Отчётность по исполнителям по договору ГПХ в 2026 году: что и куда сдавать, формы отчётов, сроки

В отношении исполнителей по договорам ГПХ заказчик является страхователем и налоговым агентом.
Большинство договоров ГПХ нужно показывать в отчётности в ФНС, СФР и Росстат, но есть исключения.
СФР в 2026 году будет принимать сведения по исполнителям по новой форме.
По каким исполнителям нужно сдавать отчётность в 2026 году
Договоры ГПХ с самозанятым или ИП в отчётность не попадают. В неё нужно включать только исполнителей-физических лиц без специального статуса. В общем случае они приравниваются к штатным сотрудникам в части обложения НДФЛ и страховыми взносами, поэтому и отчётность по ним аналогична отчётности по персоналу.
Отчётные формы по исполнителям-физлицам нужно сдавать в налоговую службу (ФНС), Социальный фонд России (СФР) и Росстат.
Что и когда сдавать в ФНС
Персонифицированные сведения
Это данные об исполнителе и сумме выплат за месяц. По сути — заготовка для квартального расчёта по страховым взносам (РСВ).
Форма: Приложение 2 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.
Срок: ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным.
Расчёт по страховым взносам
РСВ — это сводные данные по взносам на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. В общем случае доходы и взносы исполнителей по ГПД нужно включать в раздел 1, подраздел 1 раздела 1 и раздел 3. Но есть и отраслевая специфика. Например:
Если фрилансер оказывает услуги или выполняет работы из числа вредных или опасных, и с его гонорара заказчик уплачивает дополнительные взносы, то нужно заполнить подраздел 2 раздела 1.
Если работодатель применяет пониженные страховые взносы, то он также должен показать расчёт обоснования применяемого тарифа в приложениях 1, 2, 3 или 3.1 к разделу 1.
Крестьянские фермерские хозяйства заполняют раздел 2 и подраздел 1 к нему.
Форма: приложение 1 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ с изменениями.
Срок: ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом.
Если исполнитель — иностранец или россиянин-нерезидент, который оказывал услуги за пределами РФ, его доходы не облагаются страховыми взносами. Включать его в персонифицированные сведения и РСВ не нужно.
Если наследник автора по договору ГПХ предоставляет права на использование объекта интеллектуальной собственности, то выплаты также не нужно отражать в РСВ и перссведениях.
6-НДФЛ
Это сведения о выплатах и удержанном налоге в разрезе ставок, периодов выплаты и обособленных подразделений. Годовая форма подкрепляется справками аналогичными 2-НДФЛ по каждому физическому лицу.
Форма: приложение № 1 к приказу ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@.
Срок: ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом. Исключение — годовой расчёт, который нужно сдать до 25 февраля.
Если исполнитель-нерезидент предоставил услуги офлайн из страны, с которой Россия заключила договор об избежании двойного налогообложения, НДФЛ удерживать не нужно. Значит, включать это физлицо в отчёт 6-НДФЛ не требуется.
Уведомление о начисленных налогах и взносах
Это документ, который бизнес подаёт в ИФНС по своим обязательным платежам: налогам, авансовым платежам по ним и страховым взносам. Главное назначение документа — обозначить налоговым инспекторам, в счет уплаты какого обязательного платежа нужно отнести деньги на ЕНС (едином налоговом счете).
Форма: приложение № 1 к приказу ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.
Срок:
по страховым взносам — ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным;
по НДФЛ с выплат исполнителям с 1 по 22 число — до 25 числа этого месяца;
по НДФЛ с выплат исполнителям с 23 числа по последний день месяца — до 3 числа следующего месяца. Исключение декабрь — до 31 декабря.
Что и когда сдавать в СФР
Подраздел 1.1 формы ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД)
Подраздел 1.1 формы ЕФС-1 — отчёт о начале и окончании срока действия договора. В нём обязательно указываются коды выполняемой функции по ОКЗ и код «ГПХ» или «ГПХА» для авторских договоров.
Форма: приказ СФР от 17.11.2025 № 1462.
Срок: не позднее следующего рабочего дня после заключения или расторжения договора ГПХ.
Подраздел 1.2 формы ЕФС-1 (аналог СЗВ-СТАЖ)
Физлица, которые оказывают услуги по гражданско-правовым договорам, считаются застрахованными в системе обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования. Сроки действия договоров формируют стаж для больничных и пенсии.
Форма: приказ СФР от 17.11.2025 № 1462.
Срок: не позднее 25 января года, следующего за отчётным.
Не нужно подсчитывать стаж и уведомлять СФР о сроках действия договоров с волонтёрами и наследниками авторских прав, так как они не относятся к застрахованным лицам.
Раздел 2 формы ЕФС-1 (аналог 4-ФСС)
Большинство заказчиков не платят взносы на травматизм с выплат исполнителям, поэтому гонорары фрилансеров не попадают в раздел 2 формы ЕФС-1. Но если гражданско-правовым договором предусмотрен этот вид страхования и уплаты взносов, то возникает и обязанность отчитаться по ним.
Форма: приказ СФР от 17.11.2025 № 1462.
Срок: ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом.
Что и когда сдавать в Росстат
Сведения о выплатах исполнителям по договорам ГПХ Росстат принимает в составе формы П-4.
Форма: приказ Росстата от 16.12.2024 № 647 с изменениями.
Срок:
Если средняя численность работников за предыдущие два года не превышала 15 человек — ежеквартально, не позднее 15 числа месяца.
В остальных случаях — ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом.
Таблица с отчетными формами по исполнителям на ГПХ и сроками
Отчет
Куда сдавать
Когда сдавать
Форма
ФНС
Ежемесячно — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным
Приложение 2 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@
ФНС
Ежеквартально — не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом
Приложение 1 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@
ФНС
Ежеквартально — не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом.
Годовой расчет — до 25 февраля
Приложение № 1 к приказу ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@
Уведомление о начисленных налогах и взносах
ФНС
По страховым взносам — ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным.
По НДФЛ с выплат исполнителям с 1 по 22 число — до 25 числа этого месяца.
По НДФЛ с выплат исполнителям с 23 числа по последний день месяца — до 3 числа следующего месяца. В декабре — до 31 декабря.
Приложение № 1 к приказу ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@
Подраздел 1.1 формы ЕФС-1
СФР
Не позднее следующего рабочего дня после заключения или расторжения договора ГПХ
Подраздел 1.2 формы ЕФС-1
СФР
Не позднее 25 января года, следующего за отчётным
Раздел 2 формы ЕФС-1
СФР
Ежеквартально — не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом
Форма П-4
Росстат
Ежеквартально — не позднее 15 числа месяца.
Ежемесячно — не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом
Заключение
Заказчик платит НДФЛ и страховые взносы по договорам ГПХ, если исполнитель — физлицо без статуса ИП или самозанятого. Сведения по таким исполнителям нужно включать в отчётность. Бухгалтеру важно следить за сроками договоров и не пропускать дедлайны для сдачи отчётности, иначе последуют штрафы.
Если исполнитель по гражданско-правовому договору зарегистрирован самозанятым, и это прописано в договоре, отчётность по нему заказчик не сдаёт. Главное — грамотно оформлять сотрудничество и иметь закрывающие документы.
В этом вам поможет Qugo. На платформе доступны шаблоны договоров и актов, которые учитывают необходимые условия и нюансы. У заказчика всегда будет чек, так как Qugo автоматически сформирует и пришлет его после успешной оплаты. А использование ЭДО поможет избежать бумажной волокиты и проблем с хранением и поиском документов.
