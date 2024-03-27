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Трудовой договор и ГПХ: разница, когда какой использовать. Риски переквалификации ГПХ в трудовой договор

Рассказываем об основных отличиях ГПХ и трудового договора, в каких случаях какой вид договора подойдет и когда возникают риски переквалификации.
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Трудовой договор и ГПХ: разница, когда какой использовать. Риски переквалификации ГПХ в трудовой договор
Иллюстрация: СберРешения

В чем разница между трудовым договором и договором ГПХ

Российское законодательство предлагает два варианта оформления отношений с сотрудниками: по трудовому договору (далее также — «ТД») и по договору гражданско-правового характера (ранее и далее также — «ГПХ») (ст. 2, ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 56, ст. ст. 66, 66.1, 131, 136, ч. 4 ст. 312.1, ст. 312.5 ТК; п. 17 постановления Пленума ВС от 29.05.2018 № 15; информация Прокуратуры г. Москвы, 2021; п. 2 письма ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674). 

Чаще всего тип договора указан в его названии, но вот в содержании договора компании очень часто совершают ошибки. Необходимо понимать особенности каждого из типов договоров.

Особенности трудового договора

  • Работник лично выполняет определенную, заранее обусловленную трудовую функцию в интересах, под контролем и управлением работодателя.

  • Работник подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, графику работы.

  • Работодатель обеспечивает условия труда.

  • Работник работает по определенной специальности, квалификации или должности.

  • У работника есть дополнительные гарантии, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения

  • Внесение записи о работе в трудовую книжку (сведения о трудовой деятельности).

  • У работника есть право на своевременную и в полном размере выплату заработной платы не ниже установленного МРОТ.

  • Отсутствие в договоре указания на индивидуально определенную работу, конкретный и конечный результат.

  • Работодатель может издавать приказы и получать от работодателя распоряжения по работе

  • Работодатель ограничен в возможности прекращения трудового договора основаниями, предусмотренными ТК.

  • Работник имеет разнообразные способы защиты трудовых прав: самозащита работниками, защита прав профсоюзами, возможность обращения в государственную инспекцию труда, судебная защита и т.д.

Таким образом, по трудовому договору работодатель получает много возможностей для контроля за работником, но также должен обеспечить множество прав и гарантий, устанавливаемых законодательством, таких как, например, сохранение рабочего места во время болезни, отпуска, декрета работника. 

Для работника трудовой договор обычно более выгодный, чем ГПХ, так как по своим условиям работы он надежнее. Работник может быть уверен в том, что за него платятся страховые взносы, благодаря чему ему будут оплачиваться больничные, уход за ребенком, будут производиться выплаты при несчастных случаях, возникновении профзаболеваний и т.д. 

Специалисты СберРешений проконсультируют, как оформить отношения с работником, и помогут составить грамотный договор.

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Особенности договора ГПХ

Договор ГПХ подходит, когда необходимо выполнение разовой или непрофильной работы с определенным конечным результатом, не предполагающей длительный и устойчивый характер, а также не требующей подчинения исполнителя внутреннему трудовому распорядку, приказам и распоряжениям заказчика. В остальных случаях необходимо заключать ТД.

ГПХ отличается следующими признаками:

  • Работа имеет определенный конечный результат.

  • Для заказчика работа является разовой или непрофильной.

  • Исполнитель может привлечь к исполнению своих обязательств по договору других лиц, может самостоятельно определять способы и время выполнения задания заказчика.

  • Размер вознаграждения исполнителя, а также сроки и порядок выплат определяется по соглашению сторон, минимального размера и иных требований не установлено.

  • Договор можно заключить на любой срок.

  • Заказчик может отказаться от исполнения договора ГПХ в одностороннем порядке, оплатив уже выполненную работу и возместив исполнителю расходы (ст. ст. 450, 717, 782 ГК).

  • Для исполнителя не нужно создавать рабочее место.

  • Исполнителю не предоставляется оплачиваемый отпуск.

  • Исполнитель не подлежит обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

  • Не подчиняется локальным нормативным актам заказчика (ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 56, ст. ст. 81, 130, разд. VII ТК; п. 1 ст. 5 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ; п. 1 ст. 702, п. 3 ст. 703, п. 1 ст. 706 ГК; определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС от 30.08.2021 № 45-КГ21-15-К7).

  • Единственным способом защиты при нарушении условий гражданско-правовых договоров является обращение в суд (ст. 352 ТК; информация Прокуратуры г. Москвы, 2021).

  • Все спорные вопросы сотрудничества по ГПХ регулируются Гражданским кодексом.

Отличием ГПХ является также то, что для его оформления достаточно подписать сам договор. Для оформления же отношений по ТД необходимо подготовить целый ряд документов, включая сам ТД, приказ о приеме на работу, заявление о приеме на работу, заполнить трудовую книжку (если она не электронная), ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами и, в некоторых случаях, провести инструктажи по технике безопасности.

Можно сказать, что ГПХ является более выгодной формой оформления отношений для работодателя: при заключении ГПХ не оплачиваются взносы за болезни и несчастные случаи, не нужно оплачивать отпуск, простои, прогулы работника, нет обязанности обеспечивать работника рабочим местом, техникой, транспортом. 

За сотрудников, не являющихся самозанятыми или ИП, по договору ГПХ, так же, как и по трудовому договору, работодатель уплачивает НДФЛ и страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование (ст. 420 НК). 

