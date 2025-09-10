Как управлять производством в малом бизнесе с помощью 1С:УНФ

Что такое 1С:УНФ
1С:УНФ — не просто программа для учета. Это полноценная информационная система, интегрирующая в себе управление:
продажами;
закупками;
складом;
производством;
финансами;
отношениями с клиентами (CRM).
Благодаря этому предприниматели могут контролировать каждую составляющую своей деятельности из единого интерфейса. Работа в конфигурации 1С:УНФ позволяет делать меньше ошибок и избегать дублирования данных, что важно для компаний с ограниченными ресурсами.
В разделе рассмотрим основные функции конфигурации, которые помогают оптимизировать управление заказами и запасами, планировать производство, контролировать выпуск и качество продукции. Непосредственное управление производственными процессами происходит через блок «Производство» — о нем расскажем подробнее в следующем пункте.
Управление заказами и запасами
Одна из ключевых функций 1С:УНФ — управление заказами и запасами. Система позволяет автоматизировать обработку заказов, начиная от их приема и заканчивая выполнением. Процесс включает в себя учет всех этапов — от поступления заявки до отгрузки готовой продукции клиенту. 1С:УНФ позволяет отслеживать статус заказа в режиме реального времени. Это сокращает вероятность ошибок и задержек.
Кроме того, система обеспечивает точный учет материальных запасов на складе. Складские функции и система резервирования позволяет контролировать остатки в режиме реального времени. Это помогает избежать дефицита или избыточных запасов и повысить эффективность бизнеса.
Планирование производства
Планирование производства — важная функция 1С:УНФ. Система включает инструменты для создания производственных планов на основе текущих заказов и доступных ресурсов. Пользователь может настроить календарь производства, распределив задачи по конкретным датам и ресурсам. Это позволяет:
минимизировать простои оборудования;
эффективно использовать рабочую силу.
1С:УНФ помогает прогнозировать потребности в материалах и ресурсах для выполнения будущих заказов. Система также позволяет корректировать планы в случае изменений в объемах заказов или сроках поставок сырья.
Контроль качества продукции
Контроль качества продукции и сроков выполнения заказов — критический аспект любого производственного процесса. В 1С:УНФ есть механизмы, обеспечивающие высокий уровень качества на каждом этапе производства.
Слаженная работа заказов, планирования закупок и производства обеспечивает полную прослеживаемость партии продукции от закупки сырья до доставки готовой продукции клиенту. Это не только повышает доверие покупателей к компании, но и снижает риски возвратов или рекламаций.
Кроме того, в 1С:УНФ есть инструменты для анализа причин брака или дефектов продукции. Это помогает находить слабые места в производственном процессе и оперативно принимать меры по их устранению.
Программа 1С:УНФ — это оптимальное решение для малого и среднего бизнеса, которое позволяет эффективно управлять торговлей, закупками, производством, оказанием услуг. С ее помощью вы можете автоматизировать работу с первичной документацией, в том числе использовать сервис распознавания первичной документации, контролировать денежные потоки и анализировать ключевые показатели бизнеса в режиме реального времени.
Компания RG-Soft, официальный партнер 1С, предлагает профессиональное внедрение и сопровождение системы с гарантией бесперебойной работы. Мы поможем настроить программу под специфику вашего бизнеса и предоставим специальные условия обслуживания — 3 месяца бесплатного сопровождения при покупке ПРОФ-версии.
Подсистема «Производство»
Можно вести учет как позаказного производства, так и производства котловым методом. Также реализована возможность ведения учета по переделам.
Управление производством в 1С:УНФ включает настройку конфигурации, работу с документами и формирование отчетов.
Настройка
Для начала нужно включить подсистему «Производство» в настройках программы. По умолчанию в новой базе эти функции отключены, поэтому их нужно активировать вручную. Все настройки 1С:УНФ располагаются в одноименном разделе «Настройки», далее «Настройки — «Больше возможностей» — Производство».
