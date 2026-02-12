Отчётность по исполнителям по договору ГПХ в 2026 году: что и куда сдавать, формы отчётов, сроки

Что и когда сдавать в ФНС

Персонифицированные сведения

Это данные об исполнителе и сумме выплат за месяц. По сути — заготовка для квартального расчёта по страховым взносам ( РСВ ).

Расчёт по страховым взносам

РСВ — это сводные данные по взносам на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. В общем случае доходы и взносы исполнителей по ГПД нужно включать в раздел 1, подраздел 1 раздела 1 и раздел 3. Но есть и отраслевая специфика. Например:

Если фрилансер оказывает услуги или выполняет работы из числа вредных или опасных, и с его гонорара заказчик уплачивает дополнительные взносы, то нужно заполнить подраздел 2 раздела 1.

Если работодатель применяет пониженные страховые взносы, то он также должен показать расчёт обоснования применяемого тарифа в приложениях 1, 2, 3 или 3.1 к разделу 1.

Крестьянские фермерские хозяйства заполняют раздел 2 и подраздел 1 к нему.

Форма: приложение 1 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ с изменениями.

Срок: ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом.