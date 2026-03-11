КПП Общ моб
ЕФС-1 по договору ГПХ с физлицом: как заполнить и подать в 2026 году

ЕФС-1 кратко расшифровывается как «единая форма сведений». Этот отчёт сдают юрлица и ИП с сотрудниками по трудовым договорам и исполнителями по договорам ГПХ. Рассказываем, как заполнить ЕФС-1 по физлицам на ГПХ и в какие сроки его сдавать.

Самое главное:

  • С 2026 года СФР принимает ЕФС-1 по договорам ГПХ на новом бланке и в новом электронном формате.

  • В ЕФС-1 не включаются договоры с наследниками авторов результатов интеллектуальной деятельности (РИД), договоры о безвозмездном выполнении работ (волонтёрство); договоры, предмет которых — передача имущества.

  • Если средняя численность работников и исполнителей по договорам ГПХ за предыдущий год превышает 10 человек, ЕФС-1 можно сдать только в электронном виде.

Что изменилось в ЕФС-1 в 2026 году

С 2026 года страхователи обязаны использовать новую форму ЕФС-1, которая утверждена приказом СФР от 17.11.2025 № 1462. Этот же приказ отменяет ранее действующую форму отчёта. Отдельным приказом СФР от 17.11.2025 № 1463 утверждён электронный формат ЕФС-1. 

Перечислим основные изменения, которые касаются договоров ГПХ:

1. До 2026 года заказчики услуг фрилансеров без статуса самозанятого или ИП заполняли подраздел 1.1 в отношении авторских договоров. Такие договоры заключают с исполнителями для создания картины, музыки, текста, научной работы.  

Теперь в этот подраздел нужно включать исполнителей по договорам, которые касаются результатов интеллектуальной деятельности, перечисленных в п. 112 ст. 1225 ГК. Например, к ним относятся произведения науки и искусства, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, фонограммы.

При этом должны одновременно соблюдаться три условия:

  • Выплату получает непосредственный автор результата интеллектуальной деятельности, а не третье лицо.

  • Авторское вознаграждение выплачивается на основании договора.

  • На выплаты по договору заказчик начислил страховые взносы.

2. В подразделе 1.1 указывают специальные коды, которые отражают вид договора и особенности страхования исполнителя. С 2026 года действуют новые обозначения:

  • «МДИГ» — для иностранцев, которые в соответствии с международными договорами подпадают под обязательное пенсионное и социальное страхование;

  • «ДГПХФЛНС» — для договоров ГПХ на выполнение работ или оказание услуг, по которым страхователь обязан платить взносы на страхование от производственных травм и профболезней; 

  • «ДАВТФЛНС» — для договоров авторского заказа, по которым страхователь обязан платить взносы на страхование от производственных травм и профболезней.

Когда сдавать ЕФС-1 по договорам ГПХ в 2026 году

В 2026 году страхователи вправе сдать бумажный отчёт ЕФС-1, только если средняя численность работников за 2025 год составила не больше 10 человек. В это число входят и штатные работники, и исполнители по договорам ГПХ.

Если средняя численность всех застрахованных работников составила больше 10 человек, то сдать ЕФС-1 можно только в электронном виде через оператора ЭДО или личный кабинет страхователя.

Например, если у вас было 10 штатных сотрудников и один фрилансер-физлицо без спецстатуса, то отчитываться на бумаге уже нельзя.

Часть ЕФС-1

Срок сдачи

Подраздел 1.1

При начале или окончании сотруничества по ГПХ — не позже следующего рабочего дня после даты заключения или прекращения договора

Подраздел 1.2

До 25 января года, следующего за отчётным

Раздел 2

До 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом

Если опоздать со сдачей подраздела 1.1 ЕФС-1 или отправить недостоверные данные, выпишут штраф:

Как заполнить форму ЕФС-1

По исполнителям на ГПХ нужно заполнять подразделы 1.1 и 1.2 раздела 1. Иногда еще нужно формировать раздел 2, но только если заказчик обязан по договору платить страховые взносы на травматизм.