Некоторые возможности из включаемых опций подсистемы «Производство»:
автоматическое распределение материалов — материалы будут списываться на продукцию автоматически исходя из спецификации;
использование технологических операций — настройка нужна для многоэтапного производства;
планирование операций заказом на производство — позволяет планировать загрузку по этапам производства;
способ расчета стоимости операций по умолчанию — например, по норме времени.
Кроме этого, на закладке «Производство» можно активировать функциональность по переработке давальческого сырья и планирования загрузки ресурсов:
оборудования;
инвентаря;
бригад рабочих и др.
Далее нужно подготовить номенклатуру для производственной деятельности — завести позиции:
готовую продукцию;
полуфабрикаты (детали);
сырье и материалы;
технологические операции (при необходимости).
Вся номенклатура хранится в справочнике «Номенклатура», который можно найти в разделе «Настройки», далее «Настройки — Все справочники».
Для выпускаемой продукции и полуфабрикатов нужно задать спецификации на одноименной закладке.
Работа с документами
Документы по производству располагаются в разделе «Производство».
Рассмотрим один из вариантов последовательности операций.
Создайте документ «Заказ на производство» на основании заказа от покупателя. В документе укажите продукцию, спецификации, перечень материалов и ресурсов. Если выпуск продукции производится поэтапно, можно разбить заказ на несколько.
На основании выполненных операций введите документ «Сдельный наряд». В документе указывают сотрудника (или бригаду), вид работы, объем и расценку.
Далее нужно оформить «Выпуск продукции». Для этого откройте «Заказ на производство», нажмите кнопку «Создать на основании…» и выберите пункт «Производство». Информация автоматически подтянется из «Заказа на производство» в документ о выпуске продукции.
Отчеты по производству
Отчеты по производственному учету можно найти в разделе «Производство», далее «Аналитика — Отчеты».
Рассмотрим основные из них.
Отчет «Заказы на производство» показывает, как ведется выполнение заказов на производство и сроки их выполнения. Он показывает данные из заказа на производство: старт, финиш и состояние.
Отчет «Себестоимость выпуска» формирует данные об изделиях в разрезе подразделений, счетов учета и выпускаемой продукции, с расшифровкой входящих в нее материалов.
Отчет «Нормативный состав изделия» удобен для учета материалов и работ, необходимых для производства определенного изделия. В отчете видно, из каких материалов и технических операций формируется состав готового изделия, а также его стоимость.
Рекомендации по внедрению производственного учета для малого бизнеса
Для успешного внедрения 1С:УНФ в малом бизнесе нужно учесть несколько важных моментов. Прежде всего, необходимо понять цели автоматизации и ожидаемые результаты. Это позволит выбрать оптимальную поставку системы (Базовую, ПРОФ, ПРОФ в облаке) и настроить ее под конкретные нужды компании.
Следующий шаг — обучение сотрудников работе с системой. Знание функций 1С:УНФ поможет быстрее адаптироваться к изменениям и эффективно использовать новые инструменты в работе. Рекомендуется проводить обучающие семинары или курсы с участием специалистов по внедрению.
Также важный момент — настройка интеграции 1С:УНФ с другими системами, используемыми в компании (например, для ведения электронного документооборота, бухгалтерского учета). Это обеспечивает бесшовный обмен данными между подразделениями и упрощает общение между отделами.
Кроме того, нужно позаботиться о регулярной поддержке и обновлении системы. Постоянное развитие ПО от фирмы 1С позволит использовать все новые возможности 1С:УНФ для повышения эффективности бизнеса.
Внедрение 1С:УНФ способно вывести управление производством в малом бизнесе на новый уровень за счет автоматизации процессов, снижения затрат и повышения прозрачности управления. Следуя рекомендациям по внедрению, компании смогут максимально эффективно использовать возможности этой системы для достижения своих бизнес-целей.
Автоматизируйте торговлю, производство и услуги с помощью «1С:Управление нашей фирмой 8» от официального партнера 1С — компании RG-Soft. Формируйте документы, контролируйте финансы и управляйте производственными процессами в одной системе.
