Кратко о главном:
Наличные выплаты подходят для разовых услуг, которые исполнитель оказывает на месте.
Самый безопасный способ выплат — через специальные платформы для работы с самозанятыми. Они могут автоматически проверять статус исполнителя и формировать чеки от его имени.
Главный документ, подтверждающий оплату от самозанятого — чек из приложения «Мой налог». Без него компания не сможет подтвердить расходы, чтобы уменьшить налоговую базу.
Чем отличаются способы оплаты самозанятым
Заказчики могут оплачивать услуги самозанятых несколькими способами:
наличными;
безналичным переводом;
через специальные сервисы или платформы для работы с самозанятыми.
Оплата наличными
Наличный расчёт подходит для разовых услуг, когда заказчик и исполнитель взаимодействуют лично. Например, компания пригласила самозанятого специалиста для ремонта офисной техники. После завершения работы бухгалтер выдал вознаграждение из кассы. При этом исполнитель должен сразу сформировать чек в приложении «Мой налог» и передать его заказчику, например отправить в мессенджере. При необходимости стороны могут дополнительно оформить акт оказанных услуг.
Безналичная оплата на счёт исполнителя
Чаще всего компании и ИП перечисляют оплату самозанятым безналичным переводом. Деньги обычно отправляют на банковский счёт исполнителя, к которому привязана его карта.
Перед выплатой нужно запросить у самозанятого его данные: ФИО и банковские реквизиты — название банка, БИК, номер счёта, номер корреспондентского счёта.
Чтобы бухгалтеру было проще оформить платёж, можно запросить у исполнителя счёт на оплату. Самозанятый может сформировать его в приложении «Мой налог».
Перевод по счёту — дополнительное подтверждение основания платежа.
Что указать в назначении платежа:
На назначение платежа обращают внимание и банк, и налоговая. В назначении нужно указать основание для перевода — например, номер договора или счёта, а также конкретную услугу.
Неправильно писать: «Заработная плата за услуги доставки».
Нужно указать: «Оплата по договору № 12 от 15.06.2026 за услуги по комплектованию заказов».
Использовать формулировки «зарплата» или «премия» нельзя. Такие слова могут создать впечатление, что под гражданско-правовыми скрываются трудовые отношения.
Если бухгалтер переводит деньги самозанятому-физлицу, в платёжном поручении в поле 20 («Назначение платежа») он должен указать код «1». Этот код используется для выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам.
Если исполнитель зарегистрирован как самозанятый ИП, оплата поступает на его расчётный счёт как предпринимателю — тогда код заполнять не нужно.
После оформления платёжного поручения бухгалтер передаёт его в банк. Иногда банк может запросить пояснения по операции, так как компания переводит деньги физическому лицу без удержания НДФЛ. Тогда нужно предоставить договор с исполнителем, чтобы дополнительно подтвердить характер выплаты.
При безналичной оплате самозанятый должен сформировать чек до 9-го числа месяца, следующего за месяцем получения оплаты. В чеке исполнитель указывает фактическую дату поступления денег. Например, компания заказала у самозанятого услуги по сборке подарочных наборов для корпоративного мероприятия. Работу завершили 15 июня, а оплату перевели на следующий день. Исполнитель может сформировать чек 5 июля, но указать в нём дату получения денег — 16 июня, тогда это будет корректно.
Безналичная оплата через платформы для работы с самозанятыми
Если компания регулярно сотрудничает с самозанятыми, оформлять выплаты вручную слишком трудозатратно. В таких случаях удобнее использовать специальные платформы для работы с внештатными исполнителями — например, Qugo.
Платформа автоматически проверяет статус самозанятого перед каждой выплатой. Если исполнитель утратил право применять режим НПД, система уведомит заказчика и не позволит провести оплату.
Это важно, потому что при перечислении денег физлицу без статуса самозанятого компания должна удержать НДФЛ с выплаты и начислить страховые взносы. Если не сделать этого, налоги доначислит ФНС.