С 1 января 2023 года с выплат работникам-исполнителям по договорам гражданско-правового характера работодатели обязаны платить и страховые взносы по ВНиМ (письмо Минтруда от 05.08.2022 № 17-1/В-103). То есть с 2023 года разница в сумме взносов за штатного сотрудника и исполнителя по ГПХ состоит лишь в том, что за исполнителя не нужно начислять взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (если только уплата таких взносов не будет прямо предусмотрено текстом договора ГПХ).

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Риски переквалификации ГПХ в трудовой договор

Обеим сторонам следует помнить о возможном риске переквалификации ГПХ в трудовой договор. Если суд установит, что договором ГПХ фактически регулируются трудовые отношения, то к таким отношениям будут применяться положения трудового законодательства (ст. 15 ТК). 

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Практически это означает, что у заказчика возникает обязанность доплаты страховых взносов в СФР и взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, но в случае с исполнителем-самозанятым или ИП, применяющим УСН, будет означать также необходимость доплаты НДФЛ. Исполнитель (работник) вправе выдвинуть законное требование о предоставлении трудовых гарантий и компенсаций (ст.16 ТК). 

В судебной практике сформировались критерии, свидетельствующие о фактическом наличии трудовых отношений, несмотря на оформление отношений по гражданско-правовому договору (определение ВС от 5 февраля 2018 г. № 34-КГ17-10, определение ВС от 25 сентября 2017 г. № 66-КГ17-10, постановление Пленума ВС от 29 мая 2018 г. № 15, определение КС от 19.05.2009 № 597-О-О):

  1. Есть указания на тарифно-квалификационные характеристики работы; должностные инструкции или предмет трудового договора — обязанность работника выполнять трудовую функцию по определенной профессии, специальности, должности.

  2. Личный характер прав и обязанностей исполнителя, то есть невозможность передачи возложенных обязанностей на третьих лиц.

  3. Выполнение работы под контролем и руководством заказчика или если исполнитель не несет риска, связанного со сдачей результата работ.

  4. Трудовая функция выполняется в условиях коллективного труда с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка и соблюдением трудовой дисциплины.

  5. Оплата по договору указана как фиксированная плата за процесс труда, а не за конечный результат, выплаты производятся в установленный срок (всегда одинаково), независимо от момента достижения результата (определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС от 05.02.2018 № 34-КГ17-10, определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 07.11.2019 № 88-35/2019).

  6. Обеспечение заказчиком условий труда, в том числе предоставление рабочего места/выполнение обязанностей в офисе заказчика.

  7. Устойчивый и стабильный характер этих отношений (в том числе и перезаключение договора ГПХ) (апелляционное определение ВС Республики Коми от 22.06.2017 по делу № 33-3774/2017), наличие дополнительных гарантий работнику, установленных законами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения.

Важно! Все неустранимые сомнения в спорах трактуются в пользу трудовых, а не гражданско-правовых отношений (ст. 19.1 ТК).

Пример: организация заключила с физлицом договор оказания услуг, по которому в обязанности исполнителя входило устное консультирование в офисе организации граждан по вопросам, связанным с деятельностью организации, заключение с ними договоров и прием оплаты. График работы исполнитель определял самостоятельно. Ежемесячно сторонами подписывались акты оказанных услуг и производилась оплата. Суд сделал вывод о наличии трудовых отношений между исполнителем и заказчиком, так как работы выполнялись систематически и только лично, конкретный итоговый результат услуг не оговаривался, договор ГПХ был заключен на длительный период — календарный год (решение АС Кемеровской области от 12 апреля 2021 г. по делу № А27-26540/2020)

Признание отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями может осуществляться как в судебном, так и во внесудебном порядке (ст. 19.1 ТК).

1. Внесудебный порядок. Исполнитель по договору ГПХ может обратиться к работодателю с письменным заявлением о признании отношений трудовыми или направить жалобу в районную прокуратуру и/или ГИТ субъекта РФ (ч. 1 ст. 19.1, ст. 356 ТК; ст. ст. 10, 22 закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1; ст. 7, ч. 2 ст. 8, ст. ст. 11, 12 закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).

Рассмотрев жалобу, прокуратура может вынести в адрес работодателя представление, а государственная инспекция труда — предписание об устранении нарушений трудового законодательства, обязательные к исполнению работодателем (абз. 6 ч. 1 ст. 357 ТК; ст. 24 закона № 2202-1). Обращение в прокуратуру или государственную инспекцию труда не препятствует обращению в суд (ч. 1 ст. 19.1, ст. 392 ТК; п. 1 ст. 10 закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1).

2. Судебный порядок. Судом рассматривается дело по заявлению исполнителя или на основании материалов, переданных ГИТ, Федеральной налоговой службой, Социальным фондом России. Обращение в суд возможно и после прекращения отношений по договору ГПХ (ч. 1, 2 ст. 19.1, ст. 391 ТК).

Если договор признают трудовым, организации грозит доначисление взносов на травматизм и штраф: для малых и микропредприятий — 5 000–10 000 руб., для остальных — 50 000–100 000 руб. Кроме того, суд может обязать вас выплатить работнику все, что полагалось бы по трудовому договору (ст. ст. 4.1.2, 5.27 КоАП п. 24 постановления Пленума ВС от 29.05.2018 № 15, п. 15 Обзора судебной практики ВС).

СберРешения оказывают услуги по следующим направлениям работы:

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