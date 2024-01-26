Как уволить трудного работника. Риски увольнения по соглашению сторон

Предположим, между работником и работодателем возник конфликт, выход из которого лишь один — увольнение. Руководство настойчиво требует решить проблему как можно скорее. Что делать в такой ситуации HR? Какие есть риски при увольнении по соглашению сторон.

Первое, что необходимо помнить, что даже самого неадекватного работника нельзя уволить просто так. Увольнение может быть произведено только по основаниям, предусмотренным законом (ст. 77 ТК, абз. 1 п. 60 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2). В противном случае работник, в частности, может быть восстановлен на работе и все Ваши старания пройдут даром.

Идеальной ситуацией можно считать, когда конфликтный работник уходит сам. Но такая ситуация является скорее исключением из правил.

Внимание! Нельзя заставлять работника уволиться по собственному желанию, так как это может считаться принуждением к увольнению и работодателя могут привлечь к ответственности. Уволить по собственному желанию можно, если он сам и добровольно напишет заявление (п. 3 ч. 1 ст. 77, ч. 1 ст. 80 ТК). Тогда увольнение можно считать безрисковым.

В одном деле работнику на основании СМС-переписки удалось доказать, что он был понужден к увольнению по собственному желанию, и восстановиться на работе. Анализ переписки показал, что работник уволился из-за страха увольнения по компрометирующему основанию, о котором ему писал работодатель после конфликта по поводу недостачи товара. Такое увольнение признано незаконным (определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС и от 17.05.2021 № 11-КГ21-8-К6).

В любом случае, предварительно необходимо переговорить с «трудным» работником и проанализировать возникшую конфликтную ситуацию. В качестве подготовки к переговорам с конфликтным работником мы рекомендуем внимательно изучить его трудовой договор (далее – ТД), а также все дополнительные соглашения (далее – «ДС») к нему, заранее собрать информацию о нем (семейное положение, количество иждивенцев, ошибки в работе, примеры поведения в случае конфликта), а также все письменные выговоры и замечания с учетом срока давности.

Все эти данные потребуются для выбора правильной тактики оформления увольнения работника и подготовки комплекта необходимых документов.

Кстати, не забудьте, что с 1 января 2023 года были введены новые формы СТД-Р и правила их заполнения, теперь при увольнении необходимо пользоваться ими (приказ Минтруда от 10.11.2022 № 713н).

Итак, если работник не инициирует увольнение по собственному желанию, HR придется рассмотреть альтернативные варианты увольнения. Что это за варианты мы опишем ниже.

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Для увольнения по инициативе работника в ТК предусмотрена определенная процедура.

По общему правилу работник должен направить работодателю заявление не позднее, чем за две недели, если они не договорятся об ином сроке (ст. 80 ТК).

Плюс у работника есть право отозвать свое заявление об увольнении, если он передумал, а работодатель не пригласил в письменной форме на его место другого работника (ч. 4 ст. 80 ТК).

При увольнении по соглашению сторон работник не может в одиночку аннулировать соглашение (п. 20 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2). Для этого нужно согласие работодателя. ТК не содержит требований к соглашению об увольнении, кроме общей фразы о том, что стороны вправе это сделать в любое время. Поэтому особый интерес представляет сложившаяся судебная практика по спорам об увольнении по данному основанию.

Содержание соглашения

Обычно в соглашении о расторжении трудового договора указываются:

дата расторжения трудового договора, которая может не совпадать с датой заключения самого соглашения;

последний день работы работника;

размер причитающихся ему выплат и срок их осуществления (если никаких дополнительных сумм работнику не причитается, то это условие включать не требуется).

Некоторые суды признают доказательством незаконного увольнения отсутствие соглашения в форме единого документа, поэтому рекомендуем оформлять соглашение как единый документ, подписанный сторонами (определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 09.06.2020 по делу № 88-9759/2020).

Соглашение можно оформить в любое время до дня, с которого трудовой договор будет прекращен.

Минтруд ранее высказывал мнение о том, что работник и работодатель, заключая трудовой договор на неопределенный срок, могут сразу же при подписании договора оформить и соглашение сторон о его расторжении, например, через год (письмо Минтруда от 10.04.2014 № 14-2/ООГ-1347). При этом очевидно, что это, по сути, скрывает срочный трудовой договор.

В 2020 году появилась судебная практика, подтверждающая, что такое соглашение можно аннулировать по заявлению работника.

Кейс: Работник при приеме на работу подписал соглашение об увольнении, которое планировалось почти через год. Суд установил, что работник не имел иных источников дохода и другого места работы, когда подписывал соглашение. В дальнейшем он направил работодателю заявление, в котором просил аннулировать соглашение. Суд учел, что стороны подписали соглашение задолго до дня увольнения, за это время работник мог передумать.