Платформа также помогает автоматизировать расчёты и документооборот с самозанятым. После выполнения задания самозанятый отмечает его на платформе завершённым, и заказчик проводит выплату. Если исполнитель выбрал Qugo партнёром в приложении «Мой налог», сервис автоматически сформирует чек от его имени — заказчику не нужно отдельно контролировать его получение. Вся информация по документам и платежам хранится в личном кабинете.
Какие документы подтверждают оплату самозанятому
Главный документ, который подтверждает выплату вознаграждения самозанятому — чек из приложения «Мой налог». Без него компания или ИП не смогут подтвердить расходы и уменьшить налоговую базу на ОСНО, УСН или ЕСХН (п. 8–10 ст. 15 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).
Если исполнитель не выдал чек или позже аннулировал его, налоговая может расценить выплату как доход обычного физического лица. Тогда последует доначисление НДФЛ и страховых взносов.
Ещё возможна другая ситуация: самозанятый сформировал чек, а затем отменил его, не вернув оплату. В этом случае заказчик может учитывать расходы для уменьшения налоговой базы — такую позицию ФНС подтверждает в письме от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@.
Помимо чека, при работе с самозанятыми заказчики обычно оформляют дополнительные документы.
Договор. Письменный договор помогает подтвердить характер сотрудничества и основание выплаты.
По общему правилу договор нужен, кроме следующих случаев-исключений:
Сумма сделки не превышает 10 000 рублей и обе стороны — физические лица (ст. 161 ГК);
Сделка исполняется сразу в момент её совершения (ст. 159 ГК). Это ситуации, когда услугу оказывают и оплачивают сразу: например, мелкий ремонт или разовая работа на месте.
Акт оказанных услуг. По закону оформлять акт необязательно. На практике его часто составляют как дополнительное подтверждение того, что задача выполнена и у сторон нет претензий друг к другу.
Акт особенно полезен в спорных ситуациях — например, если работы выполняются поэтапно или самозанятый аннулировал ранее выданный чек.
Также акт помогает при учёте расходов. Если исполнителю перечисляют предоплату, дата расходов определяется по дате акта, а не по чеку на предоплату.
Что в итоге
При сотрудничестве с самозанятыми у заказчика есть несколько способов оплаты.
Наличные расчёты подходят только для разовых услуг и требуют личного взаимодействия.
Безналичный перевод на счёт исполнителя — более универсальный вариант, но в этом случае заказчику нужно самостоятельно проверять статус самозанятого и контролировать получение чеков.
Если компания перечислит деньги человеку, который уже не применяет НПД, налоговая может признать выплату доходом обычного физлица. С доходов физлица без статуса самозанятого заказчик должен уплачивать НДФЛ и страховые взносы. Если самозанятый не пришлёт чек, компания не сможет учесть расходы и доказать, что перевод был сделан именно плательщику НПД.
Вручную проверять статус исполнителя перед каждой выплатой и контролировать чеки сложно, особенно если исполнителей много и заказчик сотрудничает с внештатными специалистами регулярно. Поэтому самый удобный и безопасный способ — выплаты через специальные платформы для работы с самозанятыми, например Qugo. Сервис упрощает работу с самозанятыми на всех этапах — от проверки статуса исполнителя до проведения выплат и формирования документов.
В блоге Qugo мы регулярно разбираем практические вопросы работы с самозанятыми — в том числе порядок формирования чеков, сроки их выдачи, аннулирование и возможные последствия ошибок. Отдельно анализируем судебную практику и позицию ФНС по спорам с самозанятыми.
Читайте также:
ЕФС-1 по договору ГПХ с физлицом: как заполнить и подать в 2026 году.
Как составить объявление о поиске самозанятого, чтобы избежать штрафов от ФНС.
Отчётность по исполнителям по договору ГПХ в 2026 году: что и куда сдавать, формы отчётов, сроки.
