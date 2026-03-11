ЕФС-1 по договору ГПХ с физлицом: как заполнить и подать в 2026 году

Что изменилось в ЕФС-1 в 2026 году

С 2026 года страхователи обязаны использовать новую форму ЕФС-1, которая утверждена приказом СФР от 17.11.2025 № 1462. Этот же приказ отменяет ранее действующую форму отчёта. Отдельным приказом СФР от 17.11.2025 № 1463 утверждён электронный формат ЕФС-1.

Перечислим основные изменения, которые касаются договоров ГПХ:

1. До 2026 года заказчики услуг фрилансеров без статуса самозанятого или ИП заполняли подраздел 1.1 в отношении авторских договоров. Такие договоры заключают с исполнителями для создания картины, музыки, текста, научной работы.

Теперь в этот подраздел нужно включать исполнителей по договорам, которые касаются результатов интеллектуальной деятельности, перечисленных в п. 1–12 ст. 1225 ГК. Например, к ним относятся произведения науки и искусства, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, фонограммы.

При этом должны одновременно соблюдаться три условия:

Выплату получает непосредственный автор результата интеллектуальной деятельности, а не третье лицо.

Авторское вознаграждение выплачивается на основании договора.

На выплаты по договору заказчик начислил страховые взносы.

2. В подразделе 1.1 указывают специальные коды, которые отражают вид договора и особенности страхования исполнителя. С 2026 года действуют новые обозначения: