нужно указать основание для перевода — например, номер договора или счёта, а также конкретную услугу.

Неправильно писать: «Заработная плата за услуги доставки».

Нужно указать: «Оплата по договору № 12 от 15.06.2026 за услуги по комплектованию заказов».

Использовать формулировки «зарплата» или «премия» нельзя. Такие слова могут создать впечатление, что под гражданско-правовыми скрываются трудовые отношения.

Если бухгалтер переводит деньги самозанятому-физлицу, в платёжном поручении в поле 20 («Назначение платежа») он должен указать код «1». Этот код используется для выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам.

Если исполнитель зарегистрирован как самозанятый ИП, оплата поступает на его расчётный счёт как предпринимателю — тогда код заполнять не нужно.

После оформления платёжного поручения бухгалтер передаёт его в банк. Иногда банк может запросить пояснения по операции, так как компания переводит деньги физическому лицу без удержания НДФЛ. Тогда нужно предоставить договор с исполнителем, чтобы дополнительно подтвердить характер выплаты.

При безналичной оплате самозанятый должен сформировать чек до 9-го числа месяца, следующего за месяцем получения оплаты. В чеке исполнитель указывает фактическую дату поступления денег. Например, компания заказала у самозанятого услуги по сборке подарочных наборов для корпоративного мероприятия. Работу завершили 15 июня, а оплату перевели на следующий день. Исполнитель может сформировать чек 5 июля, но указать в нём дату получения денег — 16 июня, тогда это будет корректно.