ЕФС-1 по договору ГПХ с физлицом: как заполнить и подать в 2026 году

Самое главное:
С 2026 года СФР принимает ЕФС-1 по договорам ГПХ на новом бланке и в новом электронном формате.
В ЕФС-1 не включаются договоры с наследниками авторов результатов интеллектуальной деятельности (РИД), договоры о безвозмездном выполнении работ (волонтёрство); договоры, предмет которых — передача имущества.
Если средняя численность работников и исполнителей по договорам ГПХ за предыдущий год превышает 10 человек, ЕФС-1 можно сдать только в электронном виде.
Что изменилось в ЕФС-1 в 2026 году
С 2026 года страхователи обязаны использовать новую форму ЕФС-1, которая утверждена приказом СФР от 17.11.2025 № 1462. Этот же приказ отменяет ранее действующую форму отчёта. Отдельным приказом СФР от 17.11.2025 № 1463 утверждён электронный формат ЕФС-1.
Перечислим основные изменения, которые касаются договоров ГПХ:
1. До 2026 года заказчики услуг фрилансеров без статуса самозанятого или ИП заполняли подраздел 1.1 в отношении авторских договоров. Такие договоры заключают с исполнителями для создания картины, музыки, текста, научной работы.
Теперь в этот подраздел нужно включать исполнителей по договорам, которые касаются результатов интеллектуальной деятельности, перечисленных в п. 1–12 ст. 1225 ГК. Например, к ним относятся произведения науки и искусства, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, фонограммы.
При этом должны одновременно соблюдаться три условия:
Выплату получает непосредственный автор результата интеллектуальной деятельности, а не третье лицо.
Авторское вознаграждение выплачивается на основании договора.
На выплаты по договору заказчик начислил страховые взносы.
2. В подразделе 1.1 указывают специальные коды, которые отражают вид договора и особенности страхования исполнителя. С 2026 года действуют новые обозначения:
«МДИГ» — для иностранцев, которые в соответствии с международными договорами подпадают под обязательное пенсионное и социальное страхование;
«ДГПХФЛНС» — для договоров ГПХ на выполнение работ или оказание услуг, по которым страхователь обязан платить взносы на страхование от производственных травм и профболезней;
«ДАВТФЛНС» — для договоров авторского заказа, по которым страхователь обязан платить взносы на страхование от производственных травм и профболезней.
Когда сдавать ЕФС-1 по договорам ГПХ в 2026 году
В 2026 году страхователи вправе сдать бумажный отчёт ЕФС-1, только если средняя численность работников за 2025 год составила не больше 10 человек. В это число входят и штатные работники, и исполнители по договорам ГПХ.
Если средняя численность всех застрахованных работников составила больше 10 человек, то сдать ЕФС-1 можно только в электронном виде через оператора ЭДО или личный кабинет страхователя.
Например, если у вас было 10 штатных сотрудников и один фрилансер-физлицо без спецстатуса, то отчитываться на бумаге уже нельзя.
Часть ЕФС-1
Срок сдачи
Подраздел 1.1
При начале или окончании сотруничества по ГПХ — не позже следующего рабочего дня после даты заключения или прекращения договора
Подраздел 1.2
До 25 января года, следующего за отчётным
Раздел 2
До 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом
Если опоздать со сдачей подраздела 1.1 ЕФС-1 или отправить недостоверные данные, выпишут штраф:
на организацию — 500 рублей за каждое физлицо, по которому сведения поданы позже срока по ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ;
на должностное лицо — 300–500 рублей по ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП.
Как заполнить форму ЕФС-1
По исполнителям на ГПХ нужно заполнять подразделы 1.1 и 1.2 раздела 1. Иногда еще нужно формировать раздел 2, но только если заказчик обязан по договору платить страховые взносы на травматизм.
Указывать в ЕФС-1 нужно всех фрилансеров без статуса ИП или плательщика НПД (самозанятого), которые оказывали услуги, выполняли работы или авторский заказ, передавали права на РИД.