Указывать в ЕФС-1 нужно всех фрилансеров без статуса ИП или плательщика НПД (самозанятого), которые оказывали услуги, выполняли работы или авторский заказ, передавали права на РИД.

Кого не нужно указывать:

  • волонтёров и исполнителей на безвозмездной основе,

  • продавцов товаров или имущества,

  • наследников авторов РИД,

  • арендодателей по договорам аренды,

  • дарителей,

  • исполнителей по договорам мены, займа.

Если исполнитель по гражданско-правовому договору зарегистрирован самозанятым и это прописано в договоре, ЕФС-1 сдавать не нужно. Главное — правильно оформлять сотрудничество и подписывать закрывающие документы.

Титульный лист оформляйте при каждой отправке отчёта: неважно, подаёте ли вы сведения только о заключении или расторжении договора ГПХ. При формировании отчёта в 1С:ЗУП программа автоматически подтягивает сведения для заполнения титульного листа из «Реквизитов организации». 

Проверьте, чтобы на титульном листе ЕФС-1 присутствовали:

  • регистрационный номер в СФР;

  • полное или сокращенное наименование юрлица, либо полное ФИО для ИП;

  • ИНН и КПП (только для юрлиц);

  • код основного вида деятельности по ОКВЭД;

  • ОГРН или ОГРНИП;

  • должность и ФИО подписанта, его подпись;

  • дата подписания.

Подраздел 1 и 1.1 заполняйте при заключении или расторжении договора ГПХ. В подразделе 1 укажите личные данные исполнителя: СНИЛС, ФИО, дату рождения, код страхового статуса, ИНН. 

1С:ЗУП берёт данные для заполнения подраздела 1 из карточки работника, а данные для подраздела 1.1 — из договора ГПХ с ним. Поэтому при заведении договора в 1С:ЗУП укажите номер договора, даты его начала и окончания, код выполняемой функции по Общероссийскому классификатору занятий. Обязательно поставьте галочку «Отразить трудовую деятельность». Без неё программа не подтянет сведения о договоре в ЕФС-1.

Здесь же при необходимости поставьте отметку «Подлежит страхованию от несчастных случаев». Так программа поймёт, что нужно рассчитать взносы на травматизм при начислении вознаграждения, и заполнит раздел 2 ЕФС-1.

Важные отметки для заполнения данных о договоре ГПХ в 1С:ЗУП

Дальше покажем пример заполнения ЕФС-1 по договору ГПХ с физлицом в 2026 году:

Пример заполнения ЕФС-1 по договору ГПХ с физлицом в 2026 году

Чек-лист проверки ЕФС-1 по договору ГПХ в 2026 году

  • Вы используете форму ЕФС-1 из приказа СФР от 17.11.2025 № 1462, а электронный формат — из приказа СФР от 17.11.2025 № 1463.

  • Исполнитель — физлицо без статуса ИП или самозанятого.

  • Договор не относится к исключениям:

    • волонтёрство или безвозмездное исполнение;

    • продажа товаров, имущества;

    • наследники авторов РИД;

    • аренда, дарение, мены, займа.

  • В 1С:ЗУП стоит отметка «Отразить трудовую деятельность» (обязательна для попадания в ЕФС-1).

  • Для авторских договоров выполняются три условия для включения в подраздел 1.1:

    • исполнитель — непосредственный автор РИД (п. 112 ст. 1225 ГК);

    • вознаграждение выплачивается на основе договора;

    • начислены страховые взносы на гонорар.

  • Если средняя численность работников и физлиц по договорам ГПХ больше 10 человек, ЕФС-1 нужно сдавать в электронном виде.

  • Соблюдайте сроки сдачи:

    • подраздел 1.1 — на следующий день после заключения договора, расторжения, подписания акта;

    • подраздел 1.2 — до 25 января следующего года;

    • раздел 2 — до 25 числа месяца, следующего за кварталом.

Чтобы разгрузить бухгалтерию и минимизировать риск штрафов, автоматизируйте расчёты и документооборот с исполнителями.