Сама себе подача им заявления об отказе от соглашения свидетельствует об отсутствии воли и согласия на расторжение трудового договора по соглашению сторон.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что у работодателя отсутствовали основания для увольнения работника по соглашению сторон (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 09.11.2020 № 88-23332/2020).

Учтите также нюансы оформления соглашения с условием о выплате работнику выходного пособия. В частности, чтобы избежать вопросов о правомерности такой выплаты, рекомендуем оформить соглашение как неотъемлемую часть трудового договора (ч. 8 ст. 178 ТК, ч. 3 ст. 57 ТК).

Заявление об увольнении по соглашению сторон не является обязательным документом для увольнения по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК, поэтому работник вправе написать его в произвольной форме или вовсе не писать.

Главное, на что нужно обратить внимание, получив от работника заявление, — указана ли в нем в качестве причины прекращения трудового договора соглашение сторон, стоит ли подпись работника. Она будет свидетельствовать о том, что заявление написал именно он, а не другое лицо.

Необходимо учитывать, что увольнение по соглашению сторон уже не является совершенно безопасным для работодателя. Сейчас суды меняют практику в пользу работников.

Судебная практика по оспариванию увольнения по соглашению сторон

Рассмотрим некоторые ситуации, когда безопаснее пойти навстречу, если работник просит аннулировать соглашение об увольнении.

1. Работник подписал соглашение под давлением

Кейс: Работник сначала подписал соглашение о прекращении трудового договора, а затем подал работодателю заявление о его аннулировании, указав, что соглашение подписано под давлением руководства. Суд пришел к выводу, что заявление работника об отказе от исполнения соглашения об увольнении подтверждает отсутствие желания уволиться, следовательно, происходит уже по инициативе работодателя. Кассационный суд направил дело на новое рассмотрение (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 21.12.2020 по делу № 88-28288/2020).

Следует учитывать, что суды обращают внимание и на допущенные в документах ошибки. Например, в одном деле соглашение о расторжении трудового договора стороны подписали 3 сентября 2019 г., в то время как приказ об увольнении работодатель издал 2 сентября 2019 г., то есть за день до подписания соглашения. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что на работника оказали давление, и восстановил его на работе (определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 05.11.2020 по делу № 88-23399/2020).

2. Отсутствие добровольного и согласованного волеизъявления, связанного с прекращением трудовой деятельности

По логике судебной практики работодатель должен проверить, не заблуждается ли работник, подписывая соглашение об увольнении. Как это делать — не указано, но рекомендуем добавлять специальные оговорки в соглашения.

Кейс: Работник говорит, что, подписывая соглашение, он добросовестно заблуждался, полагая, что продлевает трудовую деятельность. Апелляция указала, что оспариваемое соглашение о расторжении ТД подписано задолго до дня прекращения ТД, что в совокупности с возрастом истца, свидетельствует об отсутствии волеизъявления работника на расторжение ТД (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 17.05.2021 № 88-12078/2021). Работник был восстановлен на работе.

3. Увольнение «день в день»

Увольнение по соглашению сторон неправомерно, если работник доказал, что в день увольнения работодатель принудил его подписать соглашение о расторжении трудового договора. В таких делах важен скорее не факт срочного подписания документа, а то, что работнику не сообщили смысл документа и не дали время подумать.

Кейс: Работнику сообщили, что ему необходимо срочно ехать в отдел кадров, и выдали готовый образец заявления, с которого он написал заявление на увольнение по соглашению сторон. При этом пригрозили, что если он не подпишет заявление на увольнение по соглашению сторон, то будет уволен по другой статье. Суд признал, что работник был лишен возможности оценить правовые последствия подписания им соглашения в день увольнения. Поэтому его выбор нельзя считать осознанным, тем более что последствием такого выбора была потеря работы и средств к существованию (определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 27.07.2021 № 88-16841/2021).

4. Увольнение беременной женщины

Особый порядок следует соблюдать при увольнении по соглашению сторон беременной женщины.

Итак, первое, что нужно помнить — если женщина после подписания соглашения об увольнении узнала о беременности, то она может передумать увольняться. В этом случае работодатель обязан отменить увольнение по ее заявлению (определение Верховного суда от 20.06.2016 № 18-КГ16-45).

Также суды начали восстанавливать на работе и тех женщин, которые уже знали о беременности на момент подписания соглашения о расторжении трудового договора. Так, есть решение, где Мосгорсуд счел увольнение работника в такой ситуации незаконным (апелляционное определение Московского городского суда от 26.02.2019 № 33-3938/2019).

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