Кого не нужно указывать:
волонтёров и исполнителей на безвозмездной основе,
продавцов товаров или имущества,
наследников авторов РИД,
арендодателей по договорам аренды,
дарителей,
исполнителей по договорам мены, займа.
Если исполнитель по гражданско-правовому договору зарегистрирован самозанятым и это прописано в договоре, ЕФС-1 сдавать не нужно. Главное — правильно оформлять сотрудничество и подписывать закрывающие документы. В этом поможет Qugo. Платформа автоматически проверяет статус самозанятых перед выплатами, формирует договоры, чеки и акты.
Титульный лист оформляйте при каждой отправке отчёта: неважно, подаёте ли вы сведения только о заключении или расторжении договора ГПХ. При формировании отчёта в 1С:ЗУП программа автоматически подтягивает сведения для заполнения титульного листа из «Реквизитов организации».
Проверьте, чтобы на титульном листе ЕФС-1 присутствовали:
регистрационный номер в СФР;
полное или сокращенное наименование юрлица, либо полное ФИО для ИП;
ИНН и КПП (только для юрлиц);
код основного вида деятельности по ОКВЭД;
ОГРН или ОГРНИП;
должность и ФИО подписанта, его подпись;
дата подписания.
Подраздел 1 и 1.1 заполняйте при заключении или расторжении договора ГПХ. В подразделе 1 укажите личные данные исполнителя: СНИЛС, ФИО, дату рождения, код страхового статуса, ИНН.
1С:ЗУП берёт данные для заполнения подраздела 1 из карточки работника, а данные для подраздела 1.1 — из договора ГПХ с ним. Поэтому при заведении договора в 1С:ЗУП укажите номер договора, даты его начала и окончания, код выполняемой функции по Общероссийскому классификатору занятий. Обязательно поставьте галочку «Отразить трудовую деятельность». Без неё программа не подтянет сведения о договоре в ЕФС-1.
Здесь же при необходимости поставьте отметку «Подлежит страхованию от несчастных случаев». Так программа поймёт, что нужно рассчитать взносы на травматизм при начислении вознаграждения, и заполнит раздел 2 ЕФС-1.
Дальше покажем пример заполнения ЕФС-1 по договору ГПХ с физлицом в 2026 году:
Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми
Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия
Получите полезную памятку для бизнеса:
Чек-лист проверки ЕФС-1 по договору ГПХ в 2026 году
Вы используете форму ЕФС-1 из приказа СФР от 17.11.2025 № 1462, а электронный формат — из приказа СФР от 17.11.2025 № 1463.
Исполнитель — физлицо без статуса ИП или самозанятого.
Договор не относится к исключениям:
волонтёрство или безвозмездное исполнение;
продажа товаров, имущества;
наследники авторов РИД;
аренда, дарение, мены, займа.
В 1С:ЗУП стоит отметка «Отразить трудовую деятельность» (обязательна для попадания в ЕФС-1).
Для авторских договоров выполняются три условия для включения в подраздел 1.1:
исполнитель — непосредственный автор РИД (п. 1–12 ст. 1225 ГК);
вознаграждение выплачивается на основе договора;
начислены страховые взносы на гонорар.
Если средняя численность работников и физлиц по договорам ГПХ больше 10 человек, ЕФС-1 нужно сдавать в электронном виде.
Соблюдайте сроки сдачи:
подраздел 1.1 — на следующий день после заключения договора, расторжения, подписания акта;
подраздел 1.2 — до 25 января следующего года;
раздел 2 — до 25 числа месяца, следующего за кварталом.
Чтобы разгрузить бухгалтерию и минимизировать риск штрафов, автоматизируйте расчёты и документооборот с исполнителями с онлайн-платформой Qugo. Удобная интеграция с вашей учётной программой поможет быстро собрать данные по расчётам с исполнителями, чтобы подготовить и сдать отчётность в срок.
